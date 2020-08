Resumo das Novelas

SEXTA-FEIRA, 21

Malhação

Clara afirma que não quer conversar com Lica sobre suas cicatrizes. Roney se desentende com Josefina por causa de Benê. Guto diz que gostou de cantar com Benê. Lica pede conselhos a Marta sobre como ajudar Clara. Ellen explica a Nena e Das Dores que terá de fazer uma prova para entrar no Colégio Grupo. Tina descobre que Anderson se apresentará com a banda de Samantha na Balada Cultural, e Juca apoia a amiga. Ellen conta a Keyla e Benê sobre sua decisão. K1 e K2 acreditam que Ellen esteja escondendo algo. Josefina incentiva Benê a vencer o medo de tocar em público. Max procura Tina. Clara confessa a Marta que está se machucando.

Novo Mundo

Bonifácio discute com Dom Pedro para defender Leopoldina. Domitila acredita que será escolhida por Dom Pedro. Greta ouve uma conversa entre Diara e Matias e conta para Sebastião. Chalaça afirma a Libério e Cecília que irá ajudá-los a reabrir o jornal. Greta acusa Diara de trair e tentar assassinar Wolfgang. Bonifácio se enfurece com o apoio de Dom Pedro aos liberais. Domitila pede para Patrício ser seu espião no palácio. Sebastião arma contra Matias e Diara. Dom Pedro cede às exigências dos liberais e Bonifácio fica furioso. Thomas é cuidado por um Padre.

Thomas relembra de seu acidente. Hugo exige que Elvira conte a verdade para Joaquim. Dalva e Lurdes incentivam o romance entre Nívea e Olinto. Greta envenena a água de Wolfgang. Sebastião mente para Bonifácio para não pagar suas dívidas. Elvira conta a Joaquim que eles nunca foram casados. Peter bebe a água sabotada e Greta fica aflita. Viriato chega para ver a peça apresentada por Elvira. Sebastião observa Matias libertar seus prisioneiros. Viriato convida Elvira para trabalhar na reabertura de seu teatro. Matias e Diara são presos. Dom Pedro é saudado ao chegar ao Paço como Imperador.

Totalmente Demais

Sofia garante a Jacaré que acabará com Eliza. Hugo pede a Carolina que Cassandra estampe a capa da próxima edição da revista. Eliza vê Sofia nas redondezas do Flor do Lácio e acredita que a filha de Germano está viva. Sofia diz a Jacaré que Eliza a reconheceu e sugere que o parceiro tire a modelo de seu caminho. Jacaré vê Jonatas e Eliza juntos

Fina Estampa

Tereza Cristina revela o segredo do cofre para Pereirinha. Teodora lembra-se saudosa de quando era casada com Quinzé e pede para o ex-marido aceitá-la de volta.Dagmar enfrenta Zuleika e a deixa intimidada. Baltazar se descontrola no palco após flagrar Solange dando show. René observa a casa de Griselda. Daniel e Vilma vibram com o resultado do vídeo que editaram sobre Solange. René oferece o bufê do Brasileiríssimo como presente de casamento a Amália, mas Griselda não aceita. Patrícia e Antenor trocam juras de amor. Ele pede Patrícia em casamento, mas ela recusa. Crô avisa a Tereza Cristina que viu seu ex-marido sair da casa de sua rival. Celina fala para Beatriz que Esther concederá uma entrevista exclusiva para Beto Junior na Fio Carioca. Henrique convence Beatriz a desistir de aparecer na Fio Carioca. Amália mostra seu vestido de noiva para Patrícia e Teodora. Carolina elogia o vídeo de Solange e Vilma e Daniel comemoram. René lembra da conversa que teve com Griselda. Teodora pensa no ex-marido. Quinzé vê a mulher que o dopou conversando com Ferdinand.

RECORD

Jesus

O menino tenta falar alguns discípulos dão gargalhadas. Pedro os repreende. Jesus cura o menino. Herodíade seduz Longinus. Barrabás chantageia Caifás. Tiago Justo e Nicodemos lamentam o massacre. Longinus se recusa a beijar Herodíade e ela o ameaça. Joana ajuda na arrumação do templo. Susana fica surpresa ao ver que até Zaqueu está lamentando o ocorrido. Cassandra fala sobre seu encontro com Jesus. Joana ajuda uma mãe e filha carentes. Marta cuida de Malco. Asisa desconfia de Laila. Deborah fala mal de Caius para Edissa. Almáquio e Diana comentam sobre o poder de Deus. A multidão de seguidores de Jesus não para de crescer. Edissa agradece por Tiago ter salvado Deborah. Caifás sacrifica um animal no templo.

Alguns dias se passam. Jesus, milagrosamente, multiplica pães e peixes. Petronius se irrita ao ouvir falar no Messias. Salomé reclama com Herodíade por ter que ficar em seu quarto. Pilatos diz desconfiar de Temina. Laila se assusta com a chegada de Simão Fariseu. Jesus e seus seguidores vão para Magdala. Barrabás se preocupa com Adela. Sara recebe Cornélius. Sula se preocupa com seus filhos. Gestas humilha Adela. Almáquio fica tenso ao preparar a comida de Pilatos. O governador recebe Arimatéia. Tiago Justo visita Deborah. Um fariseu exige que Jesus prove ser o Messias. Os apóstolos ficam indignados.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Eugênio avisa que precisa ficar sozinho para se concentrar na construção da bomba. Gór, Telê, Metamorfo e Draco saem. Juli abre a cela das prisioneiras e dispara um dardo tranquilizante em Perpétua. Toni pega o facão da mão de Formigão e encosta no pescoço da Rainha Formiga. Toni ordena que os homens-formiga se afastem, enquanto sai levando a Rainha Formiga como prisioneira. Cris, Iara, Pachola e Vavá encontram o barraco que era de Noé.

