Resumo das Novelas

SEXTA-FEIRA, 24

Malhação

Roney combina com Keyla e Deco de ir ao hospital conferir o resultado do exame de Tonico. Lica convence Bóris a lutar por uma bolsa de estudos para Ellen no Colégio Grupo. K1 e K2 veem Keyla com Deco. Nena se desculpa com Anderson e decide conhecer Tina. Clara e Samantha convencem Guto a desmarcar a aula com Benê por conta do ensaio da banda. Felipe fala com Clara sobre Guto. O exame de DNA confirma a paternidade de Deco, e Roney confronta o rapaz. Anderson e Tina discutem. Tato vê Keyla com Deco e Tonico.

Novo Mundo

Anna implora que o ministro não deixe Vitória com Thomas. Idalina alerta Diara sobre Greta. Hugo convence os possíveis patrocinadores da candidatura de Licurgo a voltarem para comer a sua comida. Elvira faz um acordo com Liu. Anna volta para o palácio. Domitila acredita estar grávida de Dom Pedro. Diara decide fazer as pazes com Greta para agradar o marido. Schultz se preocupa quando Greta fala sobre a saúde de Wolfgang. Piatã cuida de Jacira com a ajuda de Olinto. Ubirajara briga com Jurema por causa de Jacira. Leopoldina e Bonifácio trocam elogios. Greta beija Ferdinando. Anna afirma a Joaquim que precisa mandar Thomas para a cadeia. Thomas e Fred se encontram no presídio.

Totalmente Demais

Dino insiste para que Gilda volte para sua cidade com as crianças e inventa que tem um assunto profissional para resolver no Rio de Janeiro. Stelinha faz uma surpresa a Eliza e afirma que a ajudará na última prova do concurso. Carolina se surpreende ao saber por Germano que Eliza pode ser filha do empresário. Germano pede a Carolina que lhe ajude a fazer um teste de DNA em Eliza. Peçanha informa a Dino que conseguiu um pedido de prisão provisória para Eliza. Dino despista Peçanha e vai até o estúdio conferir o ensaio fotográfico de Eliza. Eliza entra em pânico ao avistar Dino.

Fina Estampa

Baltazar não consegue falar com Tereza Cristina e liga para Crô. Em discussão com o mordomo, o motorista imita fala de Tereza Cristina e deixa Celeste desconfiada. Quinzé avisa à mãe que sairá para um serviço e Deborah fica enciumada. Griselda decide sair com Quinzinho. Antenor chama Beatriz para se encontrar com ele na pizzaria. O repórter Beto Junior chega para o encontro com Antenor. Quinzé decide levar a loira para sua casa. Beatriz diz que vai entrar na Justiça contra Danielle. Paulo leva Vanessa para jantar no Brasileiríssimo. Griselda vê Antenor com Beto e toma o pen-drive das mãos do repórter, sem saber que ele já havia copiado o conteúdo. Vanessa descobre que René está solteiro. Guaracy e Griselda voltam a ser amigos. Crô brinda com seu amigo secreto. Tereza Cristina acorda no cemitério. A loira coloca um remédio na bebida de Quinzé sem que ele veja. Teodora chega à mansão de Griselda. Tereza Cristina conta para Crô que viu Marcela no cemitério. Guaracy vai com Griselda para casa. Ferdinand empurra Quinzé, dopado, para dentro da piscina.

RECORD

Escrava Isaura

Tomásia e Miguel recebem um bilhete anônimo. Belchior conta ao Comandante como Isaura foi raptada. Álvaro chega no meio da confusão entre Gioconda e Gabriel. Ao perceber que sua mãe está encabulada com a situação, decide para sua fazenda. Francisco pede que Raimundo tente descobrir algo sobre as investigações. Álvaro fica curioso sobre o suposto romance entre Gabriel e sua mãe. O Comandante diz a Belchior que ele está protegendo Isaura por ela ser a verdadeira culpada pelo assassinato de Leôncio.

Álvaro acalma sua mãe dizendo que faz muito gosto da relação entre ela e Gabriel. Bernardo sai para o garimpo com os quilombolas. Cel. Sebastião fica preocupado com o julgamento de Helena. Geraldo busca Helena. Martinho vai até a fazenda conversar com Belchior sobre a morte de Leôncio. Rosa tenta ouvir a conversa dos dois. Branca pensa colocar sonífero para Álvaro dormir ao lado dela. Tomásia e Miguel recebem um bilhete anônimo ameaçando-os de morte caso continuem investigando a morte de Leôncio.

