Resumo das Novelas

SEGUNDA-FEIRA, 14

Malhação

Lica cobra de Bóris que ele confronte Malu, pelo bem dos alunos. Bóris questiona Edgar sobre a promoção de Malu. Roney pressiona Deco sobre a troca do registro de paternidade de Tonico. MB lidera uma manifestação contra o novo cargo de Malu. Ellen confessa a Fio, Benê e Keyla que teme permanecer no Colégio Grupo sem Bóris. Dóris se preocupa com Ellen. Os alunos afirmam sua decepção com a atitude de Bóris. Felipe discute com Lica por causa de Bóris, e os dois decidem dar um tempo no relacionamento. Clara desabafa com Luís. Tato volta a trabalhar na lanchonete de Roney e propõe retomar a sociedade com Das Dores. Fio sugere que Valdemar esteja interessado em Das Dores. Ellen sofre uma agressão na nova escola.

Flor do Caribe

Ester diz a Taís que vai contar aos pais que está grávida de Cassiano. Cassiano descobre uma forma de fugir. A notícia da gravidez de Ester se espalha pela vila. Olívia se emociona ao saber que vai ser avó. Cassiano diz a Duque que não vê a hora de se vingar de Alberto. Dom Rafael se enfurece com o interesse de Cristal sobre seus negócios. Alberto diz ao avô que se aproveitará da gravidez de Ester para ficar com ela. Cristal revela a Amparo que desconfia dos negócios do pai. Quirino se casa com Doralice. Quirino e Doralice encontram um bebê em um cesto na porta de sua casa. Ester sente que está na hora de seu filho nascer e chama por Veridiana.

Totalmente Demais

Lu disfarça e diz a Pietro que estava guardando os pertences de Carolina. Lu consegue registrar o e-mail de Carolina, provando que foi ela quem enviou as fotos de Eliza com Rafael para Lorena. Jonatas beija Eliza. Arthur manda Jamaica projetar a foto no telão da festa, e Carolina é desmascarada na frente de todos. Arthur se surpreende ao ver Eliza e Jonatas se beijando. Carolina chega à revista, se depara com Hugo e imagina que será demitida.

Fina Estampa

Tereza Cristina se desespera e Álvaro procura acalmá-la. Crô tenta contar para Celeste o que aconteceu na noite em que Baltazar passou em sua casa. Tereza Cristina paga a Íris para manter seu segredo guardado e atropela Álvaro antes de ir embora. Crô implora a Celeste que deixe Baltazar voltar para casa. Marilda grava a ameaça que Tereza Cristina faz contra ela. Crô cuida das roupas de Baltazar. Griselda e Gigante insistem para que Quinzé procure Teodora. Patrícia avisa a Antenor que está grávida. Começa o desfile para o concurso “Sereia do Pedaço”. Tereza Cristina combina sua fuga no barco de Pereirinha. Celeste tem uma conversa definitiva com Baltazar. Celina tenta manipular Beatriz a não aceitar nenhum acordo com Danielle. Quinzé vai atrás de Teodora no aeroporto. Álvaro anuncia quem é a nova “Sereia do Pedaço”. Juan Guilherme convida os alunos de Letícia para o casamento. Patrícia conta para Tereza Cristina que está grávida.

RECORD

Jesus

Malco diz que matar Jesus não é a melhor solução. Caifás dispensa a opinião do guarda do templo e avisa que já sabe a quem recorrer para executar o assassinato do Messias. Diana e Joana levam um médico para cuidar do Hidrópico. Antipas dá em cima de Temina. Longinus vence seu primeiro combate no torneio. Maria recebe a visita dos irmãos de Jesus. Goy conversa com Cornélius e fala da briga que teve com os apóstolos. Jesus chega e encontra os irmãos na casa de Pedro. Longinus se prepara para lutar contra Shabaka. Os irmãos de Jesus ficam constrangidos com as palavras Dele. Marta aconselha Malco. Tiago Justo e Nicodemos estranham o comportamento de Caifás.

