Resumo das Novelas

QUINTA-FEIRA, 10

Malhação

Tato se instala na casa de Roney, com a ajuda de K2. Deco se incomoda com o comportamento de Keyla por causa de Tato. Das Dores e Ellen incentivam Anderson a voltar para a escola. Benê lamenta com Josefina e Julino a saída de Ellen do Cora Coralina. Roney e Valdemar ficam apreensivos com o entrosamento entre Deco, Keyla e Tato. Edgar repreende Bóris por deixar o colégio. Benê e Fio homenageiam Ellen, que se emociona. Nena insiste para que Anderson faça exames preventivos sobre sua saúde sexual. Malu afirma a Edgar que deixará a escola e se afastará dele, caso não ocupe o cargo de Bóris. Edgar dispensa Bóris.

Flor do Caribe

Alberto promete a Ester que eles não vão embora do Caribe até descobrirem o que aconteceu com Cassiano. Chico não acredita nas boas intenções de Alberto. Alberto convence Ester a esperá-lo, enquanto vai à fazenda de Dom Rafael. Cassiano foge dos capangas de Dom Rafael e se esconde na igreja onde está Ester, que não percebe sua presença. Doralice conta para Juliano que Hélio pediu um advogado a Dionísio para defender seu pai. Alberto entrega os diamantes verdadeiros para Dom Rafael e recebe a certidão de óbito de Cassiano. Alberto conta para Ester que Dom Rafael sugeriu que ele procurasse a polícia. O delegado avisa a Ester e Alberto que Cassiano está morto. Ester não acredita quando o delegado afirma que Cassiano era um traficante procurado pela polícia. Ester avisa a Alberto que levará o corpo de Cassiano para o Brasil.

Totalmente Demais

Germano consegue convencer Jacaré a mantê-lo refém no lugar de Eliza. Arthur, Cida, Jojô e os avós descobrem sobre o sequestro de Eliza. Jonatas se aproxima de Jacaré sem ser visto e consegue vencê-lo. Jacaré é preso. Jacaré revela a Germano os planos de Sofia. Arthur procura Eliza e afirma que a ama, mas a modelo pede para que o empresário se afaste. Charles conta a Rafael sobre a morte de Sofia. Rafel procura Lili.

Fina Estampa

Renê e Tereza Cristina trocam ofensas. Griselda pede a opinião de Guaracy sobre o pedido de Marilda. Danielle produz Enzo para seu ensaio fotográfico. Pedro Jorge implora que Danielle o tire da casa de Celina. Juan Guilherme e Vilma comentam sobre o clima entre Fábio e Carolina. Deborah experimenta o biquíni escolhido por Esther e Paulo para patrocinar o concurso. Crô conta para Tereza Cristina que Marilda trabalhará na casa de Griselda. Paredes ouve a vilã marcando um encontro com seu cúmplice. A loura misteriosa consegue avisar a Ferdinand que seu telefone está sendo rastreado. Baltazar se enfurece ao ver Pezão e Celeste conversando no restaurante. Tereza Cristina orienta Ferdinand a levar Griselda para o mesmo casebre onde ele prendeu Antenor.

RECORD

Jesus

Conforme orientação de Jesus, Pedro pesca peixe com uma moeda de prata em sua boca. Shabaka começa a lutar com Susana. Pilatos pede mais agressividade. Arimatéia comenta sobre a crueldade do governador romano. Goy oferece abrigo a uma mulher endemoniada. Jesus ora afastado. Pedro repreende André e diz que Jesus pediu segredo. A mulher endemoniada é possuída. Claudia avisa à Diana que não conseguiu convencer Pilatos. Helena fica assustada com a crueldade de seu pai. Shabaka vence Susana. O Hidrópico é obrigado a lutar. Diana avisa que fará algo. Goy consegue libertar a mulher endemoniada. Furioso, João questiona a atitude do rapaz.

Os Mutantes Caminhos do Coração

O Príncipe Melquior encontra uma espada e um escudo e sai à procura de Bianca e Leonor. Sapo bufo solta gosma na direção de Pepe, que não é atingido por pouco. Juli conta que a mente de Toni foi reprogramada para que ele seja seu aliado. Drácula agarra Ísis e tenta beijá-la. Eric, Taveira, Draco, Telê e Metamorfo resolvem vingar a morte de Ariadne. Maria e Noé descobrem a presença de Luciano e perguntam quem é ele.

