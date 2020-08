Resumo das Novelas

SEGUNDA-FEIRA, 31

Malhação

Anderson afirma a Tina que gosta dela de verdade. Guto agradece Benê pela parceria na apresentação. Benê se aproxima de Juca. As meninas comemoram o sucesso da Balada Cultural. Ellen garante a Tina que Anderson é apaixonado por ela. Lica envia uma mensagem para Clara sobre a paixonite por Bóris, e Malu ouve. Nena descobre que Anderson e Tina continuam separados. K1 e K2 implicam com Benê, mas todos elogiam a menina. Dóris avisa a Tato que irá com ele falar com seu pai. Guto pensa em inscrever Benê para tocar em um sarau. Bóris anuncia que Ellen passou na prova e estudará no Colégio Grupo. Tina beija Anderson. Malu mostra a mensagem de Lica para Edgar.

Flor do Caribe

Lindaura ajuda Samuel, que se sente mal ao ouvir o ruído do avião de caça, pilotado por Cassiano, Ciro, Rodrigo e Amadeu. Alberto não aceita o cargo de presidente do Grupo Albuquerque, deixando frustrado seu avô Dionísio. Cassiano, Ester e Alberto se encontram e relembram o tempo em que eram crianças. Alberto aceita o convite de Olívia para almoçar. Cassiano diz a Alberto que Ester é a mulher de sua vida. Chico não gosta da presença de Alberto em sua casa, e diz a Olívia que ele tem o sangue ruim do avô. Alberto lembra de sua paixão por Ester. Alberto volta atrás e diz a Dionísio que aceita ser presidente do Grupo Albuquerque. Dionísio se sente orgulhoso ao dar ao neto o anel que era de sua esposa e uma medalha que recebeu na época da Segunda Guerra Mundial. Alberto dá o anel de sua avó para Ester.

Totalmente Demais

O sonífero colocado por Sofia na comida da família faz efeito e todos adormecem. Sofia envia a Rafael uma foto de Germano e Lili juntos no sofá. Hugo e as filhas chegam à casa de Germano, surpreendendo Sofia. Cassandra pega uma amostra da comida feita por Sofia e pede a Débora que analise. Rafael insinua a Jonatas que Sofia pode estar aliada a Jacaré. Fabinho termina seu relacionamento com Cassandra. Sofia e os pais visitam Eliza no Flor do Lácio. Sofia aproveita que Rafael observa sua família e decide fotografar o beijo de Germano e Lili.

Fina Estampa

Ferdinand revela para Tereza Cristina que gravou as conversas que tiveram na sauna. Pedro Jorge se revolta contra Celina. Wallace e Dagmar são fotografados por uma coluna social no “Brasileiríssimo”. Ferdinand recebe dinheiro de Tereza Cristina para fugir. Glória avisa a Beatriz que não mentirá em sua audiência. Pedro Jorge pede para Beatriz levá-lo para conhecer sua irmã. Teodora diz a Quinzé que o filho que ela espera não é dele. Paulo surpreende os repórteres ao dizer que ele e Esther continuam juntos. Vanessa toca a mão de Renê sem querer e fica envergonhada. Chiara decide se operar por causa de Fábio. Wallace beija Dagmar. Paulo tenta convencer Esther a processar Danielle. Danielle busca Pedro Jorge na casa de Celina. Tereza Cristina questiona se Pereirinha seria capaz de matar por dinheiro.

RECORD

Jesus

Judas Tadeu briga com Tomé. Todos comentam sobre a bebedeira de Tomé. Mateus o apoia. Adela desabafa com Barrabás. Gestas consegue escapar da casa de Judite. Jesus olha para Tomé com compaixão. Felipe se despede de seu irmão cego. Fílon e Abel são levados ao sinédrio por Joana. Caifás se sente insultado. Petronius pede para Barrabás conter os rebeldes, mas ele avisa que não pode fazer nada. Uma mensagem chega para Pilatos. Cornélius é obrigado a investigar o abrigo dos rebeldes, denunciado por Asisa. Herodíade seduz Caius e eles marcam de se encontrar em outro local. Cornélius e o centurião romano vão até a casa de Pedro e encontram Sara. Jesus fica satisfeito com o posicionamento de Pedro. Zebedeu estranha a presença do centurião na casa de Sara.

Pilatos recebe uma mensagem do imperador de Roma. Adela tenta amolecer o coração de Barrabás. Os apóstolos escutam as palavras de Jesus. O centurião deixa a casa de Sara. Lázaro fala sobre Susana com suas irmãs. Shabaka aconselha a filha. Pilatos diz que será obrigado a devolver o corbã dos judeus. Cassandra e Edissa falam sobre seus passados. Joana estranha o comportamento de Judite. Livona se apavora ao ser questionada por Gestas sobre a esposa de Levi. Claudia aconselha Pilatos a devolver o tesouro sagrado dos judeus. Os apóstolos ficam chocados ao ouvirem Jesus dizer que será morto. Pilatos pede para chamarem Caifás. Tiago Justo não gosta de ver Abel conversando com Deborah. Pedro insiste para Jesus desistir de se entregar a quem Lhe fará mal. O Messias percebe a presença de Satanás ao lado do apóstolo e o enfrenta.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Gór, Metamorfo, Taveira, Eric, Draco e Telê estão reunidos em volta de Ângela e Eugênio. Cris, Iara, Pachola e Vavá invadem a casa de Guiga. Cris lança uma onda de energia. Stoker morre. Maria e Noé empunham lanças, o velociraptor urra e avança na direção deles. Noé diz para Maria que ela precisa fugir e resgatar os bebês para salvar a humanidade. Formigão diz que a rainha quer transformar Hélio em um rei. Juli diz a Beto que vai colocar um chip na cabeça ele.

