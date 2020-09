Resumo das Novelas

SEGUNDA-FEIRA, 28

Malhação

Os alunos se assustam com a reação de Edgar, que afirma estar ao lado dos jovens. Edgar comenta que Bóris voltará ao colégio. Lica e Clara cuidam de Edgar. Yoko se entende com Anderson e Tina comemora. Bóris ajuda Roney a fazer uma serenata para Josefina. Clara e Lica discutem. Mitsuko e Noboru viajam, e Tina e Telma selam um pacto. Edgar afirma a Malu que não punirá os alunos pelos protestos. Felipe e MB ajudam Lica. Fio reclama com Ellen por não ter lhe falado sobre a possível viagem para o festival de tecnologia. MB sugere que Lica promova uma nova festa em sua casa. Juca e Guto falam sobre Benê. K2 comenta com K1 que Dóris está desconfiada de seu esquema de falsificação. Edgar pede que Clara não conte a Malu sobre a acusação de Lica.

Flor do Caribe

Duque, Cassiano e Amaralina chegam ao Brasil. Dionísio avisa a Samuca que não quer mais William em sua casa. Natália está pronta para começar sua pesquisa. Ester diz a Alberto que não quer mais morar na mansão de Dionísio. Alberto pede que Ester tenha paciência com Dionísio. Bibiana diz a Hélio que Donato está feliz com o barco novo. Veridiana se preocupa com a ausência de Candinho. Samuel conta a história de Anne Frank aos alunos da ONG. Quirino conta a Samuel o motivo de ter pedido demissão. Samuel e Lindaura se assustam com a medalha de Samuca. Samuel passa mal após ver a medalha de Dionísio no peito do neto. Cassiano volta para Vila dos Ventos. Samuel pede que Samuca deixe a medalha de Dionísio com ele. Juliano se prontifica a ajudar Natália. Chico e Cassiano se reencontram.

Totalmente Demais

Liara repreende Claudia por não contar a Carolina a verdade sobre Gabriel. Eliza diz a Jonatas que decidiu ir para Paris. Arthur prestigia Carolina na inauguração de seu brechó. Leila resiste à sedução de Rafael. Rosângela surpreende ao não aceitar o pedido de casamento que Florisval lhe faz em público. Montanha e Maristela se beijam. Rosângela confessa aos filhos que não acredita em Florisval. Germano escuta Rafael falar com Lili sobre sua gravidez.

A Força do Querer

Zeca resgata Ritinha e a leva de volta a Parazinho. Cibele tem um desentendimento com Shirley, e Dantas tenta acalmar a filha. Eurico reclama por Ruy ter aceitado a contratação da noiva como assessora da presidência. Silvana avisa a Dita que vai sair para jogar. Eugênio convida Irene para jantar e mente para Joyce. Ivana se arruma para sair com Cláudio. Rubinho fala de sua infância com Bibi. Aurora pede para se encontrar com Caio. Zeca deixa Ritinha na rua e chama Edinalva para falar com a filha, que foge para se esconder. Shirley é atropelada, e Jeiza cuida da moça. Ivana vê Eugênio e Irene juntos. Aurora procura Caio. Edinalva surpreende Ritinha.

RECORD

Amor Sem Igual

Jesus

Nicodemos fala sobre Jesus com as pessoas no templo. Helena se disfarça de judia para procurar Judas Tadeu fora do palácio. Jairo ajuda Laila a deixar o quarto sem ser notada, mas Susana percebe. Coberto por um capuz, Jesus para no meio da multidão. Edissa reencontra Judas Tadeu. Tomé consegue resistir à bebida. O Satanás percebe a presença de Jesus no local. Helena suborna Caius para que ele a ajude a sair do palácio. Maria se emociona com as lembranças e é observada por seu Filho. Caius ajuda Helena a deixar o palácio. Livona se depara com Pedro no quarto de Adela. Jesus é reconhecido e prega para as pessoas. Caifás fica indignado.

