Resumo das Novelas

QUARTA-FEIRA, 2

Malhação

Lica afirma que Malu quer prejudicá-la e nega o interesse por Bóris. Aldo garante a Dóris que deseja se tratar para ficar com Tato. Dóris convence Tato a dar uma nova chance ao pai. Lica confronta Clara, que promete descobrir como Malu ficou sabendo dos sentimentos da irmã por Bóris. Deco avisa a Keyla que está voltando para o Brasil. Malu investiga a troca de mensagens entre Lica e Bóris nas redes sociais. Samantha agradece a ajuda de Juca, e Jota se surpreende. Edgar e Marta discutem sobre Lica. Mitsuko desaprova o comportamento de Tina. Das Dores faz um jantar de despedida para Tato. Malu incita Edgar contra Bóris. Tato volta para a casa de Aldo.

Flor do Caribe

Alberto coloca os cristais de diamante junto com os cristais de sal, para disfarçar. Dionísio diz que o saco de diamantes deve ser colocado numa pasta, protegida por um código numérico, a ser revelado somente para Dom Rafael. Chico desconfia das intenções de Alberto. Bibiana mostra a camionete que ela comprou aos filhos. Veridiana conta aos netos que pediu a uma Associação de São Paulo que descubra o paradeiro de Maria Adília. Lindaura mostra para Samuel o anel que Alberto deu para Ester e ele se surpreende ao perceber que o anel se parece com um anel que sua mãe usava. Candinho e Dadá lamentam a ausência da mãe e o desconhecimento de seu paradeiro. Alberto chama Ester para visitar a velha mina do Grupo Albuquerque. Dom Rafael recebe a valise de Cassiano e avisa ao rapaz que só poderá liberá-lo para o Brasil depois que conferir os diamantes.

Totalmente Demais

Arthur segue o conselho de Jojô e liga para Eliza. Sofia aproveita o aniversário de casamento de Germano e Lili para colocar seu plano de roubo em ação. Natasha permite que Jojô continue morando com Arthur. Carolina avisa a Eliza que ela terá que participar do jantar oferecido pelo governo uruguaio. Lorena registra Lili e Germano no restaurante e divulga a foto do casal em seu site, deixando Rafael furioso. Jojô incentiva Arthur a ir para o Uruguai. Sofia e Jacaré conseguem arrombar o cofre.

Fina Estampa

Griselda conta para o delegado Paredes tudo o que Ferdinand fez contra sua família a mando de Tereza Cristina. Álvaro anuncia um concurso do quiosque e Alberto ameaça terminar com Jackelaine se ela participar. Tereza Cristina fala para Ferdinand que só lhe dará dinheiro depois que ele assassinar Griselda. Enzo ajuda Pereirinha a consertar seu barco. Carolina e Fábio fazem as pazes. Danielle leva Pedro Jorge para conhecer Vitória, mas Esther não deixa o menino se aproximar da filha. Solange fica radiante ao ser fotografada pelo jornal Diário de Notícias. Baltazar reclama do desprezo de Crô. Zuleika quase é atropelada por um ator famoso. Wallace se emociona com o carinho de seus fãs. Ferdinand vai atrás de Tereza Cristina. Amália e Rafael voltam de viagem. Celina e Beatriz seguem Esther para que Pedro Jorge conheça a irmã.

RECORD

Jesus

Pedro consegue salvar João. Os apóstolos se explicam para o centurião romano. Zebedeu avisa que chamará Cornélius. Mateus se irrita com Asisa ao saber que ela armou contra os apóstolos. Zebedeu avisa a Cornélius. Temina tenta seduzir Petronius e acaba confessando que trabalhava para Caifás. Barrabás exige sua parte na devolução do corbã. Nicodemos critica o Sumo-Sacerdote. Jesus, Pedro, Tiago Maior e João sobrem o Monte Hermom. Mateus chega até a casa de Pedro e diz que Asisa prestou falso testemunho. Pilatos diz que usará Temina para levar informações falsas sobre o palácio. O centurião romano interroga alguns judeus. Claudia estranha a ausência de Temina. Pilatos ordena que Temina leve informações falsas para Caifás e não diga nada a ninguém sobre a nova orientação.

