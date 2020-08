Resumo das Novelas

TERÇA-FEIRA, 18

Malhação

Ellen decide aceitar a bolsa para o Colégio Grupo e Lica comemora. Anderson teme que Tina se incomode com o presente que ganhou de Samantha. Clara revela a Lica que Edgar voltou a ser o diretor da escola. Lica fica magoada por Marta não ter lhe contado que retirou a queixa contra Edgar. Ellen se preocupa com o clima de competição entre escolas na Balada Cultural. K1 não gosta de ser deixada de lado por K2 por causa de Tato. Keyla pensa em Deco. Roney orienta Guto e Benê a perderem o medo do público. Clara se irrita com Guto. Tina acredita que Anderson e Samantha estão juntos.

Novo Mundo

Fred pressiona Jacinto e Hassam a continuar a caçada ao galeão, apesar dos ataques indígenas. Diara desconfia de que Schultz tenha sido assassinado. Leopoldina descobre que Pedro ordenou a transferência de Felício. Nívea e Olinto demonstram interesse um pelo outro. Sebastião e outros fazendeiros tramam contra o Brasil independente. Uma briga ideológica entre liberais e monarquistas acontece na taberna. Leopoldina pede ajuda a Chalaça para impedir que Domitila volte a interferir nas decisões de Pedro. Luana e Matias se beijam. Wolfgang implica com Hilda e Diara estranha. Dom Pedro garante a Leopoldina que Domitila não influenciará a vida dos dois. Anna e Joaquim se preparam para ir atrás de Millman e Patrício conta para Thomas.

Anna teme pela vida de todos que a acompanham na busca por seu pai, e Piatã e Olinto a confortam. Wolfgang delira e Diara se preocupa. Elvira anuncia a Leopoldina que fará uma peça de teatro em sua homenagem. Dom Pedro e Bonifácio discutem com Peter e Libério. Cecília descobre que está grávida. Idalina afirma a Diara que Greta precisa deixar sua casa. Ferdinando aceita marcar a data do casamento com Greta. Sebastião desconfia de Matias. Ferdinando sofre ao pensar em Letícia. Ubirajara questiona Olinto sobre seu sacerdócio. Matias apresenta Luana a Idalina. Thomas reúne bandidos para embarcar com ele em busca de Anna. Fred, Liu, Jacinto e Hassam avistam Anna, Piatã, Joaquim e seus amigos. Joaquim e Anna encontram o galeão.

Totalmente Demais

Max decide contar a verdade a seus pais, que pedem perdão ao filho. Ivo conta a Lili que havia uma garota no carro, no momento do acidente de Sofia. Charles pede Débora em namoro. Carolina se surpreende ao descobrir que o Flor do Lácio é de Eliza. Fabinho vê uma moça parecida com Sofia observando o prédio de Rafael.

Fina Estampa

Guaracy fica arrasado ao saber que Paulo encontrou Esther, e Griselda o consola. Zuleika fala mal de Edvaldo para Juan Guilherme e Rafael defende o amigo. Glória avisa a Danielle que a clínica de Itaipava também foi depredada, mas que o material para fertilização foi salvo. Celina critica Beatriz por sua postura na coletiva de imprensa. Griselda pede para Guaracy entrar com Amália na igreja no dia do casamento. Tereza Cristina conta para René que Griselda e Guaracy reataram a amizade. Wallace se surpreende quando Zuleika o questiona sobre casamento. Márcia reclama da ausência de Paulo na Fio Carioca.

Enzo confessa a Pereirinha que está gostando de Danielle. Amália decide pedir para Pereirinha entrar com ela na igreja. Esther se desespera quando não encontra Paulo e Victoria na casa de campo. Zuleika pede demissão da Fashion Motos. Paulo desiste de sua caminhada com Victoria e resolve voltar para casa. Tereza Cristina descobre que Amália vai se casar e manda Ferdinand acabar com a festa. Paulo e Esther iniciam uma discussão, mas acabam se beijando.

RECORD

Jesus

Jesus enfrenta os fariseus. Gestas humilha Adela. Caius e Longinus se aproximam. Em seguida, um grupo de rebeldes atacam os soldados romanos. Tiago Justo não consegue perdoar Deborah. Caius e Longinus derrotam as rebeldes. Dimas ajuda Adela a fugir. Arimatéia pede para Pilatos não usar o tesouro sagrado dos judeus. O governador pede informações sobre Temina. Claudia lamenta o massacre no templo. Jesus cura um paralítico. Dimas diz que não abandonará Gestas. Barrabás ampara Adela. Em Magdala, Maria Madalena reencontra, Zilpa, sua prima. Ela fica impressionada ao ver as feridas no rosto da moça.

