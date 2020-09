Resumo das Novelas

SEXTA-FEIRA, 4

Malhação

Lica se revolta com os boatos contra Bóris. Mitsuko cobra explicações de Edgar. K2 visita Tato. Dóris apoia Bóris. Começa a reunião de Bóris e Ana Maria com Edgar e Marta. MB, Tina e Felipe dão suporte para Lica. Clara sofre com a rixa entre Malu e Lica, e Guto a conforta. Marta se incomoda ao descobrir que Bóris e Lica trocaram mensagens em redes sociais, e Edgar pressiona o orientador. Tato desconfia da demora de Aldo em voltar para casa. Ana Maria confirma com Lica as informações passadas por Bóris. Deco surpreende Keyla. Juca, Jota, MB, Samantha, Tina e Felipe saem em defesa de Bóris. Aldo volta para casa embriagado.

Flor do Caribe

Cassiano se desespera quando Duque lhe diz que está em um presídio de segurança máxima. Ester tenta falar com Cassiano, mas não consegue. Alberto finge para Dom Rafael que está surpreso com a presença de cristais de sal no saco dos diamantes. Ester mente para Olívia, diz que Cassiano ligou e está bem. Cristal demonstra interesse por Cassiano. Dom Rafael mente para Cristal, dizendo que Cassiano é um marginal e está preso na delegacia. Dom Rafael convoca Duque para forjar a morte de Cassiano.

Totalmente Demais

Leila decide não publicar as fotos de Eliza e Rafael enviadas por Carolina. Arthur não acredita em Eliza quando a namorada lhe garante que não aconteceu nada entre ela e Rafael. Carolina envia as fotos de Eliza e Rafael para Lorena. Wesley confessa a Janaína que está interessado nela. Lu acusa Leila de ter enviado as fotos de Eliza para Lorena. Zé Pedro mostra a Germano as fotos de Eliza, publicadas no site de Lorena, e provoca a ira do empresário contra Rafael.

Germano manda Zé Pedro contatar Lorena para remover as fotos de Eliza do site e convencê-la a revelar quem lhe enviou o material. Aparecida comenta com Arthur que não acredita que Eliza o tenha traído. Germano agride Rafael, e Eliza aparta a briga entre os dois. Germano vai atrás de Carolina.

Fina Estampa

A mulher confessa que foi Ferdinand quem a mandou seduzir Quinzé. Crô vê a ligação de Ferdinand no celular de Tereza Cristina. Tereza Cristina recebe muitos dólares da casa de câmbio e os guarda em seu cofre. Juan Guilherme pede para Chiara contar a verdade sobre sua doença para Fábio. Celina orienta Beatriz a fazer a declaração que combinaram sobre o julgamento de Danielle. Vanessa aconselha Renê a se mudar da casa de Tereza Cristina com seus filhos. Paulo fica com ciúmes de Guaracy e confessa a Esther que ainda a ama. Baltazar estranha quando Crô o chama pelo nome. Danielle fala para Enzo que não conseguirá pagar todas as suas dívidas e ele aceita posar para a campanha para ajudá-la. Tereza Cristina ameaça matar Renê se ele tentar tirar seus filhos de sua casa.

RECORD

Jesus

Jesus e os três apóstolos se deparam com um leão. Judas discute com Tomé. Os apóstolos dizem que as moedas acabaram. Jesus chama Pedro, João e Tiago Maior. Todos passam ao lado do leão, que não faz nenhum mal a eles. Asisa é detida pelo centurião romano por falsa denúncia. Maria Madalena estranha ao ver Judas com algumas moedas. Caifás desconfia da atitude de Temina. O pai do Lunático percebe que o filho fugiu. Judas pede para Maria Madalena não dizer nada a ninguém. Shabaka percebe que a hospedaria foi roubada. Mateus pede para o centurião livrar a esposa. Asisa agradece ao marido e diz amá-lo. Escondida, Temina escuta a conversa entre Caifás e Anás.

Os Mutantes Caminhos do Coração

O Príncipe conta a Maria e Noé que a única maneira de impedir que os reptilianos destruam a Terra é encontrar os bebês da antiga profecia. Bianca e Leonor contam ao Príncipe que seus filhos Juno e Lúcio são os bebês da profecia. Hélio passa mal e a Rainha Formiga permite que ele vá até a superfície. Draco leva Carol – a física nuclear – para o esconderijo da Liga Bandida. Gór avisa Carol que ela irá ajudar a construir a bomba nuclear capaz de explodir São Paulo.

Apocalipse

Ricardo visita a redação do telejornal. Benjamin conclui a gravação do vídeo. Ricardo é entrevista por Arthur e Bárbara. Dudu assiste ao vídeo feito por Benjamin. Arthur questiona a audácia de Bárbara. Dylan teme a fúria de Ricardo. Alan dá satisfação ao vilão. Dylan estranha a presença de Dimitri ao lado de Uri. Bárbara noticia o fracasso da sonda e avisa que haverá uma chuva de meteoros. André lamenta o ocorrido. Bárbara discute com Arthur. Ricardo dá uma nova chance a André e pede para falar com Uri. Benjamin acompanha as notícias. Ricardo esbraveja com Uri. Henrique discute com Dudu. Estela aconselha Talita a receber a marca. Uri e Dylan seguem trabalhando. Natália fala sobre Dylan com Zoe. Arthur e Bárbara dão as últimas notícias sobre a chuva de meteoros que se aproxima. Ricardo autoriza Uri e Dylan a viajarem. Ariela tenta acalmar o Anticristo. Saulo pede para acompanhar Uri e Dylan até o Brasil.

