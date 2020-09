Resumo das Novelas

TERÇA-FEIRA, 1

Malhação

Malu manipula Edgar, que confronta Bóris sobre o suposto envolvimento com Lica. Tina e Anderson reatam o namoro. Ellen anuncia aos amigos que ganhou a bolsa de estudos. Roney se preocupa com Tato e Aldo. Dóris afirma a Tato que irá ajudá-lo a se reconciliar com Aldo. Nena e Das Dores fazem uma surpresa em homenagem a Ellen. MB se surpreende com a reaproximação de Lica e Clara. Janete alerta Aldo sobre a presença de Dóris e Tato. Bóris e Ana Maria explicam a Edgar sobre o caso de Lica. Dóris conversa com Aldo. Samantha revela a Lica que ouviu Malu falar dos sentimentos da garota por Bóris.

Flor do Caribe

Dionísio não gosta de saber que Alberto deu o anel da avó para Ester. Alberto avisa ao avô que quando chegar a hora vai acabar com o noivado de Ester e Cassiano. Alberto é surpreendido com a greve dos salineiros. Ester esconde de Samuel o anel dado por Alberto. Samuel presenteia Ester com uma aliança de noivado. Ester conta a Lindaura que ficou noiva de Cassiano. Lindaura estranha o fato de Alberto ter dado o anel para Ester. Dom Rafael exige que Alberto entregue os diamantes que ele encomendou a Dionísio. Alberto pede a Cassiano que leve os diamantes para o Caribe, dizendo que é em prol dos salineiros. Ester não gosta de saber que Cassiano vai ao Caribe fazer a entrega dos diamantes. Alberto troca alguns diamantes por sal grosso.

Totalmente Demais

Lu e Max contêm Rafael, que se irrita ao ver Germano beijando Lili. Débora avisa a Cassandra que o resultado da análise da comida feita por Sofia sairá em alguns dias. Natasha avisa a Arthur que Jojô fugiu de casa e rastreia o celular da menina. Jonatas encontra Jojô e a leva até Cida. Arthur afirma que Jojô ficará no Brasil. Já no Uruguai, Carolina incentiva Rafael a tirar fotos com Eliza, insinuando um clima amoroso entre os dois, para deixar Arthur e Germano com ciúmes. Arthur vê as fotos de Eliza e Rafael juntos.

Fina Estampa

Zambeze conforta Álvaro. Pereirinha dá o valor de seus serviços a Tereza Cristina. Griselda surpreende Antenor e Patrícia na cozinha. Alice descobre a senha do cofre de Tereza Cristina. Quinzé conta para Griselda que Ferdinand está foragido e que Tereza Cristina é suspeita de ser a assassina de Marcela. Wallace pede para Clint convocar a imprensa para uma coletiva. Enzo não gosta quando Danielle o dispensa por causa de Pedro Jorge. Guaracy flagra Jackelaine e Alberto se beijando na cozinha. Renê deixa Vanessa em casa. Crô vai à casa de Solange e encontra Baltazar. Pedro Jorge pergunta por Vitória para Danielle. Griselda procura o delegado Paredes.

RECORD

Jesus

Jesus chama apenas Pedro, Tiago Maior e João. Tiago Justo sente ciúmes ao ver Abel ao lado de Deborah. Herodíade e Caius se beijam às escondidas. Diana manda Barrabás deixar Adela em paz. Helena critica Abel. Adela questiona Barrabás. Pilatos avisa a Caifás que devolverá o corbã aos judeus. Gabriela se preocupa com João. Deborah questiona a atitude de Tiago Justo. Sula fala sobre a aproximação entre Sara e Cornélius. Jairo olha para Laila com malícia. Longinus e Salomé se encontram na cozinha do palácio. Herodíade pede para Caius ajudá-la a afastar sua filha do soldado. Longinus confessa que é judeu e Salomé o menospreza. Alguns dias se passam e Jesus chama Pedro, João e Tiago Maior para subirem o Monte Hermon.