Laila alerta Jairo para o perigo da relação deles. Jesus cura Zilpa, prima de Maria Madalena. Joana recebe seu filho Abel no palácio. Chuza se mostra interessado em unir o rapaz à Salomé ou Helena para fortalecer as alianças. Jesus e seus discípulos confraternizam com os parentes de Maria Madalena. Natanael pede Yoná em casamento. Judas Tadeu se lembra de Helena. Antipas pede para falar com Salomé. Caius conversa com Petronius sobre o último ataque dos rebeldes. Edissa aconselha Deborah. Antipas se recusa a permitir o casamento de Salomé com Longinus.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Eugênio avisa que precisa ficar sozinho para se concentrar na construção da bomba. Anjinha conta que ouviu dizer que Julia se transformou em Juli e é uma marciana. Juli abre a cela das prisioneiras e dispara um dardo tranqüilizante em Perpétua. Juli fica furiosa ao perceber que era uma armadilha e avisa que elas irão levar choques para aprender a se comportar. Leonor desmaia e Mariana aproveita para cravar o dardo no pescoço de Juli. Valente declara seu amor por Nati e ela fica balançada.

Apocalipse

Guto despista os soldados. Ricardo tenta descobrir o paradeiro do comparsa se Benjamin. Zoe diz que precisa se esconder de André. Natália e Jonas lamentam o comportamento de Ângela, que bebe com Diogo. Jonas diz que ela não tem jeito. Ricardo é surpreendido com a chegada de Isabela. Brenda discute com Melina. Ricardo humilha Isabela e eles se agarram. Adriano descobre que Gideon e Tamar estão contra Ricardo. Isabela se sente humilhada pelo marido. Guto avisa que André está em busca de Zoe. Adriano oferece ajuda a Gideon e Tamar. Alan liga para Susana e fica decepcionado. Isabela bebe para afogar as mágoas. Uri se preocupa com Benjamin. Tamar se assusta com o comportamento de Isabela. Susana descobre que o hospital foi tomado. Benjamin é torturado psicologicamente. Ariela ajuda Ricardo na investigação. Celeste e Bárbara tentam saber notícias de Zoe. Natália se irrita com Ângela. Zoe chega no esconderijo. André revista a casa de Estela. Uri e Dylan lamentam o controle de Ricardo. César e Brenda se encontram com Adriano. Benjamin é surpreendido com a chegada de Isabela na prisão.

Escrava Mãe

África do Sul. Kamau e Luena estão no acampamento e são surpreendidos por Osório e traficantes. Homens e mulheres são capturados e acorrentados. Kamau e Luena são presos e levados para um navio rumo ao Brasil. Os escravos chegam ao Rio de Janeiro, exaustos. Kamau consegue escapar de Osório e resgata Luena. Eles fogem pra mata. Osório e os traficantes tentam encontrá-los e desistem. Após um período, Luena está grávida de seis meses. Luena receia que a criança que espera seja branca. Ela sente as dores do parto.

SBT

Chiquititas

O julgamento servirá para Mosca decidir se quer ficar com Cris ou com Vivi. As crianças imaginam um programa de TV chamado “Dramas de Amigas”. Cris diz ao público que gostou de Mosca primeiro e que Vivi quer apenas conquistá-lo para se tornar popular na escola. Vivi rebate e afirma que é apaixonada por ele. Bia interrompe e chama Mosca para se posicionar. O garoto diz que já está decidido e que não gosta de nenhuma das duas. Cris e Vivi não aceitam a decisão. Carol, a psicóloga do programa, diz que as chiquititas não devem colocar a amizade em risco por causa desses assuntos. Cris e Vivi concordam e pedem desculpa uma para a outra. Mosca fica aliviado. Furiosa, Eduarda questiona a filha se todos da empresa já sabiam do seu relacionamento. Maria Cecilia diz que eles são discretos. Eduarda, que acha que a filha namora Beto, diz que não irá tolerar um subordinado do Café Boutique como genro. Maria Cecília rebate e afirma que essa decisão é dela e não da mãe. Eduarda fala que se ela continuar o envolvimento com o rapaz pode esquecer que possui uma mãe. No Café Boutique, Clarita tem a ideia de fazer com que Maria Cecília diga a Eduarda que terminou com Beto e começou a namorar Tobias. A garota sugere que o barista não conte a Eduarda que ele também é funcionário do Café Boutique. Clarita e Tobias contam a ideia para Maria Cecília. A supervisora acredita que essa não seja a melhor maneira de convencer Eduarda.

