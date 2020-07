Resumo das Novelas

QUINTA-FEIRA, 16

Malhação

Lica concorda com a permanência de Edgar na reunião, e todos se surpreendem. Fio reclama da rigidez das aulas de Ellen. Mitsuko e Malu ironizam o motivo de os alunos estarem na reunião. Bóris e Marta apoiam que Lica se pronuncie pelos colegas. Lica faz uma proposta aos pais, mas Mitsuko discorda. Fio e Ellen começam a aula de dança. Bóris organiza uma votação, e Edgar articula para decidir a disputa. Josefina avisa a Roney que conversará com Keyla sobre Deco. Tonico fica doente. Tato não consegue fazer as coxinhas como Das Dores ensinou e fica chateado. Dóris diz a Bóris para tomar cuidado com Edgar. Edgar afirma a Malu que voltará a ser o diretor do colégio. Mitsuko pede para conversar com Tina. Keyla decide deixar Tonico na creche. Tato teme encontrar Keyla no colégio. Keyla recebe um telefonema da creche e fica desesperada.

Novo Mundo

Anna e Thomas duelam. Felício invade a casa de Domitila e a chantageia. Madre Assunção exige que todos deixem o convento. Greta questiona Licurgo e Germana sobre Diara. Nívea fica intrigada com Miss Liu. Thomas avisa a Egídio que Anna e Vitória estão no convento. Domitila conta a Francisco sobre a aparição de Felício. Felício se encontra com Chalaça. Greta entrega dinheiro para Ferdinando. Amália tem uma lembrança ao ouvir sobre a mãe de Cecília e desmaia. Joaquim e Anna se despedem de Olinto e se hospedam no palácio. Amália conta para Peter sobre sua lembrança. Schultz fala para Wolfgang que Greta está interessada em Ferdinando. Piatã e Jacira contrariam uma lei da aldeia e Ubirajara ameaça expulsar os dois. Thomas aparece no palácio para resgatar Anna e Vitória.

Totalmente Demais

Montanha questiona Rosângela sobre seus sentimentos por Florisval. Jeniffer conta para o pai que Maristela está lhe desmoralizando na comunidade. Arthur avisa a Eliza que ela irá à nova etapa do concurso sozinha, sem saber que foi Jonatas quem sugeriu o tema da prova para favorecer a menina. Leila pergunta a Jonatas se ele ainda ama Eliza. Dorinha desperta do coma e assume a identidade de Carolina.

Fina Estampa

Íris fica apavorada com a ligação de Alice, mas é impedida por Griselda de sair da loja. Fábio e Letícia entram no apartamento e encontram Chiara no sofá. Teodora entrega para Wallace o dinheiro que lhe pediu emprestado. Álvaro invade a suíte de Tereza Cristina e ouve Ferdinand falando com ela ao telefone. Esther fala para Guaracy que vai conversar com Danielle sobre Beatriz. Íris vai até a mansão de Tereza Cristina. Ferdinand dopa Alice e a joga em uma estrada deserta. Álvaro conta para a prima que descobriu o seu segredo. Griselda invade o quarto de Tereza Cristina, mas é impedida por Crô de chamar a polícia. Alice liga para Íris. Antenor se preocupa por não conseguir falar com a mãe e decide ir até a pousada. Chiara tenta disfarçar seu estado para Fábio. Luana fala para Antenor que o laptop de Marcela está no quiosque. Íris diz a Alice que não vai mais chantagear Tereza Cristina. Antenor descobre o segredo da perua. A socialite fala para Ferdinand que quer ver Quinzé morto. Antenor leva o laptop de Marcela para Griselda.

RECORD

Escrava Isaura

Tomásia e Miguel desconfiam de Belchior. Álvaro tenta fazer Isaura se lembrar de alguma coisa referente a morte de Leôncio. O Sargento diz que Tomásia é uma forte suspeita. Malvina lamenta a morte de Leôncio. Para mudar de assunto, Henrique conta a Malvina que Aurora aceitou seu pedido de casamento. Miguel fica indignado com a acusação do Sargento. Álvaro descarta a idéia de que André seja o assassino, pois ele esteve ao seu lado todo tempo. Cel. Sebastião sai para depor na delegacia. Gioconda olha as mãos de Perpétua e Gabriel entrelaçadas. Fica surpresa e sai da sala. Moleca decide criar Basílio como seu filho.

