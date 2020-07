Resumo das Novelas

TERÇA-FEIRA, 14

Malhação

Tato procura Anderson, e Moqueca pede para ele fazer uma entrega. Keyla pergunta pelo ex-namorado para Valdemar. Anderson chama Tato para ficar em casa. Keyla vai à casa de Aldo e fica amedrontada. Benê toca piano para Tonico parar de chorar. Anderson comenta com Tina que MC Pimenta quer que as Garotas do Vagão se apresentem com ele. Ellen conta a Keyla que Tato está dormindo em sua casa. Roney pede à filha para trabalhar como garçonete depois da aula. Anderson aconselha Tato a não fazer as entregas de Moqueca. Bóris ajuda Lica e Tina a se prepararem para a reunião com os pais e professores. Tato desiste de fazer a entrega. Malu exige que Edgar compareça à reunião de pais na escola para atacar Bóris e Lica.

Novo Mundo

Joaquim se emociona ao reencontrar Elvira. Peter conta para Leopoldina que Anna voltou para o Rio de Janeiro. Diara sente-se mal e Ferdinando a leva para seu quarto na taberna. Cecília se arruma para seu casamento e Matias afirma que a manterá afastada de Sebastião. Nívea conta a Miss Liu que Elvira inocentou Joaquim. Anna tem uma ideia para manter Thomas longe e pede a ajuda de Leopoldina. Hugo tenta saber com Germana onde ela guarda a escritura da taberna. Greta ironiza a cena de Diara deixando o quarto de Ferdinando na taberna. Bonifácio chega à cela de Joaquim e se assusta ao ver Elvira. Cecília e Libério se casam. Patrício comenta com Leopoldina sobre sua desconfiança com Bonifácio e Lurdes. Elvira é sequestrada.

Totalmente Demais

Lu pede desculpas a Lili por ter insultado o casal ao vê-la com Rafael. Jojô garante a Arthur que trará Eliza de volta. Lu conta para Eliza que Jonatas passou a noite no open house de Leila. Eliza volta para a casa de Arthur depois das insistências de Jojô. Eliza descobre que Maurice esteve na casa de sua mãe e alerta o pai de Arthur que Dino não pode saber de seu paradeiro. Lili se surpreende ao ver Germano chegando ao evento de lançamento de seu livro feito em parceria com Rafael.

Fina Estampa

Griselda tenta argumentar com René, mas ele não a perdoa. Pereirinha e Enzo estranham a quantidade de malas de Teodora. Crô diz para Vanessa que Fred não era o seu único amante. Tereza Cristina agradece a Chagas pelo serviço prestado. Gigante pede para conversar com Renê. Tereza Cristina acredita que Griselda saiba de seu segredo. Chiara procura Letícia e diz que não atrapalhará seu relacionamento com Juan. Beatriz visita Esther e pega Victoria no colo. René Junior pede para morar na casa de Leonardo. Guaracy fica balançado ao ouvir que

Griselda ama René. Dagmar comenta com Alberto que Guaracy está irritado por causa da separação de Griselda. Tereza Cristina suspeita que o amante secreto de Crô ainda esteja vivo. Beatriz ameaça contar para Esther sobre sua filha e Danielle se desespera. Baltazar mostra tatuagem de escorpião no tornozelo. Griselda oferece dinheiro para Íris contar o segredo de Tereza Cristina.

RECORD

Escrava Isaura

Todos suspeitam de Belchior. Rosa cobra a carta de alforria a Sebastião. Isaura e Helena conversam. Aurora conta a Sebastião que Helena foi presa. Malvina desconfia que Sebastião matou Leôncio. Gabriel com a ajuda de Perpétua consegue mexer a perna. Pedrinho conta a Perpétua e Gabriel sobre a morte de Leôncio e a prisão de Isaura. Rosa fala que desconfia de Belchior. João e Joaquina colocam Rosa contra a parede.

Gioconda declara sua desconfiança em Tomásia. Sebastião diz que Malvina também é suspeita. Belchior diz que não vai esquecer a cara que Leôncio fez quando levou as facadas, o que aumentam as suspeitas sobre ele. Rosa e André ficam um desconfiando do outro. Álvaro pensa com tristeza em Isaura. Geraldo sugere que Isaura assuma o crime, mas ela se nega a mentir. Sebastião tem pesadelo com Leôncio. Isaura e Helena ficam desconfiadas com a sugestão de Geraldo.

