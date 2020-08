Resumo das Novelas

SEXTA-FEIRA, 7

Malhação

Deco avisa a Keyla que viajará com a ONG. Tato confessa a Anderson que ainda gosta de Keyla e aconselha o amigo a se reaproximar de Tina. Samantha provoca Guto por causa de Clara. Nena conversa com Ellen sobre a bolsa de estudos. Moqueca percebe que Samantha se insinua para Anderson. Tato brinca com Tonico e Keyla afirma que gostaria de ser amiga do rapaz. As meninas apoiam Tina, que sofre por seu afastamento de Anderson. Juca inicia uma conversa com Benê. Tina discute com Anderson e decide terminar o namoro.

Novo Mundo

Diara manda os empregados expulsarem Greta e Schultz de sua casa. Joaquim vê Sebastião levar Libério para o mercado de escravos e promete ajudar Cecília. Dom Pedro tenta se entender com Leopoldina. Bonifácio afirma que não pode ajudar Libério. Thomas questiona Nívea sobre a presença de Joaquim em sua casa. Greta afirma a Schultz que eles precisam dar um jeito em Diara antes que Wolfgang e Ferdinando voltem. Benedita ouve Domitila mandar Rosa queimar suas roupas sujas de sangue. Benedita confidencia a Chalaça que Domitila perdeu o bebê. Greta tenta fazer amizade com Diara. Ferdinando afirma a Peter que não pode se relacionar com ninguém. Ubirajara apanha dos jagunços, e Piatã tenta energizá-lo. Miss Liu solta Elvira. Benedita conta para Dom Pedro que Domitila perdeu o bebê. Ferdinando volta à casa de Wolfgang e solicita falar com Greta. Joaquim entrega a Chalaça a carta de Thomas que pegou com Anna.

Totalmente Demais

Eliza convida Gilda para morar com ela e a mãe promete pensar. Débora acusa Cassandra de nunca ter se importado com seus sentimentos. Cassandra termina seu relacionamento com Fabinho por causa de Débora. Gilda decide se mudar para o Rio de Janeiro com seus filhos. Carolina se despede de sua equipe e é aplaudida pelos funcionários. Lorena anuncia que é a nova diretora de redação da Totalmente Demais.

Fina Estampa

Gouveia explica para Beatriz e Celina como será o processo que enfrentarão. Beto entra em contato com Esther, e Guaracy fica perplexo ao saber que Beatriz denunciou Danielle. Alice estranha a depressão de Íris. Deborah alivia a tensão de Quinzé com amasso. Pereirinha dispensa Tereza Cristina e a perua fica furiosa. Griselda vai com Guaracy atrás de Glória, que conta sua história para Beto. Griselda consola Guaracy e os dois acabam se beijando. Enzo consola Danielle e os dois dormem abraçados. Esther chega com Victoria a uma casa de campo. Juan fica impressionado com a disposição de Wallace no treino. Guaracy conta para Paulo que Esther sumiu porque a mãe biológica de Victoria quer a guarda da criança.

RECORD

Escrava Isaura

Comandante dá ordem de prisão à Branca. Tomásia diz a Isaura que Álvaro assumiu a culpa pelo assassinato para poder salvá-la.Isaura conta a seu pai que antes de receber a comida envenenada Branca esteve na prisão. Malvina, Aurora e Helena trocam confidências. Geraldo sugere que Branca fuja para longe, caso contrário será presa. Cel. Sebastião tem pressa com o casamento de Helena. Rosa avisa André que o quilombo será atacado. Malvina chama Geraldo para sua alcova.

Comandante decide ir até o quilombo. Francisco é solto. Diogo diz que Isaura está curada. Henrique fica sabendo do ataque ao quilombo. Após uma noite de amor, Geraldo pede Malvina em casamento. Tomásia e Miguel pedem perdão para Álvaro. Comandante dá ordem de prisão à Branca. Rosa acorda Belchior para conversar. Bernardo e os quilombolas se armam para defender o quilombo. Morre o Sargento Aloísio. Belchior diz a Rosa que Álvaro não será condenado se ele ou a Rosa falarem a verdade para o juiz.

Jesus

Pilatos exige que Caius solte Tiago Justo. Lázaro, Maria Madalena e Susana são atacados por ladrões na estrada. Antipas permite que Longinus procure Salomé e ordena que soltem João e André. José de Arimatéia diz para Deborah que Tiago Justo será libertado. André e João deixam a prisão. Tiago Justo é solto. Petronius avisa que chegou a hora de Ami ser crucificado. Shabaka cuida de Susana. Madalena segue para encontrar Petronius. Jesus fala para um grupo de pessoas. Ami sofre, pregado na cruz. Tomé e Iscariotes encontram Tadeu e Zelote.

