Resumo das Novelas

QUINTA-FEIRA, 30

Malhação

Benê sofre com a rejeição de Guto e Josefina tenta confortar a filha. Fio se diverte com Ellen. Tina conversa com Mitsuko sobre a paixão proibida de sua avó e acaba compondo uma nova música. Ellen sugere que Tato venda salgados para Roney. Lica e Ellen planejam a balada cultural que unirá as escolas. Tato fecha um acordo de negócio com Roney. Ellen consegue o apoio de Dóris para o evento com Lica. Clara beija Guto, que fica constrangido. Keyla, Lica, Tina e Ellen conversam com Benê e decidem tirar satisfações com Guto.

Novo Mundo

Joaquim se desespera e Dom Pedro o consola. Olinto é preso pelos jagunços. Ferdinando e Greta voltam para casa, e a austríaca provoca Diara. Amália sonha que seu bebê morreu e Peter fica intrigado. Licurgo e Germana saem para votar. Anna fica satisfeita ao saber que Miss Liu fugiu com Fred. Joaquim segue Thomas. Germana é impedida de entrar no local da votação e pede ajuda a Leopoldina. Sebastião volta para a cidade e descobre o casamento de Cecília. Thomas vai à casa de Domitila e Joaquim o espera ao lado de fora. Matias não deixa Idalina ser castigada por Sebastião. Ubirajara vê Olinto preso. Licurgo e Gonçalves Ledo vencem a eleição para deputado. Hassan e Jacinto temem ser enganados por Elvira. Thomas e Joaquim duelam.

Totalmente Demais

Natasha comenta com Jojô que Arthur está fascinado por Eliza, e torce para ele não decepcionar a modelo. Lili agride Carolina ao perceber que a jornalista pensa em se aproveitar do fato de Eliza ser filha de Germano. Jeniffer conta a Wesley que viu Durão. Fabinho convida Cassandra para sair e Débora fica triste. Arthur e Eliza se beijam. Eliza diz a Arthur que deixará sua casa. Germano se surpreende ao ouvir de Lili que ele é pai de Eliza.

Fina Estampa

René diz para Tereza Cristina e seus filhos que vai voltar a morar na mansão. Patrícia procura Griselda. Antenor avalia se ainda quer se casar com Patrícia, agora que sabe do segredo. Griselda expulsa Teodora de sua casa. Dagmar prepara o jantar para Wallace. Paulo chega à casa de Tereza Cristina e os dois conversam emocionados. Joana pede para falar com o diretor do hospital onde Marcela morreu. René avisa a Griselda que voltará para sua antiga casa. Paulo avisa que só fará um teste de DNA se sua irmã quiser. Tereza Cristina manda Crô avisar aos jornalistas que fará uma declaração. Antenor pede Patrícia em casamento. Patrícia marca um encontro com Alexandre. Louzada avisa a Joana que a enfermeira que viu a última pessoa que esteve com Marcela desapareceu. Tereza Cristina se faz de vítima para os jornalistas. Beto Junior deixa a vilã furiosa ao chamá-la pelo sobrenome de sua mãe.

RECORD

Escrava Isaura

Perpétua flagra Rosa limpando a arma que era de Leôncio. Sebastião, Gioconda, Geraldo e Malvina vão ao encontro de Martinho. Perpétua chega na casa de Álvaro. O Comandante diz que está certo que foi Isaura que matou Leôncio. Raimundo e Martinho são assassinados. Álvaro vai para a fazenda. Estela se desespera com o plano de Branca. Gioconda proíbe o namoro de Gabriel e Perpétua.

André volta para casa ferido por Belchior. Perpétua flagra Rosa limpando a arma que era de Leôncio. Rosa coloca sonífero na moringa d’água de Álvaro. Maria e Pedrinho planejam investigar a morte de Leôncio. Álvaro estranha o comportamento de Belchior. Helena desconfia de Malvina e Sebastião. Aurora sente ciúme de Henrique. Branca chega a casa de Álvaro. Branca agradece a ajuda de Rosa. Belchior diz a Rosa que está com medo. Álvaro está tonto e Branca entra no seu quarto.