Jesus

Caius expulsa Edissa do palácio. Jesus reúne os apóstolos e avisa que a partir de agora lhes dará autoridade e poder sobre todos os demônios. Madalena descobre sobre o mal que Petronius fez a Barrabás no passado. O irmão de Simão Zelote enfrenta Malco. Jesus diz para seus apóstolos não irem a lugares que o povo não seja judeu. Maria Madalena discute com Petronius. Barrabás questiona a atitude de Malco, que fica furioso. Maria é apresentada a Pilatos. Os apóstolos ficam impressionados e assustados com as palavras de Jesus. Efraim passa mal e diz para não chamarem Jesus. Herodíade se recusa a entregar os restos mortais de João Batista à Joana. Edissa entra em uma carroça para tentar entrar no palácio.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Cléo pede ajuda para chegar ao laboratório de Juli. Formigão avisa que eles estão a caminho do centro da Terra. Formigão pega pistola de dardos tranquilizantes e atira em Cléo. Marta questiona Fredo sobre o mistério de Valente e o ódio que ele tem dos mutantes. Samira conta a Beto que sabe que é irmã gêmea de Maria, que Juli é Júlia e que sua missão é tomar o lugar de Maria como herdeira da Progênese. Cassandra chora e conta a Simone que Mauro faleceu.

Apocalipse

Jonas vê um mendigo implorando por alimento e diz que começou a ação do Cavaleiro Negro, que traz a fome ao mundo. Adriano se lembra do passado com Débora e fica transtornado. Susana recebe o apoio de Uri. Zoe diz que Alan está possuído pelo mal. Tamar tenta confortar Gideon. Noah conversa com as Duas Testemunhas. Celeste e Dudu conversam sobre o Anticristo. Laodiceia e Ângela reclamam da caridade feita por Jonas. Ricardo pressiona o presidente dos Estados Unidos para fechar um acordo. Adriano finge descontração perto de Alan. Bárbara procura Zoe e pede desculpas. Brenda, André e Melina trabalham no desenvolvimento de um nano chip que Ricardo implantará nas pessoas. O Anticristo segue acuando o presidente da América. Stefano não permite que Vittorio deixe a Nova Babilônia.

Zoe se entende com Bárbara. Tião procura César e diz que um policial anda ameaçando Robinson. Enquanto passeiam por Nova Iorque, Natália e Dylan reparam em uma pessoa catando resto de comida. Estela se desespera com o caos no hospital. Wallace descobre que Benjamin está no Brasil. César diz que usará Robinson para pegar o policial corrupto. Chico aconselha Celeste a deixar Dudu. Benjamin diz que Wallace deve se afastar de Ricardo. Bárbara e Arthur noticiam a fome e o caos pelo mundo. Na Nova Babilônia, Ricardo brinda com Ariela, Alan, Isabela, Stefano e Débora. Adriano e Vittorio tentam disfarçar o incômodo. Jonas abre a Bíblia, no livro do Apocalipse, e começa a ler sobre a abertura do Quarto Selo.

Ele fala sobre o Cavalo Amarelo e o seu Cavaleiro, chamado Morte. Bárbara e Arthur noticiam os surtos e epidemias de doenças pelo planeta. Ricardo concede entrevista e fala sobre sua Marca. Benjamin e Wallace lamentam terem trabalhado no desenvolvimento da Marca do Anticristo. Saulo tenta impedir que alguns judeus ataquem Moisés e Elias. Isabela e Débora comemoram o êxito de Ricardo. Ariela diz que Israel é o maior foco de resistência. Novos países aceitam a liderança de Ricardo. Arthur diz que Israel é a única exceção. Noah enfrenta Gideon e critica Ricardo. Ariela diz que Israel não aceitará os ideais de Ricardo. O vilão avisa que ordenará uma invasão à Jerusalém.