Escrava Mãe

Juliana está no chão, enquanto a intensidade do incêndio só aumenta. Sapião e Tito Pardo chegam desesperados. Outros escravos também correm com latas de água. Maria Isabel se encosta numa árvore e chora, compulsivamente. Sapião sai do fogo com Juliana nos braços e o depósito despenca. Teresa está sentada na cama, angustiada, com Beatrice. Ela beija a testa da filha e se prepara para sair. Beatrice entra no quarto e vê o corpo de Custódio no chão, envolto por bastante sangue. Almeida conversa com o Capitão Loreto, enquanto dr. Pacheco termina de examinar o corpo de Custódio. Guilherme dorme no sofá, coberto pela manta que Rosalinda emprestou. Tomás vem da rua e o acorda, aflito. Juliana entra correndo na cozinha e serve água num copo. Quando ela vai sair, se depara com Almeida. Ela se assusta, deixa o copo cair. Almeida subitamente segura o rosto de Juliana, com violência, assustando-a.

SBT

Chiquititas

Na mansão dos Almeida Campos, Duda acorda tarde e reclama com Valentina que o café da manhã já foi tirado da mesa. Valentina explica que foi tirado há pouco tempo, pois já está quase na hora de servir o almoço. O garoto responde grosseiramente pra governanta, a chama de velha e ordena que lhe sirva. Valentina pede mais respeito e que se ele quiser que vá sozinho até a cozinha se servir. Duda continua na postura arrogante. No Café Boutique, Maria Cecília avisa aos funcionários que a loja venceu o concurso e que com isso, atingiram a marca de sete vitória consecutivas, o que é um marco. Todos comemoraram que o crítico, no fim das contas, foi atendido bem por alguém. Maria Cecília diz que ele fez uma matéria elogiando a comida, bebida e principalmente o atendimento. Ao lerem a matéria, Tobias e Clarita lembram Letícia que o crítico trata-se do rapaz que ela atendeu e que se encantou por ela. Na mansão dos Almeida Campos, Duda come na sala e deixa toda mesa suja. O menino diz pra Valentina que a cozinheira é uma lerda e uma velha chata. A governanta diz pra Carmen que não possui condições de cuidar desse moleque. José Amando diz pra diretoria do Café Boutique que fará uma festa em sua casa para os mais íntimos e assim comemorar a premiação. Armando diz para o empresário que é bom convidar a imprensa. José Ricardo concorda e lembra que não podem deixar de convidar o crítico, Rui Salgado. Carmen chega ao orfanato e apresenta Eduardo às crianças. A diretora diz que o menino é filho de sua prima e que ele passará um tempo na cidade e o dia no orfanato.

Carmen pede pra que Mili apresente o orfanato para o menino. Duda faz questão de dizer olá para as meninas. Mosca fica com ciúmes, pois Vivi e Cris que estavam disputando sua atenção o deixam de lado pra reparar no novo garoto. Duda manda Mili fazer logo o que Carmen mandou e lhe apresentar o orfanato. Mesmo insatisfeita com a maneira que ele falou, Mili apresenta o local. Vivi e Cris vão atrás deles. Mosca comenta com Pata que achou o garoto muito folgado. Bia também não gosta do comportamento do menino. Na cozinha, Duda destrata Chico e gera fúria nos outros pequeninos. No Café Boutique, Armando diz pra Tobias, Clarita e Letícia que José Ricardo fará uma festa pra comemorar o prêmio e bom atendimento da loja. Os funcionários acham que serão convidados, mas o vilão fala sarcasticamente que eles estão convidados sim, mas a trabalhar. Ele corrige a informação e lembra que na verdade estão intimados, inclusive o entregador – Beto. No orfanato, as crianças notam que Mosca está com ciúmes do Duda. Tobias está com medo de encontrar Eduarda na festa. A mãe de Maria Cecília, Eduarda, diz pra José Ricardo que a filha pode levar Tomás Ferraz, namorado da filha, pra cantar na festa (na verdade é Tobias que se faz passar pelo cantor português Tomás Ferraz). Maria Cecília avisa Tobias que ele precisará ser ele mesmo é o Tomás Ferraz ao mesmo tempo na festa. No orfanato, todos estão sentados a mesa pra almoçar. Mili vai se sentar a mesa, quando Duda puxa a cadeira e ela cai no chão. Mosca sobe em cima da mesa e pula na frente do garoto. Mosca puxa Duda pelo colarinho e grita se o menino está maluco em fazer isso com ela. Todos olham assustados pra cena. Carol e Chico apartam a briga. Duda se recusa a pedir desculpa e sai do local. Bia diz que foi engraçada a cara da Mili e Binho concorda. Mosca grita com Binho. Na sala, Ernestina diz: “moleque, tira o pé do sofá”. Duda responde quem ela pensa que é pra falar assim com ele. Ernestina ri e lhe chama de moleque folgado. Duda lhe chama de empregada, diz que é um Almeida Campos e que pode fazer o que quiser no orfanato idiota. Ernestina ri, diz que não sabia e pede perdão. Carmen manda Eduardo tentar se enturmar com os órfãos, pois ele não vai pra casa na hora que quiser.