O centurião romano tenta abusar de Maria Madalena, mas é impedido por Cornélius e Maria. Barrabás diz que destruirá Petronius. Fílon e Abel bebem na hospedaria. Os apóstolos estranham o comportamento de Maria Madalena. Jesus e os três discípulos avistam uma raposa enquanto sobrem a montanha. Temina disfarça diante de Claudia. Mirian questiona Asisa. Deborah diz que quer reencontrar seu filho. Cornélius pede Sara em casamento. Satanás observa Maria Madalena. Um pai com seu Filho Lunático implora para ver Jesus. O Messias chega ao topo do Monte Hermom com Pedro, Tiago e João. Os apóstolos se surpreendem ao verem as vestes de Jesus tornarem-se brancas como a luz.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Teófilo reconhece Vlado e lembra que foi ele quem matou Rosana. Cris se concentra e capta a energia de que Drácula e Bram estão no barraco de Noé. Maria e Noé são surpreendidos por um ataque de morcegos. Bianca e Leonor ficam perplexas com a revelação do Príncipe, que fala sobre seu Reino de Agarta. Clara cura Pachola. Eric e Telê invadem a mansão, seguidos por Fernando e Ariadne. Telê avisa que estão todos na mansão e Eric autoriza o início do ataque.

Apocalipse

Disfarçada, Zoe consegue se comunicar com Felipe. Arthur pede para Bárbara voltar para o telejornal. Ricardo cobra notícias sobre o paradeiro de Zoe. Bárbara aceita a proposta de Arthur. Guido tenta se aproximar de Laodiceia. Isabela troca farpas com Débora. Guido consegue despistar Laodiceia e recupera a arma. Ele faz a esposa de Jonas refém e foge. Alan observa Uri na Agência Espacial. Todos percebem que Guido fugiu com Laodiceia. Dudu avisa que o plano deu certo. Jonas diz que não fugirá para outro local com o grupo. Ricardo descobre o paradeiro dos rebeldes. Dudu e André chegam ao esconderijo e encontram Jonas.

Felipe descobre que foi traído por Silas. Dylan diz que a sonda espacial será lançada amanhã. Ricardo pede para falar com André. Benjamin se preocupa com Zoe. Arthur acompanha as notícias sobre a sonda. Jonas e Laodiceia são presos. Ricardo fica furioso ao saber que não acharam Zoe. Os rebeldes acham um novo local para se esconderem. Ricardo avisa que viajará para o Brasil. Melina atualiza Benjamin sobre os acontecimentos na Nova Babilônia. Zoe e Susana ficam apreensivas. Arthur e Bárbara falam sobre a ação da Agência Espacial. Benjamin planeja publicar um vídeo próprio. Felipe, Jonas e Laodiceia oram na prisão. Ricardo ordena que Alan execute Uri.

Escrava Mãe

Juliana caminha até próximo ao altar. Maria Isabel sorri, fingindo emoção ao ver Teresa. Teresa sorri ao ver Juliana. Custódio entrega a filha a Almeida. Teresa olha para trás e se espanta ao ver Guilherme. Ele corre até Teresa. Os convidados ficam estarrecidos. Custódio está furioso diante de Quintiliano. Beatrice parece nervosa, assim como Teresa e Juliana. Almeida também encara Quintiliano, com ódio. Os convidados levantam seus copos e bebem. Alguns instantes e Quintiliano encontra Osório, que também está a cavalo, com uma tocha na mão.

Todos aplaudem a dança de Teresa e Almeida. Os escravos param de tocar e o coronel Custódio se dirige a eles. Almeida dá lugar a Custódio, que já sorri e começa a dançar com a filha. Alguns instantes na dança e os dois se olham, emocionados. Almeida e Maria Isabel continuam dançando. Miguel vê Juliana por ali, observando a dança. Juliana fica presa no depósito, ela olha em volta e procura algo que possa usar para arrombar a porta. Juliana aflita, andando de um lado a outro, sem saber o que fazer.

