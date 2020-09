Resumo das Novelas

TERÇA-FEIRA, 15

Malhação

Jota, Tina e Lica defendem Ellen e afastam dela os alunos agressores. Roney e Deco explicam que, para trocar o registro de Tonico, Tato precisará fazer um exame de DNA. Bóris questiona sua decisão de deixar o colégio, e Dóris o apoia. Clara cobra uma atitude de Malu quanto ao trote sofrido por Ellen. MB convida K1 para viajar. Das Dores e as meninas confortam Ellen. Keyla se preocupa com a tristeza de Tato por causa do registro de Tonico. Ellen confessa a Benê que não sabe se quer continuar no Colégio Grupo. Edgar conversa com Malu sobre o caso de Ellen. Lica se incomoda ao ver Luís em sua casa. Clara discute com Malu. Ellen decide enfrentar os alunos do Grupo. Lica vai à uma festa com MB, sem a permissão de Marta.

Flor do Caribe

Dadá chama a avó para ajudar Ester a dar à luz seu filho. Juliano se assusta ao ver o bebê que Doralice e Quirino acharam na porta de casa. Cassiano continua cavando o chão, para fugir da solitária. Candinho ordenha Ariana para dar leite a William. Dadá avisa que o filho de Ester e Cassiano nasceu. Hélio passa no vestibular e faz planos com Zuleika sobre seu futuro no Grupo Albuquerque. Ester decide que o nome de seu filho será Samuel. Alberto convida Ester para ir a Natal fazer compras para Samuca. Donato é condenado a 20 anos de prisão. Taís e Olivia ficam apreensivas quando Chico informa que está guardando o dinheiro da indenização dado por Alberto para quando Cassiano voltar. Uma parede de terra desaba em cima de Duque. Alberto pede Ester em casamento.

Totalmente Demais

Hugo faz uma lista de exigências para Carolina se manter no emprego, incluindo um pedido de desculpas a Germano, Leila e Eliza. Seguindo a orientação de Hugo, Carolina propõe a Leila fazer uma matéria sobre as loucuras que se faz em nome do amor, e se oferece para ser a primeira entrevistada. Carolina pede desculpas a Eliza por seu comportamento, mas a menina se vinga da jornalista. Eliza procura Arthur para conversar.

Fina Estampa

Tereza Cristina pensa em empurrar Patrícia da escada. Ferdinand fala com Tereza Cristina, observado pelo delegado Paredes. Clint avisa a Wallace que ele precisa se concentrar nos treinos. Edvaldo pede para Rafael tomar conta da “Fashion Moto”. Enzo desiste de aplicar golpes com Pereirinha. Henrique avisa a Celina que continuará apoiando Beatriz. Esther e Paulo se reconciliam. Tereza Cristina exige que Ferdinand sequestre Griselda. Antenor e Renê repreendem Patrícia por ter ido falar com Tereza Cristina sozinha. O delegado Paredes avisa a Joana que prenderá Ferdinand. Uma aeromoça tenta acordar Teodora e pede ajuda a uma colega de voo. Marilda se recusa a ficar sozinha na mansão com Tereza Cristina. Crô implica com Baltazar na volta para casa. Ferdinand foge da polícia. O avião de Teodora volta para o aeroporto e Quinzé consegue falar com ela.

RECORD

Jesus

Caifás entrega um saco de moedas para Barrabás matar Jesus. João e Tiago Maior se desculpam com Goy. Shabaka agradece o apoio dos amigos. Susana descobre que querem matar Jesus. Noemi, uma jovem moça, pede emprego na hospedaria de Shabaka. Ela não consegue e é perseguida por soldados romanos. Susana se preocupa com Lázaro. Adela estranha o comportamento de Barrabás. Claudia discute com Pilatos. Jairo sorri para Laila. Antipas beija Temina. Diana fala sobre Deus com o Hidrópico. Jesus ensina a Pedro. Adela pede para Barrabás tomar juízo. Jesus fala sobre o servo de Arimatéia. Petonius pensa em Maria Madalena. Noemi é atacada por alguns soldados. Tiago se preocupa com Deborah.

Petronius salva Noemi. Marta conversa com Betânia sobre o destino do Messias. Petronius cuida de Noemi. Pedro descobre que Cornélius pediu Sara em casamento. Noemi diz que Petronius é um homem bom. Pedro diz que Sara não poderá se casar com Cornélius. Joana diz que protegerá o Hidrópico. Pilatos entrega o prêmio da vitória de Shabaka para Susana. Ele dá em cima da moça. Claudia não gosta. A esposa de Pilatos pede para falar com Petronius. Gabriela apoia Sara. Joana pede para comprar o Hidrópico. Claudia liberta a criatura. Tiago Justo alerta Deborah sobre a procura do filho. Ele diz que a moça pode ser apedrejada. O babilônico dono do Hidrópico se recusa a vende-lo. Claudia chega e exige comprar a criatura.

