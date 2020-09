Resumo das Novelas

TERÇA-FEIRA, 29

Malhação

Clara revela a Malu que Edgar está lhe traindo e a professora avisa que a separação custará caro ao empresário. Lica, MB e Felipe preparam a festa. Tina convence Benê a ir à festa de Lica, e Ellen afirma que não irá. MB liga para Moqueca. Tina ajuda Benê a se arrumar para a festa. Lica provoca Clara. Guto fica encantado com o visual de Benê. Samantha mostra aos colegas o vídeo em que registrou Edgar embriagado no colégio. Anderson não gosta de ver Moqueca chegar à festa. Samantha beija Fio. Fio vê um rapaz roubando objetos da casa de Lica e avisa a Felipe e MB, que não dão atenção. Anderson e Tina dormem juntos, e Mitsuko flagra os dois. Benê vê Guto beijar Clara. Lica acaba desmaiando.

Flor do Caribe

Cassiano diz ao pai que quer encontrar Ester. Donato fala com Bibiana que seus filhos estão distantes. Chico fala de Ester para Cassiano. Samuel mostra a medalha de Dionísio para Quirino. Quirino e Samuel combinam de investigar Dionísio. Cassiano briga com Alberto. Ester fica transtornada ao rever Cassiano. Alberto é dissimulado e manipula Ester. Taís e Olívia abraçam Cassiano. Lindaura conta a Samuel que Cassiano está vivo. Taís não deixa Samuel contar a Cassiano que Samuca é seu filho. Ester vai até a praia e encontra Cassiano.

Totalmente Demais

Germano fica desnorteado com a notícia de que Lili está grávida e com a possibilidade de o filho ser de Rafael. Carlinhos furta o dinheiro de Gilda. Gilda diz a Hugo que só Riscado sabia onde o dinheiro estava e acusa o rapaz de roubo. Rosângela diz a Florisval que foi covarde e pede o motorista em casamento. Germano afirma a Lili que a ama e que cuidará do bebê que espera mesmo que não seja seu filho biológico.

A Força do Querer

Edinalva dá um corretivo em Ritinha na frente de toda a vila. Aurora conta para Caio sobre os problemas financeiros de Bibi. Cibele se enfurece quando Dantas pede para ela cuidar de Shirley. Joyce ouve Ivana falando com Eugênio sobre o jantar. Simone fica decepcionada com o que Ivana conta sobre seu encontro com Cláudio. Silvana inventa uma desculpa para justificar a Eurico o desfalque em sua conta bancária. Jeiza termina seu namoro com Vitor. Caio confere se Bibi está mesmo dormindo em um bar. Silvana decide confessar a Eurico como gastou o dinheiro que pegou da conta. Ritinha descobre que está grávida.

RECORD

Amor Sem Igual

Bernardo segue o ônibus de Caio e Furacão. Miguel diz que Poderosa pode ajudá-lo trabalhando no mercadão. Bernardo consegue alcançar o ônibus e manda o motorista parar o veículo. Desesperados, Caio e Furacão fogem, mas o chefe da segurança da Bras Esporte os ameaçam com uma arma. Tobias tenta obter notícias de seu funcionário. Bernardo diz que Tobias quer Caio na escolinha e avisa que dará uma chance para eles, mas terão que ficar de bico fechado. Leandro avisa que Fernanda não vai desistir de Nivaldo. Ramiro fica irritado. Nivaldo foge e se encontra com os outros meninos de rua. Miguel avisa que Poderosa irá ajudá-lo no mercadão. Pedro se anima com o próximo encontro com Fernanda. A filha de Ramiro descobre que Nivaldo fugiu para se encontrar com os outros meninos de rua. Caio mente para Tobias e diz que ele e Furacão iam visitar um parente no Rio. Tobias elogia o empenho de Bernardo. Fernanda decide tirar Nivaldo e os outros meninos da rua. Maria Antônia discute com Poderosa e a ameaça. Furacão e Caio voltam para casa e são extorquidos pelo senhorio. Tobias fica sozinho na agência e chama Donatella. Fernanda chega em casa com as crianças de rua e é impedida de entrar por Ramiro. Ela liga para Norma e pede para abrigar as crianças na casa de idosos. Em encontro com Leandro, Bernardo diz que Furacão ficará de bico fechado. Na agência Bras Esportes , Donatella se encontra com Tobias às escondidas. Eles são surpreendidos com a chegada de Ramiro. Donatella se esconde e Tobias tenta disfarçar. Ramiro fala sobre a atitude de Fernanda e avisa que quer resolver esta questão. Furacão liga para Poderosa e avisa que foram encontrados por Bernardo. Poderosa diz que irá contar para Tobias que o chefe da segurança tentou matar Caio.

