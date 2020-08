Resumo das Novelas

TERÇA-FEIRA, 4

Malhação

Benê e Guto reatam a amizade e as aulas de piano. Ellen aconselha Anderson sobre o relacionamento com Tina. Dóris concorda em oferecer uma bolsa de estudos para Ellen no colégio Grupo, e Bóris comemora. Marta diz a Lica que aceitou jantar com ela e Edgar. Tina confessa a Ellen que está mal por causa de Anderson. Tato sofre ao ver Deco com Tonico. Guto exige que Samantha respeite Benê. Samantha sugere que Clara pressione Guto. K2 ajuda Tato a vender os salgados de Das Dores. Keyla se incomoda ao ver Tato e K2 juntos. Lica e Ellen mobilizam os alunos dos colégios para promover a Balada Cultural. Luís confronta Edgar. Tina alerta Lica sobre seus sentimentos por Bóris.

Novo Mundo

Leopoldina ironiza a gravidez de Benedita e Dom Pedro fica irritado. Sebastião investiga sobre a mãe de Libério. Cecília e Libério desconfiam que possam ser irmãos. Domitila proíbe Rosa de contar a Dom Pedro que perdeu o bebê. Joaquim implora para que Leopoldina visite Anna. Jacira decide procurar Piatã e os guerreiros. Greta provoca uma briga entre Wolfgang e Diara.

Amália conta a Hugo que perdeu o seu bebê no parto. Wolfgang questiona Diara sobre a paternidade do filho que ela espera, e Greta se diverte. Patrício faz fofoca de Leopoldina e Bonifácio para Lurdes e Dalva. Thomas é hostil com Amália, e Anna o repreende. Jacira encontra o que sobrou do acampamento dos pistoleiros e recolhe as armas dos guerreiros. Benedita ameaça Domitila. Jacira organiza as índias para salvarem os guerreiros da tribo. Leopoldina invade a casa de Thomas e exige ver Anna.

Totalmente Demais

Germano diz a Eliza que fez o teste de DNA para comprovar sua paternidade e pede à filha que o deixe cuidar dela. Gilda não acredita em Arthur quando ele conta que Dino colocou Eliza na cadeia. Jojô ofende Gilda. Peçanha revela a Dino que Germano é pai de Eliza. Lorena publica a prisão de Eliza em seu site. Germano agride Dino, discute com a polícia e acaba detido por desacato à autoridade. Wesley diz a Jonatas que não sente suas pernas. Gilda questiona Dino sobre a prisão de Eliza.

Fina Estampa

Griselda sente que algo aconteceu com seu filho e começa a chorar. Tereza Cristina exige a cabeça de Antenor como prova da morte do jovem. Celina se une a Beatriz para denunciar Danielle. Beatriz fala para Celina que antes de denunciar Danielle quer conversar com Pedro Jorge e Esther. Márcia critica a atitude de Paulo ao falar do estado da ex-mulher. Danielle descobre que Mônica usou a doença de Henrique para ganhar a guarda de Pedro Jorge para a médica. Celina garante para o marido que acabará com a carreira de Danielle. Esther decide ficar na Fio Carioca. Patrícia conta para Griselda que Antenor está vivo.

RECORD

Escrava Isaura

Branca coloca veneno na comida de Isaura. Branca resolve envenenar Isaura. Belchior sente-se pressionado com as perguntas de Perpétua e foge. Gabriel quer ir atrás dele, mas cai da cadeira. Álvaro conta a Isaura sobre os novos assassinatos. Isaura passa a acreditar nas palavras de Álvaro sobre o ocorrido com Branca. André e João vão atrás de Belchior. Diogo visita Helena. Aurora e Henrique fazem as pazes.

O Comandante vai até a fazenda do Coronel. Branca encontra Isaura na prisão e a ameaça de morte. Rosauro traz comida para Isaura. Branca o despista e coloca veneno na comida. Isaura janta sem saber. Geraldo beija Malvina com ardor e diz que deseja tê-la. O Comandante suspeito de Álvaro e Miguel. Acredita que eles queiram inocentar Isaura. Rosa se lembra de uma conversa com Leôncio sobre as pessoas que ela não gosta. Isaura se contorce de dor e grita para os guardas.