Apocalipse

Ricardo gosta do plano de Stefano. Dudu Poeira se apresenta a André. Guido avisa à Natália que o policial voltou. Susana diz que vai ajudar Estela e Talita. Dudu ajuda André na captura de Zoe. Susana segue para a delegacia. Dudu ameaça Estela na prisão. Ricardo pressiona Adriano. André cobra uma atitude de Guido. Dudu permite que Susana veja Estela e Talita. Benjamin encontra Noah no deserto. Hanna e Tiatira ajudam os feridos no deserto. Adriano mente e diz para Ricardo que jamais o trairia. Noah se emociona ao conversar com os familiares. Hanna e Tiatira dizem que vão tentar ajudar outras pessoas. Noah diz que o melhor é Benjamin ficar escondido. Ricardo discursa e mente ao dizer que Benjamin aceitou a marca.

Escrava Mãe

Juliana está assustada diante de Zé Leão e do coronel Custódio. Custódio acredita em Zé Leão. Almeida e Guilherme brigam por cauda de Teresa. Violeta descobre que Filipa é irmã de Tomás. Elas fazem um acordo para que Violeta descubra os mistérios de seus pais e em troca, Filipa ajuda Violeta a conquistar seu irmão Tomás. Custódio quer antecipar o casamento de Teresa. Zé Leão tem autorização de Custódio castigar Juliana e Tito Pardo. Tomás, Guilherme, Miguel e Almeida vão parar na delegacia. Bá Teixeira diz a Quintiliano que Filipa tem perguntado muito sobre a mãe. Juliana é acorrentada no tronco.

Filipa volta pra casa e entra pela janela, exausta. Urraca e Quintiliano se encontram na delegacia no momento em que vão soltar os filhos. Quintiliano pede que Guilherme esqueça Teresa, pois ela está apalavrada com Almeida. Miguel continua preso. Urraca e Almeida vão a casa de Custódio logo cedo para tratar do casamento. Almeida entrega a proposta para Custódio que assina o papel. Teresa se surpreende ao ver Guilherme entrando na fazenda, ele diz que a ama e sugere que fujam. Custódio sente dor e pede a Beatrice que se algo acontecer com ele, que continue o casamento da filha, ela se assusta.

SBT

Chiquititas

No dia seguinte, sozinha, Vivi limpa todo o orfanato e Ernestina lhe supervisiona. No pátio, Mili, Ana, Bia, Rafa, Mosca e Binho ficam com dó da pequenina. Mili diz que eles precisam pensar em algo para ajudar a amiga. Binho tem uma ideia e diz que quer compartilhar com todos. Bia diz à zeladora que Ana sabe pintar muito bem e que é praticamente uma artista. As duas meninas tentam convencer Ernestina a fazer um retrato igual ao de Carmen. Curiosa, a zeladora aceita o convite. No quarto das meninas, Vivi se prepara para continuar a limpeza. As crianças aparecem no local e dizem que irão ajudá-la a limpar tudo. Clipe de cena da música ‘Até Dez’. Na sala, Bia e Ana tentam enrolar Ernestina. Ao ver o quadro que a pequenina pintou, Ernestina fica zangada. Bia tenta convencer a zeladora que a pintura que Ana fez é uma verdadeira obra de arte. Carmen entra na sala e questiona a funcionária o motivo de não estar supervisionando Vivi na limpeza. Ernestina mente e diz a Carmen que está ajudando Ana e Bia a fazer o dever de casa e que Vivi está limpando os quartos. Não contente com a informação, Carmen decide verificar. Ana, Bia e Ernestina vão atrás da megera.

Ao chegarem na porta do quarto das meninas, Bia fala bem alto que Carmen está no local. A nova diretora entra no quarto e encontra apenas Vivi limpando o local. Carmen libera a pequenina do castigo e pede para que a garota avise a todos que mais tarde terão aula de etiqueta. A megera sai do quarto e as crianças saem dos esconderijos. Vivi agradece a ajuda. Na sala, Ernestina diz à nova diretora que irá tirar o quadro do lugar. Carmen diz que não precisa, pois ela gostou da nova forma do retrato. No Café Boutique, Carol visita Junior. A ajudante diz ao amado que Carmen a dispensou por um dia. Junior não entende o motivo e pergunta o que aconteceu. Carol fala sobre o comportamento de Carmen com as crianças do orfanato. Chateado com os acontecimentos, o rapaz fica inconformado e promete a conversar com a tia. No orfanato, as crianças brincam na sala. Carmen tenta acalmar os órfãos e pede para que façam uma fila. A nova diretora diz que dará início às aulas de etiquetas. Leticia tenta tirar Dani do banho, mas a menina faz birra para a mãe. A moça pede para Carol pegar a toalha da garota no quarto. A ajudante vai ao dormitório, abre o armário e ao pegar a toalha cai um pote de remédio no chão. Carol acha estranho, mas devolve o medicamento no mesmo lugar. A estudante de psicologia pergunta para Leticia se os remédios são da amiga. A moça desconversa e Carol fica preocupada.

