Resumo das Novelas

SEXTA-FEIRA, 28

Malhação

Guto e Benê são muito aplaudidos. Clara se surpreende com a conexão entre os dois. Samantha, MB e Felipe afirmam que Guto passará a cantar na banda. Anderson enfrenta Max, que se insinua para Tina. K1 pede que MB componha uma música em sua homenagem. Tato, Josefina e Dóris apresentam seus pratos no concurso de culinária da Balada Cultural. Tato admira Keyla no palco. Tina aceita trabalhar com Max, mas hesita ao ouvir suas propostas. Ellen e Lica anunciam a surpresa final do evento. Tina vê Anderson beijar Samantha.

Novo Mundo

O resumo do último capítulo não foi divulgado

Totalmente Demais

Cassandra e Fabinho conseguem resgatar Eliza da piscina. Sofia finge passar mal e Cassandra desconfia. Germano revela a Rafael que voltou para casa. Jojô pede a Arthur que não deixe Natasha levá-la para Miami. Eliza e Arthur decidem convidar Jojô para o ensaio fotográfico no Uruguai. Florisval se impressiona com a mudança de Maristela. Rosângela avisa a Montanha que está aberta para uma nova relação com Florisval. Jonatas tenta salvar Eliza de ser atropelada por uma motocicleta.

Fina Estampa

Enzo ajuda Pereirinha a se arrumar. Danielle decide ir à casa de Celina para ver Pedro Jorge, mas é surpreendida por um paparazzo ao sair de seu prédio. Beatriz procura emprego. Crô e Marilda vão para o casamento de Amália. Ferdinand se apavora ao ver que a porta da sauna está trancada. Teodora anuncia na igreja que está grávida de Quinzé. O advogado de Celina a repreende por não acatar a decisão do juiz. Tereza Cristina destranca o baú onde estão os ratos e Ferdinand se desespera. Zuleika fala para o padre que tem algo a dizer para impedir o casamento de Rafael e Amália. Ferdinand ouve a gravação que fez com a confissão dos crimes cometidos por Tereza Cristina.

RECORD

Jesus

Judite tenta impedir, mas Caius entra em sua casa à procura de Gestas. Pilatos recebe Fílon de Alexandria no palácio. Filipe encontra seu irmão cego e fala sobre Jesus. Caifás chega em casa e expulsa os soldados. Gestas permanece escondido em baixo da cama. Jesus cura a cegueira do irmão de Felipe, que os convida para sua casa. Judite tenta convencer Caifás, mas ele não sai do quarto. Natanael se declara para Yoná. Jesus ora a Deus, afastado. Tomé é tentado pelo Satanás e acaba bebendo. Judas Tadeu percebe que ele está bêbado.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Gór, Metamorfo, Taveira, Eric, Draco e Telê estão reunidos em volta de Ângela e Eugênio. Cris, Iara, Pachola e Vavá invadem a casa de Guiga. Cris lança uma onda de energia. Stoker morre. Maria e Noé empunham lanças, o velociraptor urra e avança na direção deles. Noé diz para Maria que ela precisa fugir e resgatar os bebês para salvar a humanidade. Formigão diz que a rainha quer transformar Hélio em um rei. Juli diz a Beto que vai colocar um chip na cabeça ele.

Apocalipse

Natália manda Guido soltar o celular. Melina atualiza Benjamin sobre as atitudes de Ricardo. Isabela se irrita com Débora. Guido diz que é inocente. Dudu e André aguardam notícias de Guido. Zoe pensa em fugir. Felipe conversa com Silas na prisão. Dudu segue para o apartamento de Zoe. Melina segue ajudando Benjamin e Melina. Guido é amarrado. No apartamento de Zoe, Bárbara despista Dudu. Benjamin descobre que Estela denunciou Felipe. Estela decide receber a marca. Bárbara consegue despistar Dudu. Chico vigia Guido durante a noite. Felipe se abre com Silas na prisão. Benjamin diz que precisa falar com Adriano. Estela vai até o hospital que era da família Aisen e se assusta ao ver Henrique no local. Natália flagra Guido tentando fugir. Estela fica surpresa ao ver que o ex-marido voltou.

Escrava Mãe

Juliana está completamente chocada diante de Maria Isabel, quando vê o lençol ensopado de sangue. Maria Isabel continua chorando, enquanto Juliana limpa tudo. Petúnia conversa com Violeta, enquanto Átila estuda alguns papéis. O príncipe Dom João VI está na cidade, ele passeia e passa por Urraca, que está elegantemente vestida. Custódio e Almeida estão diante dos escravos, que prestam atenção ao discurso do patrão. Os escravos o cumprimentam, respeitosamente.

Almeida dá um leve sorriso e os cumprimenta da mesma forma. Tia Joaquina termina de arrumar o vestido de noiva no corpo de Teresa e Beatrice está ao lado da filha, animada. Juliana termina o ajuste no vestido e Maria Isabel entra, sem ser vista. Juliana se espanta ao ver Maria Isabel ali. Maria Isabel rasga o vestido de Juliana e diz que ela não vai ao casamento, pelo contrário, vai embora de uma vez por todas da fazenda.

