Resumo das Novelas

Nena é hostil com Tina, e Anderson e Ellen repreendem a mãe. Roney obriga Keyla e Deco a fazerem o exame de DNA em Tonico. Noboru estranha a reação de Mitsuko ao saber que Tina está na casa de Anderson. Das Dores acolhe Tina. Samantha inicia o ensaio da banda, mesmo sem Felipe. Marta flagra Lica e Felipe juntos. Nena ofende Tina, que deixa a casa de Anderson. Roney não permite que Deco fique em sua casa com Keyla. Lica pede para ser amiga de Bóris na rede social. Anderson confronta Nena. Tina sofre pela rejeição a seu namoro.

Chalaça conta a Joaquim sobre sua vingança. Amália reconhece a joia que está com Domitila e Peter fica intrigado. Dom Pedro nomeia os Embaixadores do Brasil com a ajuda de Leopoldina. Anna se enfurece com o presente que recebe de Thomas. Piatã tem um pressentimento e encontra Jacira. Peter faz uma seção de hipnose com Amália. Piatã enfrenta Ubirajara para cuidar de Jacira. Dom Pedro tenta seduzir Leopoldina. Piatã teme pela saúde de Jacira. Domitila conta para Dom Pedro que foi expulsa do teatro. A comida de Hugo faz sucesso com os clientes e Licurgo se vangloria. Elvira percebe o interesse de Hassan e Jacinto e manda os dois trabalharem para ela. Piatã afirma a Jacira que vai curar sua doença. Anna e Thomas se encontram na audiência.

Germano questiona Leonor sobre o pai de Eliza. Gilda confessa a Dino que esteve com Eliza no Rio. Leonor alerta Gilda que Germano procurou por ela. Arthur avisa a Carolina que Dorinha está em sua casa fazendo a maior bagunça achando que é a irmã. Dorinha cai em si ao ver os filhos João e Maria. Dayse foge da pensão para encontrar Eliza e acaba se perdendo, mas é ajudada por Lili e Germano. Eliza pergunta a Arthur por que Dorinha mencionou uma aposta entre o empresário e Carolina. Gilda se incomoda ao ver Lili e Germano com Dayse.

Vilma aconselha Letícia a se casar com Juan Guilherme o quanto antes. Quinzé esquece de pegar Quinzinho na escola e Teodora busca o menino. Vanessa discute com Paulo por causa de Esther. Griselda conversa com Rafael e Amália sobre o casamento dos dois. Álvaro conta para Íris que o computador de Marcela está com Griselda. Antenor pergunta se a mãe revelará o segredo de Tereza Cristina

René Junior vai embora da casa de Dagmar. Vanessa diz a Paulo que ele não precisa se casar com ela. Após sugestão de Griselda, Rafael e Amália decidem se casar em um mês. Álvaro conta para Íris que o laptop de Marcela está com Griselda. Quinzé ameaça deixar Teodora sem ver o filho. Griselda afirma que não revelará o segredo de Tereza Cristina. Antenor pega o laptop de Marcela, enfrenta Tereza Cristina e ameaça entregá-la à polícia. Mas Pereirinha o recupera e apaga o arquivo que compromete a socialite. Griselda liga para Daniel à procura do filho. Tereza Cristina pensa em se vingar de Antenor. A loira contratada por Ferdinand marca um encontro com Quinzé. Vilma procura Chiara. Quinzé marca um encontro com Teodora.

Tomásia e Miguel recebem um bilhete anônimo. Belchior conta ao Comandante como Isaura foi raptada. Álvaro chega no meio da confusão entre Gioconda e Gabriel. Ao perceber que sua mãe está encabulada com a situação, decide para sua fazenda. Francisco pede que Raimundo tente descobrir algo sobre as investigações. Álvaro fica curioso sobre o suposto romance entre Gabriel e sua mãe. O Comandante diz a Belchior que ele está protegendo Isaura por ela ser a verdadeira culpada pelo assassinato de Leôncio.

Álvaro acalma sua mãe dizendo que faz muito gosto da relação entre ela e Gabriel. Bernardo sai para o garimpo com os quilombolas. Cel. Sebastião fica preocupado com o julgamento de Helena. Geraldo busca Helena. Martinho vai até a fazenda conversar com Belchior sobre a morte de Leôncio. Rosa tenta ouvir a conversa dos dois. Branca pensa colocar sonífero para Álvaro dormir ao lado dela. Tomásia e Miguel recebem um bilhete anônimo ameaçando-os de morte caso continuem investigando a morte de Leôncio.

Susana e Goy lutam com dois homens na hospedaria. Jesus fala aos seus seguidores. João e Gabriela se beijam. Os dois cegos são levados até o Messias. Asisa reclama do afastamento de Mateus. Maria apoia Tiago Justo. Jesus faz os dois homens cegos voltarem a enxergar. Barrabás conversa com Adela sobre seu plano de livrar os judeus da dívida com os romanos. Jairo tenta se explicar para Simão Fariseu e Efraim. Ami pede para Malco ir em sua crucificação. Claudia discute com Pilatos.

