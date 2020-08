Resumo das Novelas

QUARTA-FEIRA, 19

Malhação

Tina discute com Anderson. Keyla e Tina compõem uma música para a apresentação na Balada Cultural. Guto ajuda Benê a se defender da provocação de K1 e K2. Lica confronta Marta. Tina recebe uma mensagem de um produtor musical interessado em seu trabalho. Lica e Clara fazem as pazes. Ellen anuncia a Bóris que aceita ser aluna do Colégio Grupo. Jota comenta com Malu sobre a bolsa de estudos oferecida a Ellen. Benê conversa com Guto sobre Clara. Anderson descobre que Samantha armou para se encontrar com ele. Edgar confronta Bóris sobre a bolsa de estudos de Ellen.

Novo Mundo

Anna e Piatã preparam-se para acessar o galeão espanhol. Domitila, Benedita e Rosa se instalam no Rio de Janeiro e Leopoldina tem um mau pressentimento. Dom Pedro se irrita ao saber que Domitila está na cidade. Chalaça descobre o endereço de Domitila. Fred questiona Anna, que garante que não está interessada no tesouro do galeão. Elvira se prepara para a estreia de sua peça sobre Leopoldina. Sebastião publica uma falsa notícia sobre Dom Pedro, assinada por Libério. Thomas chega a Paraty. Wolfgang chora a morte de Schultz. Piatã entra em transe e Fred e os piratas desconfiam. Thomas e seus capangas rendem os grupos de Anna e Fred.

Thomas exige saber onde está o galeão e usa Liu como refém. Benedita conta a Domitila que Pedro e Leopoldina estão na taberna, assistindo à peça de Elvira. Domitila afirma a Chalaça que ninguém irá separá-la de Pedro. Ferdinando desiste de seu casamento e foge de Greta, que culpa Diara. Sebastião vê Matias com Luana. Os capangas de Thomas são atingidos por flechas. Fred, Liu, Jacinto e Hassam chegam ao navio, mas são atacados. Thomas consegue entrar no galeão com Anna, e Joaquim chega para resgatar a amada. O navio pega fogo e Anna e Joaquim ficam encurralados.

Totalmente Demais

Charles beija Débora e Cassandra avisa à irmã que o rapaz está interessado apenas em sua fortuna. Charles tenta convencer Cassandra de que gosta de Débora. Hugo compra o apartamento de Carolina na Barra da Tijuca. Adele ajuda Max a fingir para seus pais que é namorada do rapaz. Lili pede a Zé Pedro o boletim de ocorrência do acidente de Sofia, para encontrar o motorista que provocou a fatalidade. Max se revolta com a reação dos pais a seu suposto namoro com Adele.

Fina Estampa

Paulo e Esther se desculpam um com o outro pelo beijo. Pereirinha se encontra com Tereza Cristina. Joana revela para o delegado Paredes que Íris e Alice serviram de álibi para Tereza Cristina em troca de dinheiro. Álvaro pede para a prima mandar sua mãe e a secretária de volta para Nova York. Zambeze anuncia nova greve de sexo e diz que vai arranjar um amante. Griselda não gosta de saber que Deborah continua fazendo serviços extras para clientes sem avisar a Gigante. Amália vai com a mãe e Vilma escolher seu vestido de noiva. Esther se encanta ao ver Paulo falando com Victoria. Ela decide voltar ao Rio de Janeiro para provar que ela é a mãe de Victoria. Celina conta para Beatriz que Esther voltará para casa e a arquiteta decide esperá-la em seu prédio. Griselda, Amália e Vilma pensam na festa de casamento. Daniel grava Solange dançando. Crô quer fazer o videoclipe de Solange e Baltazar reclama. Beatriz invade o apartamento de Esther e as duas se enfrentam.

