Resumo das Novelas

SEGUNDA-FEIRA, 17

Malhação

Dóris pede que Tato convença Aldo a ir até a escola. Anderson teme que o presente de Samantha o afaste ainda mais de Tina. Clara e Lica confessam que sentem falta uma da outra. Samantha provoca Tina por causa de Anderson. Todos elogiam o clipe da banda Lagostins. Lica vai para a casa de Ellen, e Keyla, Tina e Benê falam sobre elas. Roney coloca Benê e Guto para trabalharem na lanchonete, como parte do plano de perder o medo do público. Anderson conversa com Samantha. Clara pede que Malu deixe Lica em paz. Sem querer, Ellen veste a camisa de Lica e se espanta ao se ver com o uniforme do Colégio Grupo.

Novo Mundo

Todos comemoram a Independência do Brasil. Dom Pedro e Leopoldina são proclamados imperadores do país. Chalaça revela a Anna que Pedro esteve com Domitila. Licurgo e Germana oferecem um bolo em homenagem a Leopoldina. Por ordem de Dom Pedro, Felício é transferido, e Domitila comemora. Hugo e Licurgo se aproximam. Piatã acredita que seu pai esteja na aldeia visitada por ele. A saúde de Wolfgang melhora e Greta questiona Schultz. Todos se preparam para a festa da Independência. Pedro agradece e se declara para Leopoldina. Greta ataca Schultz.

Greta tenta disfarçar a morte de Schultz e volta a envenenar Wolfgang. Peter comenta com Diara que o estado de Wolfgang não apresenta sintomas de doença. Thomas detém Anna e Nívea. Matias desconfia das atitudes de Sebastião e alerta Libério e Cecília. Piatã, Jacira e Olinto chegam para resgatar Anna e enfrentam Thomas. Hugo insiste para que Elvira revele a Joaquim que eles nunca foram casados. Benedita e Francisco apoiam Domitila em sua luta por Pedro. Thomas consegue fugir novamente. Wolfgang piora, e Diara estranha. Greta finge desespero sobre a morte de Schultz. Fred garante a Liu que não desistirá do ouro do galeão. Piatã conta para Anna sobre suas visões e ela afirma que sabe onde encontrar seu pai.

Totalmente Demais

Charles beija Débora e Cassandra avisa à irmã que o rapaz está interessado apenas em sua fortuna. Charles tenta convencer Cassandra de que gosta de Débora. Hugo compra o apartamento de Carolina na Barra da Tijuca. Adele ajuda Max a fingir para seus pais que é namorada do rapaz. Lili pede a Zé Pedro o boletim de ocorrência do acidente de Sofia, para encontrar o motorista que provocou a fatalidade. Max se revolta com a reação dos pais a seu suposto namoro com Adele.

Fina Estampa

Beatriz nega que tenha sido influenciada por Danielle a fazer doação de óvulos. A atendente da lanchonete onde Esther está se compadece com sua história e resolve ajudá-la. Paulo canta para fazer Victoria dormir. Esther tenta se recompor. Danielle se assusta ao ver seu consultório depredado. Crô comenta com Tereza Cristina que teme que o delegado Paredes descubra a verdade sobre a morte de Marcela. Tereza Cristina cobra de Ferdinand notícias sobre o atentado contra Quinzinho. Todos que assistiram à coletiva de Danielle e Beatriz comentam e dão suas opiniões sobre o caso. Antenor volta atrás e propõe a Patrícia que tenham um filho. Esther resolve buscar Victoria na casa de campo, mas antes liga para avisar a Guaracy que voltará para se defender de todas as acusações contra ela.

RECORD

Jesus

Maria fica impressionada ao ver que nem todos acreditam em seu Filho. Jesus diz ser o Pão da Vida. Salomé pede para Longinus fugir com ela. Jairo e Laila são surpreendidos com a chegada de Asisa. Ele se esconde. Barrabás fala para os rebeldes. Petronius chega e avisa que o governador quer falar com Caifás. Jesus ordena que a multidão pare de murmurar. Satanás se mistura às pessoas. Asisa encontra um quipá no tapete de Laila e fica desconfiada. Pilatos ordena que Caifás interrompa a revolta. Longinus diz para Caius que fugirá com Salomé. Caifás manda Temina ficar de olho em Pilatos.

