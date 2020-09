Resumo das Novelas

QUINTA-FEIRA, 24

Malhação

Nestor e Odaiuá partem de volta para Santos, e Roney comemora. Tato e Deco discutem sobre os cuidados com Tonico, e Keyla aparta os dois. Juca e Guto enviam letras de música para Benê, e Julinho pergunta se a irmã está namorando os dois. K1 sugere que K2 se aproxime de Keyla para apaziguar as desconfianças em relação a Tato. Dóris desconfia que K2 tenha mentido para ela. Os alunos confrontam Malu sobre o uso do uniforme escolar. Dóris avisa a K2 que convocará uma reunião com a mãe dela. Bóris aconselha MB, Tina e Guto a se unirem para resolver o problema com Malu. Dóris descobre o esquema de falsificações comandado por K2. Os alunos organizam um protesto contra Malu, e Clara desafia a mãe.

Flor do Caribe

Hélio entrega um cheque a Bibiana para pagar o barco de Donato, e pede à mãe segredo sobre a origem do dinheiro. Alberto fica zangado com Ester ao perceber que foi ela quem tramou a prisão de seus clientes. Cristal aconselha Cassiano e Duque a se esconderem até sua partida para o Brasil. Duque e Cassiano se disfarçam como dançarinas para escapar dos capangas de Dom Rafael. Ester chama Alberto para conversarem.

Totalmente Demais

Natasha diz a Carolina que está tentando reconstruir sua vida com Arthur. Arthur fica surpreso ao saber por Pietro que Carolina pensa em adotar Gabriel. Natasha afirma a Arthur que prefere ser sua amiga. Dorinha aceita o convite de Carolina para trabalhar com a irmã em seu brechó. Lili descobre que está grávida e diz a Euzébia que o bebê é de Germano. Claudia não revela a Carolina os motivos que levam Gabriel a tomar remédios. Carlinhos não gosta de ver Hugo beijando Gilda, deixa o bar e acaba encontrando Dino na rua.

A Força do Querer

Ruy tenta ficar com Ritinha. Ivana pede para morar sozinha. Joyce discute com Eugênio. Zeca conversa com Nazaré sobre Ritinha. Ritinha diz a Marilda que irá para o Rio de Janeiro com Ruy. Silvana indica uma arquiteta para ajudar Eugênio com o projeto de seu escritório. Cirilo marca uma viagem com Caio. Aurora discute com Rubinho. Bibi e Caio se veem na rua. Bibi é assaltada no ônibus e acaba sofrendo um acidente. Eugênio fica feliz com o trabalho de Irene.

Silvana avisa a Eurico que irá demorar para voltar para casa. Caio flagra Silvana em uma mesa de pôquer. Ritinha prepara um banho de ervas. Zeca chega ao Rio de Janeiro e leva Nazaré em casa. Ritinha não encontra Ruy no local marcado e decide ir atrás dele em Belém, acreditando que o encontrará antes dele embarcar para o Rio. Zeca se desespera ao saber da fuga da noiva. Ritinha chega a Belém. Caminhão de Zeca em blitz comandada por Jeiza.

RECORD

Jesus

Adela pede desculpa pela grosseria de Barrabás. Abel se apresenta à Gabriela. João fica enciumado. Bêbado, Antipas sofre sem Herodíade e Salomé. Gabriela se explica para João. Lázaro diz que é melhor que Jesus evite a cidade de Jerusalém. Gabriela se irrita com o ciúme de João. Kesiah a admira. Antipas reencontra Judas Iscariotes. Madalena não vê Petronius no palácio. O centurião sonha com sua amada. João tenta se desculpar com Gabriela. Maria Madalena flagra Petronius com Noemi. Pinta um clima entre Betânia e Simão Zelote.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Tati grita pelo pai e pede socorro. Metamorfo a aterroriza. Marcelo e Leonor saem correndo em direção aos gritos. Draco se diverte com o medo de Bianca. Eric chega por trás de Maria e atira um dardo tranqüilizante contra ela. O Rei Adamastor e a Rainha Sibila ficam felizes ao verem Luciano e Noé recuperados. Nati recupera a memória. A Liga Bandida leva Maria para o laboratório. A Liga do Bem se prepara para invadir o laboratório.

Escrava Mãe

Juliana encara Almeida que está com o chicote em mãos. Esméria observa, triunfante. Miguel mal consegue manter os olhos abertos diante dos ciganos. Eles colocam Miguel na carroça e de repente se deparam com Osório. Esméria se justifica a Almeida porque não deve ser castigada também. Osório se aproxima da carroça e uma mulher esconde Miguel com uma manta. Osório pergunta se não viram um homem ferido pelo caminho, os ciganos respondem que não e continuam viagem. Para surpresa dos escravos, Almeida solta Juliana e prende Esméria no pelourinho para ser castigada. Alguns meses depois e Almeida e Urraca estão na sede da corte para conhecer o príncipe e conversam sobre como as coisas estão caminhando e sobre a paternidade que está prestes a acontecer com Almeida. Teresa está grávida de pousos meses e sente muitas dores e confessa ao Dr. Pacheco que não quer perder o bebê. Maria Isabel já está com barriga crescida e caminha com Petúnia, ela sente dores e Petúnia vai buscar ajuda.