Mateus fica triste ao ver Asisa criticar Jesus. Pedro permite que os cegos passem a noite em sua casa. Em conversa com Caifás, Judite finge gostar de Livona. Os apóstolos conversam com Jesus em clima de harmonia. Edissa chega à Jerusalém. Efraim ofende Mateus. Pilatos recebe Cornélius e admira a sabedoria de Goy. O governante fica sabendo dos milagres feitos por Jesus. O Messias pede a atenção dos apóstolos. Edissa procura por Deborah. Maria, Sula e Mirian percebem que Caifás irá celebrar o casamento de Tiago Justo. Deborah se abre com Helena e diz se sentir culpada. Edissa pede informações no palácio, mas é maltratada por Caius.

Cléo pede ajuda para chegar ao laboratório de Juli. Formigão avisa que eles estão a caminho do centro da Terra. Formigão pega pistola de dardos tranquilizantes e atira em Cléo. Marta questiona Fredo sobre o mistério de Valente e o ódio que ele tem dos mutantes. Samira conta a Beto que sabe que é irmã gêmea de Maria, que Juli é Júlia e que sua missão é tomar o lugar de Maria como herdeira da Progênese. Cassandra chora e conta a Simone que Mauro faleceu.

Ricardo Montana discursa para o povo. Benjamin lamenta ter ajudado o Anticristo a construir sua marca. O vilão diz que a partir de agora só haverá uma única religião no mundo. Ele diz que todos os livros sagrados estão proibidos. Saulo e Noah criticam as palavras de Ricardo. Stefano o trata como um deus. Multidão se curva ao Anticristo. Jonas recebe uma visita inesperada. Na redação do telejornal, todos comentam sobre a nova fase de Ricardo. Em conversa com Uri, Susana diz ter uma missão dura pela frente. Estela e Felipe ficam temerosos. Saulo diz para Oziel que Ricardo não é o Messias. Tamar se recusa a enxergar a verdade. Zoe tenta acalmar Glória. Jonas conversa com Adriano, que se culpa pelas atitudes do filho. Ricardo conversa com Ariela e diz ter consciência que haverá resistência de alguns. André e Brenda tentam retomar a rotina na empresa de tecnologia. Jonas diz que quem aceitar a marca de Ricardo não poderá ser salvo.

Ao chegar à sala, Cris conta o que aconteceu no pátio. Carol faz um curativo no dedo de Cris. Mili diz para elas fazerem as próprias armas e assim se defenderem dos vampiros. Todas aceitam. No porão, Rafa precisa ir ao banheiro e confessa aos amigos que não consegue mais aguentar. Mosca e Binho tentam acalmar o amigo, mas não conseguem. Os meninos continuam tentando abrir a porta do lugar, mas é em vão. Junior conversa com José Ricardo e questiona o motivo dos meninos não serem aceitos no orfanato. Carmen diz que todos os assuntos do orfanato devem ser tratados com ela. O empresário concorda. Irritado, Junior diz que não irá desistir deste assunto. Vlade pergunta para Carol se ela nasceu na Europa. O conde não para de elogiar a ajudante de Chico. Sofia chama as meninas na sala para que o casal escolha a próxima garota para conversar. Natacha e Vlade escolhem Tati, mas a garota diz que não irá sem a irmã. As pequeninas os levam para a cozinha e o casal pede a Chico para os deixarem a sós com as meninas. Vlade pergunta às garotas sobre Carol, mas Natacha se irrita e muda de assunto. A mulher pede para Tati ficar mais próxima deles. Tati tira do bolso uma corrente com cruz para assustar o Conde e a Condessa.

No quarto, as meninas preparam o lugar para se protegerem dos vampiros. Na sala, Carol esta mexendo no computador quando o Conde Vlade se aproxima da moça. O homem diz que Carolina faz com que ele se lembre de uma mulher chamada Catrina. O homem se aproxima de Carol e pede para que ela olhe dentro de seus olhos. No mesmo momento, Pata observa a cena quando Mosca a puxa para dentro do quarto de produtos de limpeza. A garota se assusta e grita. Carol escuta e aproveita o momento para sair da sala e ver o que está acontecendo. A ajudante não encontra o lugar de onde veio o barulho. O Conde vai atrás de Carol. Furiosa, Pata bate em Mosca por ele ter lhe assustado. Os meninos contam que estão presos e que Rafa precisa usar o banheiro urgente. A menina promete tentar ajudar a levar o amigo no banheiro. O Conde não para de perseguir Carol. Natacha vai atrás do marido e não gosta de vê-lo ao lado da ajudante de cozinha. Os dois começam a discutir em outra língua. O casal vê Pata levando Rafa ao banheiro. No quarto, Tati e Vivi contam como foi a conversa com o Conde e a Condessa. As chiquititas mostram para a Carol as armadilhas que fizeram para provar que o casal é vampiro. Na sala, Natacha e Vlade não param de discutir. Ernestina questiona os dois se eles já se decidiram sobre qual garota escolher. Os dois avisam que ainda não conversaram com todas as meninas e a zeladora sobe para chamar as pequeninas. Pata espera Rafa no banheiro.

