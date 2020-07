Resumo das Novelas

SÁBADO, 25

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

Novo Mundo

Fred pede ajuda a um cúmplice para salvá-lo de Thomas. Domitila afirma que terá um filho homem. Chalaça descobre que Benedita também está grávida de Dom Pedro. Joaquim teme que a prisão de Fred os impeça de tê-lo como aliado. Thomas coloca Fred em um navio inglês que está ancorado no porto. O oficial questiona Nívea sobre Miss Liu. Chalaça se alia a Benedita contra Domitila. Miss Liu se preocupa com Fred. Licurgo e Germana comemoram o sucesso da feijoada na taberna. Leopoldina revela a Anna que Bonifácio se declarou para ela. Libério entrevista Licurgo, que é candidato a deputado da Constituinte. Joaquim procura por Elvira. Elvira joga uma garrafa com um bilhete no mar. Ubirajara não deixa que ninguém se aproxime de Jacira. Tibiriçá se preocupa com a implicância de Ubirajara com Jacira e Piatã. Thomas desconfia de Liu. Domitila manda Patrício contar a Leopoldina sobre sua gravidez. Thomas descobre que Liu é esposa de Fred.

Totalmente Demais

Arthur e Pietro expulsam Dino do estúdio. Incentivada por Arthur, Eliza decide fazer o ensaio fotográfico e tem um ótimo desempenho. Gilda diz a Dayse que está decepcionada com Eliza. Carolina pergunta a Zé Pedro se existe alguma cláusula no contrato que impeça a participação de parentes do patrocinador do concurso. Jonatas e Leila percebem o clima de romance entre Eliza e Arthur.

Fina Estampa

Tereza Cristina convence Crô de que Marcela está viva. Teodora encontra Quinzé boiando na piscina e salva sua vida. Ferdinand se esconde ao ver Griselda e Guaracy chegando. A portuguesa leva o filho para o hospital. Tereza Cristina expulsa Carol, Leonardo e Fábio de sua casa. Vanessa reclama de Paulo por falar de Esther durante o jantar. Ele fica desconfortável ao ouvir Vanessa dizer a René que sente saudades de trabalhar no restaurante. Teodora fica no hospital com Quinzé. Jornalista vai atrás de Íris para confirmar segredo de Tereza Cristina. Antenor conta para Griselda que Quinzé foi dopado. Edvaldo e Glória se preocupam quando Beatriz afirma que lutará para ficar com Vitória. Quinzé conta para Griselda que caiu no golpe de uma periguete. Tereza Cristina se irrita ao saber que o filho de Griselda sobreviveu ao atentado. Alice sugere que Íris chantageie a sobrinha. A tia desmaia ao ver Marcela na pousada.

RECORD

Escrava Isaura

A novela não é exibida aos sábados.

Jesus

A novela não é exibida aos sábados.

Os Mutantes Caminhos do Coração

A novela não é exibida aos sábados.

Apocalipse

A novela não é exibida aos sábados.

SBT

Chiquititas

A novela não é exibida aos sábados.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também