Resumo das Novelas

SEGUNDA-FEIRA, 21

Malhação

Guto diz a Benê que gosta de estar com ela, que sugere que o amigo termine o namoro com Clara. Tato conforta Keyla, que está nervosa com a visita dos pais de Deco. Samantha ajuda Juca com o vlog. Nestor e Odaiuá conhecem Roney, Keyla e Tonico. K1 confronta MB sobre Lica. Anderson e Tina combinam de passar um fim de semana juntos. Benê pede conselhos a Tina e Ellen sobre a relação com Guto. Guto hesita em terminar o namoro com Clara. Odaiuá sugere fazer uma cerimônia indígena para Tonico, e Keyla gosta da ideia. Lica e Felipe discutem. Lica vê Edgar entrar no carro de uma mulher e pede ajuda a MB. Josefina conversa com Tato. Nestor diz que Deco e Keyla precisam se casar. Marta e Luís viajam, e Lica decide promover uma festa em casa.

Flor do Caribe

Cassiano e Duque conseguem fugir em direção à mata, mas são perseguidos pelos capangas de Dom Rafael. Donato percebe a dificuldade que terá para ser aceito pelos pescadores. Dom Rafael e seus capangas acertam um dos tanques de combustível do avião onde estão Cassiano e Duque, que são obrigados a aterrissar. Ester e Alberto brincam na piscina com Samuca e Laura. Hélio encontra Donato e conta ao pai que é assistente da diretoria do Grupo Albuquerque. Dionísio discute com Alberto sobre a desativação da mina. Alberto não concorda com a análise de Hélio sobre a situação da mina e acaba discutindo com Dionísio. Cassiano faz um pouso forçado no meio do pasto. Cassiano e Duque atravessam o pântano e são surpreendidos por um crocodilo.

Totalmente Demais

Natasha não gosta de ser usada por Arthur para provocar ciúmes em Eliza. Cassandra avisa a Débora que Suely só está interessada em seu dinheiro. Suely propõe a Charles ajudá-lo a seduzir Débora, caso ele contribua para sua aproximação com a filha. Jojô garante aos avós que unirá seus pais novamente. Cassandra impede que Suely entre na Bastille para falar com Débora. Suely beija Charles e acusa o namorado de Débora de tê-la seduzido.

A Força do Querer

Eugênio avisa a esposa que viajará para o Acre com Ruy. Joyce orienta a sessão de fotos de Ivana. Eurico pede que Silvana pare de jogar. Joyce exibe Ivana no shopping. Ruy cai no rio durante a travessia de barco, e Eugênio se desespera. Zeca tenta ajudar Ruy, mas acaba sendo levado com ele pela correnteza. Bibi reclama da ausência de Caio. Eugênio e Abel procuram por Ruy e Zeca. Caio vê Bibi beijar Rubinho e decide deixar o Brasil. Eurico é avisado do acidente com o sobrinho e pede para Silvana falar com Joyce.

Ruy e Zeca são resgatados e instruídos por um índio a tomar cuidado com o que vem das águas. Há uma passagem de tempo. Ruy, já adulto, e ao lado de Cibele, relembra a história de seu afogamento. Dantas comemora com Eugênio a união dos filhos. Joyce questiona Silvana sobre ela ter sido vista em uma mesa de pôquer. Eugênio anuncia que abandonará a empresa e Eurico fica furioso. Aurora lamenta o casamento de Bibi com Rubinho. Ruy vai com Eugênio ao Pará. Joyce critica Ivana. Ao chegar de viagem, Zeca é recebido com festa pelos moradores de Parazinho e vai atrás de Ritinha. Ruy e Zeca se encantam ao ver Ritinha nadando com os botos.

