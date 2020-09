Resumo das Novelas

QUINTA-FEIRA, 3

Malhação

Iolanda, assistente social indicada por Dóris, se apresenta a Aldo e Tato. Aldo afirma ao filho que irá se recuperar. Clara ouve Malu dizer a Edgar que Bóris assediou Lica. Fio, Benê e Keyla organizam a festa de despedida de Ellen do Cora Coralina. Edgar avança contra Bóris, que exige seus direitos de defesa. Tina e Felipe se preocupam com o estado de Lica. Tato cozinha para Aldo. Guto alerta Tina e Felipe sobre a armação de Malu contra Lica e Bóris. Samantha sofre com a rejeição de Anderson. Aldo se emociona ao contar para Tato sua história com Roney. Lica e Marta descobrem que Bóris está sendo acusado de assédio.

Flor do Caribe

Cassiano parte para a propriedade de Dom Rafael para conferir os diamantes. Donato e Juliano comemoram a boa pesca do dia. Cassiano assume o comando do voo e faz uma aterrissagem forçada em uma área deserta. Juliano avisa a Quirino que Doralice está interessada nele. Zuleika incentiva Doralice a se declarar para Quirino. Ester devolve o anel que era de Helga para Dionísio. Alberto presenteia Ester com duas passagens aéreas para a lua de mel dela e Cassiano no Caribe. Ester pede a Samuel que faça o anel de noivado dela e de Cassiano. Dom Rafael descobre que os diamantes foram misturados a cristais de sal e resolve manter Cassiano refém até receber os diamantes verdadeiros. Cassiano é preso.

Totalmente Demais

Sofia avisa a Jacaré que não irá embora antes de se livrar de Eliza. Sofia pede ao namorado que venda as joias roubadas do cofre e providencie seus passaportes falsos. Carolina incentiva Rafael a adulterar a bebida de Eliza. Carolina tira fotos de Rafael e Eliza, insinuando que os dois estão juntos. Arthur se revolta ao entrar no quarto de hotel de Eliza e vê-la dormindo ao lado de Rafael.

Fina Estampa

Griselda diz a Quinzé que ele se arrependerá por destratar Teodora. Henrique avisa a Danielle que Celina levou Pedro Jorge até a “Fio Carioca”. Paulo conversa com Pedro Jorge. Íris e Alice tentam roubar Tereza Cristina, mas são flagradas por Crô. Paulo tenta convencer Esther a deixar Pedro Jorge conhecer Vitória. Enzo é chamado para fazer uma campanha como modelo. Quinzé reconhece a mulher loura que o dopou. Wallace chama Dagmar para fotografar com ele. Alberto explica a Guaracy por que implica com a cozinheira do Tupinambar. Pereirinha revela que a única mulher de quem gostou foi Griselda. Álvaro e Zambeze ficam satisfeitos com o sucesso do concurso. O delegado Paredes coloca Quinzé frente a frente com a mulher que participou do atentado contra sua vida.

RECORD

Jesus

Moisés e Elias aparecem ao lado de Jesus. Os apóstolos se surpreendem ao ouvirem a voz de Deus. Os apóstolos tentam, mas não conseguem expulsar o demônio do Lunático. Judas avisa que conseguirá. Sara diz que também gosta de Cornélius, mas teme a reação de Pedro. Mirian discute com Asisa. Arimatéia diz que ajudará Deborah a encontrar seu filho. Judas não consegue conter o Lunático. Jesus pede para Pedro, João e Tiago não dizerem nada sobre a visão que tiveram. Sara conversa com Gabriela sobre o pedido de Cornélius. Tiago Justo pensa em deixar Jerusalém. Gestas e Dimas tentam distrair Nemestrino.