Jesus

Enquanto Jesus dorme no barco, Pedro anuncia a chegada de uma forte tempestade. Em uma caverna na Galileia, o Endemoniado Gerasano se debate, preso a correntes. Os apóstolos de Jesus se preocupam com a forte tempestade, enquanto Ele dorme tranquilo. Uma grande onda bate em um dos barcos e Tiago Menor é arremessado ao mar. Sara e Gabriela ficam preocupadas com a tormenta. Pedro e João não conseguem resgatar Tiago Menor. Jesus permanece dormindo no interior de uma das embarcações. Pedro se lança ao mar para salvar Tiago Menor. Outra onda os atinge e Filipe também é arremessado nas águas. Maria, Sula e os outros seguem em direção à Jerusalém. Eles são observados pelo Satanás. Tomé e Simão Zelote acordam Jesus, desesperados.

Cassandra desabafa com Edissa. Sereno, Jesus fica em pé no barco e observa a aproximação de uma enorme onda. Os seus discípulos ficam impressionados com a tranquilidade do Messias. O Endemoniado Gerasano se debate feito um animal, cedendo os elos das correntes. Jesus faz a tempestade passar. Todos os apóstolos ficam bem. O Endemoniado consegue se soltar. Sara e Gabriela ficam aliviadas com o término da tempestade. Maria, Sula, Mirian, Zebedeu, Cornélius, Goy e Yoná seguem viagem. Edissa descobre que Cassandra é irmã de Petronius. Maria Madalena diz que ajudará o centurião a encontrar sua irmã. Jesus se mostra decepcionado com a falta de fé de seus apóstolos. O Messias avisa que precisão chegar até a outra margem.

Barrabás insinua que Tiago Justo deverá contribuir mais com os rebeldes depois de se casar com uma nobre. Judite descobre que não está grávida. Livona diz que ela deverá tentar novamente com Gestas. Malco é pressionado por Anás e Caifás, mas não revela o paradeiro de seu tio. Ami é surpreendido pela chegada de Adela no quarto que está escondido. Chaya, esposa de Jairo, pede ajuda a Sara e Gabriela. Ela avisa que a pequena Talita está ardendo em febre. Ami suplica para Adela não o delatar. Tiago Justo fica ansioso com a chegada de seu casamento. Adela permite que Ami se esconda em seu quarto, mas pede respeito. Jesus e os apóstolos chegam até a Terra dos Gadarenos. O Messias percebe a presença de Satanás no local. Eles são surpreendidos com a chegada do Endemoniado Gerasano. Jesus o encara. Sara e Gabriela vão até a casa de Chaya. Jesus enfrenta o Endemoniado Gerasano, que diz ser habitado por uma legião de demônios.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Carvalho pega o telefone para ligar para o Depecom, mas Eric atira no aparelho e puxa o fio da tomada. A Rainha Formiga fica a sós com Noé. Viviane diz que lutará na justiça pela guarda dos filhos. Marta conta que Fredo matou mais dois mutantes e sugere sua expulsão do Depecom. Carvalho conta que Helga está sob a proteção da polícia e Eric fica furioso. Taveira diz que vai levar Esmeralda e ela se protege atrás de Ernesto.

Apocalipse

SBT

Chiquititas

Mosca, Rafa e Binho passam em frente ao Café Boutique e notam que a luz está acesa. Rafa dá a ideia de conversarem com Carol para ver se ela pode ajudá-los. Ao tentarem entrar, percebem que a porta está aberta. Os garotos escutam Clarita e Tobias conversando e se escondem. Os funcionários saem da loja e a trancam. Do lado de fora, Clarita e Tobias combinam sobre o plano de fingirem serem namorados pra despertar ciúme em Beto e Maria Cecília. Carol convida Junior para entrar e lhe apresenta Beto. O empresário fala sobre as meninas do orfanato e dá um dos doces que comprou para Carol. Presos dentro do Café Boutique, os meninos não sabem como conseguirão sair do local. Mosca sugere que eles fiquem quietos até o amanhecer e quando alguém chegar, eles escapam. Chorando, Pata afirma que ela não roubou nenhum dinheiro. As garotas a acusam de ladra. A garota sai correndo e Mili decide ir atrás dela. Carol estranha Junior ter ido até a sua casa para falar sobre Pata, mas o rapaz confessa que foi um pretexto para vê-la. A garçonete diz que seria melhor que se afastassem, pois ele é seu chefe. Junior concorda e vai embora. Carol se arrepende do que falou. No pátio do orfanato, Pata pergunta a Mili se ela também acha que ela é uma ladra. Mili diz que é o que parece, mas está disposta a ouvir sua verdade. Pata conta a história da dívida que Mosca, Binho e Rafa têm com Paçoca. A garota afirma que só pegou a caixa do dinheiro para se certificar que Paçoca não passasse pelo orfanato para pegar o dinheiro. A menina pede a Mili que guarde segredo e como gesto de carinho as amigas se abraçam.

