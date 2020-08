Resumo das Novelas

QUINTA-FEIRA, 27

Malhação

Lica conta para Clara sobre o sentimento por Bóris. Ellen conversa com Tina e Anderson sobre a prova. Tato agradece o apoio de Keyla, e K2 se incomoda. Ninguém ri da apresentação de Juca, à exceção de Benê. Anderson se irrita com a aproximação entre Max e Tina. MB anuncia a Lica que ele e Felipe compuseram uma música em sua homenagem. K1 sente ciúmes da música de MB para Lica. A Balada Cultural é um sucesso. Benê tem uma crise de ansiedade, mas enfrenta seus medos para se apresentar ao lado de Guto.

Novo Mundo

Elvira substitui Cosette no espetáculo. Elvira fica paralisada ao entrar no palco. Diara se emociona ao ver que Wolfgang está consciente. Elvira consegue atuar no espetáculo. O tempo passa e Elvira anuncia que vai partir em turnê com a companhia de teatro. Lurdes e Dalva se encantam pelo novo mordomo e seu irmão gêmeo. Pedro confisca os bens de Sebastião. Diara e Matias são anistiados por Dom Pedro. Sebastião tem seus móveis confiscados Peter e Amália se casam. Leopoldina e Pedro trocam declarações de amor. Thomas força Joaquim a escolher entre a vida de Anna e a de Dom Pedro.

Totalmente Demais

Lili pede que Rafael se afaste de sua família. Sofia manda a foto do cofre da casa dos pais para Jacaré. Jeniffer incentiva Janaína a se envolver com Wesley. Sofia diz a Germano que deseja conhecer Eliza. Rafael alerta Lili de que Sofia está enganando a família. Pietro pede a Carolina para acompanhá-la à clínica de fertilização. Jacira ofende Wesley e proíbe a filha de namorá-lo. Natasha avisa a Arthur que levará Jojô para morar em Miami com ela e o marido. Sofia tenta afogar Eliza na piscina de sua casa.

Fina Estampa

Quinzé conta para Griselda e Gigante que Fabrícia é homem. Solange é convidada para participar de programas de TV. Guaracy revela para Esther que passou a noite com Griselda. Edvaldo pede Glória em casamento. Paulo impede o assédio da imprensa a Esther e Vitória. Ellen, Vanessa e Patrícia seguem o plano de Antenor e forjam um vídeo sobre Alexandre. Renê observa Vanessa no “Brasileiríssimo”. Passam-se duas semanas. Griselda coordena a arrumação de sua mansão para o casamento de Amália. Juan Guilherme descobre que Chiara está mesmo doente, mas que pode ser curada com uma operação. Ao saber que permanecerá com a guarda de Pedro Jorge, Celina avisa a seu advogado que não deixará Danielle ver seu neto. Griselda tranca Tereza Cristina, Ferdinand e os ratos na sauna.

RECORD

Jesus

Gestas foge dos soldados. O centurião avisa que são ordens de Pilatos. Pilatos recebe Abel. Herodíade critica Joana. Anás descobre que Caifás incriminou Levi. Nicodemos aconselha Tiago Justo. Jesus chama atenção dos apóstolos. Abel é simpático com Helena e Salomé, mas elas não ligam. Gestas pede para se esconder na casa de Judite. Asisa pede para falar com o centurião romano e denuncia o local de reunião dos judeus. Jesus e seus discípulos chegam à cidade de Betsaida.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Ana Luz tem um pressentimento de que Maria está em perigo. Toni e Cléo ficam perplexos com as revelações da Rainha Formiga. Um policial atira contra Vlado, mas ele desvia. Luna e Tarso se teletransportam no quarto de Gaspar. Gaspar não pára de repetir o nome de Luna. Gabriela conta a Luna sobre sua desconfiança de que Gaspar não seja um humano. Marcelo pretende ir para à ilha encontrar Maria, Beto e tentar salvar os bebês.

Apocalipse

Stefano diz que Felipe precisa virar um exemplo para os rebeldes. Gideon e Oziel conversam com as esposas. Chico e Celeste se beijam novamente. Isabela pede para Greta lhe dar aulas de luta. André pergunta qual o plano de Ricardo. Guido tenta prestar atenção na conversa de Jonas e Zoe. Alan avisa à Débora sobre a ida à Nova Iorque. Greta aceita dar aula para Isabela. Jonas desconfia de Guido. Ricardo orienta André. Chico pede Celeste em casamento. Débora se anima com a aula de Greta.

Celeste aceita o pedido de Chico. Isabela encara Greta e apanha durante a aula. Tiatira chega ao acampamento do deserto, mas acaba morrendo nos braços de Hanna. Talita diz que Estela precisa seguir a vida. Tiatira é velada. Guido observa os rebeldes e se lembra da conversa que teve com André. Ricardo provoca seu funcionário e agarra Ariela. Natália flagra Guido tentando fazer um telefonema. Ricardo planeja o sofrimento de Benjamin. Felipe conhece Silas na prisão. Benjamin elogia os conhecimentos de Brenda. Eles conseguem estabelecer comunicação com Melina.

