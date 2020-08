Resumo das Novelas

QUARTA-FEIRA, 12

Malhação

Bóris diz a Dóris que falará com Ana Maria, a psicóloga da escola, sobre o caso de Lica. Todos sentem a falta de Tato na lanchonete de Roney. Dóris suspende Tato e K2 por mau comportamento e exige a assinatura das famílias dos dois no comunicado. Felipe discute com Lica. Ellen conta para Jota e Juca sobre a oferta de Bóris. Tina se incomoda com a proximidade entre Anderson e Samantha. Keyla se sente confusa em relação a Tato depois de conversar com Tina. MB e Felipe compõem uma música sobre Lica. Malu desconfia da ausência de Lica na escola e pede que Clara fique atenta. Ellen incentiva Keyla a pensar mais em si. Tato chega à casa de Aldo.

Novo Mundo

Chalaça incentiva Pedro a esquecer Domitila. Domitila garante a Rosa que conquistará de volta tudo o que perdeu. Germana decide abandonar Licurgo e seguir com a trupe de teatro. Piatã visita uma memória particular de Tibiriçá, que pede segredo ao rapaz. Dom Pedro questiona Leopoldina sobre Bonifácio. Chalaça alerta Dom Pedro sobre a possível invasão das tropas do General Madeira. Hugo revela que é filho de Licurgo e o novo dono da taberna. Elvira decide deixar Hugo e acolher Germana e Licurgo. Anna conta a Howard que Thomas pode ser o assassino de seu pai. Tibiriçá confessa a Piatã que se sente culpado pela morte do filho que teve no passado. Tibiriçá revela a Piatã sua origem. Greta insinua a Schultz que Diara está fazendo o mal contra Wolfgang.

Totalmente Demais

Eliza e Gilda ficam perplexas com a revelação de Carolina sobre a aposta. Eliza discute com Arthur e vai para a casa de Débora. Arthur demite Carolina da Excalibur e avisa à jornalista que não quer mais vê-la. Eliza conta a Jonatas que Arthur a enganou e que queria apenas ganhar a aposta que fez com Carolina. Arthur pede Eliza em casamento.

Fina Estampa

Crô convence Celeste a deixá-lo fazer sua maquiagem. Dagmar fica contrariada quando Guaracy contrata Jackelaine. Quinzé dá instruções aos seguranças de Quinzinho. Briga acalorada entre Celeste e Baltazar termina na cama. Mas Crô interrompe noite de amor. Diversos clientes batem à porta do consultório de Danielle. Teodora sugere que Danielle enfrente os jornalistas. Pereirinha reclama dos seguranças de Quinzinho. Henrique marca um encontro com Danielle para que ela converse com Pedro Jorge. A médica avisa aos jornalistas que fará uma coletiva de imprensa. Joana fala para Álvaro que denunciou Tereza Cristina à polícia. E Álvaro sugere um álibi para livrar a prima da mira da polícia. Griselda vai até sua antiga casa. Paulo chega à casa onde Esther está com Victoria.

RECORD

Escrava Isaura

Sebastião vende Rosa para Isaura. O Comandante encontra Belchior. Rosalvo sai em busca de Francisco. Malvina recepciona os convidados do casamento. O Comandante pressiona Belchior para que ele diga quem matou Leôncio. Rosa chega ao casamento e enfrenta Sebastião. Gioconda está indecisa com seu casamento. Sebastião fica com medo se Gioconda desistir do casamento. Começam os casamentos. Belchior é preso. Álvaro pede para Belchior dizer quem matou Leôncio. Belchior chora. André, João e Joaquina vão a festa de casamento avisar Isaura que Belchior foi preso.

Rosa cumprimenta Sebastião e Gioconda, mas volta a ameaçar fazer um escândalo. Rosa insulta Isaura. Rosa pega o buquê de Helena e começa o escândalo. Sebastião vende Rosa para Isaura. Isaura dá a carta alforria para Rosa. Isaura vai a cadeia e pede para Belchior dizer quem matou Leôncio. Isaura tenta convencer Belchior a lhe contar sobre o verdadeiro assassino. Geraldo conta a Malvina que Branca está grávida de Leôncio. Isaura entrega a carta de alforria para Rosa. O juiz ordena a prisão de Belchior até o dia do julgamento. Álvaro entrega seu testamento para Perpétua. Miguel leva aos braços de Tomásia seu filho.