Bia sugere que todas as meninas conversem com Sofia. Mili e Pata chegam na cozinha e percebem o tumulto. Mili pede a todas para agirem com cuidado e para não acordarem a diretora. A garota adverte as pequeninas que se contarem para Sofia, ela poderá ficar brava e cancelar o passeio do parque. As meninas concordam com Mili. Bia fica irritada. No dia seguinte, Carol chega ao Café Boutique e encontra Mosca, Rafa e Binho dormindo no chão da loja. A garçonete percebe que os garotos comeram os doces e salgados e deixaram tudo bagunçado. Maria Cecília chega ao Café Boutique e encontra Armando (João Gabriel). Os dois conversam rapidamente. Carol chama a atenção dos meninos e diz não saber como explicar para seus chefes sobre o que aconteceu no local. Maria Cecília entra na loja e surpreende todos. Ao levantarem, Bia encara Pata e promete se vingar da garota. As chiquititas se deparam com as entradas do parque ao chegarem na cozinha. Eufóricas, as meninas comemoram, mas Tati questiona como o dinheiro deu para comprar os convites, já que estava faltando uma parte. Sofia escuta e revela que ela pegou uma parte do dinheiro para comprar os ingressos e fazer uma surpresa. Tati deixa escapar que todas estavam desconfiando que Pata tivesse pegado o dinheiro. A diretora fica triste ao saber disso e pede para que peçam desculpa para Pata. Sofia diz que a nova moradora irá decidir se elas devem ou não ir ao parque. Pata diz que todas podem ir. As garotas se divertem no parque de diversão.

Clipe de cena da música “Remexe”. Carol tenta explicar a Maria Cecília o que aconteceu na loja, mas a supervisora não acredita na garçonete. Carol pede para que todos os prejuízos sejam descontados de seu salário. Maria Cecília diz que irá conversar com a direção para saber o que fazer com ela. Mosca, Binho e Rafa se preocupam sobre o que acontecerá com Carolina. Junior vai à sala de Dr. José Ricardo (Roberto Frota) perguntar sobre o relacionamento entre Gabi e Miguel. José Ricardo tenta desconversar e pede para que o filho saia de sua sala. Junior promete descobrir toda a verdade, mesmo que seja sozinho. Os funcionários do Café Boutique limpam a sujeira que os garotos fizeram. Carol explica a Leticia, Tobias e Clarita o que aconteceu e diz que Maria Cecília ficou de falar com a direção. As garotas voltam do parque de diversão. Pata diz que se divertiu ao lado de todas. Sofia dá a tarde livre para as chiquititas fazerem o que quiserem.

Empolgadas, as garotas começam uma guerra de travesseiros e Ernestina pede para elas pararem. No mesmo momento, Dr. José Ricardo e Carmen chegam. Sofia se surpreende com a visita dos dois e os convidam para ir até sua sala. As meninas contam para Pata que o empresário é o dono do orfanato. Carmen critica o trabalho de Sofia e diz que as meninas estavam parecendo loucas. Dr. José Ricardo pede para ficar a sós com a diretora. O empresário fala com Sofia sobre a conversa que teve com Junior e pergunta como o rapaz ficou sabendo do relacionamento entre Gabriela e Miguel. A diretora diz que o rapaz foi procurá-la e ela acabou falando demais. José Ricardo pede para Sofia manter o segredo, pois Junior não sabe o motivo que o fez fundar um orfanato. Com medo, Carol teme perder o emprego. Maria Cecília pergunta a Junior como o rapaz lidaria com um funcionário que roubasse a empresa. Sem pensar, Junior responde que o demitiria. A supervisora, satisfeita, sai da sala. Clarita e Tobias dão início ao plano e fingem que são namorados, Beto os vê juntos. Carmen anda pelo orfanato e anota todas as irregularidades do local. Maria Cecília chama Carol em sua sala e a demite.