Judas Iscariotes insiste em pedir a mão de Maria Madalena em casamento, mas ela recusa. Laila encontra com Simão Fariseu e tenta disfarçar. Petronius presta atenção nas palavras do Messias. Shabaka conversa com Lázaro e fala sobre Susana. Maria avisa a Pedro que Jesus está na cidade. Shabaka incentiva Lázaro a conquistar Susana. Barrabás se encontra com Gestas. Simão Fariseu leva Laila para a hospedaria. Simão Zelote trata Betânia com carinho. Jesus percebe a presença de Satanás ao lado de Caifás. Laila tenta disfarçar o desconforto diante de Jairo e Simão Fariseu. Disfarçada de judia, Helena reencontra Judas Tadeu. Claudia vê Deborah deitada na cama de Helena e percebe que a filha fugiu do palácio.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Aquiles recupera a memória e tenta salvar os bebês. Luciano é capturado por um reptiliano e não consegue avisar aos outros. Valente declara seu amor por Nati. Juli, Eric e Metamorfo comemoram a posse da clínica e declaram que, para garantirem o poder, basta resgatarem um mensageiro que foi enviado do futuro. Antônia fica desesperada ao ver que virou vampira. A Liga do Bem luta contra os reptilianos e um reptiliano aponta uma arma para a cabeça de Marcelo.

Escrava Mãe

Petúnia está nervosa diante de Maria Isabel, que sente muitas dores e vai buscar ajuda. A cigana se aproxima delas para ajudar. Teresa está no chão e se contorce de dor e Dr. Pacheco tenta acalmá-las. Juliana vai até Irani pedir que ajude Teresa. Irani percebe a gravidade, porém nega a ajuda, mas é convencida por Belezinha e Nestor a socorrer Teresa. Genésio vai até Quintiliano para saber quanto custa sua liberdade. Após muito esforço de Teresa, Irani percebe que bebê não sobreviveu. Maria Isabel é levada a um quarto sujo e depois de muito esforço o bebê nasce. Petúnia se emociona e diz que é uma menina. A cigana conduz a criança para Maria Isabel que nega pegar no colo. Petúnia pega a criança e a abraça enquanto Maria Isabel permanece fria, exausta. Irani vem de dentro do quarto com o Dr. Pacheco. Beatrice, Almeida e Juliana aguardam na expectativa.

Dr. Pacheco diz a todos que Teresa perdeu o bebê e todos ficam chocados. Teresa chora e é amparada por Beatrice. Almeida tem um ataque de fúria e quebra tudo a sua volta e Urraca entra, assustada. Almeida culpa Urraca por tê-lo obrigado a se casa com uma mulher defeituosa. Maria Isabel dá de mamar para o bebê, contrariada. Dália pergunta a Rosalinda se Violeta é sua filha, Rosalinda fica nervosa e Átila quer saber se é verdade, uma vez que ela não deixa Violeta se tornar umas das florzinhas da pensão. Rosalinda nega e diz que todas são como filhas e elas fazem as pazes novamente. Juliana consola Teresa que está arrasada. Almeida se aproxima e pergunta se Teresa está bem, ela diz que sim e ele sai, frio. Ele vai até a área dos escravos que estão arrasados com a perda do filho de Teresa. Almeida ordena que voltem ao trabalho, menos Sapião que se defende. Almeida manda Zé Leão prender Sapião na senzala.

