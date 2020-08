Resumo das Novelas

SEXTA-FEIRA, 14

Malhação

Samantha se irrita com Tina, e Keyla oferece ajuda a Tato. Anderson tenta conversar com Tina. Bóris despista Malu. Keyla repreende o comportamento de Tato. Samantha flerta com Anderson. Tato pede ajuda a Aldo, mas o pai expulsa o rapaz de casa. Tina e Keyla têm uma crise de ciúmes pela proximidade entre Ellen e Lica, e Benê fica confusa. Ellen dorme na casa de Lica. Ellen pede ajuda a Keyla para a organização da Balada Cultural. Ana Maria conversa com Lica sobre seus sentimentos por Bóris. Lica pede para falar com Clara. Anderson recebe um presente de Samantha. Tato entrega a Dóris o documento com a falsa assinatura de Aldo.

Novo Mundo

Leopoldina agradece a confiança de Dom Pedro. Thomas jura vingança contra seus inimigos. Idalina e Diara rezam por Wolfgang, que acorda melhor. Piatã revela sua origem a Ubirajara. Dom Pedro e Chalaça saem em comitiva em busca do apoio das províncias de São Paulo. Leopoldina e Bonifácio anseiam pela Independência do Brasil. Hugo conta para Licurgo que Germana tentou seduzi-lo. Greta intriga Schultz contra Diara. Idalina alerta Diara sobre Greta. Tibiriçá conta a história de seu passado a Ubirajara. Leopoldina e Bonifácio cobram de Sebastião os impostos devidos. Dom Pedro e Chalaça conversam sobre Domitila. Thomas vai ao encontro de Sebastião. Germana e Licurgo são roubados pelos piratas. Anna dá a Fred as coordenadas para o galeão espanhol.

Fred e sua tripulação partem em busca do tesouro do galeão espanhol. Leopoldina convida Anna para ser sua secretária de governo. Dom Pedro e Chalaça conseguem o apoio de muitas províncias do interior de São Paulo. Thomas e Sebastião tramam contra Leopoldina. Domitila sugere que Francisco vá ao encontro de Dom Pedro, e Benedita conta a Felício. Ubirajara decide manter em segredo a origem de Piatã, para que o rapaz seja o Pajé da aldeia. Libério conquista sua liberdade e pensa em resgatar outras pessoas com a ajuda de Matias e Cecília. Schultz desconfia de Greta, que segue envenenando Wolfgang. Germana, Elvira e Licurgo sabotam a taberna de Hugo. Durante a revista das tropas, Leopoldina e Anna sofrem um atentado, comandado por Thomas.

Totalmente Demais

Hugo desmaia de felicidade e Dorinha o ajuda. Débora e Cassandra comemoram ao descobrir que estão milionárias. Hugo procura Carolina. Cassandra pede a Hugo para comprar o apartamento de Carolina. Max pede a Lu que finja ser sua namorada durante a estada de seus pais no Rio de Janeiro. Zé Pedro alerta Germano de que um estelionatário está usando os dados de Sofia para pedir empréstimos bancários. Montanha leva Wesley para fazer fisioterapia ao ar livre. Passeando pelo bairro de Fátima, Lili acredita ver Sofia.

Fina Estampa

Pereirinha desconfia de que Enzo esteja realmente gostando de Danielle. A diretora do colégio de Pedro Jorge pede para conversar com Celina. Álvaro, Íris e Alice chegam à casa de Tereza Cristina. Griselda fica com ciúmes ao saber que Guaracy vai contratar Jackelaine. Baltazar se desculpa com Crô. Letícia vê Juan Guilherme chegar com Chiara após os exames. Paulo se atrapalha com a troca de fralda de Victoria. Max avisa aos jornalistas que Danielle está em seu colégio. Pedro Jorge pede para Danielle levá-lo para conhecer sua irmã. Crô fica nervoso com a chegada do delegado Paredes e tem visão de assassinato. Tereza Cristina arma um circo para enganá-lo, mas não convence. A imprensa encurrala e questiona Danielle. Paulo fica fascinado ao ver Victoria mamando. Esther se assusta ao ver Danielle na televisão.

RECORD

Escrava Isaura

Isaura vai até à prisão, conversa com Belchior e tenta convencê-lo a contar o que sabe. Tomásia recebe de Miguel, um bebê que foi deixado na roda dos enjeitados e como homenagem ao Conde, que lhe deixou toda a sua fortuna, pede a Miguel que a criança receba o nome de seu falecido marido. O Coronel Sebastião Cunha pede perdão a Rosa e pede que ela tome conta de sua fazenda, enquanto viaja com Gioconda em lua de mel. A Guarda Nacional propõe um acordo aos quilombolas, mas eles não aceitam.

