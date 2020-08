Resumo das Novelas

TERÇA-FEIRA, 25

Malhação

Dóris e Bóris explicam a Ellen que ela precisará de uma nota mínima para ser aprovada para a bolsa de estudos. Benê decide ajudar Ellen a estudar. Fio fica magoado por Ellen não ter lhe contado sobre a prova para a bolsa. Dóris exige que Tato entregue um comunicado a Aldo, e ele teme que a diretora descubra que falsificou a assinatura do pai. Keyla permite que K1 a ajude na Balada Cultural. Jota e Fio ajudam Ellen a estudar. Malu prepara as questões da prova de Ellen. Anderson, Tina, Keyla, Lica e Benê apoiam Ellen, que teme não se sair bem na prova. Começa o teste de Ellen para ganhar a bolsa de estudos.

Novo Mundo

Dom Pedro se desespera ao ver Domitila ferida e Leopoldina se apressa para ajudar a rival. Peter sente os mesmos sintomas de Wolfgang e Amália descobre que eles foram envenenados. Greta procura Diara. Domitila afirma a Leopoldina que desistiu de atirar nela. Um dos atores da companhia de Cosette se demite e Elvira implora para ocupar o seu lugar. Anna e Joaquim não conseguem retirar o nome de Thomas do registro de Vitória. Amália e Ferdinando impedem Hilda de alimentar Wolfgang. Anna tem uma ideia para salvar Idalina. Greta encontra Ferdinando em seu quarto e tenta fugir. Cosette convida Joaquim para trabalhar em sua peça. Olinto desiste de voltar para a cidade. Patrício pede para trabalhar para Domitila, e Leopoldina o expulsa do palácio. Dom Pedro manda Francisco levar Domitila de volta para São Paulo. Greta invade o quarto de Wolfgang e atenta contra ele. Pedro e Bonifácio se desentendem, e o ministro abandona o cargo.

Totalmente Demais

Rafael não acredita na amnésia de Sofia e acaba irritando Germano. Lili pede a Germano que durma em seu quarto, para Sofia não desconfiar de que eles não estão mais juntos. Rafael tenta convencer Lili de que há alguma coisa estranha na história contada por Sofia. Lili termina o relacionamento com Rafael, afirmando que não pode ficar com o rapaz depois do reaparecimento de Sofia. Arthur avisa a Eliza que ela fará um editorial de moda no Uruguai. Sofia flagra Lili beijando Rafael.

Fina Estampa

Crô explica a Celeste o que aconteceu com Baltazar. Esther questiona Paulo sobre a relação dos dois. Quinzé pergunta se Teodora ainda o ama. Daniel fica animado com a repercussão do vídeo de Solange. Zambeze destrata Álvaro. Tereza Cristina leva Pereirinha para jantar no “Brasileiríssimo”. Crô chama Griselda para resolver o problema da falta de energia na mansão de Tereza Cristina. O delegado Paredes afirma a Joana que conseguirá derrubar o álibi de Tereza Cristina. Renê exagera na pimenta ao temperar o prato de Tereza Cristina. Paulo pensa na ex-mulher. Esther se entristece com Guaracy. Celina cobra uma atitude de Beatriz. Wallace leva Dagmar para casa. Daniel e Solange têm sua primeira noite de amor. Guaracy procura Griselda.

RECORD

Jesus

Jesus enfrenta os fariseus. Gestas humilha Adela. Caius e Longinus se aproximam. Em seguida, um grupo de rebeldes atacam os soldados romanos. Tiago Justo não consegue perdoar Deborah. Caius e Longinus derrotam as rebeldes. Dimas ajuda Adela a fugir. Arimatéia pede para Pilatos não usar o tesouro sagrado dos judeus. O governador pede informações sobre Temina. Claudia lamenta o massacre no templo. Jesus cura um paralítico. Dimas diz que não abandonará Gestas. Barrabás ampara Adela. Em Magdala, Maria Madalena reencontra, Zilpa, sua prima.

