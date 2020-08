Resumo das Novelas

SeGUNDA-FEIRA, 24

Malhação

Marta se penaliza com o sofrimento de Clara. Moqueca avisa a Anderson que Max esteve procurando por Tina. Guto comemora a decisão de Benê de se apresentar com ele na Balada Cultural. Dóris aconselha Ellen a se preparar para a prova que marcará sua entrada no Colégio Grupo. Marta conversa com Malu sobre o problema de Clara e se surpreende com a atitude da mãe da menina. Malu retém o celular de Clara. Marta revela a situação de Clara a Luís, que interrompe a viagem para ajudar a filha. Dóris pede que Tato convoque Aldo para o evento, e o rapaz se preocupa. Mitsuko, Malu e Edgar alteram as regras sobre bolsas de estudo. Dóris e Bóris pedem para conversar com Ellen.

Novo Mundo

Leopoldina implora para Bonifácio não abandonar seu cargo. Wolfgang conta a Egídio todos os crimes de Greta e ela é presa. Anna tem um pesadelo com Thomas. Diara volta para casa. Cosette elogia Licurgo e Germana se enfurece. Sebastião invade a escola de Anna. Diara afirma a Ferdinando que voltará a ser livre. Chalaça cobra de Sebastião as dívidas que tem com o governo. Germana flagra Cosette agarrando Licurgo e se vinga da atriz durante o espetáculo. Anna tem um mau pressentimento e Piatã se preocupa. Thomas deixa a igreja e se apressa para voltar à cidade.

Totalmente Demais

Germano ampara Sofia, que finge passar mal, e a leva para a mansão da família. Sofia inventa à família que está começando a se lembrar do acidente e pergunta por Rafael. Euzébia comenta com Silas que desconfia de que Sofia esteja mentindo. Rafael se surpreende quando Sofia o abraça, chamando-o de noivo.

Fina Estampa

Márcia conta para Esther que Guaracy esteve na “Fio Carioca” e ela tenta, sem sucesso, falar com ele. Griselda afirma a Teodora que ela é uma boa pessoa. Pereirinha não acredita no amor que Enzo diz sentir por Danielle. Pedro Jorge se preocupa com o futuro de sua tia. Marilda avisa a Griselda sobre o plano de Tereza Cristina para atrapalhar o casamento de Amália. Patrícia se surpreende com o caráter duvidoso de Alexandre e Antenor tem uma ideia para desmascará-lo. Vilma avisa a Daniel que o vídeo de Solange já está na internet. Griselda aconselha Quinzé a conversar com Teodora. Baltazar desmaia e é hospitalizado depois de ver o vídeo de Solange. Quinzé salva Teodora do ataque de Ferdinand. Guaracy e Esther conversam e Paulo chega.

RECORD

Jesus

O menino tenta falar alguns discípulos dão gargalhadas. Pedro os repreende. Jesus cura o menino. Herodíade seduz Longinus. Barrabás chantageia Caifás. Tiago Justo e Nicodemos lamentam o massacre. Longinus se recusa a beijar Herodíade e ela o ameaça. Joana ajuda na arrumação do templo. Susana fica surpresa ao ver que até Zaqueu está lamentando o ocorrido. Cassandra fala sobre seu encontro com Jesus. Joana ajuda uma mãe e filha carentes. Marta cuida de Malco. Asisa desconfia de Laila. Deborah fala mal de Caius para Edissa. Almáquio e Diana comentam sobre o poder de Deus. A multidão de seguidores de Jesus não para de crescer. Edissa agradece por Tiago ter salvado Deborah. Caifás sacrifica um animal no templo.

