Resumo das Novelas

TERÇA-FEIRA, 8

Malhação

Tato conta para Dóris sobre a agressão de Aldo. Josefina cuida dos ferimentos de Tato. Roney aconselha Bóris. Marta propõe viajar com Lica. Dóris e uma policial vão até a casa de Aldo, mas não o encontram. Tato diz a Keyla que pensa em se mudar para um abrigo. Edgar não percebe o estado de Bóris. Ellen convida Das Dores para ir com ela e Nena ao novo colégio. Dóris anuncia a Tato que ele precisará registrar queixa contra Aldo. Felipe e MB perguntam por Lica. Tina estranha o comportamento de Bóris. Malu é preconceituosa com Nena e Das Dores. Ellen faz a matrícula no Colégio Grupo. Deco surpreende Roney com produtos orgânicos para a lanchonete. Nena se desculpa com Tina. Keyla afirma a Tato que ele ficará em sua casa. Bóris entrega a carta de demissão a Edgar.

Flor do Caribe

Cassiano tenta convencer Dom Rafael a ligar para Alberto a fim de esclarecer a presença do cristal de sal junto com os diamantes. Dom Rafael avisa a Cassiano que, se ele fugir, Duque pagará pelos seus atos. Cristal avisa a Amparo que descobrirá o que há de errado em sua casa. Donato insinua para Bibiana que Hélio pode ser o autor do acidente com o casal. Taís fica encantada com Lino. Ester decide ir com Alberto para o Caribe procurar o noivo desaparecido. Cassiano convida Duque para fugir com ele. Hélio pede ajuda a Dionísio para tirar o pai da cadeia. Ester chega ao Caribe com Alberto. Cassiano cruza a cidade dentro do carro de Dom Rafael.

Totalmente Demais

Jacira expulsa Janaína de casa quando a filha decide ficar com Weslley. Lili e Germano descobrem que seu cofre está vazio e denunciam o roubo à polícia. Germano e Lili ficam perplexos quando Débora lhes confirma que Sofia adulterou o jantar da família. Jonatas insinua que Jacaré possa ser um aliado de Sofia. Germano decide ir ao restaurante onde Sofia está com Eliza, temendo que algo aconteça com a modelo. Jacaré apreende Eliza.

Fina Estampa

Pereirinha afirma a Tereza Cristina que não foi o autor do roubo. Marilda acusa Íris de ter roubado sua patroa. Danielle tenta convencer os conselheiros e o juiz de que não cometeu nenhum erro médico. Tereza Cristina insinua que Marilda a roubou e a empregada ameaça contar para polícia tudo o que sabe sobre a vilã. Renê fala no Brasileiríssimo sobre o tiro que levou. Patrícia avisa à mãe que ela e o irmão vão morar com Griselda. O delegado Paredes intercepta uma ligação entre Ferdinand e Tereza Cristina. Íris e Alice compram um caminhão. Danielle tem seu diploma cassado. Griselda reclama de Deborah para Gigante. Teodora avisa a Quinzé que vai embora e pede para ficar um dia com Quinzinho. Marilda se amedronta quando Tereza Cristina pede para ficar sozinha com ela na mansão. A loura misteriosa tenta falar com Ferdinand. Griselda encontra Teodora aos prantos.

RECORD

Jesus

Jairo e Simão Fariseu tentam expulsar o Lunático da cidade. Jesus retorna à Cafarnaum. Gabriela reencontra João. Zaqueu cobra os impostos da hospedaria de Shabaka. Sem dinheiro, Susana diz que dará um jeito. Petronius pede informações para Temina. Asisa se aborrece com o retorno de Jesus. Zelote avisa ao Messias sobre o Lunático. Susana pede para participar do torneio de lutas. Shabaka tenta impedi-la. Judite descobre que está grávida de Gestas. Petronius questiona a aproximação de Cassandra com Fíllon. Jesus condena a atitude de Simão Fariseu e Jairo.