Bernardo concorda e lhe promete achar sua mãe que um dia foi levada embora do quilombo. Feito isso a felicidade de Moleca estria completa. Tomásia pressiona Belchior para que ele conte sobre o que viu no dia da morte de Leôncio. André sai para falar com o Sargento. Cel. Sebastião fala para o Sargento que ouviu gritos e logo depois viu Belchior sair correndo em direção a mata. O Sargento acredita que o Coronel esconde ainda algo sobre os acontecimentos. Tomásia e Miguel desconfiam de Belchior.

Rosa e André também. Após seu depoimento, o Cel. Sebastião tenta acalmar Helena para seu julgamento. Malvina é interrogada e diz que tem um álibe: Geraldo. Conta que o rapaz esteve ao seu lado todo momento. Malvina depõe e logo depois sai para ver Helena. Henrique começa a depor. O Sargento diz a ele que também é um suspeito, visto que também desejava a morte do senhor Leôncio. Malvina acusa Isaura alegando que quando uma mulher perde a cabeça é capaz de fazer qualquer coisa. E a alerta que se uma delas tiver de ser condenada que seja Isaura e não ela.

Jesus

Os porqueiros questionam Jesus. Caius descobre que Deborah se casará com Tiago Justo. Deborah fica mexida ao ver o bebê de uma jovem moça. Ami teme ser encontrado. Malco se abre com Caifás e diz saber onde seu tio está. Gestas chantageia Judite, mas ela avisa que ele terá que colaborar. Herodíade diz que Longinus terá Salomé, mas primeiro terá que voltar a Jerusalém. Antipas avisa que dará melhores condições a João Batista na prisão. Jairo se desespera ao ver o estado de Talita. A menina desfalece. Diante da revolta dos porqueiros, Jesus avisa que partirá com os apóstolos. Jairo se mostra arrependido e pergunta por Jesus. Antipas pede conselhos a Batista. Manipuladora, Herodíade exige que Longinus retorne à Jerusalém e promete que ele poderá desposar Salomé. Judite chama Gestas para o quarto e manda Livona vigiar. Ami é capturado por Caifás e se decepciona com Malco.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Taveira tenta atacar Esmeralda, que escapa. Eric aponta a arma para Ernesto, que se desespera ao ver Esmeralda caída no chão. Gabriela inicia a cirurgia em Marcelo. Rainha Formiga parte para cima de Noé com o facão, mas é surpreendida por Maria, que desamarra Noé e os dois saem correndo. Eugênio lê uma notícia de que uma menina que voa foi vista sobrevoando São Paulo. Marcelo acorda após a cirurgia e Gabriela conta que retirou um chip da cabeça dele.

Apocalipse

Zoe e Benjamin saem da igreja e são recebidos por chuva de pétalas. Ângela critica a festa feita na casa de Estela. César descobre que Natália salvou Uri. Dylan lança um olhar apaixonado para a policial. Zoe agradece por todo o cuidado de Celeste na decoração da festa. Glória organiza tudo. Ângela tenta provocar Estela. Dylan puxa assunto com Natália. Benjamin fala a verdade sobre André para Felipe. Dudu mente para Celeste e se encontra com uma mulher no bar de Diogo. Tião diz que não desistirá de Robinson e o abraça. Preocupado, André chora sozinho. Oziel fica mexido com a presença das Duas Testemunhas. Arthur Pestana noticia o milagre feito por Elias e Moisés. Jonas entende tudo. Zoe diz sentir a falta de Bárbara. Ângela tenta saber mais informações sobre Dylan. Adriano tenta consolar Débora. Uri discursa na festa de casamento de Zoe e Benjamin. Noah se dá conta que os dois homens misteriosos são Moisés e Elias. Zoe e Benjamin se amam. Arthur cobra produtividade dos funcionários. Zoe diz que Ricardo enganará a todos. Bárbara inicia a transmissão do funeral. Ricardo, inerte sobre o caixão, é velado por familiares e autoridades mundiais. Stefano e o Satanás olham o corpo do Anticristo, fingindo estar morto. Jonas pede para a família se preparar para o pior. Noah conta para Saulo que são Moisés e Elias na cidade. Brenda se preocupa com André. O professor Rodrigo lamenta a morte de Ricardo. Benjamin diz que precisa salvar os familiares. No funeral, Isabela recebe o apoio de Susana. O Satanás caminha no local. Stefano discursa. Isabela se desespera. De repente, Ricardo se levanta do caixão. Todos ficam perplexos. Zoe e Benjamin assistem pela TV e dizem que a batalha contra o mal começou. Stefano diz que um milagre aconteceu e se ajoelha diante do Anticristo. O Satanás abre as asas sobre eles, formando a trindade satânica.