SBT

Chiquititas

Junior diz para o pai que se as meninas do orfanato visitassem Gabi, poderiam ajudá-la a se recuperar. José Ricardo diz que não quer nenhuma garota do orfanato em sua casa. Tobias avisa Maria Cecília que já irá fechar o Café Boutique. A supervisora diz que sabe, mas que precisa ficar o maior tempo possível fora de casa. Tobias presenteia Maria Cecília com um bombom. Maria Cecilia fica feliz e diz que esse é seu bombom preferido. O barista revela que já sabia disso. Carol vai até o porão para avisar Mosca, Rafa e Binho que Sofia descobriu tudo sobre o esconderijo. Sofia avisa as chiquititas que o Dr. José Ricardo ligou para ela e autorizou a entrada dos meninos no orfanato Raio de Luz. Ao lado de Carolina, a diretora apresenta oficialmente Mosca, Rafa e Binho para as chiquititas. Carmen avisa José Ricardo que Gabriela está melhor com o tratamento do novo médico, contratado por Junior. A vilã também comenta que o empresário parece não estar feliz com a notícia. José Ricardo diz à irmã que tem medo que Gabi relembre os acontecimentos do passado. Junior chega e agradece o pai por autorizar a entrada dos meninos no orfanato. Carmen não gosta da ideia. Mosca, Rafa e Binho contam às meninas que estavam morando no porão do orfanato e explicam o motivo de mentirem para elas. Ernestina se dá conta que os garotos são culpados pelas bagunças da cozinha. A zeladora percebe que eles eram as ratazanas inteligentes. Sofia pede a Ernestina que arrume o novo quarto para os meninos.

Emocionada, Pata agradece pela ajuda de Sofia. Beto leva Clarita para comer cachorro-quente. A garota diz que o encontro não está da maneira que ela havia pensado, mas que está legal. Os dois se beijam. Binho conta às garotas que não gosta de tomar banho, as meninas pedem para ele criar este hábito, pois está no regulamento do orfanato. Os meninos começam a ficar preocupados com as novas regras. Irritada, Carmen não admite que José Ricardo tenha passado por cima de suas ordens. O empresário diz que ele é o dono do lugar e não deve satisfações à irmã. Carmen fala que Sofia perderá o controle do orfanato. Enquanto todos vão até o jardim do orfanato, Cris e Mosca ficam sozinhos no pátio. O garoto percebe um olhar diferente da chiquitita. Mosca disfarça e sai para encontrar o restante do grupo. Maria Cecilia chega feliz em casa. Eduarda pergunta se a filha saiu com Junior e a supervisora responde que sim. No quarto, Bia diz que Cris não parava de olhar para Mosca. Ana confessa que achou Binho engraçado. Vivi diz que os meninos são espaçosos e folgados. Mili conta que será divertido ter a companhia deles, mas Bia não concorda. Carol diz à Sofia que o quarto dos meninos precisa de uma nova decoração. A diretora concorda, mas diz que o orfanato está sem verba. Carol revela que pode tentar uma doação. Na sala, Mosca desce pelo corrimão e Mili pede para o garoto não fazer mais isso. No banheiro, os meninos tomam banho.

Rafa e Mosca aproveitam o chuveiro quente e Binho apenas finge. Os meninos percebem e colocam Binho a força no banho. Carol pergunta se as garotas gostaram da presença dos meninos no orfanato. Mili diz que continua analisando os garotos. A estudante de psicologia acalma as meninas e pede paciência para com o período de adaptação. Chico distribui roupas para os meninos e elogia Binho por estar limpo. Na casa de Carol, Leticia acorda Beto e diz ao rapaz que ele está com um jeito de apaixonado. Beto não concorda. Carol chega em casa e conta que os meninos entraram no orfanato. No dia seguinte Clarita conta para Leticia e Tobias como foi o encontro com Beto. Leticia avisa a garota que pelo sorriso que Beto estava, acha que ele gostou do encontro. Ao chegar no Café Boutique, Beto cumprimenta Leticia e não dá atenção para Clarita, a garota não entende. Em sua casa, Maria Cecília olha algumas fotos em seu computador e vê fotos dos funcionários do Café Boutique. Tobias está presente na maioria das imagens. No orfanato, após o café da manhã, Binho encontra as bonecas das meninas e têm a ideia de queimá-las com a luz do sol. Os meninos levam as coisas para o pátio e espalham tudo. Rafa e Binho disputam por uma boneca e acabam quebrando o brinquedo.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

