Resumo das Novelas

QUARTA-FEIRA, 26

Malhação

Ellen sofre com a dificuldade da prova. Começa a Balada Cultural. Gilvan entrega a Dóris o comunicado de Aldo, que encontrou jogado no lixo. Felipe e Bóris elogiam a exposição de fotos montada por Lica e Ellen. Keyla prepara Clara e K1 para o desfile de moda. Benê pensa em desistir da apresentação, mas Guto a apoia. Dóris questiona Tato sobre o documento descartado. Roney tem uma ideia para ajudar Guto e Benê. Keyla aconselha Tato a contar a verdade para Dóris. Anderson pede uma nova chance a Tina. Ellen termina a prova, e Bóris e Malu se surpreendem. Tato confessa a Dóris sua situação com Aldo, e a diretora promete ajudar o rapaz. Clara descobre que Lica gosta de Bóris.

Novo Mundo

Leopoldina implora para Bonifácio não abandonar seu cargo. Wolfgang conta a Egídio todos os crimes de Greta e ela é presa. Anna tem um pesadelo com Thomas. Diara volta para casa. Cosette elogia Licurgo, e Germana se enfurece. Sebastião invade a escola de Anna. Diara afirma a Ferdinando que voltará a ser livre. Chalaça cobra de Sebastião as dívidas que tem com o governo. Germana flagra Cosette agarrando Licurgo e se vinga da atriz durante o espetáculo. Anna tem um mau pressentimento e Piatã se preocupa. Thomas deixa a igreja e se apressa para voltar à cidade.

Totalmente Demais

Sofia acusa Lili e Rafael de traição. Arthur comenta com Eliza que desconfia de que haja um romance entre Hugo e Gilda. Carolina não gosta de saber que Arthur acompanhará Eliza ao Uruguai. Sofia sai de casa, deixando Lili e Germano aflitos. Sofia aparece na boate e tenta beijar Rafael. Jonatas avista Jacaré e segue o bandido. Sofia inventa para os pais que Rafael a destratou.

Fina Estampa

Tereza Cristina diz a Pereirinha que guarda dinheiro em casa para o caso de precisar fugir. Louzada fala para o delegado Paredes que possui as gravações do dia em que Marcela morreu. Ferdinand pensa em como provar os crimes de Tereza Cristina. Quinzé flagra Griselda e Guaracy se beijando. Paulo lembra de quando cuidou de Vitória. Ao acordar, Pereirinha vai até o cofre de Tereza Cristina. Celeste descobre que Solange não dormiu em casa e avisa Baltazar. Crô tenta tranqüilizar Baltazar. Daniel pede Solange em casamento. Íris conversa com Joana. Guaracy salva Beatriz de ser atacada por pessoas na rua. Danielle recebe uma intimação para apresentar sua defesa no Conselho Regional de Medicina. Teodora passal mal ao acordar. Quinzé descobre o segredo de Fabrícia. Guaracy procura Esther.

RECORD

Jesus

Joana se mostra preocupada com a ideia de usar Abel para fins políticos. Tomé é tentado pelo Satanás e acaba tomando vinho. Madalena fala com Zilpa sobre seu amor por Petronius. Jesus e os apóstolos se despedem das pessoas em Magdala. Petronius se mostra frustrado com a ausência de Maria Madalena. Ele pede para Cassandra ficar de olho em Temina. Lázaro e Susana trocam palavras de carinho. Sula discute com Asisa. Um centurião romano pede a ajuda de Cornélius para conter os judeus. Caius e Longinus tentam deter Gestas.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Simone, Ágata, Aquiles e Batista escutam um barulho de correntes arrastando e um grito vindo da parte de cima da mansão. Eugênio manda Ângela fugir pela janela, mas Metamorfo, Draco e Telê bloqueiam sua saída. Ernesto leva Clara para casa e Guiga dá um abraço emocionado ao reencontrar a filha. A rainha formiga revela a Toni e Cléo que existe um plano para acabar com a humanidade. Ela diz ainda que Juli é o centro de tudo e quer acabar com os humanos para que os extraterrestres dominem o mundo.

Apocalipse

César convence Benjamin a não voltar para o Brasil. Uri teme receber a marca. Diogo convence Ângela a receber a marca. Oziel se preocupa com Saulo. Hanna fica surpresa ao ver os livros sagrados queimando. Benjamin e Brenda começam a trabalhar no computador. Hanna e Tiatira seguem em busca de alimento e remédio. Isabela tem um pesadelo e é humilhada por Débora. Oziel tenta acalmar Marta. Hanna e Tiatira são encontradas por soldados inimigos. Benjamin se despede de César e agradece a ajuda de Soraya e Jamal. André e Dudu torturam Felipe. Ricardo humilha Greta. André manda Dudu procurar Susana.