Apocalipse

Dudu sugere que eles tomem a mansão dos Aisen. Estela chega ao hospital para receber a marca. Talita estranha a ausência de sua mãe em casa. Uri e Dylan são pressionados por soldados do governo. Ricardo mostra uma arma para Ariela. Hanna é consolada pelos familiares. Saulo questiona a atitude dos soldados e defende Uri e Dylan. Zoe diz que é preciso achar um novo esconderijo. Adriano se surpreende ao perceber que Benjamin está controlando a androide Melina.

Escrava Mãe

Juliana está assustada diante de Maria Isabel, que tem o vestido rasgado nas mãos. Sapião e Miguel entram na cozinha com tonéis de bebidas. Maria Isabel parece constrangida diante de Átila, ele a olha um pouco, até que sai, deixando Maria Isabel ali, atordoada. Custódio na cama, muito debilitado. Tito pardo pressiona um pano no braço de Custódio, enquanto dr. Pacheco examina a sangria que acabou foi feita. Dr. Pacheco sai do quarto com a expressão grave. Beatrice, Teresa e Maria Isabel aguardavam na sala e se levantam com a chegada dele. Custódio está com os olhos fechados e tem uma expressão bem debilitada.

Os quilombolas já alarmados aos ouvirem o barulho dos cavalos se aproximando, todos começam a correr, desesperados. Os homens de Osório descem dos cavalos e prendem os quilombolas. Almeida está vestido com sua roupa de noivo. Teresa está vestida de noiva e bastante emocionada diante de Juliana. Maria Isabel olha para Miguel, que sorri, um tanto envergonhado e já se surpreende com algo que vê na entrada da capela. Alguns escravos começam a tocar seus instrumentos e todos os convidados se levantam, olhando para a entrada da capela. Quando Maria Isabel se vira para olhar, ela vê Juliana entrando, belamente vestida, de mãos dadas com uns molecotes que jogam pétalas de rosas no caminho por onde a noiva passará.

SBT

Chiquititas

Beto chega ao Café Boutique após fazer as entregas do dia. A loja já está fechada e os funcionários fazendo a limpeza do local. Beto pede desculpa pra Clarita, diz que mudará o status pra namorando do FriendBook (rede social) e dá um beijo na namorada, que perdoa o amado. Tobias aparece num grande nervosismo, pois irá logo mais pro jantar com a sogra, Eduarda. O rapaz foi se trocar pra virar o cantor português Tomás Ferraz. No apartamento de Maria Cecilia, Eduarda decide cozinhar ela mesmo uma bacalhoada, o que preocupa Maria Cecília, pois a mãe nunca cozinhou. O funcionário da padaria se sensibiliza e entrega um saco com dois pães para as pequeninas. Junior continua a busca de Tati e Ana ao lado de Carol. As meninas acabam dormindo com a cachorra em um sofá velho na rua. Tomás Ferraz chega à casa de Maria Cecília. Pipoca vai para o meio da rua e quase é atropelada. Ana e Tati acordam assustadas e veem a mascote sendo salva por um garoto, trata-se de Paçoca, que no passado teve problemas com Mosca, Rafa, Binho e Pata quando moravam na rua. Paçoca diz que ficará com a cachorra e vai embora. Tati e Ana correm atrás dele. Tomás Ferraz conversa com Eduarda e Maria Cecília. Eduarda diz que fez bacalhau. Tomás diz que isso o faz lembrar da terrinha dele. Junior e Carol voltam ao orfanato e dizem que ainda não encontraram Ana e Tati. Na rua, Paçoca enfrenta as meninas, que lhe chutam. Ana e Tati conseguem recuperar Paçoca e saem correndo.

Na mansão dos Almeida Campos, José Ricardo repreende a irmã. Junior diz que tudo foi culpa da tia, Carmen. Maria Cecília dá uma garfada no bacalhau e logo diz que não é possível comer o peixe, que está muito salgado. Eduarda não sabia que bacalhau vinha com sal e que precisa ficar de molho na água antes de ser preparado. Para agradar Eduarda, Tomás Ferraz diz que está uma delicia o peixe. O rapaz diz que ficará no Brasil, pois está com alguns projetos musicais. Eduarda pede para que Tomás Ferraz cante. Para fugir da situação Tobias (disfarçado de Tomás Ferraz) diz que ele precisa poupar a voz pro show de mais tarde e que infelizmente ela não poderá ir devido aos ingressos estarem esgotados. No dia seguinte, Carol diz que irá continuar as buscas. Cris e Carol conversam em particular com Vivi pra tentar tranquilizá-la de que tudo irá dar certo. Ana e Tati iniciam a busca ao Café Boutique. As duas pegam informações e descobrem o caminho da loja. No orfanato, Binho, Mosca e Rafa decidem ir pra rua escondidos pra procurar as meninas. No Café Boutique, Maria Cecília conta para Tobias que o plano funcionou e que Eduarda gostou demais do Tomás Ferraz. Cintia chega à loja e Tobias vai atendê-la. Carmen convoca todos para irem a sala participar de uma reunião. Pata se preocupa, pois os meninos não estão no orfanato. Na rua, Rafa, Mosca e Binho se encontram com Paçoca. O morador de rua diz que viu Tati e Ana, mas que não passa nenhuma informação de graça. Paçoca pede o tênis de Mosca pra dar a informação. Porém o menino não ajuda e sai correndo assim que coloca no pé o tênis que era de Mosca.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

