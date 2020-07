Resumo das Novelas

TERÇA-FEIRA, 21

Malhação

Deco pede a Roney para falar com Keyla em particular. Mitsuko tenta convencer Nena a ajudá-la a separar Tina e Anderson. Deco garante a Keyla que não fugirá de suas responsabilidades com Tonico. Lica, Ellen e Tina acreditam que Keyla ficará com Deco, e Benê se preocupa com Tato. Anderson convida Tina para um churrasco em sua casa. Das Dores e K2 incentivam Tato a cozinhar. K1 se exibe no carro de MB. Felipe e Lica namoram. Benê sonda Guto sobre sua vida amorosa. Deco e Keyla se beijam. Roney exige fazer um exame de DNA em Tonico. Nena pede para conversar com Anderson sobre Tina.

Novo Mundo

Leopoldina afirma ao Barão de Marescal que não irá contrariar Dom Pedro. Pedro suspeita de que Domitila esteja grávida. Libério e Cecília se reconciliam. Elvira sonha com Hugo. Joaquim pensa em fugir com Anna e Vitória novamente. Hugo se interessa pela escritura da taberna. Peter e Libério imprimem o jornal em apoio às eleições. Bonifácio desconfia da candidatura de Licurgo. Thomas exige que Domitila assine uma promissória. Bonifácio conta a Dom Pedro sobre a ameaça do Barão de Marescal. Piatã se preocupa com Jacira. Chalaça fica indignado ao descobrir que Dom Pedro assumiu seu romance com Domitila. Jacira cai desmaiada em um buraco durante uma tempestade. Diara provoca Greta. Domitila é impedida de entrar no teatro e todos aplaudem. Joaquim encontra Chalaça.

Totalmente Demais

Natasha tenta ajudar Eliza a fazer o ensaio e manter-se no concurso. Germano paga Maurice pela informação sobre o endereço de Gilda. Germano procura Gilda. Dino, Gilda e os filhos se preparam para assistir à final do concurso Garota Totalmente Demais e surpreender Eliza.

Fina Estampa

Guaracy e Griselda discutem e Dagmar repreende os dois. Baltazar decide esconder o carro para que René Junior não o veja. Teodora procura Quinzé. Tereza Cristina descobre suas camisolas no armário de Crô. Com ciúme de Teodora, Quinzé procura Wallace para tirar satisfações. Chiara fala mal de Juan para Letícia em jantar no Brasileiríssimo. Dagmar enfrenta Tereza Cristina, mas a perua leva René Junior de volta para casa. Em conversa com a advogada Mônica, Teodora ameaça tirar a própria vida para provar seu amor por Quinzinho.

RECORD

Escrava Isaura

Belchior conversa com o Comandante. Álvaro tenta acreditar na inocência de André. Diogo não consegue falar com uma das vítimas do Dr. Paulo para testemunhar a favor de Helena. Cel. Sebastião encontra Serafina e Margarida na rua. Não resiste e lhes implora os testemunhos contra o Dr. Paulo. Álvaro avisa Isaura que ele e Geraldo irão começar a ler os depoimentos dos suspeitos para tentar descobrir o verdadeiro assassino de Leôncio. Rosa fala para o Sargento que Belchior não quer depor.

Henrique encontra Geraldo beijando Malvina e não os reprovam. Tomásia acha uma garrafa de rum e um fio de cabelo branco na casa abandonada. Martinho e Francisco observam Miguel e sua mulher de longe. O Sargento sai atrás de Belchior. Bernardo anuncia aos quilombolas que o garimpo pertence a eles também. A polícia chega na fazenda. Belchior se desespera. Gioconda pede a Tomásia que retire Álvaro e Perpétua de sua casa. Pedrinho conta para Álvaro o ocorrido sobre Perpétua. Helena teme ser morta. Isaura a consola. Belchior conversa com o Comandante.