RECORD

Jesus

Diana pede ajuda a Almáquio. Dimas é torturado na prisão. Adela e Shabaka vão ao encontro de Petronius. A irmã do centurião se abre com Cláudia. Rufos, ex marido de Cassandra, sofre com lepra em uma caverna. Shabaka retira a queixa contra Dimas, que é libertado. Adela agradece ao pai de Susana e oferece um emprego para o filho na cozinha do palácio. Antipas da em cima de Temina. Enquanto segue com a comitiva às margens do rio Jordão, Herodíade pede um tempo para ficar sozinha e se afasta. Ela fica mexida com as lembranças do passado e Satanás surge ao seu lado. Uma cobra sai das vestes do demônio e lambe o rosto de Herodíade. Heitor chega ao local e a encontra morta no chão. A alma de Herodíade vê o próprio corpo estirado no chão e é levada pelo Satanás. Alguns dias se passam e é anunciado o início da festa do tabernáculo. Anás e Caifás se mostram.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Aquiles tenta fugir, mas os reptilianos bloqueiam sua passagem. Hélio e Ceres fazem as pazes. Juli olha no monitor a imagem de Samira desacordada no subterrâneo. O Rei pede para Luciano providenciar a nave da luz e acompanhar Maria ao encontro de Marcelo. Nati acorda sem memória. Nati vira vampira e não consegue se controlar. Melquior avisa a Marcelo que Maria está a caminho. Eles se vêem e correm um ao encontro do outro e se beijam.

Escrava Mãe

Tito Pardo procura por Juliana. Almeida está furioso e tenta pegar a carta da boca de Sapião. Almeida procura por Juliana e Esméria diz que ela tentou fugir. Loreto continua a busca por Miguel, que conseguiu fugir. Quintiliano sugere que Guilherme fuja para a corte e Guilherme diz que não é foragido. Beatrice visita Quintiliano. Átila recusa a proposta de emprego de Tomás. Tito Pardo encontra Juliana desmaiada e ferida por uma cobra e grita por Zé Leão. Tia Joaquina e Bá Teixeira conversam sobre a ruindade do coronel Almeida. Beatrice pede desculpas a Quintiliano e avisa que não poderá fazer nada contra a denúncia feita por Almeida. Tito Pardo entra na casa de Tia Joaquina com Juliana nos braços e derrama aguardente no ferimento.

Nestor pede a Irani que fique no armazém enquanto ele vai procurar por Belezinha. Almeida revela a Loreto que sabe o paradeiro de Miguel. Loreto, Osório e Almeida vão atrás de Miguel. Nestor observa, tenso. Miguel está na espera, em cima do cavalo, no canto da estrada. Ele avista Belezinha. Miguel percebe que o recado não foi dado a Juliana e diz a Belezinha que precisam sair dali pois correm perigo. Urraca visita Teresa. Osório corre pela mata. Almeida encurrala Miguel. Belezinha corre e se depara com Osório. Miguel continua correndo a cavalo e Loreto atira em sua direção. Belezinha aproveita a distração do tiro e acerta Osório com um galho e foge. Outro tiro dos soldados atingem Miguel no ombro mas ela não para de correr. Dr. Pacheco cuida de Juliana. Miguel é atingido novamente, cai do cavalo e rola numa ribanceira. Tomás procura por Violeta e Rosalinda diz que Violeta está muito ocupada. Violeta está chocada com as revelações de Rosalinda sobre a esposa do Quintiliano que o traiu com um escravo.

SBT

Chiquititas

José Ricardo e Junior chegam ao orfanato para a votação entre Carol, Ernestina e Cintia. Chico também votará. Cintia recebe uma ligação misteriosa e diz para a pessoa que será a nova diretora, pois já possui seis votos garantidos. Carmen chega ao orfanato e diz que como se trata de uma democracia ela também possui o direito de participar como candidata. A votação secreta começa. Junior é o primeiro a votar. Mosca é o último. José Ricardo abre a urna para apurar os votos. O crítico Rui Falcão vai até o Café Boutique para poder falar com Letícia. Os dois se entendem e Letícia diz que Dani possui um temperamento difícil. O rapaz se declara para a amada. A votação acaba e Cintia vence com oitos votos. Carol fica com seis, Ernestina com dois e Carmen com apenas um (que é o dela mesma). Rui Falcão leva Letícia para casa. Os dois se beijam. No orfanato, Chico pede desculpa para Carol, diz que não votou nela porque tinha certeza que ela venceria e por isso votou na Ernestina, que iria receber apenas um voto. Mosca, Mili e Pata dizem as demais crianças que acreditam que quem mudou o voto para escolher Cintia errou, pois é Carol que sempre ajudou a todos. Carol diz que ninguém precisa se explicar e que continua gostando de todos da mesma maneira. As crianças que votaram em Cintia se arrependem. Carol conversa com Letícia em casa e diz que está triste. Letícia fala que Cintia deve ter dado presente para as crianças com outra intenção.