Jesus

Os apóstolos se surpreendem ao verem Maria, Miriam e as outras mulheres na cidade. Salomé pede para Adela não levá-la ao palácio. Barrabás aceita o plano de Caifás. Nicodemos e Tiago Justo ficam preocupados. Livona tenta acalmar Judite. Joana conversa com Helena sobre seu filho Abel, que vive em Damasco. Zebedeu apoia Sula. Jesus cura mais pessoas. Maria Madalena ajuda Maria e as outras mulheres nos afazeres domésticos. Judas alerta Jesus sobre a escassez de comida para tanta gente. No entanto, o Messias pede para que todos se acomodem. Diana percebe que Salomé é filha de Herodíade.

Susana senta a falta de Lázaro. Malco se decepciona ao saber que Marta partiu. Jesus, milagrosamente, multiplica os pães e peixes. Seus apóstolos distribuem a comida para as pessoas. Caius estranha o comportamento de Petronius. Ao ser reconhecida por Diana, Salomé tenta fugir. Antipas e Herodíade são recebidos por Pilatos. Eles falam do sumiço de Salomé. Adela e Diana não encontram a garota. Sara prepara algo para Cornélius comer. Jesus ordena que seus apóstolos recolham as sobreas de comida. Pessoas exaltam o Messias. Satanás se infiltra na multidão e os incita contra os romanos.

Jesus fica entristecido e ordena que os apóstolos sigam para Genesaré. Edissa aconselha a filha Deborah. Asisa fica furiosa ao saber que as mulheres foram atrás de Jesus e seus discípulos. O Satanás observa os apóstolos seguindo com os barcos. Jesus ora isolado. Os apóstolos avistam uma tempestade se aproximar. Barrabás reúne alguns rebeldes e organiza uma revolta conta Pilatos. Caifás estranha o comportamento de Judite e Livona. Diana vai até o salão real e avisa que Salomé foi vista na cidade. Maria se preocupa com Jesus. Os apóstolos enfrentam uma forte tempestade em alto mar. Jesus termina de orar e percebe a presença de Satanás ao seu lado.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Mariana conta que guardou um dardo tranquilizante, mas que Júlia nunca soube disso. Ela diz que o plano de fuga é atrair Juli para cela e na hora em que ela abrir a porta, aplicar o tranquilizante. Toni e Rainha Formiga se beijam e o clima esquenta. Cris e Iara se beijam e se emocionam com o reencontro. Ísis fica chocada ao ver Vlado mordendo o pescoço de Caneloni. Tarso se declara para Luna e a pede em namoro. Janete tem uma visão e fica histérica ao ver uma bomba explodir em São Paulo. Ela avisa que Eugênio construirá a bomba para destruir a cidade.

Apocalipse

Tamar e Gideon se preocupam com as atitudes do neto. Stefano e Ricardo planejam torturar Benjamin. Isabela tenta seduzir Ricardo e é humilhada. Glória é levada até Stefano. Noah e Saulo ajudam algumas pessoas a encontrarem o abrigo secreto. Alguns soldados se aproximam. André ameaça Benjamin na prisão. Stefano serve água envenenada para Glória e faz chantagem para entregar o antídoto. O Falso Profeta diz que ela precisa renegar seu Deus e aceitar Ricardo para obter a cura. Noah e Saulo conseguem se livrar dos soldados e ajudam um grupo de judeus a fugir. Adriano liga para Vittorio e promete salvar Glória.

A governanta italiana diz não aceitar Ricardo e morre diante de Stefano. Benjamin não cede à pressão feita por André. Gideon e Tamar mostram preocupação em receberem a marca mundial. Dylan liga para Natália e diz que um asteroide se chocará com a Terra em poucos dias. Débora chama Gideon e Tamar para receber a marca. César consegue telefonar para Guto. Natália fica chocada com o aviso de Dylan. César encontra dificuldades para manter o contato com o filho. Guto e Felipe ficam preocupados. Ricardo diz que André deve corrigir o erro. Celeste sonha com Chico.

Guto diz sentir orgulho de César. Ângela reclama do racionamento de comida. Zoe se preocupa com Benjamin. Natália procura Guido. Stefano chama Ricardo e diz que Glória está morta. Celeste sente ciúmes de Chico. Uri e Dylan decidem avisar à imprensa sobre a chegada do asteroide. Débora manda os pais ajoelharem-se diante da imagem de Ricardo. Na delegacia, Natália destrói as máquinas de implantação da marca. Ricardo descobre que a imprensa noticiou a chegada de um asteroide que está prestes a se chocar com a Terra.