Shabaka também pede para participar do torneio. Barrabás pede para Dimas e Gestas sequestrarem a irmã de Petronius. Cassandra defende Fílon. Joana e Edissa falam sobre Jesus. O Messias expulsa o demônio do Lunático. Helena pensa em fugir para se encontrar com Judas Tadeu. Natanael se declara para Yoná. Os apóstolos avisam que não podem falar sobre o que ocorreu ao lado do Mestre. Asisa faz um brinde ao nascimento do neto. Diana alerta Adela sobre Barrabás. Livona chega e avisa que Judite está grávida de Gestas.

Judas Iscariotes se sente atraído por Maria Madalena. Tiago Maior diz que Judas Tadeu deve ter fé. Temina propõe uma aliança com Barrabás. Lázaro descobre que Susana irá lutar. No palácio, os lutadores são apresentados. Lázaro vê Petronius apoiando Susana e fica enciumado. Um babilônico traz o Homem Hidrópico com uma corrente no pescoço para participar do torneio. A criatura avisa que não sabe lutar, mas é obrigado a competir. Iscariotes questiona Jesus por não terem conseguido expulsar o demônio do Lunático. O Messias reclama da falta de fé dos discípulos.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Samira não aguenta e conta que Juli colocou chip de obediência em todos eles. Fredo aponta arma para Valente quando chegam Marta, Aline e Miguel. Bram e Drácula contam para Ísis que Vlado morreu. Carol e Eugenio decidem boicotar o plano da bomba para evitar uma tragédia. Fredo acerta um tiro de raspão no ombro de Valente e Nati vira vampira. Cléo e Perpétua encontram Beto e fazem a maior festa. Príncipe, Bianca e Leonor ficam frente a frente com Velociraptor.

Apocalipse

Ângela aconselha Laodiceia a receber logo a marca. Elas se assustam com o barulho vindo do céu. Bárbara avisa a Arthur sobre a chuva de meteoros. Isabela se assusta com as palavras de Adriano. César foge com Saulo e Noah. Guido tenta alcança-los, mas não consegue. Diogo se assusta com os meteoros. Ricardo pede um jatinho para fugir. Ele ordena que matem Saulo e Noah. Dylan e Uri tentam fugir das explosões. Dimitri não consegue se salvar. Guido avisa que viu César. Benjamin diz ter algo em mente. Natália se desespera sem notícias de Dylan e Uri. Arthur diz que os cientistas erraram nos cálculos. Bárbara e Arthur noticiam o desastre.

Natália diz que Uri e Dylan estão desaparecidos. Feridos, os cientistas se iluminam ao verem o socorro chegando. Benjamin pede para Melina se conectar à Lia. Dylan e Uri são levados ao hospital. Estela os recebem. Natália diz que Uri e Dylan estão correndo perigo. Henrique culpa os cientistas. César, Saulo e Noah se preparam para ajudar Uri e Dylan. Ângela aconselha Laodiceia a receber a marca. Natália pergunta quem quer acompanhá-la no resgate aos cientistas. Alan promete a Ricardo que Uri e Dylan morrerão. Uri ora a Deus. Zoe decide acompanhar Natália na missão. As androides Melina e Lia se conectam.

César, Noah e Saulo planejam o resgate de Dylan e Uri. Alan não consegue falar com Dimitri e fica nervoso. Gláucia avisa que vai operar Dylan. Uri é impedido de sair do quarto do hospital. Gláucia se prepara para operar Dylan. Lia conversa com Melina. Benjamin e Brenda aguardam ansiosos. Ângela e Laodiceia lancham com Diogo. Estela avisa a Alan sobre a morte de Dimitri. Henrique recebe uma ligação e fica animado. Susana aguarda apreensiva. Zoe e Natália chegam ao hospital. Elas ficam tensas com a aproximação de Estela. Henrique diz que Dylan só será operado caso receba a marca. Alan liga para André e diz que Uri não pode sair vivo do hospital. Lia desconfia da conversa com Melina e diz que terá que denunciá-la.

