Resumo das Novelas

SEGUNDA-FEIRA, 7

Malhação

Tato se revolta com Aldo, que se embriaga com o dinheiro do filho. Após a manifestação dos alunos, Marta se desculpa com Bóris, e Ana Maria encerra a reunião. Edgar volta atrás e afirma a Bóris que não quer que o orientador deixe a escola. Aldo torna-se agressivo com Tato, e Janete teme a atitude do namorado. Roney sugere que Deco ocupe o quarto em que Tato dormia. Ellen, Benê e Tina comentam com Keyla sobre Deco e Tato. Dóris e Keyla têm maus pressentimentos ao pensar em Tato. Janete sugere que Aldo se esconda em sua casa. Mitsuko pede que Tina faça exames médicos. Tato, machucado, perambula pelas ruas. K2 se preocupa com o sumiço de Tato, e Keyla decide consultar Dóris. Bóris comenta com Roney que algo mudou em sua relação com o Colégio Grupo. Gilvan encontra Tato dormindo no pátio da escola.

Flor do Caribe

Duque diz a Dom Rafael que teve uma ideia para o destino de Cassiano. Alberto avisa a Ester que Cassiano não chegou no voo previsto. O policial acusa Donato de ter causado o acidente com os turistas. Alberto nota que Ester não está usando o anel de noivado que Cassiano lhe deu. Candinho avisa a Bibiana que Donato foi preso. Alberto diz a Ester que Cassiano substituiu os diamantes por cristais de sal. Dionísio percebe que Alberto está envolvido no sumiço de Cassiano. Duque impede os capangas de Dom Rafael de darem um fim em Cassiano. Dom Rafael comunica a Cassiano que ele será seu piloto particular. Dom Rafael ameaça Alberto e lhe envia o atestado de óbito de Cassiano para provar suas intenções.

Totalmente Demais

Bárbara vê Janaína saindo da casa de Florisval e desconfia. Jojô consegue trazer os avós para o Brasil, na tentativa de ajudar Arthur a se recuperar de seu sofrimento por Eliza. Sofia chega ao restaurante para jantar com Eliza, que não desconfia de que a irmã está armando com Jacaré um plano para atentar contra sua vida.

Fina Estampa

Celina protesta por não poder assistir à audiência de Danielle. Baltazar critica Crô por acreditar que ele estava acompanhado na noite anterior. Zambeze reclama da presença de Tereza Cristina na pousada. Guaracy flagra Renê falando com Griselda sobre o tempo em que estavam juntos. Chiara se despede de Juan Guilherme e Fábio e segue com Vilma para o hospital. Griselda comenta com Amália que Renê ainda defende Tereza Cristina. Esther agradece a Paulo por cuidar de Vitória. Íris pensa em revelar para Tereza Cristina o verdadeiro segredo sobre sua vida. Chiara falece nos braços de Vilma. Griselda reclama por Guaracy não deixá-la falar com Renê. Teodora se revolta ao saber que não pode viajar com Quinzinho. Danielle pede para falar antes que seja anunciada sua sentença. Tereza Cristina surpreende Pereirinha parado diante de seu cofre vazio.

RECORD

Jesus

Nemestrino desconfia de Dimas e Gestas. Shabaka estranha ao ver Barrabás com moedas. Os filhos de Adela se divertem com prostituas. Os apóstolos procuram pelo Lunático. Laila beija Jairo e eles estranham a presença do Lunático. Mateus alerta Asisa. O Satanás sussurra no ouvido do Lunático, que segue em direção ao mar. Maria Madalena fala com Maira sobre Judas.

Susana procura Petronius e avisa que a hospedaria foi roubada, mas o centurião diz que não pode fazer nada. Zebedeu salva o Lunático antes que ele se afogue. Jesus segue com os três discípulos. Maria tenta acalmar o pai do Lunático, que reencontra o filho. Claudia conversa com as mulheres no palácio. Nicodemos fala sobre Jesus com Fílon. Edissa e Arimatéia apoiam Deborah na busca pelo filho. Jairo e Simão Fariseu exigem que o Lunático deixe a cidade.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Marcelo acorda com os gritos de Fúria e se surpreende ao ver seus dentes e garras. Cléo chega num galpão e encontra Perpétua aos prantos. Perpétua conta que viu Mariana ser abduzida por extraterrestres. João e Cassandra se reencontram e dão um beijo apaixonado. Marisa e Nil ficam desesperados ao encontrar Esmeralda desmaiada e percebem que ela foi mordida por um vampiro. Luna e Tarso se agarram no sofá. Toni acorda após ser operado.

