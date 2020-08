Resumo das Novelas

TERÇA-FEIRA, 11

Malhação

Dóris aconselha Ellen a pensar mais antes de tomar a decisão sobre a bolsa de estudos oferecida por Bóris. Lica revela a paixão por Bóris, e o diretor afirma que a menina está confusa. Keyla confessa às amigas que não compreende o que sente por Tato. Fio incentiva Ellen a aceitar a oferta da bolsa de estudos. Marta avisa a Lica que viajará para Nova York para encontrar Luís. Guto e Benê aceitam o desafio de tocar piano e cantar em público juntos, durante a Balada Cultural. Gilvan flagra Tato e K2 juntos em uma área proibida da escola e Josefina exige que os dois se expliquem para Dóris. Dóris conversa com Bóris. Lica e Tina falam sobre Bóris.

Novo Mundo

Elvira se despede da companhia de teatro. Domitila pede que Francisco entregue sua carta para Dom Pedro. Domitila se emociona ao reencontrar os filhos. Comandados por Fred Sem Alma, os piratas dominam o navio negreiro, e Cecília e Libério comemoram. Elvira confessa a Hugo que teme perder Quinzinho para Joaquim. Fred ordena que Severino confesse sua sociedade criminosa com Thomas e Sebastião para as autoridades inglesas. Cecília sente ciúmes de Luana com Libério. Hugo garante a Elvira que Licurgo e Germana não terão a taberna de volta. Greta arma contra Wolfgang para roubar o dinheiro do irmão. Licurgo se surpreende ao encontrar Germana encenando uma peça com Hércules.

Totalmente Demais

Dorinha tenta convencer Carolina a contar para Eliza sobre a aposta. Cassandra confessa a Adele que se apaixonou por Fabinho. Rafael diz a Lili que Lorena o demitiu da revista. Leila convida Jonatas para morar com ela. Cassandra manda um presente para Fabinho, com uma declaração de amor de Débora. Germano avisa a Fabinho que a linha de produtos criada por ele e Débora será produzida. Carolina conta a Eliza que Arthur a ajudou a ganhar o concurso porque fez uma aposta com a jornalista.

Fina Estampa

Griselda mostra para Guaracy as notícias sobre Esther e rola um clima entre eles. Celina tenta convencer Beatriz a prestar queixa contra Esther. Vanessa é recontratada por René e rompe com Paulo. Tereza Cristina diz a Patrícia que não está envolvida com os atentados contra a família de Griselda. Crô combina de se encontrar com Baltazar para produzir o vídeo do CD de Solange. Wallace conta para Dagmar que lutará contra Muralha. Daniel pede para ver a gravação do clipe de Solange. Tereza Cristina manda Ferdinand matar Quinzinho. Pereirinha despista jornalistas para ajudar Danielle a fugir. Paulo procura Esther. Joana revela para o delegado Paredes que a loira misteriosa e Tereza Cristina são a mesma pessoa.

RECORD

Escrava Isaura

Francisco encontra Belchior e ameça matá-lo. Rosa promete fazer um escândalo no casamento de Sebastião. Tomásia e Miguel falam em adotar filhos. Gabriel consegue andar com muletas. As noivas provam seus vestidos de casamento. Branca tem uma crise de demência na frente do comandante. Estela conta a Perpétua que o filho que Branca espera é de Leôncio. O Comandante diz que Álvaro será condenado à morte. Malvina conta a Sebastião que Geraldo a pediu em casamento.

Isaura visita Álvaro na cadeia. Gabriel convida Perpétua para o casamento. Gioconda, nervosa, diz que não vai se casar. Joaquina pergunta a Belchior quem matou Leôncio. Francisco chega na fazenda em busca de Belchior. Rosa discute com Sebastião. Francisco ameaça Joaquina. Perpétua conta a Álvaro que Gabriel quer pedi-la em casamento. Serafina, Flor-de-Lis e Margarida vão ao casamento. Francisco encontra Belchior e ameça matá-lo.

Jesus

Pedro estranha a presença de Maria Madalena, mas Jesus diz que todos devem aceita-la. Helena fala sobre a tristeza de Petronius com a partida de Madalena. Edissa aconselha Deborah. Tiago Justo tenta se distrair conversando com Nicodemos. Cassandra tenta consolar o irmão. Caius avisa que Pilatos deseja falar com Petronius. Lázaro cuida de Susana. Sula e Maria falam sobre o livramento de Maria Madalena. Os apóstolos falam de seus milagres. Asisa se irrita com a presença de Jesus na cidade e trata mal seus seguidores. Jesus chama seus discípulos para seguirem.