Urraca e Almeida continuam caminhando ao paço e Urraca avista Petúnia correndo, um pouco distante. Almeida diz que vai atrás e pergunta a Urraca se ela tem certeza do que viu e se Petúnia estava grávida. Urraca não consegue distinguir e alerta que não podem chegar atrasados ao encontro e Almeida concorda com Urraca. Petúnia se depara com Miguel ao pedir ajuda aos ciganos. A pensão de Rosalinda está enfeitada. Quintiliano e Filipa recebe um convite para um baile de máscaras. Maria Isabel e Petúnia chegam na casa da tia e Petúnia conta que viu Miguel e Maria Isabel não acredita, pois na carta que recebeu de Teresa dizia que Miguel havia morrido, mas Petúnia insiste em dizer que ele não morreu. Urraca está ansiosa para receber o título do príncipe, ela se abana com o leque. Almeida é condecorado a comendador e condecora Urraca a Baronesa de Barangalha que fica horrorizada. Rosalinda recebe um convite para a inauguração do novo palecete, no baile de máscaras, mas percebe que será no mesmo dia da festa na pensão. Rosalinda tira satisfação com Loreto sobre a data do baile, ele alega que não pode fazer nada.

Nestor pede que Irani explique porque ficou tão nervosa quando viu o cesto com pertences indígenas. Rosalinda recebe alguns convidados na pensão. Beatrice convida Quintiliano para jantar e ele aceita. Filipa se veste novamente de homem sob olhar de Bá Teixeira. Tomás visita a pensão e Violeta recusa uma bebiba oferecida a ela, que recusa e lhê dá um tapa. Filipa entra vestida como homem. Loreto caminha pela vila e inspeciona tudo. Beatrice e Quintiliano estão bem próximos e de repente Esméria entra e eles se assustam. Tia Joaquina orienta Juliana a preparar Teresa, pois o filho não irá vingar. Urraca chega em casa com muita raiva, inconformada com o título que recebeu e proíbe Almeida de comentar com alguém. Petúnia leva Maria Isabel ao local em que viu Miguel. Maria Isabel grita por Miguel e sente uma forte dor e leva as mãos a barriga. Teresa cai ao chão, sente dores e chora. Beatrice diz que foi um acidente. Esméria rasgou os laços do calço que Teresa usa, sem que ninguém visse. Beatrice percebe que Teresa está sangrando. Almeida chega correndo e vai junto pra Teresa e segura sua mão, ela chora e pede perdão. Maria Isabel está no chão e vê o vestido já molhado e avisa Petúnia que o filho vai nascer.

SBT

Chiquititas

Na mansão dos Almeida Campos, Carmen fala sozinha que Cintia irá se arrepender de ter cruzado seu caminho. Pata, Mili e Bia ajudam Vivi a treinar beijo com receitas tiradas da internet, como tentar pegar gelo de dentro do copo com a língua. Ana e Tati planejam montar a casa de Pipoca. Cintia manda sua empregada levar a cachorra para tomar banho. Carmen segue a mulher. Mosca toma banho e capricha na hora de escovar os dentes. Vivi faz o mesmo. A empregada de Cintia deixa a cachorra na parte de fora do supermercado e entra para fazer compras. Carmen aproveita e rouba a cachorra. Eduarda encontra Carmen na rua e fica encantada com a cachorra. Carmen presenteia Eduarda com a cachorra. Eduarda fica muito feliz. No orfanato, Chico aconselha Mosca a tratar bem Vivi no primeiro encontro. O cozinheiro ajuda as pequeninas a construir a casa de Pipoca. Cintia fica revoltada ao saber do sumiço da cachorra e demite a empregada de forma rude. Cintia liga para Armando aos berros e diz que ele precisa encontrar a cachorra. O rapaz confirma que os dois são parceria e que ele irá ajudá-la. No apartamento de Eduarda, a empregada Shirley Santana (Olívia Araújo) diz que a cachorra é vira-lata. Eduarda batiza a cachorra de Kate em homenagem a princesa inglesa que veio do clero para a nobreza. No orfanato, Rafa e Binho ajudam as meninas a construir a casa de Pipoca. Mosca e Vivi vão ao parque. Os dois estão sentados no banco e Mosca tenta perguntar se pode beijá-la, mas antes de completar a pergunta, Vivi diz que sim. Os dois se aproximam e finalmente se beijam.