Escrava Mãe

Juliana está assustada diante de Maria Isabel, que tem o vestido rasgado nas mãos. Sapião e Miguel entram na cozinha com tonéis de bebidas. Maria Isabel parece constrangida diante de Átila, ele a olha um pouco, até que sai, deixando Maria Isabel ali, atordoada. Custódio na cama, muito debilitado. Tito pardo pressiona um pano no braço de Custódio, enquanto dr. Pacheco examina a sangria que acabou foi feita. Dr. Pacheco sai do quarto com a expressão grave. Beatrice, Teresa e Maria Isabel aguardavam na sala e se levantam com a chegada dele. Custódio está com os olhos fechados e tem uma expressão bem debilitada.

Os quilombolas já alarmados aos ouvirem o barulho dos cavalos se aproximando, todos começam a correr, desesperados. Os homens de Osório descem dos cavalos e prendem os quilombolas. Almeida está vestido com sua roupa de noivo. Teresa está vestida de noiva e bastante emocionada diante de Juliana. Maria Isabel olha para Miguel, que sorri, um tanto envergonhado e já se surpreende com algo que vê na entrada da capela. Alguns escravos começam a tocar seus instrumentos e todos os convidados se levantam, olhando para a entrada da capela. Quando Maria Isabel se vira para olhar, ela vê Juliana entrando, belamente vestida, de mãos dadas com uns molecotes que jogam pétalas de rosas no caminho por onde a noiva passará.

SBT

Chiquititas

Eduarda se empolga ao pensar que a filha, Maria Cecília, está se envolvendo com um rapaz que esta na mídia. No orfanato, as crianças sentam-se com Carmen para o jantar. A vilã diz que o jantar será panquecas de tofu. Os órfãos se desanimam. Chico fala para as crianças não se preocuparem, pois as panquecas estão deliciosas. José Ricardo queima o desenho que Gabi fez. Enquanto isso, no orfanato, Chico e Ernestina ficam tensos por mentir para Carmen. As chiquititas notam a carne moída no lugar do tofu e elogiam a comida, mas de maneira que Carmen não perceba. Sem querer, Ana não entende o que está acontecendo e diz que não sabia que tofu tinha gosto de carne moída. Carmen estranha e pede para Tati levar o prato até ela. Ao colocar o garfo na comida Carmen percebe que a panqueca que foi servida para as crianças tem carne moída e não tofu. A megera briga com Chico. Irritado, o cozinheiro afirma que se for para ele continuar cozinhando uma comida sem gosto para as crianças, ele prefere não cozinhar mais. Chico tira o seu avental e sai da cozinha. Carmen fica brava com a reação de Chico e ameaça contratar um novo cozinheiro que siga as suas ordens. Revoltadas, as crianças afirmam que a vilã não pode fazer isso. Mili levanta da mesa e vai falar com Chico. Todas as crianças a seguem. No pátio, chateado, Chico pede desculpa aos órfãos pela confusão na cozinha. Os pequeninos tentam consolá-lo. As crianças pedem para que o cozinheiro não os deixe. Mosca da a ideia de todos fazerem uma greve de fome para contestarem sobre o cardápio de Carmen. Com medo que Chico vá embora, todas as crianças concordam com a atitude.

Ao voltarem para a cozinha, Mili comunica à Carmen que todos os órfãos estão em greve de fome até Chico voltar a ser o cozinheiro do orfanato. No dia seguinte, os pequeninos acordam e reclamam que estão com fome. Mili lembra as amigas que elas estão fazendo isso por Chico. As crianças descem na cozinha e observam que a diretora trancou e colocou cadeado em todas as partes do lugar. Os órfãos se revoltam e temem que Chico vá embora. Ernestina aconselha os pequeninos a obedecerem Carmen. Chico vai ao escritório de Junior para conversar. O cozinheiro confessa ao rapaz que está muito difícil trabalhar no orfanato. Chico conta todas as coisas que a tia de Junior fez desde quando chegou ao orfanato. Na loja, Tobias olha em seu celular o perfil de Clarita e vê que a garota colocou na rede social que está namorando Beto. Maria Cecilia desce no Café e avisa o barista que Eduarda já viu o falso blog de Tomás Ferraz. Carol chega ao orfanato para trabalhar e é surpreendida com a notícia de que as crianças estão em greve de fome. Ernestina conta sobre a confusão entre Carmen e Chico. A ajudante vai à sala de Carmen para conversar e pergunta se a vilã se não existe outra maneira para resolver a situação. A megera afirma que e só o Chico se comportar como um profissional e seguir o cardápio que ela ordenou.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