Malco sofre ao ver o tio crucificado. Maria Madalena avisa que seguirá com Jesus e Petronius fica decepcionado. Pedro e Mateus curam as chagas de um homem. Jesus fala para algumas pessoas na sinagoga. Petronius sofre sem Madalena. André e João seguem felizes com a liberdade. Susana recebe o cuidado de Lázaro e suas irmãs. Iscariotes, Tomé, Tadeu e Zelote encontram com Tiago Maior e Filipe. Natanael, Tiago Menor, André e João retornam à Cafarnaum. Alguns dias se passam. João beija Gabriela. Sara avisa que Jesus chegou à cidade. Asisa trata Mateus bem, mas se irrita ao vê-lo indo encontrar o Messias. Maria Madalena surpreende a todos ao dizer que veio para seguir Jesus.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Carvalho liga para Simone e avisa que já tomou posse da mansão. Ernesto abraça Clara e Esmeralda. O malandro exige o resto do dinheiro. Ernesto protege Clara do malandro e diz que ele está preso. O malandro saca uma arma e aponta para Ernesto, que manda Esmeralda correr com Clara. Caneloni morre. Fernando e Ariadne se assustam ao ouvir batidas na porta do quarto do hotel. Marta pergunta para Fredo se ele acha que a contaminação de seres mutantes é um plano de seres extraterrestres.

Apocalipse

Glória é levada até Stefano. O Falso Profeta ameaça a governanta e diz que ela terá que escolher entre seu Deus e Ricardo. Vittorio pede ajuda a Adriano. Ricardo pede para Débora se acalmar. Ele diz que os avós precisam escolher um lado. Glória diz não aceitar Ricardo e Stefano a ameaça. Noah e Saulo dizem que servirão ao exército do Senhor. Oziel lamenta o destino de Isabela. A esposa de Ricardo trata Gideon e Tamar com grosseria e é reprimida por Ricardo. Uri e Dylan descobrem que a Terra será atingida por um asteroide nos próximos dias.

Bárbara aconselha Celeste a namorar com Chico. Durante a conversa, ela reclama da atitude de Diogo. Zoe avisa a Susana sobre o plano de Benjamin. Ricardo e Ariela percebem que a delegacia de Guido não tem marcado muitas pessoas. Guido suplica para Natália não deixar a corporação. Adriano encontra Brenda às escondidas e pede ajuda para Glória. Ele também avisa que Benjamin está a caminho. Susana ora ao Senhor e pede proteção para o filho. Acompanhado de César, Benjamin chega à entrada da Nova Babilônia e liga para Brenda. Ela avisa que um caminhão está chegando e eles se preparam.

SBT

Chiquititas

No Café Boutique, Maria Cecília chama atenção de Beto. O rapaz atrasa a entrega dos doces na nova loja da rede que irá inaugurar. A supervisora diz que o entregador quase estragou tudo e se isso voltar a se repetir ela o mandará embora. Indignado, Beto mostra a secretária o endereço que foi passado a ele. A moça diz que a pessoa que fez o pedido foi Armando. Maria Cecília estranha. O entregador pede para a chefe perguntar ao homem o que ele queria que Beto entregasse em um endereço que não existe. Em casa, o rapaz conta a Carol, Tobias e Clarita o que aconteceu na loja. No orfanato, as crianças comentam sobre o comportamento de Carmen e riem da vilã. Os pequeninos sentem um cheiro delicioso de comida e correm para a cozinha para saber o que Chico está cozinhando. Mili aproveita o momento e fica a sós com Mosca na sala para falar sobre Cris. A menina conta ao amigo que existe uma chiquitita que está gostando dele. Mili revela a Mosca que a garota é Cris. O menino fica aparentemente decepcionado e diz que não gosta de Cris. Na cozinha, as crianças esperam o jantar. Pata pergunta a Chico se Sofia está melhor. O cozinheiro tranquiliza a menina e diz que a diretora está se recuperando. Mili revela para Cris que Mosca não quer namorar e aconselha a amiga esquecer essa história. Mesmo chateada, Cris diz que não vai desistir.