Jesus

Satanás se aproxima de Antipas. Herodíade o provoca. Ele ordena que Heitor traga a cabeça de João Batista em uma bandeja. Barrabás tenta despistar Goy. Talita consegue falar e comer sozinha. Jairo agradece a Jesus e diz que jamais abandonará a família. João Batista se emociona ao lembrar de Jesus. Maria Madalena e Susana desistem de sacrificar algum animal no templo. Helena sofre ao saber da punição de Ami. Se sentindo culpado, Heitor vai ao encontro de João Batista. Satanás fala ao ouvido de Salomé. Herodíade sorri, satisfeita. Antipas é perturbado pelo demônio. Joana fica revoltada. Antipas se enfurece. Heitor manda João Batista ajoelhar-se e desembainha a espada. Curada, Edissa se banha, emocionada. Heitor assassina João Batista.

Edissa agradece a Deus. Talita pergunta se Jairo vai morar com ela. Adela reencontra Diana e Livona. Jairo diz que precisará voltar a Cafarnaum. Chaya fica decepcionada. Adela agradece o apoio de Diana. Livona diz não confiar na irmã. Antipas questiona Heitor sobre a cabeça de Batista. Jesus ora ao Senhor. A cabeça de João Batista é entregue em uma bandeja. Sob o olhar do Satanás, Herodíade sorri, satisfeita. Sara e Gabriela preparam o jantar dos apóstolos. Edissa fica surpresa ao ouvir João e Tiago Maior falando sobre José de Arimatéia. Dois cegos seguem procurando por Jesus. Edissa descobre que Deborah se casará. Maria pede para falar com Tiago Justo. Efraim deixa Jairo na saia justa. Malco é avisado sobre a condenação de Ami. Barrabás pede para se esconder no quarto de Adela. Susana é desrespeitada por alguns clientes da hospedaria.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Sandra conta a verdade para Tarso, que quer conhecer seu pai biológico. Cassandra atira na direção de Draco, mas não o acerta. Fernando diz que chegou a hora de Danilo morrer. Ariadne chega à mansão e joga sua teia em Danilo e Fernando. Maria e Noé descem cada vez mais para o subterrâneo. Noé diz que tem a impressão de que eles estão indo na direção do centro da Terra. Os dois se assustam ao ver vários esqueletos ao lado de lanças no chão.

Apocalipse

Diante de André e Ariela, Ricardo aprova seu logotipo, a marca da Besta. Débora se recusa a acreditar em Adriano, que não insiste. Noah diz que Ricardo está competindo com Deus. Tamar e Gideon dizem que é implicância do rapaz. Natália e Dylan se beijam. Ricardo flagra Adriano ao telefone com Glória. Benjamin se preocupa com Zoe e Davi. Dylan fica feliz com o beijo dado em Natália. Melina, Brenda e HD trabalham na marca de Ricardo. Adriano desconversa e tenta disfarçar diante de Ricardo. Benjamin fica impressionado com o interesse de Uri na Bíblia. Ricardo entra para cirurgia de recuperação do olho. Natália se recusa a falar sobre Dylan com Ângela. Uri e Dylan se preparam para voltar à Nova Iorque.

Bárbara reencontra Zoe e descobre que Ricardo fingiu estar morto. Stefano diz que Ricardo deverá estar impecável para o momento que se aproxima. Bárbara diz não acreditar nas palavras de Zoe. Ricardo segue sendo operado. Alan oferece apoio à Isabela. Susana se emociona ao ver Davi. Dudu provoca César e eles discutem. Robinson fica mexido com as palavras de Tião. Susana diz que Adriano também sabe da verdade sobre Ricardo. Bárbara e Chico voltam ao trabalho no telejornal. Alguns dias se passam e Ricardo exibe o olho depois da cirurgia. Ele se prepara para se mostrar ao mundo. Arthur noticia o discurso que o vilão fará. Uri apoia Susana. Adriano se junta a Benjamin e Zoe. Através de hologramas, Ricardo discursa para o mundo. Ele se declara um deus. O povo se curva diante dele.