Longinus fala sobre Salomé com Petronius. Judite atualiza Caifás sobre os acontecimentos do palácio. Mirian reclama da discussão entre os apóstolos. Mateus discute com Asisa. Antipas dá em cima de Temina. Helena diz que só quer amizade com Abel. Pilatos convida Susana para um novo torneio de lutas. Caius estranha ao ver a melhora de Diana. Dimas e Gestas roubam Nemestrino. Susana recusa o convite feito por Pilatos. Diana enfrenta Caius. Mateus diz que não passará à noite com Asisa. Antipas beija Temina. Jesus avisa a Pedro, João e Tiago que chegou a hora de partirem.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Cris se concentra e capta a energia de que Drácula e Bram estão no barraco de Noé. Maria e Noé são surpreendidos por um ataque de morcegos. Bianca e Leonor ficam perplexas com a revelação do Príncipe, que fala sobre seu Reino de Agarta.

Apocalipse

Ricardo fala sobre a viagem ao Brasil com Stefano. Alan tenta se aproximar de Uri. Ele se surpreende ao ver Saulo na casa do irmão. Ricardo fala sobre a viagem com os familiares. André fala para Dudu que Ricardo Montana está a caminho do Brasil. Bárbara diz que não aceita a marca. André diz confiar em Guido. Saulo discute com Alan. Guido recebe a marca. Celeste e Chico falam sobre o casamento. Alan taca um copo em Saulo, mas não consegue atingi-lo e fica surpreso. Isabela sente ciúmes ao ver Ariela com Ricardo. Saulo pede para Uri manter a fé. Chico e Celeste se tratam com carinho.

A sonda é espacial é lançada em direção ao asteroide. Benjamin grava o vídeo. Gideon e Tamar confraternizam com Oziel e Marta. Zoe mostra ter fé em Deus. Alan faz uma ligação e marca um encontro. Arthur e Bárbara noticiam o lançamento da sonda espacial. Alan encontra Dimitri, o matador de aluguel, e ordena o assassinato do próprio irmão. Uri e Dylan aguardam o choque da sonda com o asteroide. Ricardo chega ao Brasil e visita a delegacia. Ele ameaça Felipe, Jonas e Laodiceia. Benjamin e Brenda conseguem acessar o sistema do governo. A sonda espacial consegue atingir o asteroide, mas não consegue desvia-lo da Terra, fazendo com que ele se divida em milhares de partes.

Escrava Mãe

Juliana caminha até próximo ao altar. Maria Isabel sorri, fingindo emoção ao ver Teresa. Teresa sorri ao ver Juliana. Custódio entrega a filha a Almeida. Teresa olha para trás e se espanta ao ver Guilherme. Ele corre até Teresa. Os convidados ficam estarrecidos. Custódio está furioso diante de Quintiliano. Beatrice parece nervosa, assim como Teresa e Juliana. Almeida também encara Quintiliano, com ódio. Os convidados levantam seus copos e bebem. Alguns instantes e Quintiliano encontra Osório, que também está a cavalo, com uma tocha na mão.

Todos aplaudem a dança de Teresa e Almeida. Os escravos param de tocar e o coronel Custódio se dirige a eles. Almeida dá lugar a Custódio, que já sorri e começa a dançar com a filha. Alguns instantes na dança e os dois se olham, emocionados. Almeida e Maria Isabel continuam dançando. Miguel vê Juliana por ali, observando a dança. Juliana fica presa no depósito, ela olha em volta e procura algo que possa usar para arrombar a porta. Juliana aflita, andando de um lado a outro, sem saber o que fazer.

É quando ela sente um cheiro de queimado e olha rapidamente pela fresta da madeira, avistando uma tocha jogada no chão e o fogo já se aproximando do depósito. Juliana está suada, aflita, afastando o primeiro barril de pólvora. Miguel tem a carta de Custódio na mão. O coronel custódio está sozinho, arrasado, sentindo dores. O barril explode, lançando Juliana contra a parede. O incêndio se agrava e Juliana desmaia no chão enquanto o fogo se aproxima.