Apocalipse

No hospital, Dudu tenta se soltar. César se surpreende ao ver que Lia está do lado deles. Ela os ajuda a fugir. Benjamin e Brenda vibram. Melina consegue despistar Greta. Alan liga para André. Greta se abre com Melina e revela que queria ver a intimidade de Ricardo. Alan pede para André se certificar que Uri e Dylan estão mortos. Ângela diz que Laodiceia está diferente depois de receber a marca. Dudu consegue se soltar. Através do androide Lia, Benjamin consegue conversar com Zoe. André descobre a fuga de Uri e Dylan. Zoe consegue fugir. André teme a ira de Ricardo. Todos chegam ao esconderijo. Natália implora para Susana salvar a vida de Dylan.

André manda Estela fingir que viu Zoe no hospital. Susana aceitar operar Dylan. Henrique tenta se defender diante de Guido e André. Estala conta para Talita sobre ocorrido. Lia consegue despistar André e Guido. Susana opera Dylan. André, Dudu e Guido bolam uma desculpa para dar a Ricardo. Dylan passa por complicações durante a cirurgia. Alan fica furioso ao saber que Uri e Dylan fugiram. Ricardo volta para a Nova Babilônia. Saulo diz que é preciso orar por Dylan. Furioso, Ricardo diz que fará caçã implacável aos rebeldes do Rio de Janeiro. César entrega a carta de Glória para Vittorio. Ricardo humilha a esposa e os pais. Dylan morre nos braços de Noah. Arthur noticia a fuga dos rebeldes no hospital a foto de Zoe aparece na televisão.

Escrava Mãe

Almeida avança sobre Juliana e pega o papel. Almeida rasga o papel, para espanto de Juliana e Tia Joaquina. Almeida aproxima o papel da chama de uma lamparina. Juliana se adianta até ele, na esperança de salvar o papel, mas Almeida a empurra violentamente. Juliana chora ao ver o papel ser engolido pelas chamas. Átila procura um lugar para esconder o caderno e o mapa de Miguel. Ele esconde rapidamente os objetos. Tito Pardo encosta um bastão com fogo nos objetos do coronel, sob o olhar de Beatrice e diante da de Teresa. Juliana chega diante do rio e chora. Miguel chega. Eles correm um na direção do outro e se abraçam forte.

Juliana chora e Miguel a abraça. Miguel segura o rosto de Juliana com carinho. Guilherme, muito perturbado, andando de um lado para o outro, desabafa com Tomás. Juliana e Miguel são interrogados por Loreto. Filipa está folheando alguns livros, diante de Violeta e Átila, que estão prontos para a aula. Nestor expulsa Osório do armazém com sua espingarda. Almeida faz um carinho em Juliana, quando Esméria entra, com um prato de comida. Ele a imprensa numa parede e a beija, calorosamente, colocando as mãos por baixo das roupas de Esméria, que retribui ao desejo de Almeida. Juliana caminha em direção à casa de Tia Joaquina. Alguns instantes alguém se aproxima, rapidamente, como se corresse na direção dela. Juliana se assusta e, antes que possa gritar, tem a boca tampada. É Osório.

SBT

Chiquititas

Mili diz para as crianças que é melhor ninguém tentar pegar a bola na cerca elétrica, pois pode ser perigoso. Carmen entra no quintal aos berros dizendo que todos deveriam estar na sala fazendo o dever da escola e que acabou a brincadeira. Bia diz que acabou mesmo, pois Binho chutou a bola na cerca elétrica. Carmen reclama: “Minha cerca elétrica nova! Eu gastei uma nota com ela e vocês já estão estragando”. As crianças se recusam a tirar a bola da cerca. Para mostrar que a cerca não dá choque, a diretora diz que ela mesma tira a bola da cerca. Carmen sobe numa escada e assim que encosta na bola leva um choque e fica com o cabelo em pé, travada e com fumaça saindo da cabeça. Mesmo assim consegue dizer que conseguiu tirar a bola. Na casa de Carol, Letícia, Clarita, Beto e a própria Carol discutem com Tobias como será feita a produção do clipe de Tomás Ferras, que é o disfarce de Tobias pra Eduarda. Beto diz que já está com a letra da música e o arranjo em sua cabeça. Carol diz que pra ela, Letícia e Clarita participarem do clipe podem usar perucas e fantasias pra não serem reconhecidas. Beto diz que além de produzir o clipe, também será o diretor. No quarto das meninas, no orfanato, Cris e Vivi voltam a se estranhar por conta de Mosca. Porém o comentário é um só: Duda ficou abraçando Mili durante toda a partida de futebol. As meninas acham que Duda está interessado em Mili, mas ela diz que isso não faz sentido.