Ângela recebe a marca. Estela manda Dudu procurar Zoe na casa de Jonas. Ângela se diverte com Diogo. Estela pensa em receber a marca. Zoe se anima ao notar que Benjamin possa ter fugido. André fica surpreso ao saber que Brenda traiu Ricardo. Soldados do governo chegam na Agência Espacial. Tiatira acaba sendo atingida durante a fuga. Uri e Dylan conseguem despistar os soldados. Hanna ajuda Tiatira a fugir. Ricardo manda Alan se encontrar com Uri. Dudu procura por Zoe na casa de Ângela. Débora tenta provocar Adriano. André diz que Felipe vai ter que entregar Zoe. Stefano diz ter uma ideia para fazer o pai de André falar.

Escrava Mãe

Juliana está completamente chocada diante de Maria Isabel, quando vê o lençol ensopado de sangue. Maria Isabel continua chorando, enquanto Juliana limpa tudo. Petúnia conversa com Violeta, enquanto Átila estuda alguns papéis. O príncipe Dom João VI está na cidade, ele passeia e passa por Urraca, que está elegantemente vestida. Custódio e Almeida estão diante dos escravos, que prestam atenção ao discurso do patrão. Os escravos o cumprimentam, respeitosamente.

Almeida dá um leve sorriso e os cumprimenta da mesma forma. Tia Joaquina termina de arrumar o vestido de noiva no corpo de Teresa e Beatrice está ao lado da filha, animada. Juliana termina o ajuste no vestido e Maria Isabel entra, sem ser vista. Juliana se espanta ao ver Maria Isabel ali. Maria Isabel rasga o vestido de Juliana e diz que ela não vai ao casamento, pelo contrário, vai embora de uma vez por todas da fazenda.

SBT

Chiquititas

Cris encontra o pingente de Mili na cama de Pata, Bia acusa a menina de ladra e Tati pergunta como a joia foi parar lá. Mili tenta acalmar as meninas e diz que o importante é que o pingente apareceu. Irritada com a situação, Pata vai ao quarto dos meninos para contar para Mosca, Rafa e Binho que as pequeninas estão achando que ela roubou o pingente de Mili. Mili bate na porta do quarto dos meninos e pede para falar com Pata. Irritada, a garota diz que não quer falar com ninguém. Mili fala que acredita na amiga e sabe que ela não roubou o pingente. As duas se abraçam e fazem as pazes. No quarto das meninas, Bia continua acusando Pata. As chiquititas dizem que Pata não faria isso. De volta ao quarto das meninas, Mili diz que ninguém precisa brigar mais pelo pingente. Junior conta para Carol que seu pai, José Ricardo, o proibiu de levar Mili para ver Gabi na mansão. Carol diz que é uma pena, pois sabe que os encontros com Mili fazem bem para Gabi, que sofre de um grave bloqueio psicológico que a faz viver em um mundo paralelo à realidade. Carol sugere que os encontros entre Gabi e Mili sejam feitos em sua casa. Junior adora a ideia e agradece o apoio. No Café Boutique, Beto ajuda Clarita a arrumar a loja. O entregador pede para conversar com a garçonete.

Beto pede Clarita em namoro. Surpresa, a garota o beija feliz e aceita o pedido. Em casa, Maria Cecília se diverte ao olhar o blog falso de Tobias, que se passa por um famoso cantor chamado Tomás Ferraz. Eduarda pergunta como é Tomás Ferraz. Maria Cecília diz que ele está ocupado fazendo muitos shows e mostra o falso blog para a mãe. A socialite fica surpresa ao ver as notícias sobre Tomás Ferraz. Na cozinha, Ernestina pergunta ao cozinheiro o que terá para o jantar. Chico diz que está preparando carne moída para a panqueca das crianças. A zeladora diz que ele não está cumprindo a dieta que a diretora Carmen estipulou. Chico diz seguir o cardápio de Carmen, mas com duas opções de panqueca, uma para as crianças e outra para a megera. O cozinheiro conta seu plano para que Carmen não descubra. Na mansão da família Almeida Campos, Gabi termina de fazer o seu desenho. Valentina observa a imagem do pingente que está com Mili desenhado no papel. A governanta se espanta e diz que foi seu marido quem lhe deu aquela joia quando ele saiu para fazer uma longa viagem. Valentina diz que quando Miguel resolveu sair de casa, ela deu para o filho o pingente de presente e ele todo apaixonado deu para Gabi. Valentina diz que agora aquela joia deve estar com o filho de Gabi, que esta no céu. Gabi, mesmo vivendo num universo paralelo devido a seu estado psicológico, se emociona ao ouvir a história de Valentina. A governanta corre para mostrar o desenho que Gabi fez para José Ricardo. Emocionada, Valentina diz que acha que a filha do empresário está recuperando a memória, pois se lembrou do pingente que Miguel deu a ela. Ao olhar a imagem, José Ricardo se espanta e diz a Valentina que ele ficará com o desenho.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