Na hora do jantar, a menina tem a ideia de servir Mosca. O garoto fica incomodado com a atitude da amiga. Na sala, Rafa, Mosca e Binho observam o blog da Cris. Os meninos olham diversas imagens que a garota postou em sua rede social com as iniciais “M e C”. No mesmo momento, Cris chega ao local e pede para falar com o amado. A pequenina pergunta a Mosca se ele gostaria de namorar com ela. O garoto revela que acha que está gostando de Vivi. Ana escuta a conversa dos dois e corre para contar a Bia. No mesmo instante, a revelação se espalha para todas as chiquititas. No quarto dos meninos, Mosca conta aos amigos que precisou mentir para Cris dizendo que gosta de Vivi. Pata chega ao local e diz para o irmão, Rafa e Binho que todas as pequeninas estão comentando que Mosca está apaixonado por Vivi. O garoto se irrita e decide esclarecer essa história. Na sala, o garoto pede para conversar com Vivi. O garoto revela a todos que não gosta de pequenina. No mesmo momento, Cris afirma que o amigo mentiu para ela e corre para o quarto. Pata e Mili vão consolar a amiga. Vivi também fica chateada e corre para o pátio. No quarto das meninas, Cris chora ao dizer que Mosca mentiu para ela e que ele não precisava ter feito isso. Pata diz que o irmão ficou sem jeito e talvez tenha inventado essa história.

Magoada, Cris diz que nenhum garoto gosta dela. No pátio, Vivi fica furiosa e fala que ninguém diz não a ela. Chateada, Tati diz que já tinha planos para ser dama de honra do casamento da irmã e de Mosca. Vivi decide ir conversar com Cris. No quarto, a garota pede para Mili e Pata as deixarem sozinhas para conversar. Vivi pergunta o motivo de Cris nunca ter lhe contado que gosta de Mosca. Cris afirma que tinha vergonha em lhe dizer isso, pois pensava que a amiga também gostava. Vivi revela que Mosca é um besta. Cris fica feliz ao perceber o descaso da amiga pelo o amado. A garota revela que está completamente apaixonada pelo amigo. Enciumada, Vivi diz achar que também gosta do garoto. As duas chiquititas começam a discutir. Na sala, os meninos contam a Chico o que aconteceu. O cozinheiro aconselha Mosca, Rafa e Binho. No dia seguinte, as crianças tomam café da manha. Cris e Vivi não se falam. Chico estranha o comportamento silencioso das crianças. O cozinheiro prepara um chá para levar para Sofia. As crianças perguntam se a diretora está melhor. Chico tem a ideia de todas as chiquititas levarem a bebida para Sofia. Em sua sala, a diretora fica feliz ao ver todas as garotas pela manhã. Sofia tranquiliza as pequeninas e diz que está melhorando. Carol faz as pesquisas para o seu TCC. Leticia pergunta a amiga se ela e Junior irão se encontrar. A ajudante diz que não marcou nada com o amado. A internet cai e Leticia sugere a Carol que ela termine a pesquisa no Café Boutique, assim pode encontrar com Junior.

Na escola, Mosca, Rafa e Binho fogem do lugar. Eduarda vai ao Café Boutique para falar com Clarita. Mosca, Rafa e Binho cabulam a aula no parque. Mosca e Binho tentam convencer Rafa que a escola e uma prisão. No mesmo momento, Paçoca (Rafael Miguel) aparece no lugar. Assustados, os meninos perguntam o que o encrenqueiro quer. Paçoca zomba de Mosca, Rafa e Binho e diz que eles foram domesticados. No Café Boutique, Clarita atende Eduarda. Ela pede um favor a garota. Eduarda fala para Clarita vigiar Maria Cecilia. A socialite diz que desconfia que sua filha está saindo com alguém e precisa saber quem é. Eduarda dá dinheiro a Clarita para fazer o serviço. No parque, Mosca pede para Paçoca deixá-los em paz. Os meninos começam a discutir. De longe, Junior vê os três órfãos e pergunta se está tudo bem. Paçoca vai embora. No Café Boutique, Clarita revela a Tobias que Eduarda lhe fez uma proposta e conta o que a socialite pediu. A garota diz que aceitou o serviço para ajudar o barista, pois teve uma ideia. Clarita entrega o dinheiro para Tobias e pede a ele que entregue para Maria Cecília. Os meninos revelam a Junior que fugiram da escola. O rapaz chama a atenção de Mosca, Rafa e Binho e diz que na rua eles não podem ficar.

