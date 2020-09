Resumo das Novelas

QUARTA-FEIRA, 16

Malhação

Lica chega com MB à escola e tenta despistar Marta. Bianca e Júlia cobram proteção de Clara junto a Malu. Lica pressiona Clara sobre as atitudes de Malu. Nena e Das Dores acompanham Ellen à escola e exigem uma posição de Edgar sobre a agressão sofrida pela menina. Edgar faz com que Bianca, Júlia e outros alunos responsáveis se desculpem com Ellen. Keyla e Tato discutem por causa de Tonico, e Dóris ajuda os dois. Bóris procura Edgar para falar sobre o caso de Ellen. K2 sugere a K1 que MB pode estar blefando com relação à viagem dos dois. Roney se oferece para falar com Aldo, e Tato se emociona. Ellen sofre racismo.

Flor do Caribe

Ester diz a Alberto que ainda ama Cassiano. Cassiano consegue tirar Duque debaixo da parede de terra que caiu sobre ele. Hélio visita o pai na cadeia. Ester se recorda de quando Cassiano lhe pediu que prosseguisse com sua vida caso algo acontecesse com ele. Ester conta a Taís que Cassiano morreu em um confronto com a polícia. Taís incentiva Ester a ficar com Alberto. Viridiana conta para Dadá e Lino que sua mãe trabalhou na casa de Dionísio, mas não revela o motivo de ela ter ido embora. Cassiano escreve cartas para Ester. Samuca chama por seu pai.

Totalmente Demais

Eliza avisa a Arthur que ele será apenas seu empresário. Cleide confidencia a Jonatas que pedirá para Vanessa testar a fidelidade de Florisval. Eliza diz a Jojô que rompeu com Arthur. Rosângela aceita o pedido de namoro de Florisval. Zé Pedro avisa a Carolina que Eliza irá processá-la. Carolina aceita que Pietro seja pai de seu filho. Gilda conta para Eliza que está com Hugo, mas que, por enquanto, não revelará para os filhos. Carolina diz a Pietro que o resultado de seus exames revelou que ela não pode engravidar.

Fina Estampa

Ferdinand atinge um detetive enquanto foge da polícia. Quinzé pede para reatar com Teodora. Ferdinand consegue escapar dos policiais. O delegado Paredes vai até a mansão de Tereza Cristina. Baltazar chega em casa e vê sua cama arrumada no sofá. Teodora e Quinzé fazem as pazes. Renê pensa em comprar uma casa no Marapendi Dreams e pede a opinião de Griselda. Baltazar tenta se aproximar de Solange, mas não consegue. Íris e Alice partem de caminhão pela estrada. Teodora pede para Quinzé avisar Griselda onde ele está. Celina se enfurece por Beatriz ter aceitado fazer um acordo com Danielle. Wallace avisa que se aposentará depois que vencer sua luta. Griselda autoriza Deborah a tirar fotos na “Loja do Pereirão” com a faixa de “Sereia do Pedaço”. Tereza Cristina conta para Ferdinand seu plano para sequestrar Griselda.

RECORD

Jesus

Cláudia pede para Pilatos comprar o Hidrópico. Joana agradece pela atitude da rainha. Deborah pede para falar a sós com Tiago Justo. Pedro se irrita com Gabriela. Os apóstolos conversam sobre as palavras de Jesus. Barrabás descobre que Lázaro está à procura do Messias. Helena diz estar orgulhosa de Cláudia. Pilatos humilha Antipas. Barrabás sabota o cavalo de Lázaro. O Hidrópico é designado para cuidar dos cavalos do palácio. Petronius elogia o jeito da criatura com os animais. Deborah avisa que irá atrás do filho. Cornélius trata Sara com carinho. Petronius se surpreende ao ver Noemi costurando em sua sala.

Zaqueu cobra impostos de Shabaka. Livona é apresentada à Joana. Diana fica animada por poder ajudar o Hidrópico. Gestas questiona Judite sobre a gravidez. Petronius acha Noemi teimosa. Joana compra cestos de Adela. Barrabás observa Jesus. Judite e Gestas se beijam. Malco e Nicodemos ficam intrigados com a conversa entre Anás e Caifás. Os apóstolos são mal recebidos por alguns samaritanos. Shabaka e Susana acusam Dimas pelo roubo da hospedaria. Nicodemos questiona Caifás sobre a rodem de matar o Messias. Jesus percebe o ódio de seus discípulos pelos samaritanos e fica decepcionado.

Apocalipse

Ricardo trabalha na campanha da marca. Celeste se desespera com a morte de Chico. Benjamin e os outros fogem das tropas de Ricardo. Arthur noticia o acidente com o navio. Ângela tenta animar Laodiceia. André diz ter esperança de ser chamado por Ricardo. Stefano alerta o Anticristo sobre Benjamin. André tenta pedir a ajuda de Ariela. Ricardo autoriza a ida de André, Guido e Dudu para a Nova Babilônia. Henrique flagra Dudu e Gláucia fraudando as contas do hospital.

