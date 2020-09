Resumo das Novelas

SÁBADO, 19

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

Flor do Caribe

Cristal surpreende os devotos e sua família, ao cantar na igreja uma música de ritmo forte. Cassiano gosta do canto de Cristal. Chico tenta impedir o casamento de Ester, dizendo que Cassiano está vivo. Rafael e Cristal discutem. Cristal avisa a Amparo que sairá de casa. Chico avisa ao comandante que falou com Cassiano ao telefone, e que ele lhe pediu ajuda. Cassiano e Duque voltam a cavar o túnel e encontram a saída no teto da mina. Donato sai da prisão. Bibiana avisa a Donato que Hélio se formou e trabalha no Grupo Albuquerque. Dom Rafael descobre que Duque e Alberto fugiram da cela e manda seus capangas irem atrás dos prisioneiros.

Totalmente Demais

Natasha anuncia que se separou de seu marido. Gilda avisa aos filhos que Dino está foragido. Maurice e Stelinha escutam Natasha dizer que herdará uma fortuna e planejam reaproximar Arthur da ex-modelo. Arthur lê a matéria sobre Carolina escrita por Leila e procura a jornalista. Hugo afirma a Gilda que irá esperar por ela. Arthur sai com Natasha e, ao encontrar Eliza e Jonatas, decide beijar a ex-mulher.

Fina Estampa

Patrícia aponta uma arma para a mae, que a chama de idiota e pede para que ela atire. Antenor consegue soltar Griselda. Antenor, Patrícia e Griselda fogem do cativeiro, que explode. Tereza Cristina entra no carro e também foge. O carro da polícia que persegue Tereza Cristina sofre um acidente. Baltazar tira Crô de dentro do armário e eles se abraçam. Toda a família de Griselda está reunida e ela agradece a Antenor. Pereirinha e Tereza Cristina fogem de barco. Durante uma tempestade, o barco afunda e eles desaparecem. Tereza Cristina é dada como morta. Na leitura do testamento, é revelado que Teresa Cristina deixou metade de sua fortuna e a mansao para ele. Crô contrata Baltazar e Marilda para trabalhar para ele na casa. O juiz determina que Vitória fique com Esther. Vitória chora. Crô diz que ninguém vai saber quem é seu amante secreto. É realizado o batizado dos filhos de Amália, Teodora e Patrícia. Na formatura de Antenor, Griselda é escolhida como paraninfa da turma, faz um discurso emocionado e recebe o capelo do filho. Griselda está andando na rua quando vê um carro passar com Tereza Cristina dentro. A vila abre o vidro e dá risada. Griselda tira a chave grifo da bolsa e sai correndo.

RECORD

Jesus

A novela não é exibida aos sábados.

Apocalipse

A novela não é exibida aos sábados.

Os Mutantes Caminhos do Coração

A novela não é exibida aos sábados.

Escrava Mãe

A novela não é exibida aos sábados.

SBT

Chiquititas

A novela não é exibida aos sábados.