Petronius vê Longinus e Caius com Salomé. Ela foge. Antipas chama Herodíade para fazerem um sacrifício no templo. Judite teme que Anás faça algo contra ela. Petronius ordena que Caius leve Salomé ao palácio. Lázaro e suas irmãs reclamam da alta cobrança de impostos pelos romanos. Judas diz desconfiar de Maria Madalena. Goy, Gabriela e Yoná retornam para a casa de Pedro. Pilatos descobre que encontraram Salomé. Barrabás acusa Antipas e Herodíade de terem sido responsáveis pela morte de Batista. Zaqueu explica a Shabaka sobre o que é o corbã.

Gestas fala em roubar o tesouro dos judeus. Salomé é recebida pelas mulheres do palácio. Edissa cuida de José de Arimatéia. Livona pergunta para Adela sobre Gestas e Dimas. Herodíade descobre que Salomé foi encontrada. Caifás desconfia dos questionamentos de Anás. Deborah se emociona ao rever Tiago Justo. Salomé pede para não deixarem Herodíade se aproximar dela. Pilatos ordena que seus soldados se infiltram entre os rebeldes para um contra-ataque surpresa. Jesus diz que um de seus apóstolos é um diabo.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Eugênio avisa que precisa ficar sozinho para se concentrar na construção da bomba. Anjinha conta que ouviu dizer que Julia se transformou em Juli e é uma marciana. Juli abre a cela das prisioneiras e dispara um dardo tranqüilizante em Perpétua. Juli fica furiosa ao perceber que era uma armadilha e avisa que elas irão levar choques para aprender a se comportar. Leonor desmaia e Mariana aproveita para cravar o dardo no pescoço de Juli. Valente declara seu amor por Nati e ela fica balançada.

Apocalipse

Benjamin se preocupa com Glória. Ricardo manda André viajar até o Rio de Janeiro para fiscalizar a implantação da marca. Brenda não aceita viajar com o namorado. Diogo confraterniza com Ângela e eles exaltam o governo de Ricardo Montana. Felipe ampara Estela e Talita. Jonas sugere que a família tenha que abandonar a própria casa. Na Nova Babilônia, Benjamin sofre tortura. Greta flagra Adriano fotografando as plantas da Cidade do Futuro. Melina questiona a presença de Brenda na empresa durante a noite. César tenta se esconder de alguns soldados.

Adriano dá uma desculpa e despista Greta, que o olha desconfiada. Brenda recusa a ajuda de Melina. César observa o trabalho dos oficiais inimigos. O policial se encontra com Brenda e Adriano. Eles tentam achar uma forma de salvar Benjamin. Ricardo toma café da manhã com seus familiares. Guido é surpreendido com a presença de André na delegacia. Na Agência Espacial, Uri e Dylan se apavoram ao verem fiscais do governo conferindo a implantação da marca nos funcionários. Gideon e Tamar disfarçam o incômodo diante de Ricardo. Depois de ser torturado psicologicamente, Benjamin é levado da prisão.

SBT

Chiquititas

No dia seguinte, Mili vai à sala de Sofia, diz que precisa saber o final da história e pede para que Sofia escreva no livro. As chiquititas observam o quadro de Carmen e percebem que alguém colocou uma boca diferente no retrato da megera. Vivi releva às amigas que ela é a culpada pelo acidente do quadro e pede para que todas guardem segredo. Maria Cecília recebe uma mensagem de Tobias, que lhe convida para sair. Feliz, a supervisora aceita e pede para que se encontrem no Café Boutique depois do expediente. Eduarda mexe no celular de Maria Cecília e lê a mensagem que a filha recebeu. Leticia diz para Clarita que Carol e Junior estão namorando. No orfanato, Ernestina se incomoda com o retrato de Carmen e fica com a sensação de que está sendo vigiada. Carol chega ao local e estranha ver Ernestina falando sozinha. A zeladora fica com vergonha ao notar a presença de Carol e se justifica mostrando o retrato de Carmen. Carol observar o quadro e nota que o sorriso de Carmen está parecido com o sorriso de Mona Lisa. Chico pede para Carol ajudá-lo na cozinha, pois ele precisa cuidar de Sofia. A ajudante diz que irá insistir para a diretora ir ao hospital. No quarto, Sofia sente que não está bem.

