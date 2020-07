Resumo das Novelas

TERÇA-FEIRA, 28

Malhação

Keyla diz a Tato que Deco quer registrar Tonico em seu nome. Benê pede Guto em namoro, e o menino afirma que é apenas seu professor de piano. Guto não gosta quando Samantha, MB e Felipe zombam de Benê. Anderson não aceita se encontrar com Tina. Das Dores incentiva Ellen a namorar Fio. Keyla e Roney lamentam a partida de Josefina, Benê e Julinho para casa. Bóris aprova o plano de Lica de fazer uma balada cultural unindo os colégios Grupo e Cora Coralina. Ellen e Fio ficam juntos. Josefina se preocupa com Benê por causa de Guto. Deco chega para conversar com Tato.

Novo Mundo

Os piratas lutam contra a tripulação inglesa. Anna ajuda Leopoldina a se arrumar para um sarau. Elvira tenta libertar Fred e Miss Liu. Diara flagra Greta tentando beijar Ferdinando. Jacira exige que Ubirajara vá embora da aldeia. Greta fala com Schultz que usará Ferdinando para provocar Diara. Leopoldina se emociona com as apresentações no sarau, e Pedro chega de surpresa. Leopoldina fala sobre a gravidez de Domitila com Pedro. Anna e Joaquim conversam sobre suas mães. Amália tem uma lembrança de seu passado e implora que Peter a ajude a se lembrar de tudo. Piatã reclama por Jacira ter criticado Ubirajara. Pedro repreende Domitila por ter avisado a Leopoldina de sua gravidez. Fred e sua tripulação fogem de outro navio inglês. Thomas e Anna recebem uma convocação para comparecerem à Embaixada Inglesa.

Totalmente Demais

Cascudo avisa a Jeniffer que usará o dinheiro que ganhou de Edgar para fugir. Stelinha e Maurice se preocupam com a possibilidade de Arthur estar apaixonado por Eliza. Durão agride Cascudo novamente e Montanha o denuncia para a polícia. Zé Pedro diz a Carolina que nenhuma cláusula no contrato do concurso diz que a vencedora não pode ser parente do patrocinador. O exame de DNA comprova que Eliza é filha de Germano. Arthur manda para Carolina um uniforme da Excalibur, já se considerando o vencedor da aposta. Chega o dia da final do concurso. Montanha conta a Jeniffer que levou Cascudo ao médico. Começa a votação dos jurados.

Fina Estampa

Tereza Cristina manda o repórter ir à sua casa e dispensa seus empregados. Socialite acusa Íris de ter espalhado seu segredo. Vilma fala para Juan Guilherme que Chiara quer atrapalhar seu noivado. Luana avisa a Joana que ela não encontrará o que procura no hospital onde Marcela morreu. Patrícia dá um ultimato em Antenor e ele revela a história de Tereza Cristina. Álvaro pede ajuda a René ao saber que o segredo de sua prima está prestes a ser revelado. Alexandre flagra Patrícia e Antenor se beijando. Juan Guilherme fala para Chiara que a levará ao médico. Celeste avisa a Griselda que Tereza Cristina pediu para ficar sozinha em casa. O repórter chega à casa de Tereza Cristina.

RECORD

Escrava Isaura

Belchior fica desesperado por ter sido enganado por Martinho. Álvaro tenta mais uma vez convencer Isaura a assumir o crime. Serafina é impedida de dar depoimento. Raimundo e Martinho planejam arrancar dinheiro de Belchior. André tenta arrancar de Rosa o que ela sabe sobre a morte de Leôncio. O promotor pede a condenação de Helena.

Belchior fica desesperado por ter sido enganado por Martinho. Geraldo apresenta a defesa de Helena. Eugênia depõe e conta que Dr. Paulo tentou matá-la. Gabriel rouba um beijo de Perpétua. Helena é absolvida. Belchior bêbado ameaça matar João e Joaquina. Branca paga Rosa para deixá-la entrar na casa de Álvaro. Martinho manda um recado a Malvina dizendo que sabe quem matou Leôncio. Miguel recebe uma carta de ameaça.

