Resumo das Novelas

SEGUNDA-FEIRA, 13

Malhação

Tato e Aldo brigam. Keyla espera por notícias de Tato e Deco. Tina apoia Anderson, e Samantha observa o casal se beijando. Ellen combina as aulas com Fio. Juca convence Jota a convidar Ellen para jogar com eles. Deco responde a mensagem de Keyla, e ela liga para ele. Ellen sugere a Roney que sua avó trabalhe na lanchonete. Mitsuko critica o clipe de Tina e reclama de seu comportamento. Lica e Tina conversam com Bóris sobre o sistema de segurança do colégio e decidem criar um comitê de alunos para falar com os pais e professores. K2 usa Tato para provocar Keyla. Valdemar vê o hematoma no rosto de Tato e fica preocupado. Tato tenta conversar com Aldo, mas o pai expulsa o filho de casa e pega todo o seu dinheiro.

Novo Mundo

Peter repreende Anna por ter desistido de ir para Portugal. Greta faz insinuações sobre Diara que deixam Wolfgang incomodado. Licurgo pensa em seguir Hugo. Amália vai com Peter ao convento e pede a Madre Assunção para abrigar Olinto, Anna e as crianças. Licurgo e Germana trancam Diara e Ferdinando na taberna. Anna fica encantada com os cuidados de Amália. Domitila insiste na ideia de engravidar de Dom Pedro para se casar com ele. Joaquim é levado para a cela. Germana e Licurgo descobrem que Elvira está viva. Greta e Schultz conversam sobre o plano contra Diara. Diara alerta Ferdinando para tomar cuidado com Greta. Madre Assunção pede que Amália escreva uma carta para Portugal explicando sua situação. Ubirajara reclama de Piatã e Jacira para Tibiriçá. Licurgo conta a Elvira que Joaquim foi preso novamente. Amália vê a foto de Dom João e desmaia. Thomas decide voltar para o Rio de Janeiro. Elvira se revela para Joaquim.

Totalmente Demais

Rafael afirma a Lu que está apaixonado por Lili. Cascudo recusa a ajuda de Montanha e exige que o professor se afaste. Jeniffer se entristece quando Cascudo termina o namoro com ela. Florisval flagra Maristela fazendo depilação em Lírio Lorenzzo e a expulsa de casa. Rosângela avisa aos filhos que está namorando Montanha. Jonatas vai ao open house de Leila e passa a noite lá.

Fina Estampa

René fica intrigado com o pressentimento de Luana. Paulo repreende Vanessa por ter procurado Esther. Danielle não deixa Beatriz entrar na pizzaria para falar com Glória. Teodora comemora o dinheiro que conseguiu com a venda das miniaturas. Em seguida, a loira liga para Quinzinho e Quinzé fica indignado por ela não querer falar com ele. Tereza Cristina invade o restaurante e conta para René que Griselda é a investidora do Brasileiríssimo. A portuguesa tenta se explicar para o chef. Danielle conta para Beatriz que Esther deu à luz sua filha biológica. Íris e Alice fogem do restaurante sem pagar a conta. Teodora volta e Pereirinha e Enzo se surpreendem. Crô aconselha Tereza Cristina a abandonar Pereirinha. René avisa a sua equipe que ficará no Brasileiríssimo somente até a chegada de um novo chef. Ele busca suas coisas na casa de Griselda e os dois terminam o namoro.

RECORD

Escrava Isaura

Isaura é presa. Malvina chora a morte de Leôncio. João desconfia de André. O Sargento lê a carta em que Helena confessa que matou Dr. Paulo. Joaquina chora pela morte de Leôncio. Rosa e Joaquina acham que Belchior sabe quem matou Leôncio. André e João levam o corpo de Leôncio para a charrete. Isaura fica triste com sua prisão. O Sargento recebe a ordem de prisão para Helena e outra para Isaura. O juiz manda soltar Diogo. Aurora consola Helena.

O Sargento não cede aos apelos de Álvaro e manda levar Isaura para cela. Álvaro faz companhia para Isaura na cadeia. Helena se despede de Diogo antes de ser presa. Álvaro e Isaura pensam nos suspeitos. Belchior vai a pedido de Malvina perguntar a Álvaro se poderá enterrar Leôncio na fazenda. Sebastião quer que o enterro seja breve. André e João se negam a ir ao enterro. Leôncio é sepultado. Branca fica feliz com a prisão de Isaura. Helena presta depoimento. Helena encontra Isaura na cela. Francisco ameaça vingar a morte de Leôncio.

Jesus

Tiago Justo convida os membros do Sinédrio para o casório. Asisa provoca Maria e Yoná. Deborah se abre com Helena e fala da culpa que sente por ter dado seu bebê. Edissa se abriga em uma caverna e acaba encontrando Cassandra, irmã de Petronius. Salomé marca novo encontro com Longinus. Querendo libertar Batista, Joana pensa no que poderá dar a Antipas. Adela fala com Diana sobre o encontro com Jesus. Cassandra avia que tem lepra, mas permite que Edissa fique na caverna. Petronius promete proteger Maria Madalena. Jesus diz que precisa continuar Sua Missão. Ele avisa que precisarão chegar até Gerasa. Tiago Maior alerta sobre o mal tempo no mar. Usando dois barcos, Jesus e seus apóstolos seguem avançando sobre as águas. Em uma caverna na região da Galileia, o Endemoniado Geraseno se debate, preso à correntes.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Maria foge. A Rainha Formiga tenta uma aproximação com Noé, que avisa que ama Maria. Ela se irrita e ordena que os homens-formiga amarrem Noé em seu leito. Fredo e agentes do Depecom chegam à praia e apontam suas armas para Tarso, Joca e Rico. Vavá, Pachola e Cris vão em direção ao barco e agentes do Depecom saltam e apontam armas para eles. Rosa Encarnada morre e Samira absorve seus poderes.

Apocalipse

SBT

As Aventuras de Poliana

A emissora não divulgou o último capítulo da novela.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também