Malco se abre com Marta e avisa que o Sumo-Sacerdote quer matar Jesus. Maria diz que acompanhará os filhos até Jerusalém. Shabaka segue lutando contra Longinus. Asisa se irrita com Laila. Jairo conversa com Simão Fariseu sobre sua família. Adela pede para falar com os filhos. Deborah encontra Tiago Justo e avisa que vai procurar seu filho. Marta avisa a Lázaro que precisam partir para a Galileia. Adela avisa que Gestas engravidou Judite. Shabaka vence Longinus. Chuza aposta e tenta disfarçar diante de Joana. Shabaka recebe os cumprimentos de todos. Jesus fala sobre a parábola das Dez Virgens. O Hidrópico fica satisfeito com a visita de Diana e pede para segurar em sua mão. Tiago Justo não consegue abrir o coração para Deborah. Lázaro segue para a Galileia para avisar a Jesus sobre o plano de Caifás. O Sumo-Sacerdote se reúne com Barrabás e pede para ele matar Jesus.

Apocalipse

Ariela avisa a Ricardo sobre a descoberta. André, Guido e Dudu não encontram ninguém no local e saem em busca dos fugitivos. Alan recebe um telefonema de Ariela. Dudu, Guido e André seguem o sinal de GPS e alcançam o carro. Eles percebem que foram enganados. Algumas horas antes, Zoe e os amigos combinam de fugirem para o deserto. Dudu e André falam sobre o grampo no telefone de Bárbara. Zoe, César, Natália e os outros desconfiam da ação dos vilões e trocam os carros. Zoe combina a verdade com Bárbara. César e Saulo jogam o celular usado em um caminhão. Disfarçado de entregador de pizza, Guto chega até a casa de Bárbara e avisa que a levará até Zoe.

Escrava Mãe

Almeida avança sobre Juliana e pega o papel. Almeida rasga o papel, para espanto de Juliana e Tia Joaquina. Almeida aproxima o papel da chama de uma lamparina. Juliana se adianta até ele, na esperança de salvar o papel, mas Almeida a empurra violentamente. Juliana chora ao ver o papel ser engolido pelas chamas. Átila procura um lugar para esconder o caderno e o mapa de Miguel. Ele esconde rapidamente os objetos. Tito Pardo encosta um bastão com fogo nos objetos do coronel, sob o olhar de Beatrice e diante da de Teresa. Juliana chega diante do rio e chora. Miguel chega. Eles correm um na direção do outro e se abraçam forte.

SBT

Chiquititas

Maria Cecília mostra o clipe de Tomás Ferraz, “A Festa Ainda Pode Ser Bonita”, pra sua mãe, Eduarda. No orfanato, todas as crianças vão ao quarto das meninas para uma reunião organizada por Mosca. O menino diz que todos precisam fugir do orfanato, já que Carmen é muito má. Duda escuta a conversa atrás da porta. Eduarda diz para Maria Cecília que achou o clipe “tosco demais”. Maria Cecília explica que o clipe com linguagem caseira é uma grande tendência. Eduarda diz que pra ela, Junior continua sendo o melhor, mas que Tomás Ferraz não fica atrás. Clarita consegue convencer Letícia a ligar para o crítico Rui Salgado (Daniel Morozetti) para dizer que aceita o convite dele para jantar. No orfanato, a reunião acaba virando uma discussão entre Mosca e Mili devido à aproximação da chiquitita com Duda, que escuta Mili dizer que ele é chato. No outro dia, Beto diz para Tobias e Letícia que colocou o vídeo de Tomás Ferraz na internet e que o videoclipe já é um webhit. Tobias fica preocupado e lembra o amigo que Tomás Ferraz não existe de verdade. No orfanato, após o almoço, as crianças preparam suas coisas para fugirem ao anoitecer. Cintia vai ao orfanato, diz para as crianças que soube o que aconteceu e que falará com Carmen pra tentar reverter à situação. Cintia também fala que imaginou que todos estavam tristes e por isso possui uma surpresa para eles. Carol volta a trabalhar no Café Boutique. Cintia entrega um presente pra cada um. Carmen chega ao orfanato e reclama da bagunça na sala. Cintia diz que precisa falar com ela. As duas vão até a diretoria. Carmen diz que o assunto da demissão não está em discussão. Cintia vai até a sala e conta para as chiquititas que não conseguiu mudar a decisão de Carmen. Letícia termina de se arrumar e diz para Clarita que está nervosa para o encontro com o crítico. Dani elogia a mãe. A menina começa a fazer birra para Letícia não sair mais. No orfanato, Ernestina entra no quarto das meninas e estranha que elas já estão deitadas pra dormir. Assim que Ernestina sai do quarto, as chiquititas pegam suas coisas e se encontram com os meninos para juntos fugirem.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também