Simão Fariseu estranha ao ver os apóstolos sem o Mestre. Em conversa com Helena, Salomé conta que Herodíade também descobriu a verdadeira origem de Longinus e quer que ela se afaste de Jerusalém. Diana tenta disfarçar seu envolvimento com os rebeldes. Antipas estranha ao ver que Salomé concordou em partir da cidade. Pilatos descobre o envolvimento de Temina com Caifás. A serva é detida por Caius. Asisa reclama com Matheus, mas ele a beija.

Sula se preocupa ao notar a ausência dos filhos. Jesus e os três apóstolos chegam ao pé do monte. Herodíade e Salomé se despedem de todos no palácio. Elas encontram com Longinus no corredor. Herodíade sorri, satisfeita. O soldado fica furioso ao ver sua amada partindo. Barrabás procura Caifás e diz saber da devolução do corbã. Petronius questiona Temina. Matheus descobre que Asisa armou contra Sara. O centurião romano chega até a casa de Sara e surpreende a todos. Jesus e os três apóstolos sobem o Monte Hermon. João se desequilibra e Tiago Maior se desespera.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Fúria avança sobre Bianca, Leonor e seus bebês. Os bebês reagem com seus poderes. Fúria começa a ter convulsões e fica apavorada. Ângela está com as asas cortadas. Gór hipnotiza Eugênio e pergunta sobre uma bomba nuclear que ele está projetando. Ele diz que não sabe se a bomba vai funcionar e que é apenas um projeto. Mariana diz para Ana Luz que Maria tem uma irmã gêmea.

Apocalipse

Os soldados atiram em Saulo, mas acabam atingidos pelos próprios disparos. Uri conversa com Benjamin através de Melina. Saulo diz que é um dos 144 mil selados por Deus. Estela fica surpresa ao ver Henrique, Dudu e André se apossando de sua casa. Ariela diz que Uri e Dylan não serão perturbados até conseguirem conter o asteroide. André diz que pensará no que fazer com Estela e Talita. Natália fala sobre um novo esconderijo. Ricardo se prepara para discursar aos moradores do Rio de Janeiro. Felipe é levado da prisão. Uri se surpreende ao ver Alan em sua casa. Natália diz que Felipe pode ser executado em praça pública.

Ricardo discursa através de um holograma. O Anticristo diz que Felipe poderá viver caso revele o paradeiro de Zoe. Uri atualiza Alan sobre os acontecimentos com Susana. Felipe encara Ricardo. Zoe diz que precisa fazer algo pelo tio. No telejornal, Arthur se irrita com nova equipe. André provoca Felipe. Natália se oferece para ir com Zoe até Felipe. Uri se preocupa com a aproximação de Alan. Zoe e Natália se despedem dos amigos. Alan diz que vai acompanhar o irmão no trabalho. Arthur procura Bárbara e pede para conversar. Uri fala com Dylan sobre a aproximação de Alan. Guido planeja uma maneira de tentar fugir. Natália e Zoe chegam ao local onde Felipe está.

Escrava Mãe

Juliana está assustada diante de Maria Isabel, que tem o vestido rasgado nas mãos. Sapião e Miguel entram na cozinha com tonéis de bebidas. Maria Isabel parece constrangida diante de Átila, ele a olha um pouco, até que sai, deixando Maria Isabel ali, atordoada. Custódio na cama, muito debilitado. Tito pardo pressiona um pano no braço de Custódio, enquanto dr. Pacheco examina a sangria que acabou foi feita. Dr. Pacheco sai do quarto com a expressão grave. Beatrice, Teresa e Maria Isabel aguardavam na sala e se levantam com a chegada dele. Custódio está com os olhos fechados e tem uma expressão bem debilitada.

Os quilombolas já alarmados aos ouvirem o barulho dos cavalos se aproximando, todos começam a correr, desesperados. Os homens de Osório descem dos cavalos e prendem os quilombolas. Almeida está vestido com sua roupa de noivo. Teresa está vestida de noiva e bastante emocionada diante de Juliana. Maria Isabel olha para Miguel, que sorri, um tanto envergonhado e já se surpreende com algo que vê na entrada da capela. Alguns escravos começam a tocar seus instrumentos e todos os convidados se levantam, olhando para a entrada da capela. Quando Maria Isabel se vira para olhar, ela vê Juliana entrando, belamente vestida, de mãos dadas com uns molecotes que jogam pétalas de rosas no caminho por onde a noiva passará.

