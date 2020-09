Resumo das Novelas

SEXTA-FEIRA, 25

Malhação

Malu suspende os alunos que lideraram o protesto, inclusive Clara, e ameaça Ellen. Dóris conversa com os professores sobre K2. Marta exige que Lica retorne à escola e pede ajuda a Leide. Mitsuko e outros responsáveis pelos alunos reclamam das atitudes de Malu com Edgar. Tato alerta Keyla sobre a vacinação de Tonico. Ellen aprova o comportamento de Jota, e Fio provoca o menino. Benê, Juca e Guto tentam compor uma música romântica. Edgar encontra Bóris e admite que sente falta do ex-orientador escolar. Tina apresenta Yoko, sua avó, para Anderson. Edgar se embriaga e Bóris e Roney se preocupam. MB, Felipe, Guto, Samantha e Lica picham a escola contra Malu, e Clara se incomoda. Lica e Clara se surpreendem ao ver Edgar chegar embriagado ao colégio.

Flor do Caribe

Ester tenta conversar com Alberto, mas o empresário prefere não confrontá-la. Cristal oferece dinheiro para ajudar Cassiano e Duque. Ester se emociona ao se recordar de Cassiano. Natália conhece Juliano. Cassiano e Duque resolvem pegar um ônibus para ir até o navio mercante que os levará para o Brasil. Ariana some e Candinho se desespera. Cassiano e Duque embarcam no navio mercante. Alberto pede perdão a Ester. Duque diz a Cassiano que está preocupado com Amaralina. Cassiano e Duque são surpreendidos com a presença de Amaralina no navio.

Totalmente Demais

Dino pede a Carlinhos que não conte a ninguém que está de volta. Wesley consegue ficar em segundo lugar na competição. Cassandra escuta a conversa de Lili e Euzébia e descobre que a mãe de Fabinho está grávida. Lili e Euzébia pedem a Cassandra que seja discreta e não conte a ninguém sobre a gravidez. Carlinhos furta o dinheiro do caixa do Flor do Lácio e dá para Dino. Arthur avisa a Eliza que ela foi convidada para passar uma temporada em Paris.

A Força do Querer

Em ação como policial, Jeiza desafia Zeca, que fica furioso. Janete e Gislene falam mal de Ritinha na cidade. Edinalva tenta descobrir com Marilda informações sobre o paradeiro de sua filha. Ritinha não consegue encontrar Ruy e decide voltar para casa. Jeiza libera Zeca. Ruy volta para o escritório e Cibele se anima. Francineide convence Ritinha a passar a noite em Belém. Nazaré mente para que Zeca não volte ao Pará.

Caio aparece na casa de Silvana e ela se desespera. Bibi discute com Aurora. Zeca descobre que Jeiza é filha da amiga de Nazaré e se incomoda. Abel conta para o filho o que aconteceu com Ritinha. Ritinha consulta uma rezadeira. Zeca decide terminar seu noivado e permanecer no Rio de Janeiro. Caio encontra Heleninha e conhece o sobrinho Yuri. Bibi é despejada de casa. Marilda conta que Zeca não voltará para o Pará e Ritinha decide ficar em Belém.

RECORD

Amor Sem Igual

Pedro Antônio tenta fugir, mas é alcançado pelos skinheads e apanha. O grupo de neonazistas acabam detidos pelos seguranças do metrô. José Antônio e Antônio Júnior se preocupam com a demora do irmão. Maria Antônia acorda de bom humor e todos estranham a mudança repentina em seu comportamento. Pedro Antônio chega em casa e conta que foi atacado por neonazistas. Miguel leva café da manhã na cama para Poderosa. Fernanda fica surpresa ao saber que a avó já foi morar na casa de idosos. Norma é bem recebida por todos no asilo. Seu Ernani se encontra com Ramiro e reclama do tratamento que o marketing da Bras Esportes está dando para Caio. O treinador avisa que o rapaz não está preparado e que a fama pode atrapalhar seu desenvolvimento. Ramiro concorda e reclama com Tobias, que fica irritado.

Caio se irrita com Furacão e diz temer seu futuro na escolinha. Maria Antônia avisa que voltará à fazer os serviços na casa de Miguel. Todos se espantam e Zenaide manda Antônio Júnior acompanhar a irmã. Fernanda combina com Beto para ajudar as crianças carentes na Praça da Sé. Depois de passar mal com os doces trazidos por Norma, Geovani se recupera no hospital. Tobias chama Leandro e avisa que vai retirar Seu Ernani e Dona Sonia de seu caminho. Furacão visita Poderosa. Maria Antônia avisa a Miguel que irá pedir desculpas para Poderosa. O agrônomo fica incomodado ao saber que Antônio Júnior também fará companhia à Poderosa. Caio descobre que Seu Ernani foi conversar com Ramiro e teme ser expulso da escolinha. Maria Antônia se desculpa com Poderosa. Oxente fica preocupado ao se dar conta que Zenaide mandou Antônio Júnior acompanhar Poderosa na casa de Miguel. Caio tenta falar com Seu Ernani e teme ser expulso da Bras Esportes. Furacão se despede de Poderosa. Caio procura Bernardo e conta que Furacão falou sobre ele para Poderosa.