SBT

Chiquititas

As meninas colocam biquíni pra irem brincar no quintal. Mili diz que irá de shorts. No Café Boutique, Armando insiste demais em agradar o crítico. Maria Cecília não sabe o que fazer. Eduarda chega ao local e senta-se à mesa do crítico pra puxar assunto. O homem se incomoda. Em outra mesa, um rapaz pede pra Letícia lhe servir algo que ela ache que irá surpreendê-lo. A garçonete fica admirada com o jeito gentil do cliente. As crianças esperam encher a piscina enquanto comem churrasco. No Café Boutique, o homem levanta e diz que Armando é muito chato. Ele pede desculpa ao senhor Rui (nome do crítico). O homem diz que não é crítico e muito menos se chama Rui. Armando se pergunta quem é o crítico então. Enquanto isso, o outro rapaz agradece Letícia pela indicação e diz que adorou o café. Ela diz que é um prazer ver os clientes satisfeitos e ele garante que voltará mais vezes. No orfanato, as crianças insistem pra Mili entrar na piscina. A garota se irrita e diz que já disse que não. Mili sai correndo. Carol estranha o comportamento e vai atrás da pequenina pra checa o que acontece. Mili diz que virou mocinha e que está com vergonha. Carol aconselha, explica e acalma Mili. A garota diz que não quer que ninguém descubra isso. Carol diz que ajudará ela, mas que isso é uma coisa boa e é sinal de que ela está crescendo. No pátio, as meninas conversam e acham que Mili virou mocinha. Todas decidem disfarçar e esperar que Mili conte quando achar melhor. Bia não aguenta e assim que Mili chega ao pátio pergunta na frente das demais se ela virou mocinha. Mili pergunta como elas sabem. As meninas conversam enquanto os chiquititos comem hambúrguer.

No Café Boutique, Armando chama a atenção de Armando pela falha. No orfanato, as meninas conversam com Mili pra saber como é virar mocinha. Os meninos escutam a conversa atrás da porta e ficam achando que Mili está com uma grave doença. Os meninos dizem que precisam ajudar Mili. Eles questionam as meninas sobre o que Mili têm. As Chiquititas dizem que prometeram guardar segredo e não dirão nada. Mosca vai ao quarto das meninas para falar com Mili. A garota corre pra guardar seu pacote de absorventes antes dele entrar. Mosca diz que Mili pode confiar nele, mas a menina se nega a dizer. A garota vai descer a escada pra falar com Carol e é surpreendida com Rafa, que com preocupação lhe ajuda. Binho leva um pedaço de bolo pra Mili, que agradece, mas não come. Binho acha que esse é sinal de que ela está muito mal. Mili conversa com Carol, fala que os meninos estão estranhos e que está com medo deles descobrirem que virou mocinha. Carol diz que eles devem estar desconfiados, mas não sabem de nada. Mili diz que a barriga dela está doendo e Carol explica que isso é normal. Mili responde que é normal porque não é a barriga de Carol que está doendo. A estudante de psicologia diz que ela está respondona, mas que isso também é normal. Mili pede desculpa e diz que está um pouco nervosa. Os meninos acham que Mili vai morrer e que ninguém conta nada pra eles. No quarto das meninas, os meninos levam flores pra Mili. Eles dizem que sabem que ela vai morrer em poucos dias. As meninas gargalham, pois os meninos confundiram tudo o que escutaram escondidos atrás da porta. Mili decide contar a verdade pra eles e revela que virou mocinha. Na mansão dos Almeida Campos, chega a prima de Carmen com o filho. Trata-se de Mariana (Claudia Cavalheira) com o filho Eduardo (Filipe Bragança) – estreia do personagem Duda. O garoto vê Gabi e pergunta: “essa que é a prima louca?”. Mariana repreende o filho. Valentina os leva até o quarto de visita. Mais tarde, Mariana conta pra Carmen que irá pra Europa a trabalho e deixará Duda, o Eduardo, com eles. O menino faz constantes malcriações e responde a própria mãe. No orfanato, Mosca pede desculpa pra Mili por ter feito a amiga contar seu segredo.

