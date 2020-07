Resumo das Novelas

QUARTA-FEIRA, 15

Malhação

Malu afirma a Edgar que Bóris quer acabar com a escola. Lica diz aos alunos que eles podem mudar a opinião dos pais. Malu pede a Clara para ajudá-la na reunião de pais e mestres. Josefina reclama da demora na finalização da obra na escola. Dóris faz um acordo com Tato. Keyla vai falar com Tato, mas leva um fora e discute com K2. Luís conta a Marta que Clara brigou com ele por causa de Malu. Roney insiste que Keyla ligue para Deco. Clara pressiona Guto para ficar contra Lica e Tina na reunião. Ellen tenta estudar com Fio. Das Dores exige que Tato volte para a escola. Edgar chega para a reunião, e todos questionam sua presença.

Novo Mundo

Joaquim encontra Anna no convento. Madre Assunção ouve vozes e entra no quarto de Anna. Amália lembra de Carlota Joaquina. Tibiriçá tem uma visão sobre o futuro de Piatã na aldeia. Bonifácio obriga Patrício a se desculpar com Lurdes. Thomas se enfurece ao saber que Joaquim está solto e que Elvira está viva. Greta pede para Diara não contar para Wolfgang que ficou sozinha com Ferdinando em seu quarto. Thomas não deixa Miss Liu pedir demissão. Bonifácio critica Dom Pedro por fazer negócios fora do Paço. Leopoldina fala com o marido sobre Anna. Germana constata que Hugo está apaixonado por Elvira e fica furiosa. Olinto teme que Anna se afaste do convento. Thomas e Joaquim duelam. Anna encurrala Thomas para salvar Joaquim.

Totalmente Demais

Arthur diz a Eliza que não consegue parar de pensar nela. Zé Pedro avisa a Carolina que Dorinha está no hospital, em estado grave. Fabinho estranha a presença de Cassandra na Bastille. Zé Pedro avisa aos filhos que Dorinha está no hospital. Carolina pede a Lu que fique em sua casa cuidando dos sobrinhos. Arthur comemora o tema da nova prova do concurso, confiante na vitória de Eliza. Arthur descobre sobre o estado de saúde de Dorinha e afirma a Carolina que jamais irá abandoná-la.

Fina Estampa

Griselda marca um encontro com Íris em sua loja. Crô avisa a Tereza Cristina sobre a reunião. Beatriz fala para Glória que ainda não sabe o que fazer com relação a Victoria. Pereirinha garante a Enzo que descobrirá o mistério que envolve o enriquecimento repentino de Teodora. Rafael se emociona ao pensar em seu filho com Amália. René Junior foge de Crô e Baltazar. René afirma que não vai perdoar Griselda e compara suas atitudes às de Tereza Cristina. Teodora implora para Quinzé deixá-la entregar os presentes que comprou para Quinzinho. Esther comenta com Guaracy sobre sua desconfiança com Beatriz. Tereza Cristina manda Ferdinand sequestrar Alice. Luana vai ao quiosque avisar a Álvaro que sua mãe corre perigo. Teodora procura Wallace. Letícia vê Chiara desmaiar e liga para Fábio. Alice avisa a Íris para não revelar o segredo de Tereza Cristina para Griselda.

RECORD

Escrava Isaura

André aponta uma arma para Francisco e o expulsa da fazenda. Álvaro decide investigar o assassinato de Leôncio. Tomásia e Miguel também investigar para salvar Isaura. Álvaro desconfia de Geraldo e Malvina. Isaura tem pesadelo com Leôncio. Aurora cobiça Henrique. Bernardo e Moleca chegam ao quilombo. Rosa continua desconfiando de Belchior. Francisco ameaça Belchior. Gabriel comemora seus movimentos com as pernas. Sebastião vai a casa de Gioconda acertar os detalhes de seu casamento. Geraldo avisa Helena que seu julgamento foi marcado. André aponta uma arma para Francisco e o expulsa da fazenda. Gioconda avisa Sebastião que ele é suspeito. Álvaro presta depoimento e visita Isaura.