É quando ela sente um cheiro de queimado e olha rapidamente pela fresta da madeira, avistando uma tocha jogada no chão e o fogo já se aproximando do depósito. Juliana está suada, aflita, afastando o primeiro barril de pólvora. Miguel tem a carta de Custódio na mão. O coronel custódio está sozinho, arrasado, sentindo dores. O barril explode, lançando Juliana contra a parede. O incêndio se agrava e Juliana desmaia no chão enquanto o fogo se aproxima.

SBT

Chiquititas

Na casa de Carol, Junior consola sua irmã, Gabi (que sofre de um profundo trauma psicológico desde que sua filha foi dada como morta), que chora após Dani ter tirado dela uma boneca que a mulher estava ninando como se fosse um filho. No orfanato, Pata conta pra Rafa, Binho e Mosca que o casal francês quer adotá-la. Mosca diz que eles precisam fazer com que os franceses desistam de adotá-los para que não se separem. Na sala, as demais órfãs continuam se exibindo pro casal francês. Os meninos e Pata se juntam aos demais e levam uma bronca da Ernestina. Na casa de Carol, Gabi se acalma. Junior conversa com Carol que não entende a reação da irmã. Carol diz que parece uma reação motivada por algum estímulo que ela já viveu e pergunta ao namorado se Gabi já esteve grávida. Junior diz que até onde sabe não, mas que sua família esconde tudo. Carol, que está prestes a se formar em psicologia, diz que o comportamento de Gabi indica que ela passou por um grave trauma. No Café Boutique, os funcionários estranham que José Ricardo Almeida Campos convocou todos os empresários da empresa pra uma reunião de ultima hora e urgente.

Na sala de José Ricardo, Armando diz que Junior não participará da reunião por estar de folga e que ainda deixou várias coisas pendentes, mas que ele mesmo resolveu tudo. José Ricardo avisa aos empresários que um crítico irá ao Café pra avaliar a loja para o prêmio de melhores do ano. Armando diz que cuidará pessoalmente pra que tudo corra bem. Na hora do jantar com os franceses, Pata mastiga com a boca aberta, Mosca diz que a comida francesa não é bonita, Binho fala gírias e Rafa arrota. Tudo faz parte do plano deles para que o casal desista de adotar Pata. Carmen fica horrorizada com o comportamento deles, mas disfarça. José Ricardo avisa os funcionários sobre o crítico que irá ao Café Boutique no dia seguinte. Ele lembra que se vencerem serão o único café a vencer por 7 anos seguidos. De volta ao jantar do orfanato, Rafa solta pum e Mosca arrota. Carmen perde o controle, bate na mesa e grita: “chega!”. A diretora percebe que passou do ponto e pede com gentileza pros órfãs terem boas maneiras. Os franceses vão embora assustados com o comportamento das crianças. Carmen grita com todos que eles estão tentando arruinar a imagem dela com a alta sociedade e como diretora. Carmen diz que irá castigá-los com a limpeza da cozinha e que se isso voltar a se repetir ela irá transferir um por um pra abrigos diferentes. Pata, Rafa, Binho e Mosca cumprem o castigo e limpam a cozinha. Clipe de cena da música “Palco”. Na hora de dormir, Rafa nota que Mosca está com mais pelos debaixo do braço. Rafa diz que tem mais que o amigo. Os dois brincam com Binho, que ainda não possuí pelos. Na manhã seguinte, Mili acorda e vai correndo pro banheiro preocupada. As meninas estranham. Mili vai até o quintal e tenta lavar o shorts que dormiu. Ernestina aparece e pergunta o que a menina faz ali. Mili tenta disfarçar e diz que estava apenas lavando uma roupa de dormir que sujou, mas que já vai pra dentro. As crianças voltam da escola e combinam de ir ao quintal pra brincar de mangueira. Carol aprova a ideia e Mili fica preocupada. Chega ao Café Boutique o crítico.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