Jesus

Heitor pede para João e André orarem para Salomé reaparecer. Judas Tadeu pede para helena ajuda-lo a visitar Ami. Cassandra procura por Petronius. Tiago Maior e Filipe ajudam os necessitados. Claudia elogia o serviço da serva Temina. Caius manda os soldados prenderem Tiago Justo. Na sinagoga, Tiago Menor e Natanael são questionados por um sacerdote ancião. Barrabás debocha de Simão Zelote e descobre que Cassandra é irmã de Petronius. O centurião chega até a casa de Lázaro acompanhado de Susana e Longinus. Eles perguntam sobre o paradeiro de Jesus. Lázaro e suas irmãs se assustam ao verem Maria Madalena possuída e amarrada em uma carroça.

O sacerdote acusa Tiago Menor e Natanael de serem adoradores do diabo. Barrabás se revolta contra Simão Zelote e Cassandra. Lázaro avisa que ajudará Susana a encontrar Jesus. Natanael e Tiago Menor são chicoteados pelos sacerdotes. Tiago Justo é jogado na prisão. Helena pede para Caius permitir a entrada de Judas Tadeu na cela de Ami. Caifás descobre que os apóstolos de Jesus estão curando pessoas. Gestas descobre que Livona é irmã de Adela. Mateus fala sobre os filhos que vivem em Roma. Gestas fica irritado com Livona.

Caifás não gosta de ver Judas Iscariotes e Tomé curando pessoas. O sacerdote ordena que Malco os prendam caso apareçam novamente. Ami recebe a visita de Judas Tadeu. Lázaro e Susana levam Maria Madalena, amordaçada, ao encontro de Jesus. Judas Tadeu fala sobre a parábola do rico e Lázaro para Ami. Joana e Claudia ficam impressionadas com as histórias contadas por Judas Iscariotes. Simão Fariseu fica apavorado ao ver Maria Madalena possuída. Deborah descobre que Tiago Justo está preso. Tomé recusa uma taça de vinho oferecida por Almáquio. Diana é atormentada pelo Satanás e desmaia.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Marcelo implora para Gabriela lhe dar alta e diz que precisa procurar sua filha desaparecida. Gór pede para conhecer os extraterrestres e Juli avisa que ela já conhece. Formigão diz que os humanos não são confiáveis e incentiva a Rainha Formiga a matar Cléo. Eric e Taveira fogem da polícia, batem em outro veículo e os carros explodem. Ernesto e Esmeralda vão ver o mar e encontram Clara e o malandro. Ernesto pede para Clara curá-lo e ela diz que irá tentar.

Apocalipse

Tudo é televisionado. Benjamin assiste o milagre e lê um trecho da Bíblia. Na Agência Espacial, Uri e Dylan descobrem a chegada de um terremoto devastador. Os profetas sobrem aos céus. No abrigo, Noah, Saulo e outros homens ficam maravilhados e são tocados por Deus. Luzes descem do céu e pousam sobre as testas dos homens de bem, selando-os. Outros milhares de judeus também são selados. Um tremor começa a ser sentido. Os profetas são levados ao céu e o tremor aumenta. As pessoas se desesperam. Bárbara tenta obter notícias de Rodrigo.

Benjamin lê um trecho da Bíblia. Uri e Dylan acompanham os dados técnicos dos tremores. Ricardo fica furioso ao descobrir que as Testemunhas ressuscitaram. Alan avisa que Israel foi atingida por fortes tremores. Em Jerusalém, os seguidores da Besta sofrem com o terremoto. Durante uma escavação, Rodrigo sente o tremor. No deserto, Tiatira se assusta ao ver a terra rachar. Rodrigo e sua assistente são tragados para dentro da terra. Finalmente o terremoto para. Saulo, Noah, Tiatira, Hanna os outros judeus ficam aliviados. Jerusalém fica destruída.

SBT

Chiquititas

No orfanato, meninos e meninas brincam de cabo de guerra. Rafa puxa a corda muito forte. Mosca e Mili ficam muito próximos. Cris e Vivi ficam enciumadas. No Café Boutique, Maria Cecília desce para loja e chama Tobias para conversar. Os dois se abraçam. O barista mostra que Eduarda está na loja. A socialite entrega para a filha um par de ingressos para ir a um musical com Junior. Eduarda fala que é uma oportunidade para ela e Junior ficarem mais próximos. A supervisora agradece a mãe. No orfanato, as crianças se divertem com Carol e Junior. Armando pede para Clarita levar uma encomenda em sua sala. O rapaz reclama dos pedidos e faz com que ela suba e desça diversas vezes com os cafés. Clarita tenta manter a calma, mas fica chateada. Leticia avisa que Armando está mudando seus pedidos diversas vezes. O entregador fica irritado e resolve subir com a entrega de Armando. Ao chegar ao escritório, o chefe diz que pediu que Clarita entregasse os cafés. Beto diz que ela está cansada e que ele mesmo conferiu os pedidos. Armando não gosta da atitude de Beto. No pátio, as crianças se preparam para a última brincadeira da gincana. Carol explica a brincadeira e diz que será com bexigas com água. Bia pega um dos balões e enche com suco de uva. Ao começar a brincadeira, a garota joga no vestido branco que Mili ganhou de Sofia. A pequenina fica irritada e diz que Bia fez de propósito.