Pilatos chama Caifás e avisa que usará o corbã (tesouro sagrado) dos judeus para a construção dos aquedutos. Judite paga para Gestas depois de se deitar com ele. Eles são flagrados por Anás. Asisa diz que Cornélius deve fazer algo contra a multidão que segue Jesus. Laila avisa a Simão Fariseu e Jairo. Diana não aceita o dinheiro oferecido por Dimas. Adela vê Salomé passando dificuldades na rua e a ampara. Desesperada, Judite implora para Anás não contar nada a Caifás. Malco avisa que o sumo sacerdote deseja falar com Barrabás.

Gestas encontra Dimas e conta sobre o ocorrido. Susana diz que Lázaro e suas irmãs já podem partir. Judite implora para o pai não contar nada a Caifás. Natanael se declara para Yoná. Jesus controla a preocupação de Maria. O Messias parte com os apóstolos. Caifás pede para Barrabás fazer uma revolta. Uma enorme multidão tenta seguir Jesus. Adela se espanta ao ver que a menina é Salomé. Os apóstolos alertam sobre a grande quantidade de pessoas que estão à espera de Jesus. O Messias diz para irem ao encontro deles.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Mariana conta que guardou um dardo tranquilizante, mas que Júlia nunca soube disso. Ela diz que o plano de fuga é atrair Juli para cela e na hora em que ela abrir a porta, aplicar o tranquilizante. Toni e Rainha Formiga se beijam e o clima esquenta. Cris e Iara se beijam e se emocionam com o reencontro. Ísis fica chocada ao ver Vlado mordendo o pescoço de Caneloni. Tarso se declara para Luna e a pede em namoro. Janete tem uma visão e fica histérica ao ver uma bomba explodir em São Paulo. Ela avisa que Eugênio construirá a bomba para destruir a cidade.

Apocalipse

Benjamin é levado preso. Ele vê Glória detida em outra cela. Ariela diz que Benjamin teve a ajuda de alguém. Ricardo diz que descobrirá o traidor. Melina encontra Brenda amarrada. César ataca um soldado e rouba as suas vestes. Adriano tenta descobrir informações sobre o paradeiro de Vittorio. Guido recebe ordens para não investigar o sumiço de Glória. Saulo e Noah seguem para Jerusalém. Susana avisa a Uri sobre o plano de Benjamin. Ricardo encontra Benjamin na prisão.

Débora esbraveja ao saber da destruição dos robôs. Adriano tenta controla-la, mas Isabela chega. Brenda disfarça e diz que não sabe de nada. Uri diz para Susana que a Terra será atingida por um asteroide. Ricardo ameaça Benjamin e diz que fará com que ele sofra bastante. Isabela descobre o que Benjamin fez e diz que o irmão deve pagar caro. Um soldado pede para ver a marca de Noah e Saulo. Ricardo avisa que executará Benjamin em praça pública caso ele não aceite a marca. César, Adriano e Brenda se encontram às escondidas para tentar libertar Benjamin. Ariela e Stefano trabalham na localização de Zoe.

Alan tenta convencer Benjamin a se curvar diante de Ricardo, mas ele se recusa. Saulo e Noah conseguem se livrar da inspeção do soldado. Saulo se emociona com as memórias. Hanna, Tiatira, Oziel e Marta comentam sobre a destruição dos robôs. Saulo diz que foi escolhido por Deus para dar continuidade a missão de Moisés e Elias. Noah também dá continuidade a missão das Testemunhas. Jonas tenta acalmar Vittorio e sugere que ele ore. Glória sofre com fome e sede. Zoe se preocupa com o marido. Benjamin tenta apoiar Glória na prisão. Ricardo fica furioso ao saber que Alan não conseguiu convencer Benjamin.

SBT

Chiquititas

No Café Boutique, Clarita revela a Beto, Tobias e Leticia que viu Carol e Junior se beijando. Os amigos comemoraram e veem Eduarda e Maria Cecília entrando desanimadas na loja. Do lado de fora, Carol se surpreende com o beijo que o amado lhe deu. O casal nota que os funcionários do Café estão observando os dois e se despedem. No orfanato, as meninas tentam se desculpar com Sofia por saírem sem autorização. A diretora chama atenção das garotas e fala sobre o perigo de sair sem avisar ninguém. Ao se estressar, Sofia tem uma crise de tosse e as meninas se preocupam. Em nome das chiquititas, Mili se desculpa. A diretora aceita e abraça as pequeninas. Na cozinha, Tati ainda finge que está com dor. Ernestina tenta pegar o remédio no alto do armário. Ana chega ao local e avisa a pequenina que Sofia descobriu e não precisa mais enganar a zeladora. Tati diz que já está melhor. Ernestina se desequilibra e cai. No Café Boutique, Eduarda está revoltada com Maria Cecília. A socialite não acredita que Junior esteja namorando com Carol. Maria Cecília se preocupa com a atitude que a mãe possa ter. No orfanato, Ernestina sente muita dor no braço. A zeladora explica a Sofia o que estava fazendo. A diretora pensa que tenha sido um acidente. Mili confessa que a culpa foram de todas, pois pediram para Ana e Tati enrolar Ernestina. Mesmo diante da situação, Sofia dá um voto de confiança nas chiquititas e as autoriza a irem à festa. Chico leva as garotas para a matinê.