Jesus

Cassandra é curada por Simão Zelote e Judas Tadeu. Satanás se diverte diante da briga de Caius e Tiago Justo. Barrabás questiona Maria Madalena, que, possuída, o enfrenta. Salomé é ofendida por alguns Judeus e João vai atrás dela. Mateus fala de seu encontro com Jesus e é liberado pelo publicano. Shabaka e Susana separam a briga de Tiago Justo e Caius. Caifás pede para José de Arimatéia apresentar a serva Temina à Cláudia. Cassandra agradece a ajuda de Simão Zelote e Judas Tadeu. Tiago Maior e Filipe são obrigados por soldados romanos a puxarem uma carroça.

Iscariotes e Tomé falam com Joana sobre suas transformações. Sula fica feliz ao saber que seus filhos farão milagres. Tiago Maior e Filipe são liberados pelos soldados. João se mostra preocupado com Salomé. Cornélius e Goy retornam à Cafarnaum. Antipas e Herodíade se surpreendem ao saberem que um João está batizando as pessoas no rio Jordão. Malco visita Ami na prisão. Pilatos fala sobre seu plano de construir aquedutos em Jerusalém. Cláudia aceita Temina como serva pessoal. Adela pede para Barrabás não tentar influenciar Diana. Petronius encontra Maria Madalena possuída.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Aline avisa que não vai prender Ângela e diz que sua missão é prender os mutantes do mal. Marcelo conta que Júlia havia implantado um chip em sua cabeça e que por isso perdeu a memória. Nati, Valente e Gabriela olham os documentos falsos encontrados na carteira e chegam à conclusão de que eles formam um código. Draco, Telê e Metamorfo caminham pela praia em busca de Clara. Miguel, Marta e agentes do Depecom atiram tranquilizantes no dinossauro.

Apocalipse

Ao lado de Stefano, Ricardo diz que Jerusalém deve ser destruída. O exército da Nova Babilônia se prepara para a invasão. Oziel tenta alertar Gideon, que não o escuta. Celeste visita Dudu na prisão e termina o namoro. Isabela diz para Susana não procura-la mais. Noah lamenta a decisão de Gideon e Tamar. Oziel e Marta deixam suas casas. Vittorio encontra Glória e mostra a caneta dada por Stefano. Melina e Brenda assistem as imagens geradas pela caneta. Ricardo diz para André não falhar. Isabela procura Ariela e diz saber de toda a verdade. Jonas e Benjamin oram a Deus.

Em Jerusalém, Oziel e Marta seguem para a entrada de um túnel subterrâneo. Isabela ameaça Ariela e disfarça ao ver Alan chegar. Dudu é transferido para o presídio. Adriano fica surpreso com o plano de invasão desenvolvido por Ricardo. Saulo e Noah conversam com as Testemunhas. Adriano avisa a Benjamin que Ricardo usará uma arma secreta. Noah e Tiatira se preparam para o ataque. Ricardo ordena a invasão à Jerusalém. Os soldados israelenses são pegos de surpresa. O sistema de defesa antiaéreo israelense entra em ação. Gideon tenta acalmar Tamar. Os helicópteros do exército de Ricardo se aproximam carregando enormes containers.

SBT

Chiquititas

No orfanato, Mosca, Rafa e Binho se questionam quem será a admiradora secreta que enviou a carta a Mosca. Binho tem a ideia de procurarem os cadernos das garotas para comparar a letra da carta. Os meninos entram no blog de Cris para saber se a pequenina escreveu algo que pudesse revelar sobre o bilhete. Binho desconfia que as garotas envolvidas com o bilhete anônimo são Cris e Vivi. No Café Boutique, Armando e Maria Cecília descem para tomar um café. Clarita se recusa e pede para Tobias atendê-los. A supervisora é simpática com o barista, que fica surpreso com a atitude da chefe. Eduarda visita Dr. José Ricardo no escritório e se convida para jogar golfe com o empresário. A socialite encontra Junior e Maria Cecília e aproveita para perguntar se os dois irão sair. A supervisora pega no braço de Junior e avisa que talvez vão jantar. Eduarda fica feliz ao ver o suposto casal e vai embora. Junior deixa claro que não gostou da atitude de Maria Cecília. No orfanato, Ernestina não gosta da ideia de Carol ajudá-la a cuidar das crianças. A zeladora divide as funções. Irritado, Junior reprova a mentira que Maria Cecilia contou a Eduarda. O rapaz pede para a amiga contar o quanto antes para a Eduarda que eles não têm nenhum compromisso. Na sala, Binho e Rafa pressionam Mosca para perguntar a Cris se foi ela que enviou a carta anônima. O garoto pede para conversar com Cris. Mosca fala sobre a carta e a pequenina garante que não foi ela que enviou o bilhete.