Ela fica impressionada ao ver as feridas no rosto da moça. Laila alerta Jairo para o perigo da relação deles. Jesus cura Zilpa, prima de Maria Madalena. Joana recebe seu filho Abel no palácio. Chuza se mostra interessado em unir o rapaz à Salomé ou Helena para fortalecer as alianças. Jesus e seus discípulos confraternizam com os parentes de Maria Madalena. Natanael pede Yoná em casamento. Judas Tadeu se lembra de Helena. Antipas pede para falar com Salomé. Caius conversa com Petronius sobre o último ataque dos rebeldes. Edissa aconselha Deborah. Antipas se recusa a permitir o casamento de Salomé com Longinus.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Simone, Ágata, Aquiles e Batista escutam um barulho de correntes arrastando e um grito vindo da parte de cima da mansão. Eugênio manda Ângela fugir pela janela, mas Metamorfo, Draco e Telê bloqueiam sua saída. Ernesto leva Clara para casa e Guiga dá um abraço emocionado ao reencontrar a filha. A rainha formiga revela a Toni e Cléo que existe um plano para acabar com a humanidade. Ela diz ainda que Juli é o centro de tudo e quer acabar com os humanos para que os extraterrestres dominem o mundo.

Apocalipse

Jonas diz que chegou a hora de fugir. Celeste e Chico se despedem de Bárbara. Jonas estoca algumas bíblias. Ângela se recusa a deixar a casa. Celeste e Chico são chamados por Jonas. Vittorio e Natália ajudam Jonas na arrumação. Eles se assustam com a chegada de Guido. Guto se anima ao saber que Talita vai ser solta. Guido diz que quer fugir com Natália. Ariela diz que muitas bíblias já foram confiscadas. Ângela diz para Laodiceia que não fugirá. Na esperança de descobrirem o paradeiro de Zoe, André e Dudu soltam Talita e Estela. Estela trai Felipe e avisa que ele sabe onde Zoe está. Felipe é detido. Susana fica surpresa com a atitude da irmã.

Escrava Mãe

Maria Isabel está atônita diante de Juliana que descobriu sua gravidez. Guilherme enfrenta Custódio por amor a Teresa. Teresa está arrependida de ter fugido com Guilherme. Maria Isabel planeja algo contra Juliana para que ela impeça de contar o que ouviu. Juliana conversa com Sapião, ele revela ter ciúmes do jeito que ela fala de Miguel. Teresa se desculpa com o pai e afirma que se casará com Almeida conforme o combinado. Juliana avisa Guilherme que Teresa irá se casar. Miguel conversa com Custódio e na saída encontra com Maria Isabel, ela o surpreende com um beijo na boca e o convida para o casamento de Teresa. Maria Isabel arma um plano para Juliana, que ao ir ao quarto se depara com Maria Isabel chorando debaixo do lençol. Ela a culpa por tudo e mostra a Juliana o lençol completamente ensopado de sangue. Juliana se apavora.

SBT

Chiquititas

As chiquititas ajudam Mili a procurar o pingente por todo o orfanato, mas não o encontram. A garota lembra que foi à casa de Junior e que provavelmente ele esteja lá. Pata diz para a amiga ligar na mansão da família Almeida Campos. As meninas aproveitam a ausência de Carmen no orfanato e decidem ir a sua sala para pegar a agenda de telefone. Mili liga para a mansão. A empregada (Suellen Andrade) atende e avisa José Ricardo que uma garota do orfanato gostaria de falar com Junior. O empresário atende ao telefone e pergunta o que Mili quer. A garota diz a José Ricardo que perdeu seu pingente e sua corrente na mansão. O empresário diz que não tem nada no local. Ao desligar o telefone, José Ricardo se lembra do momento em que achou o pingente no quarto de Gabi e decide fazer algo, pois sabe que Mili não irá sossegar até encontrar o objeto. Leticia toma remédios de maneira sigilosa. Carol chega em casa, reclama com a amiga sobre Carmen e conta que a megera lhe ameaçou. A ajudante diz a Leticia o quanto gosta das crianças. Dani mostra para Carol sua nova boneca. Ao ver as duas juntas, Leticia fica pensativa. No Café Boutique, Beto, Clarita e Maria Cecília esperam Tobias se arrumar. O barista mostra o novo look aos amigos. Beto diz que o amigo precisa treinar o seu sotaque português, assim irá convencer melhor a mãe de Maria Cecília.