Apocalipse

Ariela avisa a Ricardo sobre a descoberta. André, Guido e Dudu não encontram ninguém no local e saem em busca dos fugitivos. Alan recebe um telefonema de Ariela. Dudu, Guido e André seguem o sinal de GPS e alcançam o carro. Eles percebem que foram enganados. Algumas horas antes, Zoe e os amigos combinam de fugirem para o deserto. Dudu e André falam sobre o grampo no telefone de Bárbara. Zoe, César, Natália e os outros desconfiam da ação dos vilões e trocam os carros. Zoe combina a verdade com Bárbara. César e Saulo jogam o celular usado em um caminhão. Disfarçado de entregador de pizza, Guto chega até a casa de Bárbara e avisa que a levará até Zoe.

Escrava Mãe

Juliana está apavorada, ainda agarrada por Osório. Ela tenta se desvencilhar, mas ele continua com as mãos em sua boca. Juliana tenta escapar e consegue tirar a mão de Osório de sua boca. Tito Pardo acerta um soco em Osório que parte para cima de Tito Pardo com o facão, mas Tito Pardo dá um chute de capoeira na mão de Osório e o facão voa longe. Miguel atrás das grades. Irani e Nestor do outro lado com Loreto. Há um pote de comida com Miguel, que foi entregue por Irani. Miguel tira a camisa e mostra as marcas nas costas. Loreto e Irani se assustam. Nestor observa, contido. Maria Isabel e Petúnia chegam de carruagem, exaustas, diante de um belo sobrado. Elas estão com roupas trocadas; Maria Isabel com roupas mais simples e Petúnia com roupas de sinhá. Juliana visita Miguel. Osório caminha na mata, até que se detém ao ver o soldado e mais dois homens num local ermo. Um deles está cavando por ali, exausto. Alguns instantes e eles ouvem o barulho da pá batendo em algo. O outro homem continua cavando. O soldado cava também. Eles acham um pequeno baú antigo.

SBT

Chiquititas

Beto comemora mais de 5 milhões de acessos no videoclipe de ´A Festa Ainda Pode Ser Bonita´. Dani faz muita birra para que Letícia não saia para o encontro com Rui Salgado. O crítico chega e elogia Letícia. Clarita segura Dani para não atrapalhar a saída de Letícia. No orfanato, as chiquititas descem as escadas para fugirem. Mosca diz que as meninas exageraram nas malas. Carol fica na loja para fechar o Café Boutique. Junior pede para a namorada sentar e diz que hoje é ele quem vai atendê-la. O rapaz diz que não gosta de ver a namorada triste. Carol diz que é difícil ficar longe das crianças. Junior ri de Carol, que fica com a boca suja de doce. Ele diz que mesmo assim ela continua linda. No orfanato, Mosca desce primeiro pra ir até o porão (local de onde vão fugir). Mili diz que será a última para se certificar que todos estão juntos. Vivi deixa cair um objeto no chão e acorda Ernestina, que munida de uma vassoura com lente sai do quarto pra investigar o que está acontecendo. Na sala, todos saem, menos Mili, Bia, Ana e Cris. As meninas fingem pra Ernestina que acordaram porque ouviram o barulho do alarme. A zeladora questiona o motivo delas estarem vestidas com roupa de sair. As chiquititas dizem que caso tivessem encontrado alguém na sala não teria ficado bem serem vistas com roupa de dormir. As crianças que conseguiram escapar de Ernestina fogem pelo porão. Na casa de Carol, Dani faz birra e fala que não vai comer enquanto Letícia não voltar. A menina joga a comida no sofá, diz que não gosta de Clarita e Beto e que quer sua mãe.

Em um conceituado restaurante, Rui Salgado e Letícia jantam. O crítico observa que Letícia está inquieta com o horário. Carol chega em casa e vê Dani. A menina diz que se machucou por conta de Clarita. Beto fala que a garota está fazendo manha. Carol explica que a mãe dela logo voltará pra casa. Clarita diz que Carol tem um jeito especial e consegue lidar com as crianças. Na rua, os meninos e Pata levam Vivi e Tati para dormir no antigo barraco deles. As crianças preparam papelões pra dormirem no chão. Tati reclama de frio e Vivi deita junto com a irmã para aquecê-la. Letícia volta para casa e antes de se despedir de Rui Salgado, os dois quase de beijam na boca. Vivi acorda ao tomar susto com uma barata que estava em sua barriga. Na manhã seguinte, no orfanato, Ernestina entra no quarto das meninas para levá-las para a escola. Mili diz que as demais crianças desapareceram. Ernestina procura em todo orfanato e não acha nenhuma outra criança. A zeladora diz para Chico que não sabe o que fazer. Na sala, Ana, Bia, Cris e Mili dizem que não sabem onde estão as outras chiquititas. Carmen chega ao orfanato com Duda e pergunta porque as crianças ainda não foram para a escola. Chico diz que todas as crianças sumiram. Carmen fica enfurecida e acha que as crianças estão escondidas. A diretora conta calmamente até 10 pra ver se as crianças aparecem. Enquanto isso, Duda vai ao pé do ouvido de Mili e Cris e diz que sabe que as demais crianças fugiram, mas que não contou nada para Carmen, pois não é um menino chato que não pensa nos outros. Mili havia dito isso de Duda na reunião em que as chiquititas decidiremos fugir do orfanato.

