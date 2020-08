Resumo das Novelas

Crédito: Divulgação

SEGUNDA-FEIRA, 3

Malhação

Guto se desculpa com Benê e a menina insiste para voltar a ter aulas de piano. Deco e Keyla conseguem chegar a um acordo. Lica se incomoda com a pressão de Felipe e MB tenta aconselhar o amigo. Ellen convida Jota para projetar um robô com ela. Edgar vai à casa de Marta e a convence de sair para jantar com ele e Lica. K2 se incomoda com o fato de Tato vender salgados na lanchonete de Roney. Guto revela a Benê que, como ela, também se sente diferente dos outros meninos.

Novo Mundo

Dom Pedro exige que Benedita permaneça no solar, e Domitila se enfurece. Thomas e Sebastião conspiram contra Dom Pedro. Chalaça informa a Antônio que ajudará Felício a tirar a guarda dos filhos de Domitila. Bonifácio descobre novas pistas contra Sebastião e Thomas, e Joaquim manda avisar a Anna. Thomas flagra Anna lendo o bilhete de Joaquim. Joaquim fala com Matias sobre Sebastião. Hugo combina com Germana de manter Licurgo afastado da cozinha. Os pistoleiros rendem Piatã e os guerreiros. Anna enfrenta Thomas e ele a prende no quarto secreto. Bonifácio e Joaquim tentam descobrir as falcatruas de Thomas e Sebastião. Thomas instrui Licurgo a criar leis a favor dos fazendeiros. Greta mente sobre Ferdinando para Diara. Shcultz sugere que Wolfgang converse com Ferdinando sobre Greta. Jacira se preocupa com Piatã. Dom Pedro se enfurece com a discussão de Domitila e Benedita e vai embora. Leopoldina e Joaquim comemoram o aniversário de Bonifácio. Domitila perde o bebê.

Totalmente Demais

O médico comunica a Rosângela que Wesley precisará passar por uma cirurgia. Rosângela responsabiliza Montanha pelo que aconteceu com o filho e pede ao professor que saia do hospital. Eliza não cede às chantagens de Dino. Jojô avisa a Arthur que Eliza foi presa e levada para Campo Claro. Germano vai para Campo Claro, após saber por Zé Pedro que a filha está na cadeia. Dorinha avisa a Carolina da prisão de Eliza e a jornalista e avisa a Lorena. Germano chega à delegacia e revela a Eliza que é seu pai.

Fina Estampa

Griselda fica aflita para saber notícias de Antenor. Pedro Jorge implora que Danielle o tire da casa de Celina. Vilma comenta com Letícia que acredita que Chiara será desmascarada. Wallace elogia Dagmar para Leandro. Tereza Cristina interrompe amasso com Pereirinha para mandar matar Antenor. Danielle revela para Esther que Beatriz e Guilherme são os pais biológicos de Victoria. Mônica avisa a Teodora que Quinzinho pode dormir com ela. Pedro Jorge fala para Henrique que ele tem uma irmã. Íris chora ao se lembrar de homem misterioso do passado de Tereza Cristina. Celina exige que Beatriz explique como ela teve um filho com Guilherme. Ferdinand e seus comparsas tiram Antenor do cativeiro e o mandam andar sem olhar para trás, até que se ouve um tiro. Ele é encontrado desacordado por caçadores após rolar por um barranco.

RECORD

Escrava Isaura

Branca mostra um vidro de veneno para sua mãe. Miguel não sabe se acredita na fidelidade de Álvaro. Belchior segura Pedrinho e Maria perto da casa abandonada, onde estão Raimundo e Martinho mortos. Aurora cogita a ideia de voltar para Portugal por ciúmes de Henrique. Helena tenta consolar seu irmão. Malvina começa a chorar ao se lembrar que um dia disse ter coragem de matar Leôncio. Álvaro desconfia que Rosa tenha ajudado Branca.

