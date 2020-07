Resumo das Novelas

QUARTA-FEIRA, 29

Malhação

Tato pressiona Deco e afirma que Tonico não merece ter um pai ausente. Edgar pede desculpas a Lica e diz que sente orgulho de ser seu pai. K1 e K2 provocam Fio e Ellen. Clara insiste para que Guto desmarque a aula de Benê para ficar com ela. Edgar confessa a Malu que quer se reaproximar de Lica para retomar a diretoria da escola. Tina tenta conversar com Anderson, que afasta a menina. Samantha desconfia quando Guto a convida para ir ao cinema com ele e Clara. Guto inventa para Benê que está doente, mas a menina o vê com Clara. Guto decide não dar mais aulas de piano para Benê.

Novo Mundo

Anna e Joaquim sofrem com a convocação para a audiência. Bonifácio se entristece com a frieza de Leopoldina. Elvira reclama por ter de ficar mais tempo com os piratas. Quinzinho tenta consolar Joaquim. Thomas consegue a guarda de Vitória. Olinto vai atrás de Ubirajara na mata. Licurgo reclama da entrevista publicada no jornal. Bonifácio tenta falar com Leopoldina.

Madre Assunção sugere que Peter e Amália conversem com Chalaça. Chalaça prepara Benedita para ir com ele ao Rio de Janeiro. Cecília fica animada com a entrevista de Germana. Anna e Joaquim se despedem. Greta vai atrás de Ferdinando na mata, e os dois ficam juntos. Thomas vai até ao palácio buscar Anna e Vitória e as leva para sua casa. Idalina teme a volta de Sebastião. Olinto é cercado por jagunços na mata. Anna enfrenta Thomas.

Totalmente Demais

Montanha conta a Jeniffer que levou Cascudo ao médico. Wilson avisa a Montanha que Durão conseguiu fugir, deixando Rosângela preocupada com a possibilidade de ele querer se vingar do professor. Eliza vence o concurso Garota Totalmente Demais. Germano e Lili parabenizam Eliza. Germano confessa a Carolina que não conseguiu contar a Lili que é pai de Eliza e decide procurar Gilda. Carolina pede para conversar com Lili.

Carolina comenta com Pietro que falará com Lili antes que Eliza assine o contrato com a revista. Max anuncia que a vitória de Eliza será comemorada no apartamento de Arthur. Gilda se surpreende quando Germano lhe diz que já sabe que é pai de Eliza. Gilda garante a Eliza que não vai se separar de Dino. Débora se entristece ao perceber que Fabinho está interessado em Cassandra. Jonatas aconselha Débora a contar para Fabinho que gosta dele. Carolina revela a Lili que Germano e Gilda tiveram uma filha.

Fina Estampa

Griselda sai apressada da loja e Gigante estranha. Griselda observa a casa de sua vizinha e vê René Junior se aproximar. Tereza Cristina convence Beto a subir as escadas com ela. René Junior entra em casa no momento em que sua mãe está prestes a empurrar Beto. Danielle promete a Beatriz que vai falar com Esther sobre Victoria. Paulo percebe a preocupação da ex-esposa com a filha. Tereza Cristina confessa à família o segredo sobre sua verdadeira mãe. Antenor fica satisfeito ao ver a notícia sobre Tereza Cristina na internet. René consola os filhos. Crô cuida de Tereza Cristina. Enzo conta para Pereirinha que Tereza Cristina possui um segredo ainda maior do que o que foi revelado.Patrícia decide voltar a morar com a mãe. René Junior pede que o pai volte para casa.

RECORD

Escrava Isaura

Belchior fica desesperado por ter sido enganado por Martinho. Álvaro tenta mais uma vez convencer Isaura a assumir o crime.Serafina é impedida de dar depoimento. Raimundo e Martinho planejam arrancar dinheiro de Belchior. André tenta arrancar de Rosa o que ela sabe sobre a morte de Leôncio. O promotor pede a condenação de Helena.

Belchior fica desesperado por ter sido enganado por Martinho. Geraldo apresenta a defesa de Helena. Eugênia depõe e conta que Dr. Paulo tentou matá-la. Gabriel rouba um beijo de Perpétua. Helena é absolvida. Belchior bêbado ameaça matar João e Joaquina. Branca paga Rosa para deixá-la entrar na casa de Álvaro. Martinho manda um recado a Malvina dizendo que sabe quem matou Leôncio. Miguel recebe uma carta de ameaça.

Jesus

Joana explica o motivo da morte de João Batista para Jesus. Maria tenta apoiar Tiago Justo, mas ele pede para ficar sozinho. Caifás explica que comprou a serva Temina para usá-la como espiã no palácio de Pilatos. Jesus navega, sozinho. Pilatos reclama da demora de Deborah no palácio. A jovem se sente envergonhada. Petronius e Maria Madalena se beijam. Jairo consola Laila pela morte de Efraim. Simão Fariseu estranha. Jesus se lembra de João Batista. Antipas e Herodíade discutem diante do desaparecimento de Salomé. Jesus faz um novo milagre. Ele cura um idoso surdo. Em duplas, os apóstolos seguem em suas missões.