Jesus

Caifás se queixa de Anás. Arimatéia tenta conversar com Tiago Justo, mas é destratada. Barrabás ordena que os rebeldes reúnam o maior número possível de pessoas para a revolta. Os apóstolos se desesperam com a forte tempestade. Barrabás se irrita ao ver Petronius na casa de Adela. Longinus descobre que Salomé foi vista na cidade. Tiago Justo sofre ao lembrar de Deborah. Zaqueu cobra impostos de Shabaka. Caius e Longinus procuram por Salomé. No palácio, Adela fala sobre o encontro com Salomé. Herodíade se irrita com o depoimento dela e é contida por Pilatos. Asisa fala mal de Jesus para Sara.

Durante a tempestade no mar, os apóstolos se assustam com a presença de um volto em meio as ondas. Sara critica Asisa, que sai irritada. Os apóstolos ficam impressionados ao verem Jesus andando sobre as águas. Pedro pede para fazer o mesmo, mas se distrai com um trovão e acaba afundando, suplicando a ajuda de Jesus. Ele é salvo pelo Filho de Deus. Eles chegam à Genesaré e Jesus manda avisarem a todos sobre sua presença na cidade. Adela fica preocupada ao ouvir Barrabás falando sobre a revolta. Arimatéia conversa com Deborah e diz que Tiago Justo está com ódio.

Laila se queixa com o marido sobre sua solidão. Jesus cura mais pessoas e Pedro o alerta para a quantidade de gente. Caifás estranha a grosseria de Anás. Malco avisa que vários revoltosos estão na porta do templo. Maria tenta se aproximar de Jesus. Goy pede ajuda ao homem que encontraram. Simão Zelote se apresenta à Maria Madalena. Maria sente orgulho do Filho. Pilatos é avisado sobre a presença dos revoltosos. Barrabás incita os rebeldes. Caifás dá carta branca ao grupo de judeus. Longinus encontra Salomé no tanque de Betesda. Jairo insiste e acaba beijando Laila.Jesus fala para a multidão.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Formigão tenta beijar Cléo, mas ela vira o rosto. Gór diz para Eugênio que o trato será a construção da bomba em troca da liberdade de Clara. Eugênio leva um susto ao ver a quantidade de material destrutivo que a Liga Bandida possui e avisa que não irá ajudá-los. Nati e Valente se beijam, mas ela fica com os dentes grandes e sente vontade de mordê-lo. Ceres lança um aroma de sedução na direção de Hélio e ele se encanta por ela. Hélio beija Ceres.

Apocalipse

Estela e Talita tentam acalmar Zoe. Ricardo apresenta uma montagem de vídeo feita para incriminar Benjamin. Benjamin é trazido algemado. A população esbraveja contra ele. Estela diz para zoe confiar em Deus. Susana se desespera. Guto se preocupa com César. Jonas diz que Ricardo armou tudo isso para fazer com que Benjamin se curve diante dele. César e Adriano observam aflitos. Ricardo diz que perdoará Benjamin caso ele o aceite como único deus.

Zoe diz que o marido não se curvará. Benjamin encara Ricardo e diz que ele é o próprio demônio. O vilão apela e se refere à Zoe. César, Brenda e Adriano se preparam para salvar Benjamin. Arthur anuncia uma pesquisa para saber quem é a favor da morte de Benjamin. Bárbara acha ruim. Zoe agradece o apoio de amigos e familiares. Uri tenta acalmar Susana. Arthur discute com os funcionários. Jamal e Soraya dizem que precisam ajudar Benjamin. Oziel e Marta se apavoram ao saberem que o sobrinho foi incriminado. Uri diz que a perseguição começou.

SBT

Chiquititas

Na mansão da família Almeida Campos, Gabi e Valentina se preparam pra sair com Junior. José Ricardo questiona o filho onde ele vai levar a irmã. O rapaz afirma que soube que Sofia gostaria de falar com Gabi e por isso vai levá-la ao orfanato. O empresário não permite que o filho saia com sua irmã. Carmen apoia José Ricardo e diz que não é correto misturar Gabi com as crianças. Junior se irrita e discute com o pai. Gabi se incomoda com a discussão e para tranquilizá-la Valentina a leva para o quarto. No orfanato, Rafa ajuda Vivi a aprender alguns passos de hip-hop. O garoto diz que Mosca adora esse ritmo. O irmão de Pata aparece na sala e estranha o comportamento de Vivi. A pequenina fala para o amigo que adora esse tipo de música e dança para Mosca. No quarto das meninas, Mili está se sentindo triste. Cris e Pata não entendem o motivo da garota estar chateada. Mili diz que não quer falar sobre o assunto. Rafa fala para Vivi aproveitar que Mosca está jogando videogame para mostrar a ele o que aprendeu. A garota tenta se concentrar, mas não consegue jogar. Vivi aproveita e oferece a Mosca o mousse de limão que fez. O garoto experimenta o doce e diz que não gostou.

