Resumo das Novelas

SÁBADO, 15

Novo Mundo

Leopoldina agradece a confiança de Dom Pedro. Thomas jura vingança contra seus inimigos. Idalina e Diara rezam por Wolfgang, que acorda melhor. Piatã revela sua origem a Ubirajara. Dom Pedro e Chalaça saem em comitiva em busca do apoio das províncias de São Paulo. Leopoldina e Bonifácio anseiam pela Independência do Brasil. Hugo conta para Licurgo que Germana tentou seduzi-lo. Greta intriga Schultz contra Diara. Idalina alerta Diara sobre Greta. Tibiriçá conta a história de seu passado a Ubirajara. Leopoldina e Bonifácio cobram de Sebastião os impostos devidos. Dom Pedro e Chalaça conversam sobre Domitila. Thomas vai ao encontro de Sebastião. Germana e Licurgo são roubados pelos piratas. Anna dá a Fred as coordenadas para o galeão espanhol.

Fred e sua tripulação partem em busca do tesouro do galeão espanhol. Leopoldina convida Anna para ser sua secretária de governo. Dom Pedro e Chalaça conseguem o apoio de muitas províncias do interior de São Paulo. Thomas e Sebastião tramam contra Leopoldina. Domitila sugere que Francisco vá ao encontro de Dom Pedro, e Benedita conta a Felício. Ubirajara decide manter em segredo a origem de Piatã, para que o rapaz seja o Pajé da aldeia. Libério conquista sua liberdade e pensa em resgatar outras pessoas com a ajuda de Matias e Cecília. Schultz desconfia de Greta, que segue envenenando Wolfgang. Germana, Elvira e Licurgo sabotam a taberna de Hugo. Durante a revista das tropas, Leopoldina e Anna sofrem um atentado, comandado por Thomas.

Totalmente Demais

Lili pede a Rafael que veja a foto que tirou no momento em que ela viu Sofia, para verificar se a filha aparece na imagem. Lili tenta convencer Germano de que Sofia pode estar viva. Hugo decide comprar o apartamento de Carolina. Hugo aluga o Flor do Lácio e o seu apartamento para Eliza e Gilda. Rafael e Lili se beijam, observados por uma mulher jovem com uma tatuagem de estrela, igual à de Sofia.

Fina Estampa

O delegado Paredes garante a Joana que não descansará enquanto não provar que Tereza Cristina é a assassina de Marcela. Patrícia se surpreende ao ver que Alexandre e Ellen estão namorando. Amália se preocupa com Esther. Guaracy acredita que Paulo fugiu para não se envolver com o caso de Victoria. Quinzé busca Quinzinho na escola e Teodora reclama. Paulo fica orgulhoso por conseguir cuidar de Victoria. Danielle conta sua versão para os jornalistas, mas é constantemente interrompida por Celina. Tereza Cristina descobre que ainda pode ser presa. Danielle sente-se mal. Esther chora, enquanto Beatriz reage impassível às declarações da médica. Beto Junior pergunta à arquiteta se ela foi induzida por Danielle a doar seus óvulos e Celina tenta manipular sua resposta.

RECORD

SBT