Carol leva água para a diretora e aproveita para dizer que quer levá-la ao médico, mas Sofia diz que não precisa ir ao hospital e pede para Carol prometer que independente do que aconteça sempre estará perto das crianças do orfanato Raio de Luz. A funcionária estranha o pedido da diretora, mas promete cuidar dos pequeninos. Sofia conta a Carolina o quanto ama os órfãos do lugar. Emocionada, Carol diz à diretora que pode contar com ela para o que precisar. As duas se abraçam. Na mansão da família Almeida Campos, Junior diz a Valentina que irá levar Gabi ao orfanato mesmo contra a vontade de José Ricardo. A governanta fica preocupada, mas aceita enrolar o empresário quando ele chegar. Na escola, Vivi faz questão de conversar com Mosca na frente de Débora (Isabella Moreira), Priscila (Giovanna Vargas) e Michelle (Giovana Boscolo), as Top 3. A órfã pega na mão do garoto, fala que está com medo de Carmen descobrir que foi ela quem estragou o retrato e o abraça. Cris fica enciumada e as Top 3 incomodadas com a aproximação dos dois. Junior chega no orfanato com Gabi e apresenta a irmã para a namorada. Gabi sorri ao ver Carol. Junior diz que precisa falar rapidamente com Sofia. Enquanto isso, a diretora não passa bem em seu quarto. Junior entra e pergunta se ela está bem. A diretora diz que não, mas que irá melhorar. O empresário revela que trouxe Gabi. Sofia fica muito feliz. No Café Boutique, Maria Cecília chega para o trabalho e aproveita para falar com Tobias. O barista diz a amada que já combinou com Beto e Clarita para fecharem a loja. Gabi entra no quarto de Sofia. Ao se verem, as duas se emocionam. A diretora diz à moça que ela continua linda, mas com um olhar triste e distante.

Sofia pede para Junior deixá-las a sós. José Ricardo encontra Cintia (Milena Ferrari) no Café Boutique e vai cumprimentá-la. Cintia pede para José Ricardo lhe fazer companhia. Os dois conversam. No orfanato, Junior diz a Carol que Sofia sabe do motivo que deixou Gabi doente. No quarto, a diretora diz a Gabriela que as coisas não eram para ter acontecido desta maneira e pede à moça que lhe perdoe. Ao chegarem da escola, as crianças cumprimentam Junior e Carol. Ao saberem que os dois estão namorando, os pequeninos comemoram. Ernestina observa tudo pela janela. No quarto, Sofia revela a Gabi que ajudou José Ricardo a sumir com o seu bebê, assim que ela deu à luz. A diretora confessa que guardou esse peso durante muito tempo pelo bem da criança e pede a Gabriela ficar boa logo para cuidar de sua filha, que por sinal não é um menino como seu pai diz e sim uma menina linda que está viva. Sofia revela a Gabi que sua filha é Mili e que ela precisa muito dos cuidados da mãe. Gabriela aperta a mão de Sofia. A diretora diz que se alguém souber disso, José Ricardo fechará o orfanato Raio de Luz e irá separar todas as crianças. Na cozinha, Ernestina fala a Chico que Carol e Junior estão namorando. O cozinheiro fica feliz com a notícia. Chico conta à zeladora que está fazendo bolinho de chuva para recepcionar Gabi. Ernestina e o cozinheiro ficam felizes com a presença da moça no lugar. Sofia mostra a Gabriela um pingente e pergunta se ela se lembra do colar. A diretora revela a Gabi que este pingente será a ferramenta que a levará até sua filha, assim que ela melhorar. Sofia coloca o colar nas mãos de Gabi, que chora ao pegar o colar na mão. Na sala, Cris está enciumada com a aproximação de Vivi e Mosca. Junior chega com Gabi e lhe apresenta as crianças. Carol explica que Gabi está passando por um tratamento, mas logo irá melhorar. Chico chega à sala com os bolinhos de chuva e diz que fez especialmente para os irmãos da família Almeida Campos. Chico diz a Gabi o quanto estava com saudade e lhe dá um beijo na testa. Mili pega um bolinho de chuva e dá para Gabi comer. A moça não tira os olhos da garota, como se quisesse lhe contar algo.