SBT

Chiquititas

José Ricardo fica encantado com uma mulher que avista no campo de golfe. A mulher se aproxima de José Ricardo e se apresenta como Cintia (Milena Ferrari). O empresário elogia sua beleza e depois pede para Armando descobrir tudo o que puder sobre Cintia. No orfanato, as chiquititas estranham a demora dos convidados. Os meninos reclamam que querem comer. O primeiro convidado chega à festa, trata-se do garoto mais nerd da escola (Júlio Félix). Porém o menino estava apenas procurando o local onde aconteceria um campeonato de videogame. Mosca avisa que ele errou o endereço. As crianças contam a Chico que ninguém apareceu para a festa. O cozinheiro tenta animá-los, mas não consegue. No pátio, Carol revela para Junior que sente falta de seus pais e que se mudou de sua cidade para tentar a vida em outro lugar. Junior confessa que na época da escola ele era um garoto muito estudioso e que nunca frequentou festas. Carol ri do rapaz e o convida para dançar. Enquanto dançam uma música, Junior aproveita o momento romântico e beija Carolina. A campainha do orfanato toca. Rafa vai atender e se depara com as Top 3 – Débora (Isabella Moreira), Priscila (Giovanna Vargas) e Michelle (Giovana Boscolo). Débora zomba da decoração da festa e diz que não precisam de convites. Michelle pergunta onde estão os convidados. As Top 3 zombam das meninas.

Ernestina vai até a sala e cumprimenta as riquinhas, mas elas a ignoram. As chiquititas expulsam Chico e Ernestina da sala. Na cozinha, o cozinheiro fica chateado e diz para a zeladora que acha que as crianças têm vergonha deles. Débora, Michelle e Priscila esnobam todos do orfanato e vão embora. As meninas ficam preocupadas que as Top 3 contem para toda a escola que ninguém apareceu na festa. No pátio, Junior e Carol param de dançar ao perceber que a música foi interrompida. Chateadas, as chiquititas vão para o quarto. Cris e Vivi choram pelo fracasso da festa. As garotas contam para Carol sobre o que Débora, Michelle e Priscila fizeram. Carol tenta tranquiliza-las e afirma que elas não precisam se importar com o que os outros pensam delas. Na sala, Mosca, Rafa e Binho contam a Junior a humilhação que as Top 3 os fizeram passar. Beto e Clarita assistem a um filme juntos. O rapaz rouba um beijo da garota, mas ela não gosta e o questiona que tipo de relacionamento eles têm. Clarita pergunta a Beto se eles estão namorando. O rapaz tenta desconversar e a beija novamente. Dani atrapalha os dois e pergunta se eles são namorados. A menina diz que não está conseguindo dormir e o rapaz empresta o celular para Dani se distrair. No dia seguinte, todos os alunos zombam das chiquititas na escola. Eduarda chega ao Café Boutique e questiona se ela descobriu algo de Maria Cecília. Clarita diz que não viu nada de errado.

Tobias nota que a mãe de sua amada está na loja e sobe na sala da supervisora. Ao entrar, o barista percebe que Armando está na sala e deixa apenas a encomenda de doces que a moça pediu. Armando pergunta para Maria Cecília porque Tobias sempre vai a sua sala. Tobias espera o elevador e a supervisora vai atrás dele. O barista pede desculpa por ter entrado em sua sala sem avisar. Maria Cecília diz que está tudo bem. Tobias avisa que sua mãe está na loja e que não para de questionar Clarita sobre seu comportamento. A supervisora se irrita e diz que Eduarda precisa parar de mandar em sua vida. Tobias aproveita o momento e convida Maria Cecília para sair à noite. A moça diz que precisa despistar sua mãe, só assim poderá sair com ele. Maria Cecília aproveita o momento e beija Tobias. Ao abrir a porta do elevador, a supervisora e Tobias são surpreendidos por Eduarda. Porém, a socialite não percebe o romance. Enquanto esperam Carol para irem embora, as chiquititas comentam sobre o difícil dia no colégio. Beto chega de moto na escola, deixando as pequeninas encantadas com seu charme. Beto vai falar com as garotas e as cumprimenta com um beijo no rosto. Débora, Michelle e Priscila observam a cena e não acreditam que um rapaz tão bonito fale com as chiquititas. Beto explica as pequeninas que ele é irmão de Carol. O rapaz comunica às garotas que elas irão embora de uma maneira especial. No mesmo momento, Junior chega de carro. Vivi sobe na moto de Beto e as outras chiquititas vão de carro com Junior. Débora, Michelle e Priscila ficam chocadas.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