Simão Zelote e Judas Tadeu se ajudam para atravessarem um riacho. Pedro acha graça ao ver uma fruta cair na cabeça de Mateus. Observados pelo Satanás, um grupo de judeus se irritam com as palavras de Natanael e Tiago Menor. João e André se banham no rio Jordão. Tiago Maior e Filipe são expulsos da sinagoga por um grupo de Fariseus. Judas Iscariotes caminha, irritado, ao lado de Tomé. Alguns dias se passam. Judas Tadeu e Simão Zelote encontram com Cassandra em uma caverna. Petronius fala com Maria Madalena sobre sua irmã. Maria e Miriam retornam para Cafarnaum. Jesus fala da procura de Sara pela dracma perdida para exemplificar sua preocupação com os pecadores. Natanael e Tiago Menor agradecem a acolhida de um judeu.

Tomé e Judas Iscariotes encontram com Joana e descobrem que João Batista foi assassinado. Maria conta que seu filho não casou com Deborah. Tiago Justo bebe para afogar a mágoa. Zaqueu compra uma joia de Dimas e Gestas. Tiago Justo vê Caius na hospedaria e lhe acerta um soco. Edissa e Arimatéia consolam Deborah. Caifás explode de raiva ao saber que Edissa foi curada por Jesus. Barrabás dá em cima de Adela e se surpreende ao ver Maria Madalena. André e João batizam algumas pessoas no rio Jordão. Salomé se aproxima e pede para ser batizada. Ela revela ter sido a responsável pela morte de João Batista. Um publicano exige que Pedro e Mateus paguem impostos. Judas Tadeu e Simão Zelote se surpreendem ao descobrirem que Cassandra é irmão de Petronius.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Aristóteles se tranca no carro com Batista e o dinossauro ronda os dois. Eugênio usa o anel intercomunicador para falar com Ágata. Iara sai das águas e não sabe onde encontrar Cris. Teófilo surge diante dela e Iara o reconhece como sendo pai de Ágata e Aquiles. Sandra e João saem para depor no Depecom. Fúria abre os olhos e Hélio fica radiante ao ver que ela está viva. Marta, Miguel e agentes do Depecom atiram no dinossauro.

Apocalipse

Ricardo fala sobre a estratégia de invasão à Jerusalém. Tamar e Gideon ficam decidem apoiar Ricardo e Noah decide sair de casa. Adriano avisa a Benjamin sobre a invasão que Ricardo está preparando. César e Guido fazem uma armadilha para Dudu. Susana fala para Tiatira sobre a invasão que Ricardo está tramando. Ariela consegue uma caneta espiã para Stefano. Jonas tenta acalmar Tião e HD. Adriano tenta convencer Débora que a decisão de Ricardo é errada, mas ela diz apoiar a invasão à Jerusalém. César e Guido descobrem a verdade sobre Dudu e conseguem prender o policial. Dylan pede para Noah se proteger. Celeste descobre que Dudu foi preso. Glória teme que algo aconteça a Vittorio. Benjamin agradece a parceria de Wallace.

César encontra Natália e avisa que Dudu foi preso. Guido não acredita na versão contada pelo policial. Irritado, Dudu ameaça a todos. Stefano entrega a caneta que encomendou para Vittorio. Bárbara tenta alertar Rodrigo sobre Ricardo, mas ele se recusa a acreditar. Isabela decide fazer uma visita surpresa ao marido. Noah diz que Hanna precisa estar preparada para o pior. Saulo encontra Oziel e diz que Ricardo vai invadir a cidade. Isabela flagra Ricardo aos beijos com Ariela. Ela fica chocada e vai embora sem ser vista. Tião recomeça uma nova vida com Robinson e Wallace. Uri lamenta a teimosia de Oziel. Natália reclama das atitudes de Ângela. Isabela desabafa com Débora, que a aconselha a esquecer o que viu. Noah se mostro pronto para defender Jerusalém. Alguns dias se passam. Militares israelenses trabalham na construção de uma barreira de proteção. Ricardo discursa para seus soldados e avisa que chegou a hora de invadir Jerusalém.