Bernardo pede para Caio não dizer nada à Furacão sobre a conversa deles. Poderosa acha graça da sinceridade de Antônio Júnior. Miguel fala sobre sua hóspede com os amigos do mercadão. Em conversa com Antônio Júnior, Hugo diz gostar de Maria Antônia. Norma se desculpa com Geovani. Yara implica com a avó de Tobias. Ramiro pede para Ludimila acompanha-lo durante a refeição. Fernanda visita a avó na casa de idosos. Ela e Norma convidam os idosos para a distribuição de alimentos na Praça da Sé. A pedido de Oxente, José Antônio pede para acompanhar Poderosa no lugar do irmão. Tobias estranha a presença de Bernardo na sala de Leandro. O herdeiro de Ramiro telefona para o advogado e confirma que Bernardo mentiu. Pedro chama Fernanda para lanchar. Poderosa provoca Maria Antônia. José Antônio fala mal da hóspede de Miguel. Luiggi avisa à Serena que a filha deles, Bibiana, está voltando para o Brasil. Bernardo liga para seu capanga e encomenda a morte de Furacão e Caio. Fernanda diz que o irmão precisa passear e viver um pouco. Tobias tenta marcar um encontro com Donatella. Olympia chama a atenção de seus funcionários. Miguel leva uma cadeira de rodas para Poderosa. Ele prepara um jantar para ela. Do lado de fora do sítio de Miguel, Bernardo liga para o capanga e confirma que ele chegou na casa de Furacão.

Furacão é atacada dentro de casa. O capanga de Bernardo pergunta por Caio. O menino entra em casa e se depara com a mãe amordaçada. Ele é atingido por um disparo. Furacão se desespera, joga um spray de cabelo no bandido e foge. Ela é perseguida. Caio levanta, percebe que foi atingido de raspão e vai atrás de sua mãe. No terraço do prédio, o capanga de Bernardo atira em Furacão, mas a arma trava. Caio chega a tempo e empurra o bandido lá de cima. Miguel leva Poderosa para o quarto. Furacão alerta Caio que não é para avisar a polícia. Bernardo estranha a demora de seu capanga. Miguel deixa Poderosa no quarto e vai dormir na sala. Oxente fala com a família sobre o dia de trabalho. Serena e Luiggi ficam ansiosos com o retorno de Bibiana. Olympia fala com Leandro sobre Tobias. Bernardo se irrita com a ausência do capanga. Furacão observa o filho dormir. Os idosos acompanham Fernanda na distribuição de alimento. A filha de Ramiro convida Nivaldo para sua casa. O menino fica encantando com a mansão. Tobias chega, se assusta e chama a segurança. Bernardo descobre que Furacão e Caio estão vivos. Ramiro chega e permite que Nivaldo seja expulso. Fernanda avisa que ela sairá de casa, caso o menino seja expulso. Bernardo espalha gasolina em volta da casa de Miguel e acende um fósforo.

Jesus

Os apóstolos se emocionam ao ouvirem uma canção. Madalena devolve o anel a Petronius. Alguns dias se passam e Jesus, com um capuz, chega à Jerusalém em meio à multidão. Pedro diz estar preocupado com o Mestre. Longinus avisa a Petronius sobre o paradeiro de Noemi. Judas Iscariotes diz ter algo a dizer para Madalena.

Simão Fariseu procura pela esposa. Laila termina de se vestir e se despede de Jairo. Ela se depara com Pedro na hospedaria e diz que não pode sair. Petronius tenta localizar Noemi. Tiago Justo se recusa a sentar com os apóstolos. Pedro o enfrenta. Helena diz que fugirá para se encontrar com Judas Tadeu. Judas Iscariotes se declara para Maria Madalena.

Maria impede que Tiago Justo continue discutindo com os apóstolos. Adela diz sentir falta de Gestas. Tiago Justo conversa com Maria e diz que Caifás quer matar Jesus. O Sumo-Sacerdote se mostra decidido a matar o Messias. Noemi fica satisfeita com a preocupação de Petronius. Disfarçado, Jesus caminha entre as pessoas e escuta o que dizem Dele.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Juli ordena que Eric, Telê e Metamorfo levem Maria para cela antifuga. O comandante Kídor manda deixar Maria na cela, pois diz ser muito perigoso manter os bebês com ela. Cris invade o prédio de Gabriela. Beto, Valente, Ernesto e agentes do Depecom arrombam a porta do apartamento de Gabriela. Nati e Valente se beijam. Juli, Gór, Metamorfo, Eric e Samira são teletransportados para São Paulo. Marcelo, Tati, Melquior, Bianca e Leonor invadem o laboratório.

