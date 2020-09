Resumo das Novelas

QUARTA-FEIRA, 9

Malhação

Edgar pede que Bóris reconsidere a demissão, mas o orientador afirma que deixará o Colégio Grupo. K1 se irrita com o comportamento de MB. Dóris afirma a Tato que encontrará um adulto para se responsabilizar por ele. Roney diz a Dóris e Keyla que pensará sobre a possibildiade de assumir os cuidados com Tato. Benê organiza uma festa de despedida para Ellen, com a ajuda de Guto e Jota. Tina pede que Anderson faça os exames preventivos com ela. Roney questiona Tato sobre ficar em sua casa com a presença de Deco. Tato aceita morar com Roney, e Keyla pede que Deco libere o quarto que era do amigo. Malu chantageia Edgar para conseguir o cargo de Bóris. Dóris conforta Bóris. Tato chega à casa de Roney e encontra Deco.

Flor do Caribe

Alberto liga para Dom Rafael para pedir o corpo de Cassiano para levar para o Brasil. Cassiano tenta convencer Duque a fugir com ele. Quirino beija Doralice. Duque decide fugir com Cassiano. Alberto mente para Ester e diz que Cassiano pediu que ele fosse ao Caribe. Juliano aprova o namoro de Quirino e Doralice. Bibiana avisa a Hélio que Donato saiu da cadeia. Ester recebe os pertences de Cassiano das mãos de Dom Rafael e pede a ele que conte a verdade sobre o que aconteceu com seu noivo.

Totalmente Demais

Jacaré imobiliza Eliza e Sofia incentiva o rapaz a agir contra a irmã. Com a chegada da polícia, Jacaré se desespera e Sofia acusa o rapaz. Jacaré atira em Sofia, que não resiste ao ferimento. Germano e Jonatas vão atrás de Jacaré, que foge levando Eliza como refém. Germano pede a Jacaré que liberte Eliza e se oferece para ficar no lugar da filha.

Fina Estampa

Teodora se recusa a falar com Griselda. Pereirinha se assusta ao ver Tereza Cristina no escuro dentro da mansão. Griselda afirma para Quinzé que ele precisa lutar por Teodora se não quiser perdê-la. Amália conversa com Rafael sobre sua viagem. Severino fica satisfeito com o trabalho de Rui. Baltazar ouve Pezão elogiando Celeste e fica furioso.

Patrícia sugere que ela e Antenor tenham um filho. Wallace beija Dagmar. Griselda aceita o pedido de casamento de Guaracy. Renê beija Vanessa. Letícia marca a data de seu casamento com Juan Guilherme. Baltazar se recusa a fazer amor com Celeste. Crô flagra Baltazar olhando para sua janela. Pedro Jorge foge da casa de Celina. Paulo chega cedo à casa de Esther para ajudá-la com Vitória. Marilda pede para trabalhar na casa de Griselda. Renê descobre que suas roupas foram rasgadas e procura Tereza Cristina.

RECORD

Jesus

Os apóstolos escutam as palavras de Jesus. Maria Madalena fica sem graça com o galanteio de Judas Iscariotes. Claudia fica sentida ao ver o Homem Hidrópico. Pilatos elogia a beleza de Susana. Barrabás pede para Temina provar sua lealdade. Helena reclama da vida no palácio. Mateus ensina João a escrever e avisa que se tornou avô. Sara não consegue falar com Pedro sobre o pedido de casamento. Yoná encoraja Natanael. Iscariotes faz as pazes com Tomé. Shabaka reclama da teimosia de Susana. Diana vai até o calabouço e leva comida para o Hidrópico. Barrabás diz que protegerá Adela e pede para permanecer em sua casa. Sula cuida dos filhos. Judite tenta seduzir Caifás, que estranha o comportamento da esposa.

O Hidrópico se abre com Diana, que fica penalizada. Mateus beija Asisa. Susana se explica para Lázaro. Zebedeu paga os impostos que servem para a manutenção do templo dos judeus. Jesus diz que morrerá e ressuscitará no terceiro dia. Os apóstolos ficam assustados. Diana pede para Claudia interceder pelo Hidrópico. Gabriela fica feliz ao descobrir que Sara foi pedida em casamento por Cornélius. Para pagar os impostos, Jesus manda Pedro pescar que ele encontrará uma moeda de prata. Pilatos se recusa a libertar o Hidrópico. Maria Madalena evita Judas Iscariotes ao perceber suas intenções. Longinus pede para participar do torneio. Pedro segue para pescar a moeda. Marta reclama por Malco servir a Caifás. Os apóstolos tentam entender Jesus. Pilatos coloca Shabaka para lutar contra Susana. Pedro pesa um peixe e retira uma moeda de prata de sua boca.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Fernando desafia Meta-Fernando, mas ele fica invisível. Fredo e Adolfo chegam no carro do Depecom e saltam com armas na mão. Aline, Marta e Miguel chegam para ajudar Ernesto a desarmar a bomba. Tati e Marcelo observam marcianos reptilianos saírem da nave espacial. Ceres prende Ana com raízes cheias de espinho e sai, seguida por Pepe. Ana Luz tenta se soltar e se desespera ao ver Pepe hipnotizado. Adolfo atira em Ariadne. Ela explode.

