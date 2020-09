Resumo das Novelas

SÁBADO, 5

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

Flor do Caribe

Dom Rafael orienta Duque. Alberto engana Dionísio e diz ao avô que os diamantes foram entregues a Dom Rafael. Cassiano tenta fugir, mas é pego pelos capangas de Dom Rafael. Lino pede a Veridiana sigilo sobre sua costura. Dionísio expulsa Candinho de sua casa. Hélio e Donato discutem. Hélio confessa a Juliano que não quer ser pescador como seu pai. Chico confronta Alberto e afirma que não acredita nele. Donato descobre que Hélio saiu de carro sem sua permissão e vai atrás do filho. Donato humilha Hélio na frente das turistas. Ester fica tensa com a demora de Cassiano. Alberto chega no lugar de Cassiano e assusta Ester.

Totalmente Demais

Germano acusa Carolina de ter enviado as fotos para Lorena, e a jornalista se defende, culpando Leila. Leila desconfia quando Carolina a demite e a indica para outra revista. Jonatas apoia Leila. Lili ofende Rafael e afirma que não quer mais vê-lo. Rafael garante a Leila e Jonatas que não aconteceu nada entre ele e Eliza, mas não revela que foi Carolina quem divulgou as fotos. Jojô culpa Eliza pelo sofrimento de Arthur. Eliza aceita o convite de Sofia para jantar.

Fina Estampa

Renê luta com Tereza Cristina e acaba se ferindo. Griselda vê Renê baleado e o leva para sua casa. Crô dispensa o convite de Celeste para jantar e Baltazar o critica. Danielle não aceita que Enzo lhe dê dinheiro. Esther pensa em Paulo. Tereza Cristina tenta explicar para Álvaro como baleou Renê. Íris e Alice se escondem no quarto de Patrícia. Álvaro orienta Tereza Cristina a se afastar de sua casa por uns tempos. Guaracy chega no momento em que Griselda afirma que Renê não quer acusar a ex-mulher por ainda se preocupar com ela. Fábio fica arrasado ao saber da doença de sua mãe. Tereza Cristina descobre que Renê está na casa de Griselda. Íris e Alice conseguem esvaziar o cofre da vilã. Álvaro leva Tereza Cristina para a pousada. Teodora decide viajar de novo. Beatriz, Celina, Glória e Esther seguem para a audiência contra Danielle.

RECORD

Jesus

A novela não é exibida aos sábados.

Os Mutantes Caminhos do Coração

A novela não é exibida aos sábados.

Apocalipse

A novela não é exibida aos sábados.

Escrava Mãe

A novela não é exibida aos sábados.

SBT

Chiquititas

A novela não é exibida aos sábados.

