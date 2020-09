Resumo das Novelas

SÁBADO, 12

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

Flor do Caribe

Chico consente que Alberto comunique a morte de Cassiano para a aeronáutica. Chico afirma a Olívia que Cassiano voltará. Cassiano e Duque são pegos pelos capangas de Dom Rafael e presos em uma cela solitária. Samuel desconfia de que há algo que Ester não lhe contou sobre a morte de Cassiano. Alberto paga as dívidas com os salineiros. Duque diz a Cassiano que foi Alberto quem armou contra ele. Cassiano promete se vingar de Alberto. Alberto avisa a Olívia que o comandante da base fará uma homenagem para Cassiano. Ester desmaia durante a homenagem prestada. Ester conta para Taís que está esperando um filho de Cassiano.

Totalmente Demais

Leila afirma a Carolina que provará que foi ela quem divulgou as fotos de Eliza. Rafael revela para Leila que Carolina dopou Eliza para tirar a foto da modelo, insinuando que os dois estavam juntos. Leila pede a Jamaica que convença Lu a pegar o celular de Carolina para provar o envio das fotos para Lorena. Arthur decide desmascarar Carolina na festa da revista Totalmente Demais. Jacira propõe a Janaína que volte para casa e deixa a filha namorar Weslley. Pietro flagra Lu mexendo na bolsa de Carolina.

Fina Estampa

Tereza Cristina vai atrás de Íris e pede para conversar. Crô se desespera ao ver Baltazar na rua, debaixo de chuva. Tereza Cristina liga para Álvaro para tentar descobrir sobre seu segredo. Álvaro repreende Íris por ter falado para Tereza Cristina sobre seu passado. Solange sente pena de ver Baltazar na chuva. Dagmar e Wallace namoram. Quinzé acha que o filho que Teodora está esperando pode ser dele. Joana Coutinho cobra do delegado Paredes uma solução para o assassinato de Marcela. Zambeze incentiva Álvaro a contar toda a verdade para Tereza Cristina. Crô decide abrigar Baltazar. Marilda entra na mansão Velmont depois que Tereza Cristina sai de casa. Renê descobre que Griselda está com Guaracy. Teodora vai embora depois de deixar Quinzinho em casa e Quinzé sai atrás dela. Crô conversa com Celeste. Álvaro revela para Tereza Cristina o verdadeiro segredo sobre sua história.

RECORD

Jesus

A novela não é exibida aos sábados.

Apocalipse

A novela não é exibida aos sábados.

Escrava Mãe

A novela não é exibida aos sábados.

SBT

Chiquititas

A novela não é exibida aos sábados.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