SBT

Chiquititas

Pata acaba dormindo em seu esconderijo. Leticia não concorda com a presença dos meninos de rua em sua casa. Carol tenta tranquilizar a amiga e diz que será só por uma noite, pois ela irá encontrar outro lugar para os meninos. Leticia diz que os garotos precisam tomar banho. Mosca e Rafa aceitam, mas Binho não concorda, mas acaba sendo convencido pelo irmão de Carol. Beto empresta suas roupas aos garotos. Chico avisa as meninas que também não encontrou Pata e que precisam avisar Sofia. Carol prepara lanches para os meninos. Dani não quer comer e Mosca fala que na rua eles precisam trabalhar muito para conseguir comida. Envergonhada, a menina come seu lanche sem reclamar. Sofia chega ao orfanato e Mili conta sobre o sumiço de Pata. Chico se desculpa, mas diz que não sabe como a garota desapareceu. No mesmo momento, Pata aparece na sala e todos se confortam ao vê-la. A menina explica que havia dormido no seu esconderijo. No dia seguinte, as meninas se preparam para ir à escola e Ernestina pergunta sobre Pata. As chiquititas avisam que a garota ainda está dormindo. A zeladora diz que será o primeiro dia de aula de Pata. Carol procura emprego pela internet. Beto pergunta a irmã o que ela fará com os meninos. A moça diz que não sabe. Pata diz para Ernestina que não vai para a escola. A zeladora lhe obriga colocar o uniforme. As meninas tentam tranquilizar Pata sobre o primeiro dia de aula. Bia diz que a garota deve ser analfabeta. Pata revela que sabe ler e escrever, pois já foi à escola.

Junior toca a campainha, mas a moça finge que não está. As meninas se preparam para sair e Mili promete a Pata que a ajudará a fazer novos amigos. Os funcionários do Café Boutique não aceitam a demissão de Carol. Junior pede para Leticia avisar à amiga que entre em contato com ele urgentemente. Leticia diz que dará o recado, mas não sabe se Carol irá ligar. Carolina tenta convencer os meninos que morar no orfanato não é ruim. A moça fala aos garotos que pode levá-los ao orfanato Raio de Luz para conversarem com Sofia e ver se a diretora abre uma exceção aos meninos. Maria Cecília vai à sala de Junior se desculpar pelo o que aconteceu. O rapaz aceita, mas diz que agora é tarde. Clarita tenta convencer Tobias para não desistir do plano que eles fizeram, mas o barista não consegue pensar em outra coisa que não seja a demissão injusta da amiga. Carol chega ao orfanato para conversar com Sofia. A moça pede a diretora uma ajuda em relação a Mosca, Binho e Rafa. Carol pergunta se há possibilidade de eles morarem no orfanato junto com as meninas. Sofia diz que precisa conversar com o dono do lugar, mas promete que irá fazer de tudo para ajudá-los. Junior destrata Maria Cecília. A moça fala ao rapaz que ela pode tentar readmitir Carolina. Junior avisa que já está tentando fazer isso, mas Carol não o atende. Do lado de fora do orfanato, os meninos aguardam Carol para uma resposta. Sofia liga para a casa do Dr. José Ricardo, mas Valentina lhe avisa que o empresário não está. A diretora pede a Carol que espere, pois irá tentar resolver este caso. Sofia leva Carol para conhecer o orfanato e a moça reencontra Chico na cozinha. A ex-garçonete fala ao cozinheiro que foi demitida do Café Boutique. Ernestina volta com as crianças da escola e todas cantam a música Tudo Tudo. Maria Cecília avisa Eduarda que demitiu Carol. A socialite fica feliz com a atitude da filha. Tobias sugere a Clarita que falem com a supervisora e assumam a culpa sobre os meninos terem entrado na loja. Clarita convence o amigo a não fazer isso. Carol fala aos garotos que Sofia precisa conversar com o dono do orfanato, mas que deu um cartão sobre um abrigo para crianças e que eles podem ficar lá até tudo se resolver. Mosca, Binho e Rafa decidem não ir para o lugar com Carol.