Alguns dias se passam. Jesus, milagrosamente, multiplica pães e peixes. Petronius se irrita ao ouvir falar no Messias. Salomé reclama com Herodíade por ter que ficar em seu quarto. Pilatos diz desconfiar de Temina. Laila se assusta com a chegada de Simão Fariseu. Jesus e seus seguidores vão para Magdala. Barrabás se preocupa com Adela. Sara recebe Cornélius. Sula se preocupa com seus filhos. Gestas humilha Adela. Almáquio fica tenso ao preparar a comida de Pilatos. O governador recebe Arimatéia. Tiago Justo visita Deborah. Um fariseu exige que Jesus prove ser o Messias. Os apóstolos ficam indignados.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Eugênio avisa que precisa ficar sozinho para se concentrar na construção da bomba. Gór, Telê, Metamorfo e Draco saem. Juli abre a cela das prisioneiras e dispara um dardo tranquilizante em Perpétua. Toni pega o facão da mão de Formigão e encosta no pescoço da Rainha Formiga. Toni ordena que os homens-formiga se afastem, enquanto sai levando a Rainha Formiga como prisioneira. Cris, Iara, Pachola e Vavá encontram o barraco que era de Noé.

Apocalipse

Jonas diz que chegou a hora de fugir. Celeste e Chico se despedem de Bárbara. Jonas estoca algumas bíblias. Ângela se recusa a deixar a casa. Celeste e Chico são chamados por Jonas. Vittorio e Natália ajudam Jonas na arrumação. Eles se assustam com a chegada de Guido. Guto se anima ao saber que Talita vai ser solta. Guido diz que quer fugir com Natália. Ariela diz que muitas bíblias já foram confiscadas. Ângela diz para Laodiceia que não fugirá. Na esperança de descobrirem o paradeiro de Zoe, André e Dudu soltam Talita e Estela. Estela trai Felipe e avisa que ele sabe onde Zoe está. Felipe é detido. Susana fica surpresa com a atitude da irmã.

Escrava Mãe

Esméria vê Juliana no chão e debocha dela. Juliana se levanta e dá um tapa na cara de Esméria. Guilherme sugere a Teresa que se casem escondidos. Beatrice tenta acalmar Custódio que está furioso com uma arma nas mãos. Petúnia chora e ameaça se ferir com a faca e Almeida tenta acalmá-la. Almeida beija Petúnia e ela fica bastante envolvida, ele tira a faca da mão dela. Rosalinda e Loreto continuam discutindo sobre o fechamento da pensão. Petúnia diz que está grávida de Almeida. Custódio pede a Tito Pardo que procure por Teresa. Guilherme e Teresa são pegos pelos Quilombolas e levados vedados ao líder.

Miguel ajuda Juliana com os ferimentos nas costas. Urraca repreende Almeida por ter engravidado Petúnia. Tito Pardo tenta resgatar Guilherme e Teresa dos Quilombolas. Juliana está magoada diante do coronel Custódio e Beatrice. Dr. Pacheco visita Custódio e examina-o. Dr. Pacheco aproveita e examina também Maria Isabel que está desacordada sobre a cama. Maria Isabel dá bronca em Esméria por ter chamado o médico. Almeida vai até a pensão e agarra Petúnia pelo pescoço, com raiva. Maria Isabel procura as receitas que Juliana escreveu e que contém o elixir do aborto. Juliana entra e ouve Esméria dizer sobre a gravidez de Maria Isabel, elas se assustam e Juliana descobre tudo.

SBT

Chiquititas

Chico e Ernestina se irritam com as novas regras do orfanato. Irritados, eles dizem que Sofia faz falta. Carmen explica para os pequeninos como se portar na hora das refeições. Chico serve a comida e as crianças estranham a aparência do alimento. Ao experimentar o risoto, Carmen reclama para Chico e diz que a comida está detestável. Mili não gosta de ver a nova diretora destratar o cozinheiro e lhe defende. No Café Boutique, Clarita diz para Beto que se ele quer voltar com ela, só namorando. No dia seguinte, Junior leva Mili para a mansão da família Almeida Campos. Ao chegarem, o rapaz e a pequenina se deparam com José Ricardo. Sem fazer questão de ser agradável, o empresário pergunta ao filho o motivo de ele ter levado à órfã. Junior não gosta da recepção e pede para que ele seja mais educado. José Ricardo diz que eles dois já conversaram sobre o assunto. Junior fala ao empresário que a presença de Mili faz bem a Gabi. O rapaz pede à órfã que vá ao quarto de Gabi, pois Valentina lhe espera. Ao ficar sozinho com o pai, Junior não entende o motivo da irritação. José Ricardo pede para que o filho não traga Mili e nenhuma criança do orfanato em sua casa. Ao ver Mili, Gabi fica feliz. A órfã mostra à moça o livro que ganhou de Mosca. Valentina deixa as duas a sós. Mili escolhe uma história e começa ler o conto para Gabi.