Escrava Mãe

Petúnia está nervosa diante de Maria Isabel, que sente muitas dores e vai buscar ajuda. A cigana se aproxima delas para ajudar. Teresa está no chão e se contorce de dor e Dr. Pacheco tenta acalmá-las. Juliana vai até Irani pedir que ajude Teresa. Irani percebe a gravidade, porém nega a ajuda, mas é convencida por Belezinha e Nestor a socorrer Teresa. Genésio vai até Quintiliano para saber quanto custa sua liberdade. Após muito esforço de Teresa, Irani percebe que bebê não sobreviveu. Maria Isabel é levada a um quarto sujo e depois de muito esforço o bebê nasce. Petúnia se emociona e diz que é uma menina. A cigana conduz a criança para Maria Isabel que nega pegar no colo. Petúnia pega a criança e a abraça enquanto Maria Isabel permanece fria, exausta. Irani vem de dentro do quarto com o Dr. Pacheco. Beatrice, Almeida e Juliana aguardam na expectativa.

Dr. Pacheco diz a todos que Teresa perdeu o bebê e todos ficam chocados. Teresa chora e é amparada por Beatrice. Almeida tem um ataque de fúria e quebra tudo a sua volta e Urraca entra, assustada. Almeida culpa Urraca por tê-lo obrigado a se casa com uma mulher defeituosa. Maria Isabel dá de mamar para o bebê, contrariada. Dália pergunta a Rosalinda se Violeta é sua filha, Rosalinda fica nervosa e Átila quer saber se é verdade, uma vez que ela não deixa Violeta se tornar umas das florzinhas da pensão. Rosalinda nega e diz que todas são como filhas e elas fazem as pazes novamente. Juliana consola Teresa que está arrasada. Almeida se aproxima e pergunta se Teresa está bem, ela diz que sim e ele sai, frio. Ele vai até a área dos escravos que estão arrasados com a perda do filho de Teresa. Almeida ordena que voltem ao trabalho, menos Sapião que se defende. Almeida manda Zé Leão prender Sapião na senzala.

Almeida acusa Sapião que fez o calço para Teresa usar e por isso ela perdeu o bebê quando caiu ao chão. Sapião está apavorado, aos prantos, diante de Almeida, que tem um machado nas mãos. Zé Leão ao lado deles, impaciente. Zé Leão intercede. Almeida vê a luta entre os escravos e acha sensacional, Zé Leão aconselha que é melhor que rinha de galo. Átila quer escrever a história de Rosalinda, ela não aceita. Urraca não se conforma em não ter recebido o convite para o baile. Nestor exige explicação de Irani ao receber uma caixa de mercadoria com uma flecha fincada no meio. Irani se assusta. Juliana fica assustada diante de Sapião que está acorrentado e teme ser morto por Almeida. Ele chora e ela enxuga as lágrimas e diz que não vai deixar nada de ruim acontecer com ele. Sapião diz que não pode morrer sem antes fazer uma coisa e surpreende Juliana com um beijo. Maria Isabel está sozinha, adormecida, alguém se aproxima. Ela continua deitada, mas percebe a presença de alguém. Quando ela se vira, se surpreende ao ver Miguel a sua frente.

SBT

Chiquititas

Rafa conversa com Cris e diz que ela precisa ficar bem. O chiquitito fala que ela é bonita, inteligente e que logo um novo menino vai gostar dela. Cris fica mais animada e agradece o apoio do amigo. No apartamento de Cintia, Armando leva vários cachorros para tentar substituir Pipoca, mas nenhuma é parecida. Mosca e Vivi se beijam novamente no parque. Armando diz para Cintia que desistiu de procurar a cachorra. Cintia chama Armando de incompetente e diz que o plano dela estava dando todo certo, mas que agora vai ter que falar para crianças que perdeu a cachorra chata que elas tanto gostam. Eduarda faz uma roupa improvisada para Pipoca com a ajuda de Shirley. Vivi e Mosca voltam ao orfanato. As meninas vão para o quarto e Mosca chama os meninos para fazer o mesmo. Cris fica sozinha na sala. Vivi diz para as meninas que não sabia o que fazer direito e que no começo foi estranho, mas depois ficou muito legal. Mosca conta para os meninos que o beijo foi muito bom. Cintia vai ao orfanato e conta que roubaram a mascote Pipoca. Duda recebe ligação da mãe dizendo que ela vai morar alguns meses na Bélgica e quer que ele também vá para lá. O menino fica triste, mas Carmen comemora. No apartamento, Eduarda apresenta a cachorra nova para Maria Cecília, que alerta a mãe que dá muito trabalho ter um cachorro. Maria Cecília surta ao perceber que a roupa que a cachorra está vestindo foi feita com o tecido de seu vestido. No orfanato, Cris anuncia na internet que Pipoca está desaparecida. Letícia está chateada com a filha. Carol tenta aconselhar Dani a pedir desculpa para a mãe e para o crítico Rui Salgado. Dani vai ao quarto da mãe e pede desculpa por ter se comportado mal. Letícia fica mais aliviada e abraça a filha. Dani diz que quer que ela também tenha amigos para poder vê-la sempre sorridente. No dia seguinte, Rui Falcão vai até a casa delas e Dani pede desculpa. Carmen vê que os desenhos de Gabi estão mais firmes e ameaça fazer algo para barrar a melhora do bloqueio psicológico da mulher.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