Jesus

Jesus expulsa a legião de espíritos maus do rapaz. Os demônios entram em uma manada de porcos, que, enfurecidos, se jogam de um precipício. O Endemoniado Gerasano começa a recuperar os sentidos. Chaya diz não ter coragem de chamar Jairo. Na hospedaria, Nemestrino fica encantado com Marta. Shabaka se preparam para o banquete de Maria Madalena. Lázaro admira a beleza de Susana. Barrabás agradece a ajuda da gladiadora. Satanás se diverte ao ver a discussão entre os apóstolos. Maria Madalena recebe os convidados em seu banquete no palácio. Diana conversa com Almáquio e diz ter medo de Madalena.

Pilatos recebe Shabaka. Maria Madalena agradece a presença de todos. Lázaro é aplaudido enquanto discursa. Satanás se aproxima de Petronius, que olha enciumado para Lázaro. Na hospedaria, Barrabás oferece bebida a todos e Nemestrino fica preocupado. Barrabás tenta defender Adela e acaba brigando com Gestas. Judas Iscariotes diz que Jesus os livrará da tirania romana. Lázaro paquera Susana. Petronius fica encabulado com as palavras de Marta. Pilatos diz que precisa logo arrumar um pretendente para Helena. Satanás fala ao ouvido de Maria Madalena, que fica perturbada.

Pilatos trata Diana com grosseria. Satanás perturba Diana. Madalena pede a ajuda de Petronius. Herodíade flagra Salomé beijando Longinus. Shabaka retorna à hospedaria e fica chocado com a desordem. Petronius ampara Maria Madalena. Marta tenta se aproximar de Malco. Madalena agradece o apoio de Petronius, mas volta a ser atormentada pelo Satanás. O Gerasano sorri, agradecendo a Jesus. Sara procura Jairo e avisa que Talita está morrendo. Arimatéia recebe os familiares de Tiago Justo. Barrabás observa Goy na cidade. Antipas fala dos preparativos de sua festa. Herodíade questiona Longinus. Jesus e seus apóstolos percebem a aproximação dos donos dos porcos que se atiraram no precipício.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Taveira olha Esmeralda de cima a baixo e diz que dessa vez ela não escapa. Carvalho pega o telefone para ligar para o Depecom, mas Eric atira no aparelho. Rainha Formiga fica a sós com Noé e beija e acaricia seu corpo. Os médicos preparam Marcelo para cirurgia e ele diz que se sente seguro com Gabriela. Viviane avisa que lutará na justiça pela guarda dos filhos. Marta conta que Fredo matou mais dois mutantes e diz que ele devia ser expulso do Depecom.

Apocalipse

Jonas, Zoe e Benjamin dizem que se esforçarão para perpetuar a palavra de Deus. César discute com Dudu Poeira. Zoe avisa que não voltará a trabalhar no telejornal. Benjamin convida Estela e Felipe para seu casamento. Zoe conta todo o ocorrido para Celeste. Tião diz que não vai admitir que Robinson continue na vida bandida. Estela trabalha ao lado de Glaucia. Tiatira diz que o exército israelita ficará de prontidão. Noah fica mexido com as palavras de Moisés e Elias e tenta protege-los. Susana diz para Benjamin que não abandonará Isabela. Tamar ampara Débora. Glória se assusta ao ouvir Benjamin dizer que Ricardo é o Anticristo. Preocupado com o futuro prejuízo nos negócios ilícitos, Dudu manda Robinson dar um jeito em Tião. O pai de Robinson agradece por toda a ajuda de Jonas. Celeste ajuda Zoe nos preparativos do casamento. Emocionada, Zoe se lembra dos pais. Moisés e Elias se protegem milagrosamente. Adriano recebe o apoio de Alan. Noah e Saulo ficam impressionados com o milagre feito pelas Duas Testemunhas. Uri ajuda Benjamin a se arrumar para a cerimônia de casamento. Zoe agradece a ajuda de Celeste. Os convidados chegam na igreja. Nervoso, Benjamin sobe ao altar. Uri se dá conta que esqueceu as alianças e volta para buscar. Saulo fala do milagre de Moisés e Elias. Benjamin fica nervoso com a demora de Zoe. Uri e Dylan são assaltados. Natália aparece no local e prende o criminoso. Eles chegam na igreja a tempo de ver Zoe entrando. Wallace recebe a ligação de Tião. Glória conta para Vittorio que Ricardo é o Anticristo. Stefano diz que o funeral de Ricardo será histórico. Glória chega à conclusão que Stefano é o falso profeta. Isabela diz desconfiar que Benjamin esteja por trás do assassinato de Ricardo.Jonas conduz a cerimônia de casamento e declara Benjamin e Zoe marido e mulher.