Apocalipse

Arthur e Bárbara noticiam a ida de Uri e Dylan ao Brasil para tentar conter a chuva de meteoros. Dimitri acompanha Uri. Natália se anima ao saber que Dylan está no país. André diz que o show de Ricardo vai começar. Laodiceia, Jonas e Felipe são levados da prisão. Bárbara se recusa a noticiar o crime que Ricardo cometerá. Jonas, Laodiceia e Felipe são colocados em frente ao Anticristo. Dylan e Uri fazem os últimos cálculos antes da chuva de meteoros. Ricardo discursa e chama Felipe. Escondidos em meio à multidão, César e Noah olham preocupados. Horas antes, os dois chegam na vila e reparam um tumulto. Ricardo é entrevistado por Arthur. César se assusta ao ver sua casa revirada e abandonada. Bárbara pergunta sobre o vídeo enviado por Benjamin e Ricardo fica furioso.

Escrava Mãe

Osório dá um soco em Miguel. Eles brigam violentamente, esbarram nos móveis e quebram objetos. Tomás interfere, se colocando entre os dois, tentando separar a briga. Filipa grita, assustada, ao ver Osório imobilizar Miguel e encostar uma faca em seu pescoço. Caminhando no cortejo, Teresa é amparada por Almeida, que no outro braço tem Urraca. Beatrice segue impávida, não chora, de braço dado com Maria Isabel, que é a mais emocionada. Dr. Pacheco acompanha a família. Juliana muito triste no meio deles. Todos fazem uma reverência respeitosa quando o cortejo passa.

Eles se aproximam da pensão jardineira e Urraca vê Rosalinda e suas florzinhas por lá. Juliana vê Miguel, os dois trocam um olhar. É quando Maria Isabel se coloca na frente de Juliana e corre para os braços de Miguel, chorando muito. Maria Isabel dá um beijo no dedo e encosta na boca de Miguel, voltando para o cortejo. Juliana volta a olhar para Miguel, antes de se afastar. O Capitão Loreto interroga Quintiliano. Guilherme está no mesmo local em que o pai estava. Diante do olhar de todos os presentes, Beatrice se aproxima do caixão de Custódio. Quando todos esperam que ela fale, Beatrice abandona o local, sob o olhar surpreso de todos. Miguel fica arrasado diante de Nestor, com a carta do pai nas mãos. Beatrice dá um tapa no rosto de Maria Isabel, que cai no chão.

SBT

Chiquititas

Paçoca (Rafael Miguel) entra no quarto dos meninos, pula em cima da cama e rouba alguns brinquedos pequenos que cabem no bolso. O garoto de rua ainda diz que Mosca, Rafa e Binho (seus antigos rivais na rua) estão “numa boa”. Paçoca entra na diretoria do orfanato e procura o dinheiro que deve ter no local, mas se assusta ao ouvir Ernestina chamá-lo. O garoto vai até a sala, diz que estava procurando o banheiro e por isso saiu da sala. Paçoca diz que precisa ir embora, pois os chiquititos estão demorando muito. Na mansão dos Almeida Campos, Carmen tenta falar com Duda, que está com fones de ouvido escutando música. Ela se irrita e arranca os fones dele. Eduardo diz pra tia que os velhos são tão chatos que lhe fazem ser respondão. No quarto de Gabi, Valentina canta pra mulher, que sofre de um profundo bloqueio psicológico derivado de um trauma. Carmen entra no quarto e elogia a arrumação de Gabi, mas questiona porque de tudo isso. Valentina diz que Gabi sempre gostou de festa. Carmen diz que ela não irá pra festa e que o jantar de Gabi será servido no quarto. No orfanato, Ernestina conta para as crianças que Paçoca esteve lá. Os meninos ficam irritados e preocupados com o que o garoto possa ter feito. Binho nota que os carrinhos de sua coleção foram roubados. Mosca percebe que até o chinelo velho o Paçoca pegou. Começa na mansão dos Almeida Campos o jantar de comemoração do sétimo prêmio do Café Boutique. Duda continua a ser indisciplinado, o que irrita Carmen. Junior chega com a namorada, Carol. Os funcionários do Café Boutique trabalham na festa e servem os convidados.