Jesus

Jesus diz que os apóstolos partirão para suas missões de dois em dois. Longinus avisa que os rebeldes queimaram as madeiras do palácio. Petrônius então avisa que a crucificação de Ami será adiada. Edissa reencontra Deborah e elas se abraçam, emocionadas. Ami descobre que a crucificação foi adiada. Petronius chama Goy para um treino de espadas. Barrabás conversa com Adela e confessa ter sido o responsável pela destruição das madeiras. Maria diz ter uma ótima notícia para José de Arimatéia. Ele vai ao encontro de Edissa. Laila diz que Efraim morreu e é consolada por Jairo.

Pedro, João, Tiago Maior e André se despedem de Sara e Gabriela. Mateus descobre que o pai de Asisa faleceu. Arimatéia abraça Edissa, emocionado. Deborah avisa que não pode continuar enganando Tiago Justo. Goy e Petronius lutam durante treinamento. Tiago Justo fica ansioso com a demora de Deborah. José de Arimatéia o chama para conversar. Diana e Almáquio comentam sobre a cerimônia na cozinha. Deborah diz para Tiago Justo que não pode se casar. Mateus avisa que não poderá ficar em Cafarnaum e Asisa fica revoltada. Jesus fala o nome das duplas de apóstolos que seguirão juntas em suas missões.

Os discípulos se despedem do Messias e seguem. Deborah diz toda a verdade para Tiago Justo, que que fica inconformado. Maria Madalena pede para conversar com Petronius. Claudia anuncia o cancelamento do casamento de Tiago e Deborah. Edissa e Helena consolam a moça. Jesus tranquiliza Gabriela e Sara ao dizer que Deus cuidará dos apóstolos. Judite e Livona ficam surpresas ao saberem que Caifás comprou Temina, uma nova serva. Maria encontra com Tiago Justo. Joana avisa a Jesus sobre a morte de João Batista.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Aristóteles se tranca no carro com Batista e o dinossauro ronda os dois. Eugênio usa o anel intercomunicador para falar com Ágata. Iara sai das águas e não sabe onde encontrar Cris. Teófilo surge diante dela e Iara o reconhece como sendo pai de Ágata e Aquiles. Sandra e João saem para depor no Depecom. Fúria abre os olhos e Hélio fica radiante ao ver que ela está viva. Marta, Miguel e agentes do Depecom atiram no dinossauro.

Apocalipse

Jonas vê um mendigo implorando por alimento e diz que começou a ação do Cavaleiro Negro, que traz a fome ao mundo. Adriano se lembra do passado com Débora e fica transtornado. Susana recebe o apoio de Uri. Zoe diz que Alan está possuído pelo mal. Tamar tenta confortar Gideon. Noah conversa com as Duas Testemunhas. Celeste e Dudu conversam sobre o Anticristo. Laodiceia e Ângela reclamam da caridade feita por Jonas. Ricardo pressiona o presidente dos Estados Unidos para fechar um acordo. Adriano finge descontração perto de Alan. Bárbara procura Zoe e pede desculpas. Brenda, André e Melina trabalham no desenvolvimento de um nano chip que Ricardo implantará nas pessoas. O Anticristo segue acuando o presidente da América. Stefano não permite que Vittorio deixe a Nova Babilônia.

Zoe se entende com Bárbara. Tião procura César e diz que um policial anda ameaçando Robinson. Enquanto passeiam por Nova Iorque, Natália e Dylan reparam em uma pessoa catando resto de comida. Estela se desespera com o caos no hospital. Wallace descobre que Benjamin está no Brasil. César diz que usará Robinson para pegar o policial corrupto. Chico aconselha Celeste a deixar Dudu. Benjamin diz que Wallace deve se afastar de Ricardo. Bárbara e Arthur noticiam a fome e o caos pelo mundo. Na Nova Babilônia, Ricardo brinda com Ariela, Alan, Isabela, Stefano e Débora. Adriano e Vittorio tentam disfarçar o incômodo. Jonas abre a Bíblia, no livro do Apocalipse, e começa a ler sobre a abertura do Quarto Selo.