Cuidadosamente, Pata tentar levar o amigo de volta para o porão, mas são surpreendidos por Carol, Ernestina e todas as chiquititas. A zeladora questiona quem é o garoto e Mili diz que é o caçador de vampiros que chamou. Carol diz a Ernestina que conhece o menino e que ele mora na vizinhança. Carol diz que Rafa conhece muito sobre os vampiros e que ela autorizou a entrada dele. Ernestina manda todas descerem. As meninas questionam Rafa sobre como ele irá afastar os vampiros. Mili pede para as meninas obedecerem a Ernestina e descerem, que ela, Pata, Carol e Rafa darão um jeito. As meninas vão à sala e a próxima a ser escolhida é Bia. A garota os convida para ir ao quarto para conversarem. Pata explica para Carol e Mili o que aconteceu. Carol diz que eles não podem ficar no porão. Bia tenta ver se o Conde e a Condessa refletem no espelho e fica surpresa ao ver que Natacha aparece refletida no objeto. A garota se dá conta que o casal entrou e não deu importância aos alhos espalhados pelo quarto. Carol leva Rafa para o esconderijo e pede para que ele e os garotos tomem cuidado. A moça vai do lado de fora do orfanato ver o que está atrapalhando a porta do porão. Carolina percebe que colocaram uma caçamba de entulho na entrada do local, por isso não conseguem abrir a porta. No quarto, o casal revela que gostou de Bia e que já sabem qual a garota que irão escolher.

As meninas entram no quarto e jogam bexigas de água em Natacha e Vlade e os expulsam do dormitório. No mesmo momento Mili tira uma foto dos dois e percebe que o casal saiu perfeitamente na foto. Decepcionada, Sofia briga com as meninas pela forma que trataram o Conde e a Condessa. A diretora pede para que elas peçam desculpa aos dois. As meninas obedecem, mas dizem o motivo que as levaram a fazer tudo aquilo. As pequeninas confessam que acharam que os dois eram vampiros e contam todos os motivos que fizeram a acreditar nisso. Natacha e Vlade explicam sobre as coisas que as pequeninas duvidaram. O casal decide ir embora e não adotar nenhuma das crianças. Sofia acompanha o casal até o portão do orfanato, pede desculpas e se despede. Ao ficarem sozinhos, o casal fica irritado pela coragem das meninas e se transformam em morcegos. No dia da seguinte, as meninas conversam sobre o que aprontaram na noite anterior e confessam que não queriam ser adotados pelo Conde Vlade e pela Condessa Natacha. Carol pede a ajuda de Pata e Mili para colocarem o lixo para fora, mas na verdade a ajudante precisa de ajuda para tirar a caçamba de entulhos da entrada do porão. As garotas e Carolina não conseguem. Inquietos, Mosca, Rafa e Binho não aguentam mais ficar dentro do esconderijo.

Junior chega ao orfanato e vê Carol, Pata e Mili tentando empurrar a caçamba. O rapaz oferece ajuda, mas Carol não aceita. Mili e Pata dizem que elas não irão conseguir sozinhas. Junior percebe que a caçamba não está saindo do lugar porque esta com a trava para cima. O rapaz destrava o objeto e facilmente consegue tirá-lo do lugar. Junior questiona o que elas vão fazer. Mili e Pata tentam desconversar e dizem que querem deixar o lugar mais bonito. Junior diz a Mili que precisa conversar com ela sobre o assunto dos meninos. A garota diz que pode falar na frente de Pata e Carol, pois elas já sabem. A ajudante de cozinha diz que não pode ficar para conversar e sai do local. O rapaz pede para conversar dentro do orfanato e Pata fica do lado de fora para avisar ao irmão e aos amigos que a porta já está livre. Junior diz para Mili que seu pai não aceitou os meninos no orfanato. O rapaz pede a Mili e Pata para irem junto com ele falar com o Dr. José Ricardo. Mili diz que ela vai representando todas as meninas, mas diz que Sofia não irá gostar, pois ela já tinha proibido de falar com o empresário. Junior diz que Sofia não precisa saber que ela foi com ele. Pata agradece a ajuda de Junior. Mili e o rapaz tentam sair, quando Ernestina questiona aonde os dois vão sem autorização. O rapaz diz que irá levar a garota para passear e a zeladora autoriza.

