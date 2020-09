Resumo das Novelas

QUINTA-FEIRA, 17

Malhação

Tina incentiva Ellen a denunciar a atitude racista do alunos, mas ela afirma que prefere esperar. Anderson aconselha Tato a formar sua própria família. Edgar teme as pautas conservadoras que Malu propõe para a escola. Ellen pede que Tina não comente com Anderson sobre o preconceito que sofreu. K2 sugere fugir com Tato. K1 descobre que MB saiu com Lica e se revolta com o menino. As meninas conversam com Keyla sobre Tato e Deco. Nena desconfia do comportamento de Ellen. Julinho atrapalha a noite romântica de Josefina e Roney. Marta repreende Lica por mentir para ela. Mitsuko diz a Tina que questionará o Grupo sobre o caso de Ellen. Tina descobre que pode ter uma doença. Guto estimula Benê a tocar piano em público.

Flor do Caribe

Alberto diz a Ester que pode ser o melhor pai do mundo para Samuca. Ester diz a Alberto que precisa refazer sua vida antes de pensar em se casar. Alberto decide financiar uma ONG para Ester trabalhar. Cassiano e Duque tem dificuldades para encontrar a saída pelo duto de esgoto. Ester sente uma ciúmes de Alberto, quando ele sai com Yvete para dar uma entrevista. Bibiana visita Donato na prisão. Durante a caminhada pelo duto, Cassiano cai e quebra a perna. A ONG é inaugurada. Ester propõe casamento a Alberto.

Totalmente Demais

Carolina sofre ao lado de Pietro. Florisval incentiva Jonatas a comprar um carro para ajudar a reconquistar Eliza. Carolina pede demissão da revista e diz a Hugo que precisa se reencontrar. Pietro faz Carolina repensar na ideia da demissão, se oferecendo para adotar um filho com ela. Jonatas desiste de comprar o carro para comprar a cadeira de rodas de que Weslley precisa. Hugo convida Gilda e os filhos para jantar em sua casa, e é surpreendido com a chegada de Suely.

Fina Estampa

Tereza Cristina e Ferdinand combinam seu plano para sequestrar e matar Griselda. Eles visitam o cativeiro que será utilizado. Guaracy liga para Griselda e pergunta notícias de Quinzé. Quinzé e Teodora dormem juntos. Teodora pergunta se Quinzé não vai abandoná-la novamente e diz que está com medo. Ele liga para Griselda e diz que vai ficar junto com Teodora, que fica feliz. Quinzé diz que Teodora está grávida. Toda a família se reúne na casa de Griselda. Beatriz diz que não consegue emprego por ser reconhecida. Enzo é assediado pelas fas. Uma dela pergunta se Danielle é a mãe dele. Ela fica arrasada. Danielle pede para ser aceita como médica novamente. Álvaro lê uma carta de Iris e Alice, que informam que estão em Greenville, onde abriram uma empresa. Tereza Cristina e Ferdinand esperam para sequestrar Griselda. Acontece o casamento de Juan Guilherme e Letícia. Ferdinand imobiliza Griselda, que apaga. Guaracy é atacado por Tereza Cristina e desmaia. Leandro vence sua luta no MMA. Começa a luta de Wallace Mu. Guaracy acorda e liga para Antenor contando o que aconteceu. Crô responde perguntas do delegado sobre Tereza Cristina. Griselda acorda no cativeiro e vê Tereza Cristina, que pede para que ela implore por sua vida.

RECORD

Jesus

Gestas questiona Judite sobre a gravidez. Petronius acha Noemi teimosa. Joana compra cestos de Adela. Barrabás observa Jesus. Judite e Gestas se beijam. Malco e Nicodemos ficam intrigados com a conversa entre Anás e Caifás. Os apóstolos são mal recebidos por alguns samaritanos. Shabaka e Susana acusam Dimas pelo roubo da hospedaria. Nicodemos questiona Caifás sobre a rodem de matar o Messias. Jesus percebe o ódio de seus discípulos pelos samaritanos e fica decepcionado. Os apóstolos se desculpam com Jesus. Barrabás os observam. Caifás e Anás negam as acusações de Nicodemos. Dimas é levado para a prisão. Gestas observa o irmão.