Na cozinha, Chico tenta limpar o vestido de Mili. A diretora diz para Mili que ela não pode deixar isso estragar o seu dia. No Café Boutique, Beto conta para aos funcionários da loja que resolveu o problema de Armando e entregou os pedidos. Clarita fica feliz e o chama de heroi. Maria Cecília desce e pede para falar com Tobias. A supervisora convida o barista para ir ao musical com ela, o rapaz aceita. Tobias fica feliz e não acredita que a chefe o convidou para sair. No orfanato, Pata fala a Bia que sabe que foi ela quem manchou o vestido de Mili e que irá contar tudo para Sofia. Bia diz que se ela contar, a pequenina também irá falar que os meninos a trancaram no porão. Pata afirma que se ela fizer mais alguma coisa para estragar a festa de Mili, terá que se ver com ela. Junior pergunta a Mili o que ela gostaria de ganhar de presente. A chiquitita diz ao rapaz que gostaria de levar todas as pequeninas para o Café Boutique. O rapaz promete que irá cumprir e providenciar o passeio. Todos cantam parabéns para Mili, menos Bia que fica no canto com cara emburrada. Sem pensar, Mili dá o primeiro pedaço de bolo para Sofia, a diretora se emociona. No pátio, Mosca e Mili conversam sozinhos. O garoto dá o presente que escolheu no ferro velho para Mili. A pequenina abre o embrulho e fica impressionada com o livro que o garoto lhe deu. Mosca revela que escolheu o presente, pois Mili adora contar historias. A chiquitita agradece o amigo com um abraço. Maria Cecília se arruma para sair. Eduarda acredita que a filha sairá com Junior. A socialite pergunta se o rapaz gostou dos convites que ela deu. A supervisora mente mais uma vez e diz que sim.

Leticia, Beto e Clarita não acreditam que Tobias conseguiu conquistar Maria Cecília. No mesmo momento, Tobias chega pronto para o encontro e seus amigos zombam do estilo do rapaz. Leticia e Clarita ajudam Tobias a mudar de roupa. No orfanato, Cris revela a Mili que está apaixonada por Mosca. Surpresa, Mili fica sem saber o que falar. No pátio, Junior e Carol conversam sobre a festa que fizeram para a órfã. O rapaz confessa a amada que adora o sorriso dela. Junior diz que quer fazer algo há muito tempo, mas que ainda não teve coragem. Ao tentar beijar Carolina, Ana e Tati atrapalham os dois. Cris pede para Mili guardar segredo e que lhe ajude a conquistar Mosca. Mili tenta mudar de assunto, mas a pequenina insiste. A líder das meninas diz que irá tentar. Tobias troca de roupa e o novo estilo é aprovado pelos amigos. As chiquititas voltam do banho e entram no quarto. Bia questiona Mili e Cris sobre o que conversavam. Sofia agradece Carol e Junior pela ajuda que deram na organização da festa. A diretora confessa que tem um carinho especial pela aniversariante. Junior pede autorização para levar as crianças para um almoço no Café Boutique. A diretora acha que não é uma boa ideia, pois José Ricardo pode não gostar. Junior insiste e Sofia autoriza. Ana e Tati escutam a conversa e correm para contar para as amigas. Bia pergunta o motivo de Junior querer levá-las para um passeio. Ana diz que precisam agradecer a Mili, pois foi ela que pediu a Junior. Todas as meninas agradecem à pequenina. No quarto dos meninos, Binho e Rafa percebem que Mosca está pensativo e estranham o comportamento do amigo. Ansioso, Tobias estranha a demora de Maria Cecília para o encontro. Os amigos tentam acalmá-lo. O barista fica eufórico com a chegada da moça.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