Apocalipse

André chama Dudu e Guido para a missão no hospital. Natália e Zoe não são vistas por Estela e seguem. Henrique acusa Uri de ter sabotado a sonda espacial. Benjamin pede mais um tempo à Melina para entrar no sistema de Lia. Henrique dá voz de prisão a Uri. Benjamin tenta infectar o sistema das androides com vírus para ganhar tempo. Henrique proíbe Estela de cuidar de Dylan. Ângela pede para Laodiceia receber a marca. Zoe e Natália tentam se disfarçar. Dudu, Guido e André chegam ao hospital. Zoe e Natália se disfarçam de médicas. Saulo e Noah entram no local carregando César em uma maca. Henrique reconhece o policial e é nocauteado. Zoe e Natália avistam Laodiceia recebendo a marca. Ainda desacordado, Henrique é amarrado.

Zoe e Natália ficam assustadas na presença de Saulo e Noah. César tenta resgatar Uri. André manda Dudu executar Uri. O policial se espanta ao dar de cara com César. Lia diz para André que o hospital está cheio de rebeldes. César briga com Dudu. Lia tenta alertar André e Guido para a presença dos rebeldes. Estela flagra Zoe e Natália. Celeste fica apreensiva sem notícias dos amigos. César consegue derrotar Dudu e foge com Uri. Estela acaba revelando o paradeiro de Dylan. Natália pede para ela operar o namorado. César tenta fugir do hospital com Uri. Natália diz que é preciso levar Dylan para ser operado no esconderijo. César e Uri os encontram. Gláucia procura por Estela. César tem uma ideia para fugir com todos. Ângela bebe para comemorar a marca de Laodiceia. Melina é questionada por Greta. Gláucia encontra Estela amarrada. César e os outros tentam fugir do hospital, mas são questionados por Lia.

Escrava Mãe

Maria Isabel desfere um tapa no rosto de Esméria, que fica completamente aturdida. Almeida segura Juliana, que tenta se soltar. Tia Joaquina está assustada. Almeida empurra Tia Joaquina, que cai no chão. Juliana se assusta ao vê-la caída. Juliana é trazida pelo braço por Zé Leão. Almeida vem em seguida, observando. Zé Leão estende o chicote para Almeida. Miguel está sujo, visivelmente exausto, carregando a pá. Ele caminha e estranha ao ver alguns soldados na porta do armazém. Ele se esconde e vê Loreto sair lá de dentro e orientar um soldado a ficar por ali. Miguel está tenso e olha em volta, procurando alguma forma de fugir, mas Loreto já se aproxima, assim como outros soldados.

Ele se defende com a pá, impedindo que eles se aproximem. Teresa, Almeida, Beatrice, Maria Isabel e Urraca sentados diante do advogado. Mais afastado e em pé, está Tito Pardo. Todos escutam atentamente a leitura do testamento num clima muito solene, sem que se ouça o que dizem. Maria Isabel está em sua carruagem, chorando. Ela leva a mão à barriga. Alguns instantes e ela avista Petúnia chegando com suas trouxas. Juliana e Tia Joaquina separam os objetos pessoais do coronel e os guardam dentro de uma caixa. Juliana mexe nos papéis e se surpreende com um documento assinado pelo coronel. Almeida percebe que ela tenta esconder o papel que tem nas mãos.

SBT

Chiquititas

No Café Boutique, Letícia se sente mal e diz que está enjoada. Clarita e Tobias se preocupam, mas Letícia diz que deve ser apenas uma gripe e sai pra descansar. Maria Cecília chega ao lugar e diz pra Tobias que ninguém notou que o cantor português Tomás Ferraz e ele são a mesma pessoa. A supervisora e namorada do barista diz que apenas sua mãe, Eduarda, está cobrando o videoclipe do Tomás. Tobias diz pra namorada que com a ajuda da Letícia, Beto e Clarita conseguirá gravar o clipe. No orfanato, as crianças chegam da escola e o assunto é que Mosca está famoso como heroi do orfanato após ter livrado o lugar do assalto e ter enfrentado Paçoca. Mosca diz que foi uma ação em conjunto, mas ninguém consegue entender isso. Todos tampão o ouvido com um alarme que começa a tocar. Carmen aparece e desliga o alarme. A diretora avisa sobre o novo sistema de segurança do orfanato. Carmen comunica que pra segurança ser completa os órfãos estão proibidos de sair do orfanato. Será do orfanato pra escola e da escola para o orfanato. As crianças tentam argumentar, mas Carmen diz que é isso e não está aberta pra discussões. Na cozinha, Carol diz pra Chico que acha que Carmen está exagerando e que cerca elétrica no jardim é um perigo pras crianças. Chico concorda e diz que Carmen é uma mulher muito difícil.