No dia seguinte, Carol, Letícia e Clarita já estão produzidas como portuguesas e decidem colocar um bigode pra ficar estilo “Tomázetes”. Cintia vai visitar as crianças no orfanato e leva a cachorra mascote Pipoca. As Chiquititas ficam felizes. No estúdio do amigo de Beto, o rapaz dirige o clipe de Tomás Ferraz, que é Tobias disfarçado de popstar português. Beto pede pra Tobias se soltar mais. Eles gravam em cenários diferentes, totalmente ambientado no estilo português. No orfanato, Duda liga pra Mili e Ernestina leva o telefone pra menina. Todas as crianças escutam e ficam cantarolando se isso dará em casamento ou namoro. Mosca fica muito incomodado e com ciúmes da aproximação dos dois. Eduardo convida Mili pra ir ao cinema. Mili pergunta se todas poderão ir. Duda diz que sua tia o deixou levar só uma pessoa e acompanhado do motorista. Ela acaba aceitando o convite. As crianças reclamam pra Cintia sobre a direção de Carmen. Na mansão dos Almeida Campos, Junior escuta Valentina cantando pra Gabi no quarto e vai até lá. O rapaz escuta Valentina dizendo ora Gabi: “Você lembra desta canção? Você cantava muito pro bebê quando estava gravida”. Junior imediatamente entra, pergunta o que isso quer dizer e se Gabi esteve gravida. No orfanato, Mili chama Pata e diz que Duda a convidou pra ir ao cinema sozinha com ele, mas que ela está com medo de ir sem os demais. Pati diz que Duda está caidinho por ela, mas lembra que Carmen não deixará ela sair do orfanato. Mili explica que segundo Duda, Carmen o deixou levar apenas uma pessoa e ele escolheu ela. Pata insiste que o menino está apaixonado por Mili e pergunta se ele vai querer beijá-la. Mili pede para a amiga parar de deixá-la mais nervosa.

Na mansão, Junior diz pra Valentina: “Então era isso que vocês estavam escondendo de mim esse tempo todo. Vocês não tinham direito de me esconder uma coisa tão importante”. O rapaz sai chorando do quarto e Valentina, também emocionada, tenta pedir desculpa. Na sala, Junior encontra com o pai, José Ricardo Almeida Campos, e cobra dele a verdade. José Ricardo diz que Gabi engravidou sim, mas a criança morreu no parto e que isso ocorreu a mais de 10 anos. Em meio a grande tensão, José Ricardo diz que Gabi engravidou de Miguel, filho de Valentina, e ele nunca viu com bons olhos esse relacionamento. José Ricardo diz que conseguiu um emprego pra Miguel em outro estado, porém ele não teve tempo de repensar, pois Miguel sofreu um acidente de helicóptero e morreu. José Ricardo diz que se arrepende e que afastou a filha, Gabi, do homem que ela amava e que acredita ser esse o motivo dela ter perdido o bebê. O empresário diz que após esses acontecimentos ela caiu numa depressão profunda que a deixou como está hoje. Junior diz que ele deveria ter contado isso antes é que agora tudo faz sentido. José Ricardo diz que o bebê era um menino (o que não é verdade, pois a filha de Gabi na verdade é Mili, mas ele esconde isso de todos). Na casa de Carol, todos veem o resultado do clipe. Tobias diz que não gostou, pois ficou com muitas caretas. Clarita e Carol dizem que gostam. Clarita lembra ainda que falta uma edição final. No orfanato, os meninos pedem pra Cintia falar com José Ricardo pra Carmen não ser mais a diretora. Duda chega ao orfanato e vai falar com Mili. Ele diz que o motorista está esperando. Bia pergunta aonde eles irão e Duda diz que levará Mili ao cinema e que Carmen autorizou. Todos reclamam que isso é injusto.