Escrava Mãe

Osório dá um soco em Miguel. Eles brigam violentamente, esbarram nos móveis e quebram objetos. Tomás interfere, se colocando entre os dois, tentando separar a briga. Filipa grita, assustada, ao ver Osório imobilizar Miguel e encostar uma faca em seu pescoço. Caminhando no cortejo, Teresa é amparada por Almeida, que no outro braço tem Urraca. Beatrice segue impávida, não chora, de braço dado com Maria Isabel, que é a mais emocionada. Dr. Pacheco acompanha a família. Juliana muito triste no meio deles. Todos fazem uma reverência respeitosa quando o cortejo passa.

Eles se aproximam da pensão jardineira e Urraca vê Rosalinda e suas florzinhas por lá. Juliana vê Miguel, os dois trocam um olhar. É quando Maria Isabel se coloca na frente de Juliana e corre para os braços de Miguel, chorando muito. Maria Isabel dá um beijo no dedo e encosta na boca de Miguel, voltando para o cortejo. Juliana volta a olhar para Miguel, antes de se afastar. O Capitão Loreto interroga Quintiliano. Guilherme está no mesmo local em que o pai estava. Diante do olhar de todos os presentes, Beatrice se aproxima do caixão de Custódio. Quando todos esperam que ela fale, Beatrice abandona o local, sob o olhar surpreso de todos. Miguel fica arrasado diante de Nestor, com a carta do pai nas mãos. Beatrice dá um tapa no rosto de Maria Isabel, que cai no chão.

SBT

Chiquititas

As crianças colocam o plano em ação e em todas as entradas do orfanato colocam armadilhas. Na parte de fora, Paçoca decide entrar no orfanato pela janela dos quartos com um de seus amigos. Os outros dois garotos entraram pela porta dos fundos. Na festa da mansão dos Almeida Campos, Tomás Ferraz chega e é apresentado pra José Ricardo. O empresário diz que o rosto dele é familiar (trata-se de Tobias disfarçado de Tomás Ferraz). Eduarda fala que teve a mesma sensação, mas que deve ter sido de alguma revista. No orfanato, um dos meninos se desequilibra na escada e cai em cima de Paçoca. Nos fundos, um dos garotos tentar entrar pela cozinha, mas quando abre a porta um balde de brigadeiro cai sobre ele. Mosca e Rafa aproveitam a situação e dão uma panelada na cabeça do ladrão, que cai no chão. Binho e as meninas interrogam o garoto pra saber onde está Ernestina. O crítico Rui Salgado (Daniel Morozetti) que premiou o orfanato chega à festa. Letícia sente uma forte dor de cabeça e preocupa Clarita. No orfanato, um dos meninos de rua consegue entrar, só que rola escada abaixo dentro do orfanato com as bolinhas que as meninas aviam deixado nos degraus. As meninas aproveitam e lhe prendem. E assim acontece com os demais, menos Paçoca que ainda está do lado de fora. Tobias está sofrendo pra mandar a dupla identidade. Como Tomás Ferraz ele diz pra Eduarda que em breve lançará um novo clipe.

No orfanato, finalmente as crianças avistam Ernestina pela janela e decidem resgatá-la. Binho e Rafa levam Ernestina enquanto Mosca vai enfrentar Paçoca na frente do orfanato. Os dois brigam e Paçoca joga terra nos olhos de Mosca. Rafa e Binho aparecem pra ajudar o amigo. Paçoca é imobilizado no Chão. Mosca aproveita para pegar de volta seu tênis, que Paçoca estava vestindo. Paçoca consegue fugir. Ernestina chama a policia que leva os outros três ladrões mirins presos. Chico, Carol, Junior e a diretora Carmen voltam ao orfanato e ficam preocupados ao saber de todo o ocorrido. Mais tarde, na casa de Carol, Tobias combina com a amiga, Beto e Clarita sobre a gravação do videoclipe de Tomás Ferraz. Na manhã seguinte, Carmen leva uma empresa de segurança pra instalar alarmes, grades nas janelas e cercas elétricas no orfanato. Junior busca Mili no orfanato e a leva pra ver Gabi. No caminho, os dois conversam sobre Duda. Junior explica que o garoto é muito sozinho e sempre é deixado pela mãe, que está em constantes viagens a trabalho. Mili não sabia disso e fica com pena do garoto.