Os funcionários e a supervisora pensam em um nome artístico para Tobias. O barista sugere Tomás Ferraz e todos adoram a sugestão. No orfanato, as meninas tentam consolar Mili e prometem ajudá-la a continuar procurando o pingente. Sarcástica, Bia acusa Pata, Mosca, Rafa e Binho de terem roubado. Furiosa, Pata tira satisfações com a garota. As duas começam a discutir e Mili tenta apaziguar a briga. No quarto dos meninos, os órfãos escutam a gritaria e correm para ver o que está acontecendo. Ao chegarem ao local, encontram Pata e Bia brigando. Mosca separa as meninas. Chico e Ernestina também escutam o barulho e vão ao quarto para saber o que está acontecendo. O cozinheiro chama a atenção das pequeninas. A zeladora diz que irá contar tudo para Carmen e Chico diz que não será necessário, pois ambas irão fazer as pazes. Pata e Bia se recusam a pedir desculpas uma para outra. Chico diz que as duas precisam parar de brigar e faz com que cada uma deite em sua cama. Beto, Clarita, Maria Cecília e Tobias chegam ao bar para fazerem uma sessão de fotos. Beto dá dicas para o barista de como se portar no palco. Tobias finge ser um famoso cantor português, enquanto Clarita registra cada momento com sua câmera fotográfica. Maria Cecília chega em casa e Eduarda pergunta onde a filha estava. Maria Cecília diz que teve um encontro com as amigas da faculdade. A supervisora conta à mãe que no bar, uma de suas amigas levou um rapaz português muito interessante. Maria Cecília revela a Eduarda que o homem é um cantor famoso em Portugal e muito bonito.

A socialite se empolga com a notícia e imagina que o rapaz seja rico. A supervisora se irrita por sua mãe só pensar no dinheiro. No dia seguinte, Chico prepara uma surpresa para as crianças. O cozinheiro faz feijão para o almoço e todos comemoram. Carmen chega à cozinha e não acredita que Chico tenha preparado um alimento que não estava na dieta dos órfãos. Sem querer, o cozinheiro derrama feijão no pé da megera e Carmen fica furiosa. Na sala de Maria Cecília, Tobias atualiza o blog falso sobre o Tomás Ferraz e mostra para a amada. Clarita também mostra a rede social para Leticia e Beto. O entregador pede para a garota parar de falar um pouco de Tobias. Clarita pergunta se Beto está com ciúmes e o rapaz confessa que sim. A garota diz que como eles não estão namorando, ela pode falar o que quiser. Leticia alerta o rapaz e diz que se ele não tomar nenhuma atitude irá perder Clarita. No orfanato, Mili avisa Carol que perdeu seu pingente. No mesmo momento, José Ricardo chega ao local. A órfã aproveita o momento e pergunta, novamente, para o empresário se ele não encontrou sua joia. José Ricardo diz que não e vai à sala da irmã. Carmen conta ao empresário sobre suas novas conquistar no orfanato. José Ricardo decide ir embora, mas antes passa no quarto das meninas. Ao entrar no dormitório, o empresário procura a cama de Mili e deixa a corrente e o pingente jogado nos pês da cama da garota.

Na mansão da família Almeida Campos, Valentina e Junior ficam felizes ao ver que Gabriela voltou a desenhar. A governanta diz ao rapaz que a visita de Mili faz muito bem para a moça. Chateado, Junior afirma que não entende o motivo de seu pai não querer a órfã em casa. No orfanato, Bia entra no quarto das meninas e acha a joia de Mili no chão. Feliz, a garota pensa em ir correndo contar a amiga, mas no meio do caminho decide deixar o pingente na cama de Pata para acusá-la de roubo. Na sala, as chiquititas se preparam para fazer ballet. Carmen chega ao local e inicia a aula. A megera comunica Mosca, Rafa e Binho que eles também participarão da aula. Contra a vontade, todos repetem os exercícios que Carmen faz. Na horta, Chico cuida de suas verduras. Carol chega ao local e elogia o cozinheiro por todo o cuidado com o lugar. Chico também diz a ajudante que ela está cuidando muito bem do jardim e que está fazendo como Sofia. Na sala, Carmen continua com a aula de ballet e pede para que os meninos façam a coreografia. Ao começarem a dançar, a música termina. A megera pede para Binho colocar o CD para tocar novamente. Ao se aproximar do rádio, o garoto tem a ideia de colocar uma nova música para a aula. Quando Binho dá o play, começa a tocar no rádio Hip Hop e todas as crianças começam a dançar. Carmen se irrita e não consegue controlá-los.