SBT

Chiquititas

Na cozinha, Binho, Pata, Ana e Bia ajudam Chico a fazer o jantar. O cozinheiro tenta escolher um prato especial para a refeição. Carol diz para ele fazer carnes com batata. Chico adora a sugestão e as crianças também. Maria Cecília vai à sala de Junior para explicar o porquê a mãe dela acha que eles estão saindo. A moça pede desculpa, mas diz que não sabe como falar para sua mãe que eles não deram certo. Maria Cecília pede um tempo para Junior, até ela ter coragem para falar com a mãe. No quarto, as garotas se preparam para o jantar. Os meninos entram no quarto para chamar as pequeninas para brincarem. As chiquititas expulsam Mosca, Rafa e Binho e dizem que elas estão se arrumando e que é para baterem na porta antes de entrar. Binho desconfia que elas estivessem falando deles e dá a ideia de escutarem atrás da porta para saber o que elas falam. Os garotos são surpreendidos por Ernestina que pede para eles saírem do local. Na casa da família Almeida Campos, Carmen conta para José Ricardo que o orfanato está infestado de piolho. O empresário responde que se ela fica tão incomodada quando vai ao orfanato, deveria deixar de ir ao local. A vilã começa a sentir uma coceira na cabeça e desconfia que ela esteja com piolho. Carol ajuda Chico a cozinhar. Ansiosos para o jantar, os garotos pedem para comer a refeição primeiro. Carol diz que eles precisam esperar as pequeninas e os manda para sala.

Arrumadas, as chiquititas descem para jantar. Rafa pergunta para as pequeninas se elas se arrumaram e ficaram bonitas para eles. Todos dão risada do garoto. Valentina passa vaselina na cabeça de Carmen. José Ricardo zomba da irmã. Vivi pergunta para os meninos qual o visual que eles gostaram mais. Binho muda de assunto e pergunta sobre o jantar. No Café Boutique, Tobias resolve ir embora mais cedo. Clarita estranha o jeito do amigo e pergunta se está tudo bem. O rapaz afirma que sim. Maria Cecília desce para a loja e pergunta para Clarita se é ela que irá fechar a loja. A garota diz que sim e a supervisora estranha. No orfanato, Chico e Carol servem o jantar para as crianças. Clarita arruma a loja para fechar quando Armando aparece. O rapaz pede para conversar com a garota. Armando pergunta sobre o encontro que eles teriam. Clarita diz que está com dor de cabeça e o rapaz fala que o encontro pode ficar para o dia seguinte. Beto pergunta para Leticia se ela sabe de algo sobre Clarita e Armando. Leticia responde que não sabe de nada e que Beto está com medo de se apaixonar. O rapaz não concorda. No orfanato, as pequeninas e os garotos elogiam o jantar. Sofia fica feliz ao ver as crianças contentes. Ernestina avisa Carol que tem visita para ela na sala. A ajudante vai ao encontro de Junior. O rapaz elogio a sua amada. Carol chama Junior para jantar junto com as crianças. Ao entrarem na cozinha, as crianças cumprimentam o rapaz. Carol propõe que façam um brinde para comemorar a chegada dos garotos. Cris fala para todos tirarem uma foto juntos.

Maria Cecília chega em casa e Eduarda questiona a filha por qual motivo chegou tão cedo. A supervisora se irrita e pede para a mãe parar de falar e se meter na sua vida. Pata e Mosca agradecem a Junior por ele ter conversado com José Ricardo. Mas o rapaz revela que foi Mili quem convenceu seu pai para os meninos entrarem no orfanato. Bia pergunta a Chico quando que ele irá tirar a tala do braço. O cozinheiro diz que o médico já lhe deu alta e que no dia seguinte não estará mais com o braço imobilizado. Cris lembra que Carol só foi contratada para ajudar Chico até ele melhorar. Junior diz que a ajudante pode voltar a trabalhar no Café Boutique. As crianças não querem que Carol vá embora. Mili sugere a Sofia que Carol fique para ajudar Ernestina. Sofia adora a sugestão e faz a proposta para Carol. Eduarda pede desculpa a filha, pois sabe que exagera. A socialite confessa que só quer o bem de Maria Cecilia. A moça perdoa a mãe. Mesmo assim, Eduarda pede a filha para conversar e se resolver com Junior. No orfanato, os pequeninos pedem para Carol ficar. A ajudante aceita o convite de Sofia e as crianças comemoram. Clipe de cena da música “Remexe”. Valentina estranha a maneira que Gabi está. A governanta fala para Junior que sua irmã está estranha. O rapaz fica preocupado e vai falar com Gabi. A moça aperta a mão de Junior como se quisesse falar algo. O rapaz leva a irmã para o quarto para que ela durma e descanse. No orfanato, Sofia pede para as crianças irem dormir. Mosca chama Mili para conversar. O garoto agradece a amiga por ter convencido José Ricardo. No dia seguinte, Carol avisa Leticia que terá um encontro com Junior. Dani fica enciumada, a garota diz que Carol não liga mais para ela e que se importa apenas com as crianças do orfanato Raio de Luz. Carol acalma a menina e pede ajuda para escolher uma roupa bonita para sair com o amado. No orfanato, os meninos acordam e Binho vê um bilhete debaixo da porta. Mosca recebe uma carta de amor: “Mosca eu gosto muito de você. Beijos da sua admiradora secreta”. Os meninos zombam do amigo. Rafa fica triste ao pensar que Vivi possa ter mandado o bilhete para Mosca.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

