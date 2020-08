Resumo das Novelas

SÁBADO, 29

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

Novo Mundo

Reapresentação do último capítulo.

Totalmente Demais

Jonatas salva Eliza do atropelamento e afirma ao policial Wilson que desconfia de que Jacaré dirigia a motocicleta. Leila termina seu relacionamento com Jonatas. Arthur demonstra sentir ciúmes de Eliza com Jonatas. Sofia planeja com Jacaré como vão roubar o cofre da casa de sua família.

Fina Estampa

Griselda cumprimenta Amália e Rafael no salão da igreja. Pereirinha tenta entrar na festa de casamento. Crô entrega um presente de sua patroa para Amália e ela grita ao abri-lo e ver um rato morto. Griselda dança valsa com Guaracy. Albertinho e Jackelaine se beijam. Teodora garante a Mônica que Quinzé não participará da vida de seu filho. Wallace convida Dagmar para jantar no “Brasileiríssimo”. Zuleika pede demissão da “Fashion Moto”. Patrícia joga o rato que Amália recebeu em cima de Tereza Cristina. Paulo repreende Danielle quando ela tenta falar com Esther. Griselda se despede de Amália e Rafael. Juan avisa a Chiara que contará para Fábio sobre sua doença para que ela seja operada. Luana fala para Íris e Alice que Joana está prestes a se vingar pela morte de Marcela.

RECORD

Jesus

A novela não é exibida aos sábados.

Os Mutantes Caminhos do Coração

A novela não é exibida aos sábados.

Apocalipse

A novela não é exibida aos sábados.

Escrava Mãe

A novela não é exibida aos sábados.

SBT

Chiquititas

A novela não é exibida aos sábados.