Almeida acusa Sapião que fez o calço para Teresa usar e por isso ela perdeu o bebê quando caiu ao chão. Sapião está apavorado, aos prantos, diante de Almeida, que tem um machado nas mãos. Zé Leão ao lado deles, impaciente. Zé Leão intercede. Almeida vê a luta entre os escravos e acha sensacional, Zé Leão aconselha que é melhor que rinha de galo. Átila quer escrever a história de Rosalinda, ela não aceita. Urraca não se conforma em não ter recebido o convite para o baile. Nestor exige explicação de Irani ao receber uma caixa de mercadoria com uma flecha fincada no meio. Irani se assusta. Juliana fica assustada diante de Sapião que está acorrentado e teme ser morto por Almeida. Ele chora e ela enxuga as lágrimas e diz que não vai deixar nada de ruim acontecer com ele. Sapião diz que não pode morrer sem antes fazer uma coisa e surpreende Juliana com um beijo. Maria Isabel está sozinha, adormecida, alguém se aproxima. Ela continua deitada, mas percebe a presença de alguém. Quando ela se vira, se surpreende ao ver Miguel a sua frente.

SBT

Chiquititas

Maria Cecília está usando seu tablet na sala do apartamento enquanto conversa com a mãe, Eduarda. Maria Cecília vê na rede social FrendiBuqui uma foto da cachorro Pipoca, que foi postada com a informação de que a mascote está desaparecida. Duda vai ao orfanato e fala para Mili que está triste porque sua mãe quer que ele vá morar na Bélgica. O garoto faz questão da opinião de Mili para tomar a decisão se fica no Brasil. A chiquitita diz que o garoto deve ficar perto da mãe, na Bélgica. Duda beija o rosto de Mili, diz que foi legal conhecê-la e vai embora. Eduarda diz pra filha que a cachorra não é a Kate (Pipoca). Maria Cecília diz que são as crianças do orfanato que estão à procura de Kate, que é sim Pipoca, e lembra a mãe que o orfanato é do José Ricardo Almeida Campos. Shirley Santana, que ouviu a conversa, se intromete e pede pra Maria Cecília deixar Eduarda ficar com a cachorra para se distrair e pegar menos no pé delas. Maria Cecília diz que trabalha com Junior e que ficará numa situação muito chata se ele descobrir que a cachorra está em seu apartamento. Mosca diz pra Chico que está ficando com Vivi. Chico não sabe direito o que isso quer dizer e conta que na época dele ficar significava casar e ficar junto para a vida toda. Junior chega com Gabi na casa de Carol para buscá-la com a pequenina Dani e juntos irem passear. Todos vão ao parque onde Gabi demonstra mais uma reação de melhora e pega na mão de Carol. Tobias está no Café Boutique e escuta a chamada do programa da Eliana anunciando que Tomás Ferraz fará sua primeira apresentação na televisão.

Tobias deixa cair a bandeja que segurava e diz estar com medo. No orfanato, Vivi vai ao quarto cobrar posição de Mosca para saber se eles estão namorando, ficando ou nada. Mosca diz que gostou bastante do beijo e não sabe dar uma posição. Vivi diz que nada de beijos enquanto ele não se decidir. No parque, Junior vai comprar água e Carol deixa Gabi sozinha enquanto vai ajudar Dani que se machucou num dos brinquedos. Quando Carol e Junior voltam, percebem que em questão de segundos Gabi desapareceu do local. Ambos começam a procurar a mulher pelo parque. Na mansão dos Almeida Campos, Duda diz pra Carmen que não quer ir embora e que todo mundo quer apenas se livrar dele. Mili liga para o garoto, que não atende o celular. Carmen sai da sala lhe chamando de chato e dizendo que ainda bem que ele vai embora. No parque, Eduarda leva a cachorra pra passear e se depara com Gabi. A socialite percebe que Junior está procurando a mulher e pra evitar que ele veja a cachorra, pede pra um vendedor ambulante gritar que Gabi está perdida e assim alertar Junior. Junior e Carol escutam o vendedor e encontram Gabi. Junior avista Eduarda de longe, que vai pra casa e conta para Maria Cecília o que aconteceu. Na casa de Carol, Beto diz que Tobias está quase desistindo de se apresentar na Eliana e que ele não vai deixar isso acontecer. No orfanato, Mili está triste com Duda, Vivi com Mosca e as demais crianças com o desaparecimento da mascote Pipoca.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

