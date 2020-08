Resumo das Novelas

SÁBADO, 8

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

Novo Mundo

Chalaça garante a Joaquim que Domitila será desmascarada. Ferdinando se recusa a ficar com Greta. Cecília vai ao mercado de escravos e Amália tenta acalmá-la. Vitória passal mal durante a noite e Thomas não deixa Anna cuidar da filha. Leopoldina tenta ajudar Libério. Ferdinando afirma a Diara que não quer mais viver com ninguém. O ministro Howard aparece de surpresa à casa de Thomas. Cecília decide falar com Sebastião. Jacira tenta ensinar as índias a lutarem para salvar os homens da aldeia. Francisco entrega dinheiro a Domitila para pagar a chantagem de Benedita. Peter e Amália cuidam de Vitória. Joaquim entrega a Dom Pedro as cartas escritas por Domitila. Chalaça aparece no solar, e Domitila se desespera. Joaquim conta o plano de Chalaça para Leopoldina. Dom Pedro decide ir escondido até o solar e ouve a conversa entre Domitila e Chalaça.

Totalmente Demais

Lorena comunica a Pietro que irá mantê-lo em sua equipe. Lili diz a Eliza que sente orgulho dela. Débora afirma que Cassandra não precisava ter terminado com Fabinho por sua causa. Arthur informa a Max que ele será assistente de Carolina. Eliza e Gilda decidem procurar um bar para alugar no Bairro de Fátima. Carolina pergunta a Arthur se Eliza sabe da aposta feita entre os dois.

Fina Estampa

Teodora é obrigada a andar com os seguranças contratados por Griselda. Juan avisa a Letícia que ficará ao lado de Chiara para ajudá-la a manter o jejum. Griselda lembra do beijo em Guaracy. Celina garante que Beatriz ficará com Victoria. René diz que Tereza Cristina é louca como a mãe e avisa que vai embora. Patrícia convence René a recontratar Vanessa para trabalhar no Brasileiríssimo. Esther pede à caseira de Itaipava que não conte a ninguém sobre a sua presença. Esther manda carta para Paulo e deixa Guaracy enciumado. Crô sugere que Baltazar faça um vídeo para divulgar o CD de Solange. É revelado que Anjo, Joe Maluco, Juan, Victor, Reinaldo e outros jogadores de vôlei possuem uma tatuagem de escorpião no tornozelo. Glória procura Guaracy. Beto Junior publica a história de Esther e todos ficam alarmados. Danielle se apavora com a quantidade de repórteres em seu consultório. Enzo enfrenta jornalistas para defender a médica.

RECORD

Escrava Isaura

A novela não é exibida aos sábados.

Jesus

A novela não é exibida aos sábados.

Os Mutantes Caminhos do Coração

A novela não é exibida aos sábados.

Apocalipse

A novela não é exibida aos sábados.

SBT

Chiquititas

A novela não é exibida aos sábados.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também