Furacão pede para Poderosa não acusar Bernardo para Tobias. Oxente estranha o comportamento de Antônio Júnior. Furacão fica preocupada. Tobias consegue despistar Ramiro e sai com ele para conversar fora da agência. Carmem é a única que não concorda com a presença das crianças no asilo. Leandro conversa com Fabiana sobre Tobias. Fernanda chega com as crianças de rua na casa de idosos. Os meninos se alimentam e conhecem o local. Miguel aconselha Poderosa a não procurar Tobias. Oxente critica a vontade de Antônio Júnior de receber a antecipação da herança para sair pelo mundo. Maria Antônia implica com Poderosa. Caio pensa no homem que matou. Ramiro ordena que Tobias denuncie Fernanda. Maria Antônia pede conselhos no fórum dos apaixonados. Miguel conversa com os filhos de Oxente antes de dormir. Tobias retorna para a Bras Esportes e encontra Donatella embriagada. Geovani estranha a demora da neta. Luiggi e Serena pedem para Peppe avaliar seus pratos para escolherem o que servir na volta de Bibiana. Donatella chega bêbada na casa de idosos e todos ficam surpresos. Tobias fica preocupado. Donatella começa a se recuperar da bebedeira e se arrepende. Yara estranha a movimentação na casa de idosos e liga para a polícia. Yara reclama da presença das crianças na casa de idosos. Furacão vai ao encontro de Poderosa e se desespera ao descobrir que ela falou com Tobias.

Furacão se desespera e tenta ligar para Miguel, mas não consegue. Ela pede carona para Antônio Júnior. Serena e Luiggi começam a competir para ver quem faz o melhor prato para receber Bibiana. Beto diz que as crianças não podem ficar muito tempo na casa de idosos. Tobias se desculpa com Donatella. Geovani conversa com a neta. Furacão consegue alcançar Poderosa e a convence de não procurar Tobias. Caio volta a treinar e percebe que está sendo vigiado por Bernardo. Tobias pede para Leandro ficar de olho em Furacão. Seu Ernani se espanta ao ver o ferimento de Caio. Peppe convida os funcionários do mercadão para serem jurados da disputa de pratos entre Serena e Luiggi. Fernanda chega ao mercadão para comprar verduras para a sopa que distribui para as crianças carentes. Nivaldo fica enciumado ao ver Pedro beijando Fernanda. Seu Ernani questiona Caio sobre o ferimento. Poderosa vê Nivaldo no mercadão e lembra de quando foi roubada por ele. Ela o chama de ladrão. Caio mente e diz que foi atacado por assaltantes. Fernanda tenta defender Nivaldo, mas Poderosa não se convence. Leandro tranquiliza Tobias e diz que armou para o juizado flagrar as crianças na casa dos idosos. Fabiana e Vânia falam sobre o plano de marketing preparado para Caio. Diante de Fabiana, Leandro disfarça e diz não ter mais contato com a casa noturna. Luiggi e Serena preparam os pratos para os jurados. Bibiana chega ao mercadão e diz preferir um churrasco. O casal de italianos fica decepcionado. Antônio Júnior comunica aos familiares que irá trabalhar no Mademoiselle Olympia Night Club. Todos ficam espantados. Poderosa diz que o local só tem clientes ricos e deixa escapar que tem vontade de fazer programa lá.