Ele fala sobre o Cavalo Amarelo e o seu Cavaleiro, chamado Morte. Bárbara e Arthur noticiam os surtos e epidemias de doenças pelo planeta. Ricardo concede entrevista e fala sobre sua Marca. Benjamin e Wallace lamentam terem trabalhado no desenvolvimento da Marca do Anticristo. Saulo tenta impedir que alguns judeus ataquem Moisés e Elias. Isabela e Débora comemoram o êxito de Ricardo. Ariela diz que Israel é o maior foco de resistência. Novos países aceitam a liderança de Ricardo. Arthur diz que Israel é a única exceção. Noah enfrenta Gideon e critica Ricardo. Ariela diz que Israel não aceitará os ideais de Ricardo. O vilão avisa que ordenará uma invasão à Jerusalém.

SBT

Chiquititas

Sofia reúne todas as crianças na sala e diz estar triste com a atitude de todos. A diretora diz que eles precisam se comportar e viver como uma família. Sofia fala da importância de aprender a dividir as coisas e a respeitar as regras da casa. As crianças concordam. A diretora chama Mili e Mosca para fazerem um acordo de paz. Na casa da família Almeida Campos, Carmen entra no quarto de Gabi e tenta obrigá-la a tomar o remédio. A moça começa a chorar e gritar. Junior escuta e entra no dormitório. O rapaz pergunta o que está acontecendo. Carmen fica sem explicação. Junior estranha a maneira que Gabriela fica ao lado da vilã. Carmen fica com raiva ao ver que a moça está melhor com o novo tratamento. Na cozinha, Ernestina diz que as crianças passaram dos limites. Sofia revela estar preocupada com o relacionamento entre os meninos e as meninas. Carol diz que eles precisam se enturmar. Sofia agradece Carolina. Ernestina fica enciumada. Na sala, Carol fala para as crianças brincarem de “Jogo da Verdade”. Clipe da música “Berlinda”. Durante o jogo da verdade, Cris revela que o menino que ela acha mais bonito é Mosca. Maria Cecília finge para a mãe que irá encontrar Junior. Tobias termina de arrumar as coisas para fechar a loja, mas é surpreendido com a chegada de Maria Cecília. A supervisora explica que sabe que o Café já está no fim de expediente, mas que precisa ficar lá. Tobias serve Maria Cecília, que pede para o barista lhe fazer companhia.

Maria Cecília conta a história sobre sua mãe querer que ela namore Junior e conta que Eduarda pensa que ela está jantando com o rapaz. A supervisora confessa a Tobias que não gosta de Junior, só o vê como um amigo de trabalho. Tobias diz que ela pode contar com a companhia dele se ela precisar mentir novamente para a mãe. O barista diz ainda que poderia ser o Junior de mentira da supervisora. Maria Cecília sorri. A supervisora se despede de Tobias com um beijo no rosto do rapaz, que fica surpreso com a atitude da moça. As chiquititas se arrumam para dormir quando Bia pergunta se Cris está apaixonada por Mosca. A garota responde que apenas acha o amigo bonito. Vivi diz que acha bom que ela não gosta dele, pois tem certeza que Mosca lhe escolheria. Mili não concorda. Bia fala que as três estão encantadas por Mosca. No quarto dos meninos Binho, Rafa e Mosca não param de coçar a cabeça. Mili continua a contar a história da princesa e do plebeu. Após as meninas dormirem, Pata pergunta como Mili chegou ao orfanato. A menina diz que não conheceu seus pais e que Sofia lhe contou que ela chegou ao Raio de Luz em uma noite bem estrelada. Mili conta que quando a diretora abriu a porta lhe encontrou em um cesto sem nenhum sinal de quem tinha a deixado ali.