Satanás inflama o ódio de Barrabás. Petronius mostra interesse em Noemi. Lázaro consegue encontrar Jesus e avisa que querem mata-Lo. Barrabás fica frustrado e é pressionado pelo Satanás. Jesus se mostra confiante e avisa que seu tempo ainda não acabou. Gestas vai até a casa de Adela e diz que Dimas foi injustiçado. Caius humilha o Hidrópico. Abel dá em cima de Helena. Jesus e seus discípulos agradecem a receptividade de Yarin. Helena fala sobre Judas Tadeu com Abel. Nemestrino se preocupa com Dimas. Joana aconselha Adela. Pilatos e Chuza conversam sobre suas esposas. Shabaka acha que Dimas pode ser inocente. Nicodemos alerta Tiago Justo para o perigo que Jesus está correndo. Preocupados com a demora de Barrabás.

Apocalipse

Guido manda os soldados dispararem contra os fugitivos. Cientistas descobrem que um poderoso vulcão entrará em erupção. Ricardo é avisado sobre a descoberta. Stefano o aconselha e o Anticristo conhece uma cobaia do Falso Profeta. Saulo e Noah protegem os fugitivos. Bárbara é atingida por estilhaços de uma granada jogada por Dudu. Os cientistas anunciam o desastre que está por vir. Ricardo e Stefano falam sobre uma arma secreta. Ariela diz que o vulcão entrou em atividade.

Arthur noticia os estragos do vulcão. Laodiceia e Ângela ficam preocupadas. Glaucia liga para Dudu. Stefano diz que o Rio de Janeiro será destruído. Ricardo cobra seus homens. Susana diz que Bárbara precisa operar. Guto e Vitorio apoiam Celeste. Saulo conta o ocorrido para os familiares. Susana avisa que Bárbara corre perigo. Celeste é chamada. Bárbara se despede dos amigos e morre. Saulo e Noah discursam no enterro da jornalista. Ricardo surpreende Guido, André e Dudu. Adriano fala com Zoe e Benjamin sobre uma arma secreta que Ricardo está planejando.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Hélio e Ceres fazem as pazes. Juli olha no monitor a imagem de Samira desacordada no subterrâneo. O Rei pede para Luciano providenciar a nave da luz e acompanhar Maria ao encontro de Marcelo. Ana, Pepe e Janete fogem dos homens-formiga. Drácula e Bram invadem a casa de Teófilo. Príncipe, Bianca, Leonor, Marcelo e Tati caminham pela praia subterrânea e vêem Shangrilá de longe. Marcelo e Maria correm um ao encontro do outro e se beijam.

Escrava Mãe

Miguel continua tenso dentro da cela. O soldado está dormindo com a chave da cela em cima da mesa. Osório observa os soldados desenterrando um pequeno baú. Ele se aproxima rapidamente. Osório golpeia os dois soldados com a pá, pega o baú e sai correndo. O baú que estava enterrado está aberto sobre a mesa de Quintiliano. Não é revelado o que está dentro, mas o coronel observa, concentrado. Osório sai e Quintiliano permanece ali, observando o baú. Alguns instantes e ele tira um amarrado com cartas antigas de dentro. Quintiliano com o baú nas mãos olha para os lados, desce as escadas cuidadosamente.

Ele pega a chave do bolso, abre a porta e entra rapidamente. Almeida deita Teresa na cama, carinhosamente. Ele beija sua testa e se levanta. Teresa permanece ali, de olhos fechados, até que percebe Almeida abrir a porta do quarto. Almeida já puxa a roupa de Esméria, rasgando e revelando seu corpo. Alguns instantes e ele já avança sobre ela, beijando-a calorosamente e jogando-a sobre a mesa. Teresa parece triste, olhando-se no espelho, vestida com uma bela camisola. Juliana está no canavial, junto a outros escravos, todos com facões nas mãos. Alguns escravos a estranham ali, mas ela se mantém firme. Juliana continua no canavial, cortando a cana com força, enquanto os trabalhadores continuam cantando. Juliana cai no canavial, com a perna sangrando, próxima a uma cobra venenosa.