Jesus

Petronius fica enciumado ao ver Maria Madalena observando Jesus. O Messias enfrenta Caifás. Deborah pede para Claudia não contar nada a Pilatos. Helena e Tadeu trocam palavras de amor. Pilatos se irrita com a presença de Antipas. Satanás fala ao ouvido de Caifás, que esbraveja. Anás tenta acalmá-lo. Barrabás chega ao local. Caifás ordena a prisão de Jesus. Cassandra conversa com Noemi sobre Petronius. Pedro e os outros apóstolos se colocam diante do Sumo-Sacerdote. Caifás se irrita com Malco. Jairo ordena que Nemestrino não diga nada sobre o que viu.

Arimatéia desconfia de Deborah. Mateus discute com Asisa. Tiago Menor vai ao encontro de Mirian. Claudia flagra Helena com Judas Tadeu. Dimas se assusta com o Hidrópico e Diana fica sem graça. Shabaka elogia a beleza de Mirian. José de Arimatéia convida Jesus e os apóstolos para um banquete em sua casa. Tiago Justo diz se recusar a estar na mesma casa que Jesus. Judas Tadeu pede para Helena obedecer sua mãe. Claudia pede para falar a sós com ele. Noemi fica frustrada ao perceber o amor de Petronius por Madalena. Claudia agradece o cuidado de Tadeu com Helena. Joana separa algumas roupas de Chuza para dar a Jesus. Diana diz que o Messias pode ajudar o Hidrópico. Helena disfarça diante de Pilatos. Judite avisa a Anás que está grávida e diz que Caifás não é o pai. Adela diz que o Messias pode curar o Hidrópico.

Os Mutantes Caminhos do Coração

O príncipe usa a espada Excalibur para se defender. Sauro aponta uma arma para Luciano e manda Melquior se entregar. Valente se sente culpado por Nati ter ido embora. Nati implora para Cris não matá-la e diz que nunca fez mal a ninguém. Juli entrega armas reptilianas para Eric. Sauro e Luciano lutam pela arma, enquanto Melquior derrota os reptilianos. Marcelo e Maria trocam tiros com os reptilianos e conseguem derrotá-los. A Liga do Bem comemora a vitória.

Escrava Mãe

Maria Isabel está chocada ao ver Miguel diante dela. Miguel não se recorda de Maria Isabel. Juliana questiona Sapião porque a beijou. Ele diz a Juliana que pode morrer a qualquer momento. Almeida, Zé Leão e Osório acompanham uma luta entre dois escravos. Almeida dá um soco em Osório que reage. Irani justifica para Nestor sobre a flecha e explica tudo que aconteceu no passado, sobre um índio que a assombrava e que ela pertenceria a ele, mas Irani nega. Irani abraça Nestor e pede proteção. Miguel aperta o pescoço de Maria Isabel. A cigana surge e assusta com o que vê. Miguel vê Petúnia com o bebê e larga Maria Isabel. Juliana diz a Sapião que sempre sentiu amor de irmão por ele. Zé Leão chega e empurra Juliana que cai no chão.

Almeida vai a pensão e leva Violeta a força para o quarto sem que ninguém perceba. Juliana está no chão, assustada, e Zé Leão se aproxima. Sapião se desespera, acorrentado. Almeida rasga o vestido de Violeta que grita por socorro. Tomás chuta a porta e entra. Almeida parte para cima de Tomás com um candelabro. Almeida desvia e o candelabro cai na cama e pega fogo, eles continuam brigando e não percebem as chamas. Rosalinda e Átila chegam e veem o quarto pegando fogo. Tomás e Almeida percebem as chamas e param de brigar e conseguem apagar o fogo. Rosalinda fecha a porta e não permite ninguém sair sem antes o capitão Loreto chegar. Almeida pede perdão a Violeta e Rosalinda o manda ir embora. Almeida chega, arrasado. Teresa na cama triste, segurando os sapatinhos de bebê que tricotou. Almeida se aproxima de Teresa e lhe dá um beijo.