SBT

Chiquititas

Beto pergunta a Tobias o que está acontecendo entre ele e Clarita. O barista responde que eles estão namorando e Beto fica sem entender, pois acreditava que Clarita gostava dele. Maria Cecília diz a Carol que ela receberá todos os seus direitos. A garçonete pergunta se Junior sabe sobre sua demissão e Maria Cecília afirma que sim. Ao sair da sala, Carol se encontra com Junior. A moça o ignora e o rapaz não entende. No orfanato, as meninas brincam no quarto. Mili, Pata e Ana mexem no computador. Carmen dá sermão nas meninas e sobe para o quarto para acabar com a brincadeira das outras Chiquititas. Com os olhos vendados, Tati pega na mão de Carmen e diz que parecem mãos de bruxa velha. Irritada, a megera leva a garota para a sala e lhe dá vários puxões de orelha. Sofia não gosta do que vê e pede para que Carmen solte a menina. Os funcionários do Café Boutique se preocupam com Carolina. A garçonete avisa aos amigos que foi demitida. Todos se surpreendem e pensam que foi Junior que a demitiu. Pata conta ao irmão e os amigos sobre o passeio no parque. Os meninos dão a notícia que Paçoca destruiu o barraco que moravam. Mosca diz que está pensando em sair da cidade e recomeçar a vida em outro lugar. Pata diz que eles não podem ir, pois não podem se separar. Os garotos pedem que a menina fuja com eles, chorando, Pata diz que não irá.

Sofia fica irritada ao ver Carmen maltratando as pequeninas. A megera chama as crianças de mal educadas. A diretora e Carmen vão à sala de Sofia para continuar a discussão. Pata fala aos amigos que no orfanato ela descobriu o que é viver sem medo e que não quer mais morar na rua. Mosca não aceita a decisão da irmã. Pata sugere que eles venham morar no orfanato e que ela pode conversar com Sofia para abrir uma exceção e mudar a regra de só aceitar meninas. Mosca diz que não quer viver preso e que irá pensar sobre o que fazer. Chico observa toda a cena. Carmen mostra para José Ricardo as anotações que fez sobre as condições do orfanato. O empresário diz à irmã que Sofia administra muito bem o lugar. Chico pergunta a Pata quem eram os garotos que ela estava conversando. A menina disfarça, mas acaba confessando ao cozinheiro. As Chiquititas conversam sobre a atitude de Carmen e não concordam com o que a megera fez com Tati. Ernestina fala para Carmen que aprova a atitude dela e não concorda com o jeito bondoso de Sofia. Carmen elogia a zeladora. Mosca não aceita a decisão da irmã, mas sabe que não pode deixá-la para trás. Rafa e Binho pressionam o amigo para tomar uma decisão. Junior desce ao Café Boutique e sente falta de Carolina e pergunta a Clarita onde a garçonete está. A garota retruca dizendo que ele a despediu. Nervoso, Junior sobe até a sala de Maria Cecília e exige explicações. O rapaz fala que a supervisora não poderia ter demitido Carolina. A moça diz que o consultou, mas Junior diz que ela não explicou a situação de uma maneira correta e deveria ter dado uma chance para Carol se explicar.

Carol encontra Mosca, Rafa e Binho dormindo na rua. Os garotos ficam felizes ao vê-la. No orfanato, as meninas decidem brincar de esconde-esconde. Leticia e Beto se preocupam com a demora de Carol. Junior vai à casa da garçonete, mas Leticia avisa que Carolina não está. Ana procura as amigas pelo orfanato. A garota começa achar os esconderijos de todas, menos o de Pata, que acabou dormindo no local em que estava escondida. Carmen diz a José Ricardo que não entende a amizade dele e de Sofia. A vilã pede ao irmão para ser diretora do orfanato e o empresário diz que a atual diretora cumpre o seu papel de maneira correta. Carmen pede para supervisionar as ações do lugar. As meninas avisam Ernestina e Chico que Pata sumiu. Todos se preocupam com a garota e o cozinheiro desconfia que Pata possa ter fugido. Carol chega em casa e Beto lhe avisa que Junior esteve lá. Carolina não entende o motivo da visita do rapaz, depois de tê-la demitido, mas diz não se importar com isso. A moça leva Mosca, Binho e Rafa para passarem a noite em sua casa. Leticia e Beto se assustam com a atitude de Carol.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