SBT

Chiquititas

Vivi diz para Mosca que Tati está melhor. Na manhã seguinte, na mansão dos Almeida Campos, Carmen diz que as chiquititas são um problema, mas que ela gosta de pensar que esses são obstáculos que a vida coloca para lhe testar. Junior diz para a tia tratar as crianças bem quando elas voltarem ao orfanato. Na casa de Carol, Dani fica cheia de ciúmes e começa a ser grosseira com os órfãos que estão lá. Letícia tenta explicar para a filha que é preciso tratar bem as visitas e diz que Tati esteve com febre. Eduarda faz processo seletivo em sua casa para contatar uma empregada doméstica. A socialite exagera nos pré-requisitos e não aprova nenhuma candidata. Carmen chega com Duda ao orfanato, comunica que pensou bem e decidiu que Mili poderá ficar no orfanato. Mili fica alegre e corre para abraçar Carmen, que alerta a menina pelo grave erro e diz que será punida mesmo assim. A diretora leva Mili até o pátio do orfanato e ordena que a menina fique de pé em cima de um banquinho por tempo indeterminado para refletir sobre seu comportamento. Carmen manda Ernestina supervisionar o castigo e diz que Mili não pode ir ao banheiro ou sentar. Todos saem do pátio do orfanato. Duda conversa com Mili e diz que não concorda com o castigo de sua tia. Chega uma mulher muito alta e estilosa na casa de Eduarda que pergunta se é lá que estão procurando uma secretaria do lar. A mulher se apresenta como Shirley Santana (Olívia Araújo), do bairro de Santana, zona norte de São Paulo.

No orfanato, Carmen diz que será mais rígida e terá tolerância zero com desobediência. Junior e Carol chegam ao orfanato com as chiquititas e chiquititos que haviam fugido. José Ricardo também vai ao orfanato acompanhado de sua namorada, Cintia. O empresário e dono do orfanato diz que foi até lá para ter uma séria conversa com todos. Cris vai chamar Mili e diz que pode sair do castigo para ir para a sala. Duda ajuda Mili, que está com as pernas doendo. Ana conta para Carol o castigo que Carmen aplicou em Mili. José Ricardo diz que é inadmissível o fato das crianças fugirem duas vezes do orfanato e que decidiu tomar uma atitude radical para que isso não volte a acontecer. Carmen não será mais a diretora do orfanato. José Ricardo avisa que Ernestina e Chico ficaram encarregados de tudo até ele encontrar uma nova diretora. Cintia apoia o namorado. Mais tarde, Tati sugeri que Carol seja a nova diretora do orfanato. As criança apoiam a ideia. Na cozinha, Ernestina diz para Chico que têm certeza que será a nova diretora do orfanato. Na sala de José Ricardo no Café Boutique, Cintia se insinua para o empresário e diz que adora as crianças. José Ricardo fica encantado e diz que se continuar assim poderá convidá-la para ser a nova diretora do orfanato. Cintia diz que aceitaria com o maior prazer. Na loja do Café Boutique, Tobias convida Maria Cecília para fazer um programa a dois. O crítico Rui Salgado chega à loja para falar com Letícia e convidá-la para sair mais uma vez. No dia seguinte, os chiquititos se assustam com a nova roupa de Ernestina. A zeladora diz que esse será seu look quando for a nova diretora do orfanato. Os meninos chamam as chiquititas para irem até a sala. A zeladora sobe em um palco improvisado e diz que as crianças não entendem nada de moda para criticarem seu novo look. Ernestina ainda anuncia que tem certeza que em breve será a nova diretora do orfanato e por isso exige que todos prestem atenção em seu primeiro discurso como diretora.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também