Urraca recebe Rosalinda que conta tudo o que aconteceu na pensão. Zé Leão diz a Almeida que Sapião é bom de luta. Almeida pede pra soltar Sapião e escolher mais alguns escravos e treiná-los. Nestor conta a Loreto que está sendo perseguido por um índio assustador. Juliana vai até o armazém agradecer Irani pela ajuda. Maria Isabel se aproveita do esquecimento de Miguel e diz que juraram fidelidade eterna um ao outro e que estavam noivos. Maria Isabel o abraça forte. Belezinha leva Juliana até o quarto de Miguel. Sapião e outros escravos fortes enfileirados diante de Almeida e Zé Leão. Almeida ordena que lutem. Urraca visita a pensão pra tramar com Rosalinda a respeito do baile. Violeta vai até Átila e faz uma proposta irrecusável. Filipa começa ensinar Quintiliano a ler. Eles recebem uma carta do Guilherme. Miguel diz que quer retomar sua vida e voltar para a vila e pede que Juliana volte com ele.

SBT

Chiquititas

Tobias diz pra Maria Cecília que vai desistir de se apresentar como Tomás Ferraz no programa da Eliana. Maria Cecília conta que compreende e que gosta do namorado de qualquer jeito. As chiquititas descobrem os anúncios com a promessa de recompensa pela cachorra Pipoca. A empregada Shirley diz pra Eduarda que estão pagando uma boa recompensa pela cachorra. A empregada suspeita que Carmen estava querendo se livrar da cadela. Eduarda pede pra Shirley ligar no telefone do anúncio para apurar as informações e perguntar o valor da recompensa. Após ligar, a empregada diz que é melhor devolverem a cachorra antes que os Almeida Campos descubram, pois senão vão ficar sem o dinheiro da recompensa e sem a cachorra. Duda vai ao orfanato Raio de Luz para falar a sós com Mili. O garoto diz que vai embora e que sua mãe já comprou as passagens. Mili fica triste demais. Duda pega na mão da chiquitita. Mili pergunta se vai demorar pra ele voltar e o garoto diz que ficará alguns meses por lá até sua mãe decidir voltar. Duda pergunta se Mili ficará bem e ela responde com outra pergunta: “quando você vier ao Brasil, promete que virá me visitar?”. O garoto responde: “Isso será a primeira coisa que eu irei fazer!”. Os dois se abraçam e ele diz ao pé do ouvido dela que se a chiquitita tivesse pedido pra ele ficar, ele não iria embora.

Duda dá um selinho em Mili e sai do quarto. Enquanto isso, Beto busca Tobias de moto com a desculpa de que vai fazer compras, mas na verdade leva o amigo ao SBT para participar do programa da Eliana. Shirley vai à mansão dos Almeida Campos com a cachorra Pipoca. No orfanato, Mili vai correndo atrás de Duda, mas não consegue alcançá-lo a tempo e o garoto vai embora. Na mansão, Shirley diz que estava indo ao supermercado com a patroa e encontrou a cachorra. A empregada exige a recompensa. José Ricardo lhe dá um cheque. No SBT, Tobias vê um ônibus com fã-clube de Tomás Ferraz que ao lhe avistarem saem correndo em sua direção. Tobias e Beto tentam escapar e vão pra dentro do SBT. Tobias é levado ao camarim pelos produtores, onde é maquiado. Mesmo nervoso, Tobias não vê mais solução senão fingir ser o astro português Tomás Ferraz. Cintia leva a cachorra Pipoca de volta ao orfanato. Shirley volta ao apartamento da patroa e entrega o cheque pra Eduarda, que para de chorar ao ver o valor de 5 mil do cheque. As duas negociam e Shirley acaba ganhando 15% do valor da recompensa. As crianças mostram pra mascote Pipoca a casinha que construíram pra ela. Carmen vai ao apartamento de Eduarda e ao ver Shirley diz que percebeu que algo estava errado. Carol, Letícia e Dani se acomodam na sala pra ver o programa da Eliana. Beto pede por telefone para que Maria Cecília também assista ao programa. Nos bastidores da atração, Tobias está com medo e Beto diz que ele precisa ir ao palco pra não perder de vez Maria Cecília.