Na cozinha, enquanto todos almoçam Mosca chama Rafa para uma conversa. O líder dos meninos avisa que não foi Cris quem enviou a carta, mas já desconfia de outra pessoa. No Café Boutique, Tobias está feliz. Clarita pergunta ao amigo se ele já fez as pazes com Maria Cecília. O barista afirma que sim. Armando avisa para Clarita que ele a buscará para o encontro deles. A garota dá a desculpa que ainda está com dor de cabeça e o rapaz lhe dá um remédio e avisa que ela não escapará. A garota não sabe o que fazer, mas promete dar um jeito de escapar do encontro com o Armando. Ernestina ordena que Carol limpe o pátio e os banheiros. Carol retruca dizendo que a divisão da zeladora não está sendo justa. Ernestina diz que trabalha há mais tempo no orfanato e que é justo que ela tenha mais privilégios. Os meninos terminam de almoçar e decidem dormir. Bia diz que eles não podem subir para o quarto, pois elas não são as empregadas deles. A garota obriga que os meninos ajudem na limpeza. No mesmo momento, Mosca pede para conversar com Vivi. O garoto pergunta se foi a chiquitita que escreveu alguma carta a ele. Vivi demonstra que não sabe do que Mosca está falando. Apaixonada, Carol não para de pensar em Junior. Tati, Ana e Pata observam a ajudante de longe. As meninas perguntam o motivo de Carol estar tão pensativa. A moça revela as chiquititas que tem um encontro com o rapaz. As pequeninas brincam com Carol e dizem que a ajudante está apaixonada. Vivi questiona se Cris escreveu algum tipo de carta para Mosca. A amiga diz que o garoto também fez a mesma pergunta a ela, mas afirma que não escreveu nenhuma carta. Mosca entra no quarto das meninas e encontra Mili. O líder dos meninos diz à garota que gostou bastante da carta que ela lhe enviou. Mili não sabe do que o garoto está falando. Mosca diz que se enganou e sai do dormitório.

Tati, Ana e Pata conversam com Carol sobre namorados. A ajudante pede ajuda para as meninas para escolher uma roupa para sair com Junior. Enciumada, Ernestina questiona se Carol já terminou de fazer a limpeza. Carol tranquiliza a zeladora e diz que já está terminando. No quarto, Mosca, Rafa e Binho tentam desvendar quem é a admiradora secreta de Mosca. Cris e Vivi interrogam Mili e perguntam se a garota escreveu a carta para Mosca. A líder das meninas diz que não escreveu nenhuma carta, ainda mais para Mosca. As chiquititas decidem ir até o quarto dos meninos para analisarem o bilhete anônimo. Mili, Cris e Vivi revelam que a letra da carta é de Bia. Os meninos ficam surpreendidos. Encrenqueira, Bia tira sarro das amigas e confessa que foi ela quem escreveu a carta para Mosca para provocá-lo. Irritado, Mosca tira satisfações com a menina e promete que a situação não ficará assim. Beto fala para a Leticia que achou a secretaria do escritório do Dr. José Ricardo bonita. A amiga fala ao garoto que ele está apaixonado por Clarita, mas não quer admitir. Beto não concorda. O rapaz aproveita para falar a Leticia sobre o que houve com Junior e Maria Cecilia no escritório. Leticia não entende, pois sabe que Carol terá um encontro com o rapaz. No orfanato, as meninas ajudam Carolina a se arrumar para sair com Junior. Chateado, Mosca se recusa em brincar com Rafa e Binho. Os amigos zombam do garoto. O líder dos meninos diz aos garotos que Bia é muito folgada e que eles precisam fazer algo para ela parar de fazer brincadeiras bobas. Na casa da família Almeida Campos, Junior está ansioso para o encontro com Carol. O rapaz treina diante do espelho a melhor maneira de falar com a amada. No orfanato, Carol está pronta para sair com Junior. A ajudante revela as meninas que está nervosa com o encontro. As chiquititas tranquilizam a moça. No Café Boutique, Clarita se apressa para ir embora e não encontrar com Armando. Mas no mesmo momento, o rapaz chega à loja para buscá-la. Esperta, Clarita finge que está passando mal e desmaia. Gabriela tem uma crise nervosa e passa mal. Junior fica preocupado com a irmã e a leva para o médico. No orfanato, Carol espera Junior. A ajudante estranha a demora do rapaz e acredita que Junior esqueceu o encontro que teriam.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também