SBT

Chiquititas

Enquanto as meninas se preparam para dormir, Mili diz que Carol passou por todos os testes. A ajudante de Chico fica feliz com o carinho das Chiquititas. Mosca e Binho chamam a atenção do amigo e tentam ajudar Rafa a se livrar da ratoeira, que está presa em sua mão. Solucionado o problema, Mosca sugere aos amigos que coloquem a ratoeira e o queijo que sobrou no mesmo lugar. Leticia pede para Clarita parar de fingir o namoro com Tobias, mas a garçonete diz que precisa continuar com a farsa para chamar a atenção de Beto. Maria Cecília conta a mãe como foi seu encontro com Junior. A supervisora diz que o rapaz ainda está com Carolina na cabeça. Inconformada, Eduarda fala para a filha continuar a tentar conquistar Junior. Mosca tenta acalmar Rafa e Binho para não comerem o queijo que sobrou. O garoto explica que para os moradores do orfanato pensarem que realmente existam ratos no local é preciso deixar a comida e a ratoeira no mesmo local que encontraram. Junior vai ao quarto de Gabriela e encontra um novo desenho de sua irmã em que ela aparece grávida. O rapaz não entende e tenta conversar com Gabriela sobre seu desenho.

Mosca, Rafa e Binho entram novamente na cozinha do orfanato. Os garotos procuram algo para comer e deixam rastros como se ratos tivessem passado pelo local. Carol chega em casa e conta para seu irmão e amigos que conseguiu um novo emprego. Dani fica enciumada ao saber que Carolina cuidará de outras meninas. Tobias fala para Clarita que está na hora deles pararem com o falso namoro. Enfim a garota concorda com o barista. No dia seguinte, ao entrar na cozinha, Chico se depara com a bagunça que os garotos fizeram. Ernestina chega com as Chiquititas para o café da manhã. A zeladora diz que tem certeza que foram as ratazanas inteligentes. No porão, Mosca diz que está cansado de ficar sempre no mesmo local. Binho dá a ideia de explorarem o orfanato. Ao saberem das ratazanas, as pequeninas ficam desesperadas e decidem não tomar café da manhã. Junior mostra a seu pai, José Ricardo, o desenho de Gabriela e questiona se sua irmã já esteve grávida. O empresário diz que o desenho deve ser apenas uma vontade de sua filha, mas que ela nunca esteve grávida. Junior continua inquieto e resolve questionar Valentina, mas governanta desconversa. Tobias chega ao Café Boutique e não cumprimenta Clarita. A garota estranha o comportamento do amigo e pergunta a Leticia o que aconteceu. A amiga diz a Clarita que Tobias deve ter ficado confuso com o beijo. A garota recebe um SMS em seu celular com a mensagem: “Pena que você está de rolo”. Clarita tem certeza que foi Beto que enviou. A garota recebe mais um SMS, que diz: “Você está muito gata hoje”.

Clarita decide descobrir de quem são as mensagens. Chico e Ernestina contam a Sofia sobre os ratos que estão no orfanato. A diretora e a zeladora decidem sair para comprar novas ratoeiras. Mosca, Rafa e Binho saem do esconderijo para explorar o orfanato. Clarita pede o número do celular de Beto, mas o garoto desconversa e não passa. Clarita liga para o número que lhe enviou as mensagens e Beto atende. Clarita confessa ao rapaz que não está mais namorando com Tobias. Beto diz que não se envolve com namorada de seus amigos. Carol chega ao orfanato e é recebida por Chico. O cozinheiro conta para sua nova ajudante que a casa está com ratos. Mosca e Binho entram no quarto das meninas e vasculham tudo. Rafa decide ir ao banheiro quando Carol também entra no local. Mosca e Binho vão ao banheiro, para procurar Rafa e quase são vistos por Carolina. A moça escuta um barulho do quarto das garotas e ao entrar vê a janela aberta. Binho e Mosca se escondem embaixo da cama. Clarita pergunta a Tobias o que está acontecendo e o barista diz que está tudo bem, mas não convence a garota. Clarita diz sobre o que aconteceu com Beto e pede para Tobias fazer algo para mostrar ao amado que o caminho está livre para ele. Os meninos voltam correndo para o porão. Mosca, Rafa e Binho conversam sobre a aventura que tiveram.