Miguel conta que Belchior sumiu. Tomásia quer contar a Isaura sobre a carta que o Cel. Sebastião recebeu de Martinho dizendo que sabe quem é o assassino. Branca se sente vitoriosa com seu plano bem executado e diz a sua mãe que teve ajuda de Rosa. Bernardo mostra para Moleca diamantes brutos tirados do quilombo. Gabriel se declara para Perpétua e a beija. Pedrinho bate com uma madeira em Belchior e foge com Maria. O Comandante diz a Álvaro que vai encerrar as investigações.

Miguel lhe conta sobre a carta de Raimundo e pede que o Comandante averigue o fato. Perpétua escuta berros de crianças. Pedrinho conta a André que sobre os dois defuntos na casa abandonada. André sai para conferir o ocorrido e Perpétua manda uma mensagem para a polícia. Álvaro conta a Isaura o que Branca aprontou. Isaura começa a chorar. O Comandante recebe o aviso das mortes. Álvaro, Tomásia e Miguel também são avisados. Belchior chega na fazenda. Branca mostra um vi.

Jesus

Petronius se preocupa com Maira Madalena. Susana diz que só Jesus pode salvá-la. André e João são levados para a cela. Maria aconselha Gabriela. Petronius diz ter uma missão para Longinus. Antipas tenta acalmar Herodíade. Pilatos conversa com Claudia e explica sobre o corbã, riqueza doada pelos judeus ao templo. O governante romano avisa que usará o corbã para construção dos aquedutos. Petronius avisa que deixará o comando para fazer uma viagem e nomeia Caius para ficar no comando. Cassandra chega até Jerusalém e agradece a companhia de Tadeu e Zelote. Maria chama Miriam para visitar Laila. Simão Fariseu se sente envergonhado com as palavras de Jesus. Jairo visita Laila. Helena fala sobre Deborah com Claudia.

Pedro e Mateus se assustam com a reação agressiva do pai do menino agredido. Judas Iscariotes e Tomé fazem milagres no tanque de Betesda. Pedro expulsa o demônio do pai do menino. Kesiah avisa que Susana e um soldado romano partiram com Maria Madalena em busca de Jesus. Jairo deixa a casa de Laila com a chegada de Maria e Mirian. Judas Tadeu reencontra com Nicodemos. Diana não se entende com Dimas e Gestas. Judas Tadeu fala sobre Jesus com Nicodemos. Temina conta para Anás sobre o plano de Pilatos de usar o corbã para custear a construção dos aquedutos. O sumo sacerdote fica indignado e pensa em falar com Barrabás. Shabaka tenta controlar a bebedeira de Tiago Justo. Edissa consola Deborah. Tiago Maior e Felipe se surpreendem com uma necessitada pedindo suas comidas. Judas Tadeu e Helena se reencontram. Inconformada com o sumiço de Salomé, Herodíade vai até o calabouço e ameaça João e André.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Uma mulher reconhece Ari e diz que ele é o culpado pela criação dos mutantes. Taveira e Eric ouvem sirene da polícia e saem em disparada. Guiga ajuda Marcelo a fugir da clínica. Janete leva Ágata e Aquiles ao apartamento de Simone. Janete e Simone se emocionam por causa do falecimento de Lucas e Mauro. Toni é dominado pelos homens-formiga e a Rainha levanta Cléo pelo pescoço. Bianca recebe uma mensagem de Juno dizendo que Juli quer ser a nova mãe dos bebês.

Apocalipse

Enquanto a chuva cai, os soldados de Ricardo zombam dos corpos dos profetas. Arthur e Bárbara noticiam a chuva e o assassinatos das Testemunhas. No mundo as pessoas comemoram o término da escassez de água. Jonas, Benjamin e Zoe ficam preocupados. No Rio, todos festejam o fim da seca. Laodiceia alerta Ângela para o que ainda estar por vir. César diz que o mundo pagará pelo assassinato de Moisés e Elias. Na delegacia, Guido diz que os policiais terão que trabalhar na efetivação da Marca do governo mundial. Bárbara diz que em breve a marca que simboliza o governo mundial passará a ser obrigatória a todos.