Ana, Tati e Bia chegam ao quarto e perguntam o porquê de Mili estar triste. Bia acredita que a garota só está querendo chamar atenção. Vivi pensa em desistir de conquistar Mosca, mas Rafa convence a amiga a mostrar para Mosca suas habilidades no futebol. A pequenina aceita e mostra a Mosca que sabe fazer algumas embaixadinhas. Vivi se empolga e acerta o quadro de Carmen. O retrato cai no chão e Mosca, Rafa e Vivi ficam preocupados. Na sala, Vivi culpa Rafa pelo chute que deu no quadro. Binho chega ao local e dá risada da situação que os amigos se meteram. O garoto nota que o quadro ficou com um defeito bem na boca de Carmen. Binho fala aos amigos para procurarem uma foto de boca nas revistas. No banheiro, as meninas falam sobre o comportamento de Mili. Cris se irrita com o pouco caso de Bia. Junior vai à casa de Carol. O rapaz diz que está triste porque brigou com o pai, mas não quer falar sobre o assunto. Carol insiste e diz que ele precisa se abrir. Junior conta a Carol sobre o estado de saúde de Gabriela e que José Ricardo se envergonha da filha. Tati e Cris ajudam Chico a preparar um suco delicioso para animar Mili. Mosca, Rafa, Binho e Vivi olham para o quadro e admiram o que fizeram.

Ernestina chama todos para comerem. Ao descer, Ana percebe que algo está errado com o retrato de Carmen. A pequenina fala para os amigos que o quadro da megera está diferente. Vivi tenta convencer a amiga que o retrato está normal. Sofia vai à cozinha e as crianças pedem para a diretora jantar com eles. Sofia aceita o convite e pede para Ernestina e Chico também sentarem à mesa. Junior conta a Carol sobre as coisas que aconteceram com sua irmã enquanto ele estava fora do Brasil. A ajudante diz que acha estranho Gabi não apresentar nenhuma melhora. Carol revela ao amado que gostaria de conhecer sua irmã. Junior fica feliz. Durante o jantar, Cris comunica a todos que ela e Tati prepararam uma surpresa para Mili. Cris vai a geladeira buscar o copo de suco para a amiga. Tati batiza a bebida de drink da felicidade. Mili agradece as amigas pelo carinho. Feliz com a atitude das órfãs, Sofia pede a Chico para servir o drink da felicidade para todos. Junior confessa a Carol que se sente muito à vontade com ela. Junior pede Carol em namoro. No orfanato, Sofia propõe um brinde especial com todas as crianças, Chico e Ernestina. A diretora diz que todos do lugar são muito importantes e especiais para ela. Emocionados, todos brindam à felicidade.

Carol fica surpresa com o pedido do amado e aceita namorar com Junior. O casal se beija apaixonadamente. Estreia do clipe da música “Grava Essa Ideia”. Ana confessa às amigas que está com medo de dormir, pois o quadro de Carmen pode subir e assustá-las. As chiquititas tranquilizam a garota e todas dormem. Rafa fala aos amigos que ninguém percebeu a diferença do quadro de Carmen e riem da situação. Os garotos escutam um barulho e correm para cama para fingir que estão dormindo. Sofia entra no quarto dos pequeninos, cobre cada um deles e ldá um beijo de boa noite. Quando Sofia sai do quarto, os meninos se olham e ficam felizes com a atitude da diretora. No quarto das meninas, Sofia se despede de cada uma e também lhes deseja uma boa noite. Em especial, Sofia fala com Mili. A diretora diz à garota que sabe o quanto é forte e esperta. Sofia pede para Mili não perder seus sonhos e nem seus sentimentos bons. Quando se prepara para sair do quarto, Sofia não passa muito bem, mas não deixa transparecer para as garotas. Mili se levanta e pega seu livro. A garota percebe que algumas páginas estão em branco. Então, Mili decide escrever a historia da princesa Milera.