RECORD

Jesus

Joana se mostra preocupada com a ideia de usar Abel para fins políticos. Tomé é tentado pelo Satanás e acaba tomando vinho. Madalena fala com Zilpa sobre seu amor por Petronius. Jesus e os apóstolos se despedem das pessoas em Magdala. Petronius se mostra frustrado com a ausência de Maria Madalena. Ele pede para Cassandra ficar de olho em Temina. Lázaro e Susana trocam palavras de carinho. Sula discute com Asisa. Um centurião romano pede a ajuda de Cornélius para conter os judeus. Caius e Longinus tentam deter Gestas.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Vlado diz que não vai mais negar seu instinto e avisa que Ísis terá que aceitá-lo do jeito dele. Ele abre a porta e dá de cara com um policial do Depecom. O policial aponta a arma para Vlado e avisa que mutante bom é mutante morto. Mariana pega o bastão elétrico e dá choques em Juli. Juli desmaia. Mariana socorre Leonor e as duas tentam reanimar Bianca e Perpétua. Bianca acorda tonta e não consegue levantar. Maria cai numa armadilha e sua perna fica presa em uma corda. Noé tenta ajudar Maria, mas uma rede é acionada e ela fica presa.

Apocalipse

Benjamin diz para Isabela que é inocente. André encontra o brinquedo do filho de Zoe na casa de Estela. Ricardo recebe o auxílio de Ariela. Susana diz que vai para o Brasil. Gideon diz que Adriano é confiável. Ricardo oferece Greta para Stefano. Brenda é flagrada por Melina tentando romper o sistema. Débora estranha a aproximação dos pais com Adriano. César tenta se esconder dos soldados. Isabela não concorda com as palavras de Benjamin. Felipe segue para a delegacia. Zoe ora a Deus. Adriano despista Débora. César consegue entrar na empresa Gudman. Brenda ataca Melina. César briga com um soldado. Brenda tenta desligar Melina.

Guto diz que André prendeu Estela e Talita. Débora procura por Gideon e Tamar. César leva a melhor contra o soldado. Brenda tenta desligar Melina. Felipe procura por Estela e Talita na delegacia. André as amedronta. Ricardo e Stefano se encontram com Greta e Ariela. Alan beija Débora. Brenda consegue desligar Melina. César ataca outro soldado e segue na direção de Benjamin. Greta se assusta ao perceber as intenções de Stefano. Felipe pede para falar com o filho. André ameaça Estela e Talita. Enquanto fala com Isabela, Benjamin é surpreendido com a chegada de César. Alan e Débora se assustam com o alarme. Ricardo escuta o sinal sonoro e avisa que Benjamin não pode fugir.

Escrava Mãe

Almeida e Miguel continuam se encarando e Juliana está assustada. Teresa e Maria Isabel estão estarrecidas diante de Custódio e Beatrice que planeja o casamento da caçula. Juliana entra correndo na cozinha e diz que tem dois homens do lado de fora. Irani fica nervosa com Nestor por hospedar Miguel. Miguel se apresenta para Custódio e pede emprego. Dr. Pacheco diz a Urraca que o estado de saúde de Custódio é grave. Juliana vai até a casa de Tia Joaquina e Miguel surge em sua frente. Custódio oferece um dote para que Almeida se case com Teresa. Maria Isabel humilha Teresa.

Miguel volta para falar com Custódio e dá de cara com Miguel. Os escravos enterram Firmino. Filipa é levada contrariada para dentro da fazenda por Osório sob o olhar de Genésio. Loreto e Rosalinda discutem porque as Florzinhas não podem dançar. Filipa briga com o pai e leva um tapa no rosto. Beatrice consola Teresa. Guilherme revela ao pai que tem interesse em Teresa para espanto de Custódio. Miguel explica a Nestor o motivo que está na cidade e diz que não quer se vingar e sim fazer justiça. Juliana foge de Zé Leão pelo canavial. Ele agarra e beija Juliana no pescoço, ela consegue se desvencilhar pegando o facão na cintura dele e o fere.