Todas estão muito ansiosas e o cozinheiro tenta acalmá-las. Vivi pede para Chico parar um pouco antes da boate. Ao chegarem ao local, as chiquititas observam que a fila da festa está enorme. No orfanato, Mosca, Rafa e Binho descansam na ausência das meninas. Tati chega à sala e pede para falar a sós com Mosca. A menina pergunta ao garoto quais são as intenções dele com a irmã. Mosca não dá atenção e vai embora. Na fila da boate, as meninas se irritam e todos começam a olhar para elas. Chico para o carro na porta da festa e começa a acenar para as chiquititas. As pequeninas ficam envergonhadas e Bia pede para elas disfarçarem. Cris não dá atenção para a amiga e grita o nome do cozinheiro. Chico desce na van para ir ao encontro das meninas, mas todas fazem sinal para ele voltar para o carro. Em seu escritório, Junior não consegue se concentrar, pois só pensa em Carolina. Sem ser convidada, Eduarda entra na sala do rapaz e o questiona se ele está namorando. Sem jeito, Junior pede para a socialite para conversarem outra hora. Eduarda pede desculpas e sai da sala. No Café Boutique, Eduarda aparece na loja e fala para Clarita não se esquecer do acordo que fizeram. Na fila da boate, as chiquititas estão ansiosas para entrar. O hostess diz que as pequeninas não podem entrar, pois o convite que receberam é apenas um flyer de divulgação. As garotas não entendem e dizem que foram convidadas por Débora (Isabella Moreira), Priscila (Giovanna Vargas) e Michelle (Giovana Boscolo). O homem comunica às garotas que elas não poderão entrar.

Irritada, Bia tira satisfação com o hostess. O rapaz não gosta da atitude da pequenina e pede para o segurança as tirarem da fila. No mesmo momento, as top 3 aparecem. Mili fala a Débora que os nomes das chiquititas não estão na lista. As riquinhas tiram sarro das pequeninas. Mili fala para as meninas que é melhor irem embora. Débora, Michelle e Priscila riem das meninas. No orfanato, as garotas chegam e são recebidas por Ana e Tati. As pequeninas querem saber como foi a festa. As meninas não falam nada e sobem. No quarto das meninas, as chiquititas ficam chateadas por toda a situação que passaram. Ana e Tati entram no lugar e insistem para saber o que aconteceu. Mili conta o que ocorreu. Mosca, Rafa e Binho entram no local e dizem que já sabem o que aconteceu. Os meninos dizem que as pequeninas precisam se vingar de Débora, Michelle e Priscila. Mosca da a ideia de fazerem uma festa, convidar as top 3 e aprontar com elas. Todos pensam na melhor maneira de colocar o plano em prática. No dia seguinte, as chiquititas distribuem os convites para a festa no orfanato na escola. No orfanato, os funcionários e os órfãos preparam a festa. Junior chega ao local e vai à sala de Sofia para conversar. O rapaz fala para Sofia que ela deveria estar de repouso. A diretora diz que ela não precisa descansar. Junior conta para a amiga como estão as coisas em sua casa e com Gabi. Por alguns minutos, Sofia se distrai e Junior chama a atenção da diretora. Sofia fala ao rapaz que Gabriela ficará boa. O rapaz se preocupa com a saúde da diretora. Na mansão dos Almeida Campos, Valentina cuida de Gabi. No mesmo momento, Eduarda chega na casa. A socialite pergunta sobre Dr. José Ricardo e a governanta avisa que o empresário foi jogar golfe. Gabi se incomoda com a presença de Eduarda e Valentina a leva para o quarto. A socialite não se contenta e vai atrás de José Ricardo. Ao observar a ex-modelo chegando, o empresário não acredita na atitude da moça. No orfanato, todos estão prontos para a festa. Ernestina e Chico chegam ao local arrumados para a festa. Carol pede aos funcionários que deixem as crianças a vontade.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