Tobias, o barista, está com medo que Eduarda perceba que ele é Tomás Ferraz. Na porta do orfanato, Paçoca e mais três amigos de rua conversam sobre como colocar um plano de roubo no orfanato em prática. Eles vão aproveitar que Ernestina está sozinha no local com as crianças. Dentro do orfanato, as chiquititas assistem a um filme de terror e Ernestina fica com medo. Na festa dos Almeida Campos, Tobias passa por Eduarda com taças em frente ao rosto pra disfarçar. José Ricardo Almeida Campos deixa Eduarda falando sozinha ao perceber que Cintia acaba de chegar à festa. No orfanato, as crianças escutam um barulho na parte de fora. Ernestina vai verificar, mas não vê nada no quintal. Ela escuta um barulho na calçada e vai verificar. A zeladora percebe que o vaso de Chico está quebrado. Ernestina nota a presença de pessoas atrás de si, que são os meninos de rua liderados por Paçoca, que diz: “com saudades de mim”. Ernestina tenta gritar socorro e as chiquititas ouvem de dentro do orfanato. As crianças ficam preocupadas. Tati tranca a porta achando que é a Múmia do filme de terror que estão assistindo. Todos estão preocupados com Ernestina. Na parte de fora, os meninos seguram Ernestina a força. Os trombadinhas conseguem entrar no quintal do orfanato e levam Ernestina para a parte de trás do orfanato, onde lhe amarram de forma hostil. A zeladora fica desesperada. Enquanto isso, na festa, José Ricardo Almeida Campos agradece a presença de todos, diz que está feliz com o prêmio e aproveita a ocasião para anunciar que Cintia é sua namorada. Todos ficam chocados e Carmen se engasga com a bebida. Tobias vai servir Eduarda com lenço no rosto e diz que é porque está gripado.

Junior e Carol vão procurar Gabi. No quarto dela, o casal pergunta pra Valentina por qual motivo ela não está na festa. Valentina diz que foi ordem da Carmen. Carol nota vários desenhos que Gabi fez dela mesma gravida e segurando um bebê. No orfanato, Cris vai espiar na janela. Paçoca grita e chama Mosca. Ele disfarça e diz que está com fome e frio. Os meninos avisam que Paçoca não é boa pessoa, deve estar querendo arrumar problemas e que por isso não é pra ninguém abrir a porta. Paçoca inventa que Ernestina saiu correndo pela rua e por isso não está lá. Mosca diz que não irá abrir a porta. Paçoca diz que ele e sua galera entrarão de qualquer jeito no orfanato. As crianças decidem ligar pra Carol e Junior pra pedir ajuda, mas percebem que a linha telefônica foi cortada. Cris chora e Mili, Ana e Tati a levam pra tomar água na cozinha. Mesmo toda amarrada, Ernestina tenta chamar atenção das crianças derrubando uma lata, mas em vão. Rafa tem uma ideia e conta pras Chiquitias. Na festa, Junior e Carol levam Gabi até a sala. Carmen chama Junior de canto e pergunta por que a levou até lá. Junior diz que ela tem o direito de participar e que ele não sente vergonha da irmã. Carmen diz que tem certeza que isso é ideia de Carol, que responde que está apenas tentando ajudar. Maria Cecília diz para Eduarda, Cintia e José Ricardo, que seu namorado, Tomás Ferraz, deve estar para chegar. Tobias escuta e vai se arrumar. Mosca explica como será colocado em pratica o plano pra conter o roubo no orfanato.