SBT

Chiquititas

Mili diz às amigas que elas precisam dar um jeito para não deixarem a megera ser a nova diretora. Ernestina entra no quarto e avisa que ela será os olhos da Carmen quando não estiver no orfanato. Carol chega em casa e conta para Leticia sobre os novos acontecimentos no trabalho. A ajudante diz à amiga que não sabe até quando poderá ficar no lugar com a nova direção, mas fará de tudo para cumprir o que Sofia lhe pediu. Na cozinha, Chico diz a Ernestina que não gostou e não concorda com as novas regras de Carmen. A zeladora afirma que o cozinheiro está bravo pelo fato da nova diretora ter mudado todo o cardápio do orfanato. Mili acorda as chiquititas e todas vão para o quarto dos meninos para pensarem em um plano contra Carmen. Na mansão da família Almeida Campos, Junior e Valentina conversam sobre a saúde de Gabi. A governanta confessa ao rapaz que Gabi voltou do orfanato diferente. Junior diz que eles precisam estimular mais a irmã e dá a ideia de levar Mili para visitá-la. Mili diz aos amigos que eles precisam ficar mais unidos para tirar Carmen do cargo de diretora. Mosca dá a ideia de dar laxante para a megera. No dia seguinte, Ernestina diz que Carmen entrará no quarto para supervisionar a bagunça que elas fazem. A megera entra no local e coloca defeito em toda a arrumação das pequeninas. Desanimadas, as crianças descem para tomar café da manhã. Chico é obrigado a fazer mingau para todos. Tati diz que ninguém gosta de mingau. Carmen avisa que se não fosse a comida do orfanato, eles estariam na rua comendo lixo. Logo apos a refeição, a vilã leva todas as crianças para o pátio. Os pequeninos são obrigados a fazer exercícios físicos com a supervisão da vilã. Mais tarde, eles se reúnem na sala para fazer a lição de casa.

Carmen inspeciona tudo de perto. Mosca dá o sinal para Vivi distrair Carmen. O garoto pede de uma maneira bem educada para ir a cozinha beber água. A megera se enche de orgulho ao pensar que todos estão mudando o comportamento com suas novas regras. Ao chegar à cozinha, Mosca procura a chave que abre a caixa de remédios. O pequenino consegue abrir a caixa e pegar o laxante. Ernestina flagra o garoto, mas não consegue descobrir o que ele está fazendo. Mosca volta à sala e dá um sinal para Mili saber que ele conseguiu. No Café Boutique, Beto, Clarita e Maria Cecília combinam sobre como enganar Eduarda. Clarita dá as dicas para a supervisora em como fingir que está terminando o relacionamento com Beto. No orfanato, Carmen pede para Chico servir as crianças. As crianças reclamam da comida e Carmen diz que elas precisarão se acostumar com o novo cardápio. Mosca dá um novo sinal para que Mili distraia a megera enquanto ele passa o laxante para Pata. A chiquitita coloca o medicamento na comida de Carmen. A vilã flagra Tati escondendo a comida em um guardanapo e repreende a pequenina. Carmen volta a comer normalmente e todas as crianças lhe observam. Maria Cecília e Beto se preparam para fingir uma briga. Eles simulam uma discussão na frente de Eduarda, que observa. Para dar mais realidade na cena, Beto dá um selinho em Maria Cecília. Tobias não gosta da atitude do rapaz. A supervisora fica sem jeito. No orfanato, Carmen dá aula de etiqueta para as crianças. Os órfãos fingem que irão adorar a aula. A nova diretora começa a sentir fortes dores na barriga e corre para o banheiro. Ela só não esperava encontrar o banheiro trancado. Tudo preparado por Mosca. Carmen se desespera e grita por Chico. O cozinheiro tenta ajudar sem sucesso, pois Carmen vai embora correndo. As crianças começam a rir e Chico se dá conta que os pequeninos aprontaram com a vilã. Carol chega ao trabalho e as crianças contam o que fizeram. No Café Boutique, Tobias e Clarita não concordam com a atitude de Beto. O entregador pergunta o que ele fez de errado. Clarita diz que ele beijou Maria Cecília e chama a atenção do amado. Tobias fica furioso e não aceita a desculpa. Tati avisa aos amigos que Carmen está de volta. Carol tenta tranquilizá-los e diz que vai tentar contornar a situação. Carmen finge que nada aconteceu e continua com a aula de etiqueta. Porém, ao olhar seu retrato desfigurado na parede do orfanato, a vilã fica furiosa.