SBT

Chiquititas

Ernestina estranha Bia, Pata e Rafa parados na porta do banheiro. Os órfãos tentam despistar Ernestina, mas a zeladora insiste em entrar no lugar. Mili, Ana e Tati se escondem a mascote no boxe. Ao ver o local todo bagunçado, Ernestina pensa que as crianças estavam escondendo apenas a bagunça do banheiro. No quarto das meninas, Cris, Ana e Mili terminam de arrumar a nova mascote. Carmen chega ao orfanato e não gosta de ver Vivi e Binho no portão da casa e pede para que os dois entrem. Binho e Vivi avisam aos amigos que Carmen chegou. Ernestina entra no quarto e chama os pequeninos para descerem para a sala. Ana esconde a cachorra Pipoca no meio de seus bichos de pelúcia. A zeladora estranha o comportamento dos órfãos. Ernestina sente um cheiro diferente no quarto das meninas. Os pequeninos deixam Pipoca no local e descem para a reunião com Carmen na sala. O que eles não percebem é que esqueceram a porta aberta. A megera diz que um casal de franceses irá visitar o orfanato com a intenção de adotar um deles. A nova diretora diz que irá começar a prepará-los para terem bons modos. Na sala, a diretora dá aula de francês para os órfãos. Carmen se irrita com as crianças por não estarem levando a sério a aula. No quarto das meninas, Pipoca explora o lugar e sai pela porta que ficou aberta. A cachorra desce as escadas da sala. Mili vê Pipoca e tenta se levantar, mas Carmen não permite. As crianças percebem o que está acontecendo e se preocupam. A mascote corre para outro lugar do orfanato. Carol leva para a sala os lanches que Chico preparou e Mili entrega para a moça um bilhete. A ajudante vai para o pátio e lê o papel que diz: “Tem uma cachorrinha perdida no orfanato, esconde ela rápido”.

Surpresa, Carol não acredita que as crianças estejam escondendo uma cachorra e sai para procurar o animal. A ajudante acha Pipoca e fica encantada. Carol tenta passar escondida pela cozinha e Chico questiona o que ela está segurando. A ajudante mostra ao cozinheiro o filhote. Os funcionários se preocupam, mas tentam ajudar os órfãos. Chico dá a Carol um cesto para fazer de cama para Pipoca e a colocam no pátio. Carmen chama Carol e pede que ela ajude a organizar a próxima atividade das crianças que será no pátio. Sem saber o que fazer, a funcionária diz que o lugar está sujo e que não tem condições dos órfãos irem pra lá. Carmen diz que as crianças vão cumprir os horários que ela propôs para as atividades e que depois Carol poderá limpar o pátio. A ajudante conta a Mili e Cris que Pipoca está no pátio. Os órfãos correm para o lugar e Carmen começa a dar aulas de exercícios físicos. Mili diz a Bia que Carol precisa conseguir tirar Pipoca do local, pois se Carmen a ver vai ficar furiosa. Enquanto Carmen dá a aula, a megera escuta um choro e questiona as crianças. Binho finge que ele está chorando. Carmen propõe as crianças a fazer meditação. Carol consegue pegar Pipoca sem que a vilã perceba. Carmen começa a espirrar sem parar. Com Pipoca escondida em sua blusa, Carol corre para dentro do orfanato para arrumar um novo lugar. Na cozinha, a ajudante conta a Chico que eles precisam arrumar um novo esconderijo. Durante a aula de meditação, Rafa dorme e Carmen se irrita. A megera vai acordá-lo e sem perceber pisa no cocô da cachorra. A nova diretora começa a sentir um cheiro ruim e ao olhar o seu sapato fica furiosa.

Os órfãos tentam despistar Carmen, mas não conseguem enganá-la. A vilã pergunta se os órfãos estão escondendo algo dela e as crianças dizem que não. A nova diretora grita por Carol e Chico e os dois na cozinha temem o que a megera quer. A ajudante pede para o cozinheiro ir na frente, pois ela irá tentar esconder Pipoca na parte de cima do orfanato. Ao tentar sair da cozinha, Carol se depara com Ernestina que ao ver Pipoca questiona sobre o filhote. A ajudante diz que a nova mascote pertence às crianças. A zeladora lembra Carolina que é proibido animais na casa e diz que terá que contar a Carmen. A ajudante pede para Ernestina não fazer isso. No pátio, Chico e a zeladora vão falar com a diretora. A megera pergunta de Carol e eles dizem que a funcionária foi checar a limpeza dos quartos e dos banheiros. A diretora pergunta a Chico e Ernestina se tem algum animal no orfanato. O cozinheiro diz que não viu nenhum bicho no lugar. Carmen revela a todos que tem alergia aos pelos felinos e caninos e que seu nariz esta coçando muito. A megera diz que se algum animal entrou no orfanato, todos precisam encontrá-lo e limpar toda a casa. Carmen cancela a aula e as crianças comemoram. Os pequeninos correm para o quarto das meninas à procura de Pipoca. Carol entra no lugar e exige explicações das crianças. Os órfãos explicam que encontraram Pipoca perdida no pátio e resolveram cuidar dela. A ajudante os questiona sobre quanto tempo pretende escondê-la pelo orfanato. As crianças dizem que vão tentar proteger a mascote. Carol diz que Carmen já está desconfiada. As chiquititas pedem para a funcionária não contar nada. Carol promete guardar segredo. Anoitece e as meninas se preocupam, pois Pipoca não para de chorar. Ernestina reclama. As garotas tentam acalmar a zeladora. Ana pega Pipoca para dormir em sua cama. Na cozinha, Ernestina reclama com Chico sobre a mascote. O cozinheiro tenta convencer a zeladora a manter segredo. Ernestina fica preocupada com a situação. Na mansão da família Almeida Campos, Carmen está com muita alergia e Valentina busca os medicamentos para que a vilã melhore. No dia seguinte, as crianças se preocupam com Pipoca e de Carmen a colocá-la para fora do orfanato.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