Tati e Ana correm pra falar com Carol e dizem que não querem viver como prisioneiras. Junior chega à mansão dos Almeida Campos e leva Mili ao quarto de Gabi (que sofre de um sério trauma psicológico que a deixa num mundo paralelo a realidade). Mili penteia o cabelo de Gabi enquanto Junior explica pra Valentina que levou Mili pra fazer bem pra sua irmã. Duda vai à sala e avisa Junior que vai instalar o videogame lá. Valentina é contra, mas Junior permite e avisa que também trouxe Mili, que está no quarto com Gabi. Duda diz que não foi muito com a cara de Mili. O menino decidi ir ao quarto de Gabi e vê Mili falado com ela. O garoto diz que a menina não deveria falar com a prima louca, que deve achar Mili uma chata. Mili diz que ele é muito grosso e que se não vai ajudar, deveria sair do quarto. No Café Boutique, o crítico Rui Salgado vai até a loja. Clarita comenta com Letícia que o crítico deve ter ido lá pra vê-la e que a amiga deveria ir atendê-lo. Rui Salgado puxa conversa com Letícia e diz pra ela ser mais informal. Na mansão dos Almeida Campos, Gabi dorme enquanto Mili lê uma história. Valentina diz pra menina ir pra sala comer um lanche especial que preparou pra ela. Duda está jogando videogame e pede desculpa por ter passado do ponto com Mili. A chiquitita desculpa o garoto, que lhe desafia a jogar videogame com ele. Mili aceita. No Café Boutique, Rui Salgado convida Letícia pra sair com ele.

Letícia passa mal e quase desmaia, mas após a tontura, diz que já está bem. No orfanato, Carmen percebe que extrapolou o orçamento com as medidas de segurança. Mosca entra na diretoria e pede pra falar com Carmen. O Chiquitito diz que ninguém gostou das novas regras de segurança e que querem o direito de ir e vir de volta. Carmen se sente afrontada e discursa com o menino. Ela diz que ele deveria ser mais grato ao orfanato. Carol entra na direção e interfere ao ver Carmen gritar com Mosca. Carmen diz que Carol não deveria ser aliada das crianças, Carol justifica que todos tem o direito de expressar opinião. A diretora disse que já ouviu e não gostou. Ela é quem manda no orfanato e se alguém não gostar, a porta está no lugar de sempre. Na mansão dos Almeida Campos, Mili ganha de Duda na partida de videogame. Ele diz que seu controle está com problema e por isso perdeu. Junior chega e Mili conta que venceu Duda. O garoto pede pra jogarem mais uma partida, mas Junior diz que precisa levar Mili de volta ao orfanato. Duda fica chateado. Mili convida Duda pra acompanhá-los até o orfanato e o menino aceita. No orfanato Raio de Luz, Carmen diz pra Ernestina que é inadmissível o comportamento de Carol. A direita diz que a próxima vez em que Carol interferir será mandada embora. Junior deixa Mili e Duda no orfanato, mas antes de ir embora estranha todas as cercas elétricas do local.

Mili entra na sala acompanhada de Duda e as crianças estranham. Junior decide entrar no orfanato pra falar com Carol sobre as cercas elétricas. Carmen chega e pergunta se Carol já está de “fofoquinha” com seu sobrinho. Na sala, as meninas estão com Duda vendo um clipe no smartphone dele. Os garotos no computador e Mili conversando com Pata. Mosca chama Mili e pergunta por que ela levou Duda de volta orfanato. Ela explica que está conhecendo melhor Duda. Mosca lembra que foi ele quem a derrubou, mas Mili diz que aquele jeitão é pra esconder quem realmente o menino é. Duda chama Mili pra se juntar às demais e ver o clipe. Ela vai até ele e deixa Mosca sozinho, que fica muito enciumado e bravo. Na cozinha, Junior pergunta se Carmen não acha que está exagerando na segurança. Carmen diz que é pro bem delas. Para passar o tempo, às crianças decidem jogar futebol. Mosca continua com ciúmes e incomodado com tudo o que Duda diz. No quintal, as crianças dividem as equipes. Uma é liderada por Mosca e a outra por Duda. Mosca escolhe Rafa, Binho, Vivi e Ana. Duda opta por Mili, Pata, Cris e Ana. Tati é a juíza. No Café Boutique, José Ricardo diz pra Cintia que acha que Carmen não está sabendo administrar o orfanato. No orfanato, Ernestina aconselha Carol a tomar cuidado, pois Carmen está quase lhe mandando embora. No quintal, as crianças se divertem jogando futebol. A diretora pergunta onde estão as crianças que não estão na sala fazendo a tarefa de casa. Carol explica que elas estão jogando futebol. A diretora diz que ninguém pode afrontar suas regras dessa maneira e que colocará fim a essa festa. Binho chuta a bola na cerca elétrica sem querer e a bola é fritada.