Henrique discute com Dudu e acaba sendo assassinado por Gláucia. Zoe, Benjamin e os outros procuram um lugar seguro em Jerusalém. Celeste recebe o apoio dos amigos. Ricardo recebe Dudu, Guido e André na Nova Babilônia. Ele avisa que o delegado chefiará o trio. Hanna avisa que chegou a hora de partir. Adriano atualiza Brenda sobre as ordens de Ricardo. Stefano conversa com o Anticristo e fala sobre a Batalha Final. Benjamin e seu grupo são atacados pelos soldados do governo.

Escrava Mãe

Juliana está apavorada, ainda agarrada por Osório. Ela tenta se desvencilhar, mas ele continua com as mãos em sua boca. Juliana tenta escapar e consegue tirar a mão de Osório de sua boca. Tito Pardo acerta um soco em Osório que parte para cima de Tito Pardo com o facão, mas Tito Pardo dá um chute de capoeira na mão de Osório e o facão voa longe. Miguel atrás das grades. Irani e Nestor do outro lado com Loreto. Há um pote de comida com Miguel, que foi entregue por Irani. Miguel tira a camisa e mostra as marcas nas costas. Loreto e Irani se assustam. Nestor observa, contido. Maria Isabel e Petúnia chegam de carruagem, exaustas, diante de um belo sobrado. Elas estão com roupas trocadas; Maria Isabel com roupas mais simples e Petúnia com roupas de sinhá. Juliana visita Miguel. Osório caminha na mata, até que se detém ao ver o soldado e mais dois homens num local ermo. Um deles está cavando por ali, exausto. Alguns instantes e eles ouvem o barulho da pá batendo em algo. O outro homem continua cavando. O soldado cava também. Eles acham um pequeno baú antigo.

SBT

Chiquititas

Na rua, as crianças tomam banho na fonte de um parque. Vivi é a que mais estranha tudo. No orfanato, Carmen ameaça demitir mais funcionários com a nova fuga de crianças. Mili toma a frente e diz que foi ela quem pegou a chave de Chico escondida para que as demais crianças fugissem. Carmen grita com Mili e a manda ir para o quarto, onde deverá ficar de castigo. A diretora fica preocupada em como avisar José Ricardo do ocorrido. O empresário fica nervoso ao receber uma ligação da diretora informando da fuga das crianças. Duda vai até o quarto das meninas falar com Mili. A garota pede desculpa por ter falado mal dele para as demais crianças. José Ricardo chega ao orfanato acompanhado de Cintia. Junior também vai ao orfanato e leva Carol. Bia, Ana e Cris comemoram e abraçam Carol. Carmen reclama da presença de Carol no orfanato. Junior diz que isso não é prioridade no momento. Na rua, Tati piora cada vez mais de uma tosse constante. Vivi percebe que a irmã está com febre alta. Todos se preocupam. Ernestina chama Mili para ir à sala. Carmen diz que ela foi a responsável por tudo e que deve ser transferida para um reformatório. Junior fala que antes de transferir qualquer um é preciso entender o que acontece no orfanato, pois se as crianças querem fugir significa que não está fácil viver lá. José Ricardo diz que Mili errou, mas não é cabível transferi-la.

Na diretoria, José Ricardo é enfático ao dizer para Carmen que Mili não será transferida. Os dois voltam para a sala. Carmen diz que vai pensar melhor sobre o assunto e José Ricardo fala que precisa começar as buscas paralelas às buscas da polícia. Na rua, Rafa tem ideia de levar Tati até a casa de Carol. As crianças concordam. Ao anoitecer, no orfanato, as meninas contam pra Chico que elas decidiram fugir para protestar contra Carmen. Ernestina fica aliviada ao conseguir entender que esse era o motivo das pequeninas estarem de segredo pelo orfanato. Na casa de Carol, Letícia cuida para que Tati descanse e melhore. Carol leva um chá para Tati. Letícia diz que é apenas uma gripe, mas que precisa de cuidados. Carol chama as demais crianças e diz que não está certo o que elas fizeram. A estudante de psicologia diz que eles precisam encarar os desafios e não fugir deles. Carol fala que eles precisam pensar antes de tomar atitudes que podem ser perigosas e que se preocupa com o bem estar de todos. As criança aceitam voltar para o orfanato. Na mansão dos Almeida Campos, Junior avisa José Ricardo e Carmen que Carol ligou e disse que as chiquititas estão em sua casa. Carmen insinua que tudo não passou de uma armação de Carol. No quarto das meninas, Ernestina avisa que as chiquititas estão na casa de Carol e que estarão de volta no dia seguinte.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