No abrigo do deserto, Noah, Saulo e Hanna descobrem que as Testemunhas foram assassinadas por Ricardo. Em Nova Iorque, Uri lê a palavra de Deus. Tamar e Gideon festejam a chuva. Benjamin lamenta não ter acredito em Zoe antes. Ricardo é ovacionado em Jerusalém. Débora e Isabela comemoram o êxito de Ricardo. O Anticristo ordena que deixem os corpos de Elias e Moisés apodrecer em praça pública. Ele manda que todos festejem o momento. Três dias se passam e pessoas ainda festejam pelas ruas. Uma luz vem do céu em direção aos corpos de Moisés e Elias. As Testemunhas do Apocalipse ressuscitam.

SBT

Chiquititas

Ernestina leva os garotos para a sala de Sofia. A zeladora conta à diretora que os meninos queriam fugir do orfanato. Mosca, Rafa e Binho avisam que não iriam fugir, queriam apenas sair para achar um presente para Mili. Sofia pede para os meninos se explicarem. Mosca, Rafa e Binho dizem que conhecem um ferro velho e que talvez encontrassem por lá um presente para a amiga. Sofia resolve dar um voto de confiança aos garotos e deixa que eles saiam do orfanato. No Café Boutique, Armando reclama do serviço de Clarita. A garota já não sabe mais o que fazer para contornar a situação. Clarita perde o controle e Armando diz que ela precisa tratar melhor seu chefe. No ferro velho, Mosca, Rafa e Binho procuram um presente para Mili. Zezinho (Chris Araújo) chega ao local e os meninos perguntam se o homem tem algo interessante para trocar com eles. Zezinho diz aos garotos que eles podem ficar à vontade. Em sua sala, Sofia observa um pingente. No mesmo momento, Chico entra no lugar para avisar que a festa será montada no pátio. Junior leva Mili para sua casa. A garota fica com medo do Dr. José Ricardo não gostar da sua presença. O rapaz a tranquiliza e diz que seu pai não saberá que ela esteve lá. Gabi sorri ao ver Mili em seu quarto. A pequenina conta uma história para a irmã de Junior.

Mosca conta a Pata que conseguiu um livro para presentear Mili. Junior chega com a aniversariante ao local. Mili fica feliz com a festa surpresa. Na casa da família Almeida Campos, Gabi faz um retrato. Ao observar a imagem, Valentina percebe que a moça fez um desenho de Mili. No orfanato, Sofia entrega um presente a Mili. A diretora dá um lindo vestido branco para a pequenina. A garota agradece Sofia pelo presente e pela festa. Todos parabenizam a chiquitita. Com muita música e diversão, as crianças curtem a festa de aniversário de Mili. Rafa e Binho entregam os presentes que conseguiram para a amiga. As chiquititas preparam uma apresentação musical. No quarto de Gabriela, Carmen entra para dar o remédio à moça. A vilã pega o retrato de Mili e não entende como Gabriela conhece a menina. Valentina entra no lugar e Carmen pergunta como Gabi conheceu Mili. A governanta diz que a órfã foi um dia na casa e que Gabi gostou da menina. Carmen pega o desenho e sai do quarto. No orfanato, Bia fica enciumada pela festa e pelos presentes que Mili ganhou. Chico vai à cozinha pegar mais comida e encontra Ernestina chorando. O cozinheiro fica preocupado e pergunta se está tudo bem. A zeladora revela ao amigo que nunca teve uma festa de aniversário. Chico consola Ernestina e promete que em seu próximo aniversario fará um bolo especial para ela. No pátio, Carol e Junior distraem as crianças e dividem os meninos e as meninas para iniciar uma gincana. Carmen mostra a José Ricardo o desenho de Gabriela. A vilã diz ao irmão que não é bom misturar as coisas e trazer as meninas do orfanato para casa. O empresário concorda com a irmã e pede para ficar com o desenho que Gabi fez.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