No Café Boutique, Maria Cecília, Tobias, Beto e Clarita combinam a melhor forma de enganar Eduarda em relação ao barista. Maria Cecília fala que será difícil enganar a mãe pelo fato de Tobias ser barista do Café. Os quatro pensam em uma maneira de fazer com que Tobias pareça outro homem. No orfanato, as crianças conversam sobre Carmen. Mosca diz que não aguenta mais viver com as normas da bruxa. Ernestina mostra aos órfãos uma tabela com dias e horários de atividades que Carmen separou. Na casa da família Almeida Campos, Gabi observa o pingente de Mili. A garota diz que foi Sofia lhe deu. Junior entra no quarto e diz a Mili que eles precisam ir embora. Mili se despede da moça. Ao saírem do quarto, Gabi nota que a joia de Mili ficou caída no chão. Junior avisa ao pai que irá levar a pequenina para o orfanato e pergunta se o empresário sabe onde está Valentina para ficar com Gabi. Sem pensar, Mili fala a José Ricardo se ele não pode ficar com a filha enquanto a governanta prepara o almoço. O empresário diz à garota que ele sabe cuidar da filha. José Ricardo entra no quarto de Gabi e percebe que sua filha está segurando o pingente de Mili. Gabi tenta esconder, mas o empresário consegue pegar a joia. A moça fica atordoada com a atitude do pai. No mesmo momento, Valentina entra no quarto, José Ricardo guarda a corrente em seu bolso e sai do quarto. No orfanato, as crianças contam para Carol sobre os horários e atividades que Carmen ordenou. Junior e Mili chegam ao lugar. O rapaz percebe que as crianças estão desanimadas e não acredita ao ver o quadro de regras. Inconformada, Junior vai à sala de Carmen. O rapaz fala à tia que ela exagera com os pequeninos. A megera diz que sabe o que faz e que a pessoa que foi acusá-la foi injusta. Maria Cecília leva Tobias para fazer compras. No orfanato, Carmen dá aula de música às crianças. A primeira música que a megera ensina para os órfãos é o Hino Nacional.

No meio da canção, Binho erra a letra. A megera culpa Rafa e faz o garoto cantar para ela. Ao perceber que o pequenino acertou a letra, a nova diretora volta para o piano e da continuidade à música. Ao voltarem a cantar, todas as crianças cantam errado e a vilã se desespera. Na cozinha, Carol e Chico escutam as gritarias da megera. A ajudante diz ao cozinheiro que as crianças estão sofrendo na mão de Carmen. Chico concorda e diz a Carol que a nova diretora lhe passou um novo cardápio que as crianças vão detestar. A ajudante aconselha o cozinheiro a explicar para a vilã que ele fará as comidas da maneira dele, mas de uma forma saudável. Chico diz que irá tomar coragem e conversar com Carmen. Na sala, as crianças continuam a cantar. No meio da música, Binho, Pata e Bia tem uma crise de tosse. Carmen briga com os pequeninos e os manda para o banho. A vilã pergunta a Ernestina se ela sabe quem falou com Junior sobre suas atitudes no orfanato. A zeladora acusa Carol e lembra que ela é namorada do rapaz. Carmen se espanta ao saber da notícia. No quarto, Mili percebe que perdeu a corrente com o pingente. As meninas ajudam a procurar, mas não acham. Na cozinha, Ernestina fala a Carol que Carmen quer conversar com ela. Carmen chama Carol de cínica e diz que a moça quer colocar Junior contra ela. Sem entender, Carol a questiona. Carmen diz que a ajudante reclamou de sua gestão como diretora para Junior. Carol confessa que falou com o namorado, mas diz que apenas contou que não concorda com algumas atitudes. Carol diz que Carmen é uma pessoa difícil de lidar. A vilã diz que ela está em sua lista negra e se isso voltar a acontecer ela será demitida.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