José Ricardo entra na sala de Junior e começa a procurar o pingente de Mili nas coisas do filho. Junior flagra o pai. O empresário diz que estava procurando alguns documentos e sai da sala. No orfanato, Cris e Vivi contam como sentiram a falta uma da outra. Rafa fala a Mosca que ele foi bobo em não ter escolhido Vivi como sua namorada. Rafa e Binho zombam da situação que o amigo passou. Junior vai até a joalheria para ter informações sobre o pingente de Mili. O joalheiro (Miguel Brepas) revela ao rapaz que a joia foi feita por seu avô e mostra a assinatura que ele sempre fazia nas peças. O homem diz ainda que todos os documentos que eram de seu avô foram perdidos em um incêndio. Chateado, o rapaz sai da loja sem nenhuma novidade para contar a órfã. No orfanato, Carol tenta tranquilizar Mili e diz que ela precisa ser paciente. Junior chega ao local e conta sobre o ocorrido. Mili agradece ao rapaz pela ajuda. No quarto das meninas, a garota chega com a corrente na mão. Pata questiona a amiga se Junior lhe deu alguma informação. Mili diz que não conseguiu nenhuma pista. Bia afirma que a amiga precisa se conformar, pois todas foram abandonadas. Mili garante que ainda tem esperança. Tati também sonha com o dia que poderá reencontrar o seu pai. No pátio, Junior e Carol imaginam como Mili pode ter sido abandonada no orfanato. No Café Boutique, Leticia chama os amigos de malucos por quererem fazer Tobias aparentar ser rico para enganar Eduarda. A socialite entra na loja e pede para conversar com Beto. Eduarda diz que ele não é o tipo certo para sua filha e que não autoriza o relacionamento.

No orfanato, as crianças brincam, estudam e pintam na sala. Ernestina fica zangada ao ver tanta bagunça. Os pequeninos não dão atenção à bronca da zeladora. Ernestina grita com todos e no mesmo momento chega Carmen. A vilã diz à zeladora que ela não manda no local, pois é apenas uma funcionária. Ernestina tenta convencer a megera que as coisas andam confusas no orfanato desde a morte de Sofia. Carmen releva que o funcionamento do lugar vai começar a mudar e pede para a zeladora chamar todas as crianças e funcionários. Junior estranha a presença da tia no local. Carmen comunica aos órfãos e funcionários que será a nova diretora do orfanato Raio de Luz. Junior questiona a tia se José Ricardo está ciente disto. A megera afirma que sim e que seu irmão concordou com a decisão após uma longa conversa. Carmen pede para que todos se reúnam mais tarde para poder ditar as novas regras do local. Maria Cecília diz à mãe que não concorda sobre a maneira que ela tratou Beto. A socialite diz que não fez nada para prejudicar a filha. A ex-modelo diz que não deixará um funcionário do Café se aproximar da supervisora. Querendo enganar a mãe, Maria Cecília diz que talvez tenha razão e que por isso irá terminar com Beto. A socialite comemora. A supervisora pede à mãe que lhe dê um tempo e que não maltrate mais ninguém. No quarto, as chiquititas não acreditam que Carmen será a nova diretora. Gritando, Ernestina chega ao local e manda todas as garotas descerem, pois Carmen está na sala. Os garotos temem que Carmen veja o quadro que está na sala. A megera pede para que todas as crianças formem uma fila para falar sobre as novas regas. Na mansão da família Almeida Campos, José Ricardo pergunta a Junior se ele conseguiu alguma informação sobre o pingente. O rapaz diz que infelizmente todos os registros da joalheria foram perdidos em um incêndio. Junior questiona o pai se ele sabe algo sobre os pais de Mili. José Ricardo diz que não sabe de nada e aconselha o filho a não ajudar Mili para não dar falsas esperanças à pequenina. Junior aproveita o momento e pergunta ao pai o motivo que o fez colocar Carmen como a nova diretora do orfanato. José Ricardo diz que não teve opção e por isso está decidido. No Café Boutique, Beto, Clarita e Tobias arrumam a loja para fechar. Maria Cecília pede desculpa a Beto pela maneira que sua mãe o tratou.

Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