SBT

Chiquititas

Pata conta pra Mili que Rafa, Binho e Mosca saíram escondidos do orfanato para procurar Ana e Tati, que fugiram pra tentar garantir a permanência da mascote Pipoca (cachorra) no local. Carmen havia proibido a permanência do animal no orfanato. Mili decide deixar os chuveiros ligados pra Ernestina e Carmen pensarem que eles estão tomando banho e assim não desconfiarem do plano. Junior vai ao orfanato e avisa Chico e Carol que deixou fotos de Ana e Tati na polícia para que eles iniciem as buscas das meninas. Numa praça, Rafa chama a atenção de Binho e Mosca. O comilão avista Ana e Tati. Os cinco conversam e as meninas dizem que não vão voltar ao orfanato sem antes ir ao Café Boutique para falar com José Ricardo Almeida Campos e pedir que ele autorize a permanência da Pipoca no orfanato. Os chiquititos levam as pequeninas à loja. Enquanto isso, no Café Boutique, José Ricardo conversa com Cintia sobre o sumiço de Tati e Ana. No orfanato, Carmen continua a reunião com as órfãs e diz que as regras sempre foram claras a respeito da proibição de animais e que as meninas desobedeceram. A diretora diz ainda que essa situação está gerando um mal estar desnecessário e grita com todos: “A próxima criança que tiver uma atitude como essa será transferida imediatamente pra outro orfanato”. Ana e Tati chegam ao Café Boutique. Mosca, Rafa e Binho dizem que precisam voltar ao orfanato pra ninguém desconfiar e dizem pras pequeninas voltarem de carona com Junior, pra não se perderem novamente. Ana e Tati entram na loja e vão falar com José Ricardo, que está no café conversando com Cintia.

O dono do orfanato pede pra que elas sentem na mesa e as repreende por terem fugido. As meninas dizem que era caso de vida ou morte. O empresário não permite que elas se expliquem e diz que precisa levá-las imediatamente ao orfanato para tranquilizar todos. Cintia pede para José Ricardo ouvir as crianças. No orfanato, Ernestina diz a Carmen que não encontrou os meninos no banho e que acha que a ‘Ruiva do Banheiro’ sumiu com as crianças. Tati e Ana entram pela porta do orfanato e os meninos entram pela cozinha. Todos se abraçam e choram ao verem as meninas. Ana e Tati explicam que a Pipoca ficará morando com uma mulher muito boazinha que conhecerem. José Ricardo e Cintia entram no orfanato. A mulher segura a cachorra no colo e diz que cuidará dela, que continuará a ser das órfãs. Cintia também diz que sempre que Carmen autorizar, levará Pipoca ao orfanato. As crianças se encantam com Cintia. Carmen fica alérgica e lembra que Ana e Tati precisam ser punidas. José Ricardo diz que as duas já tiveram a punição necessária e que não precisam de novos castigos. As meninas levam Cintia pra conhecer o quarto delas. Junior e Carmen estranham a proximidade de José Ricardo com Cintia. Carol e Chico chegam à sala do orfanato para servir café. Junior aproveita a situação e apresenta oficialmente Carol como sua namorada pra Carmen e José Ricardo. No quarto, as meninas disputam a atenção da Cintia. Vivi faz questão de mostrar suas fotos e falar do sonho de ser modelo. Cintia diz que ela leva jeito e poderá fazer sucesso. José Ricardo e Carmen não gostam de saber do namoro de Junior. Anoitece e Carmen avisa aos órfãos que um casal de franceses vai ao local com intenção de adotar uma criança e por isso eles precisam colocar em prática tudo o que aprenderam. Na casa de Carol, Beto e Clarita discutem novamente, mas fazem as pazes com um beijo.

